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Новости Война
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Рашисты выпустили 158 ракет и шахедов по Украине: Силы ПВО уничтожили 114 вражеских целей

ппо

Украинские силы ПВО уничтожили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет российских захватчиков.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

Сначала оккупанты традиционно атаковали "шахедами" с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БПЛА "Shahed-136/131".

Около 3.00 враг поднял в воздух стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. Всего – 18 самолетов, вышедших на рубежи пуска около 6.00 утра и запустивших не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

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Из Курской области около 05:00 враг применил дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей. В то же время оккупанты ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. В целом враг выпустил не менее 14 ракет, летевших по баллистической траектории – С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей России.

В 6.30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, совершивших пуски пяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области. Также из самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59", - говорится в сообщении.

По данным Залужного, ночью рашисты применили против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты и ударные БПЛА.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено:

- 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131"

- 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", - добавил главнокомандующий.

Автор: 

ПВО (2739) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+33
72% збитих - ДУЖЕ пристойний і хороший результат враховуючи розміри України!

чекісти-сатаністи, ГОРІТЬ В ПЕКЛІ!!!!!111
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29.12.2023 11:04
+24
Слава ППО!!!ХЛОПЦЫ ТА ДІВЧАТА ВИ ГЕРОЇ,Я ПРОСТО НЕ ХОЧУ ДУМАТИ ЩОБ БУЛО ЯК БИ УСІ ЦЫ ****** РАКЕТИ ПОТРАПИЛИ У ЦІЛІ.🙏
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29.12.2023 11:13
+20
Хтось ще буде відкривати рот про якийсь "братский народ" ? росія завжди була і є найбільшим ворогом України ,це справжня імперія зла, тому побажаю кацапам стільки біди як вони принесли нам ,а взагалі хотілось що б зникла ця недодержава і дивує коли стоїть смертельна загроза бездарна влада гратся в рейтинги.
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29.12.2023 11:16
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а якщо до цієї цифри додати снаряди, то стане геть страшно
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29.12.2023 11:01 Ответить
А якщо ще бомби і кулі?
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29.12.2023 11:06 Ответить
Просто жах, караул. Наганяй паніку з лубянки
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29.12.2023 11:27 Ответить
Додай свої обісрані штани і застрелься, валянку.
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29.12.2023 11:37 Ответить
шахедів було 36, збили 27.

решта - це балістичні/аеробалістичні ракети
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29.12.2023 11:04 Ответить
72% збитих - ДУЖЕ пристойний і хороший результат враховуючи розміри України!

чекісти-сатаністи, ГОРІТЬ В ПЕКЛІ!!!!!111
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29.12.2023 11:04 Ответить
а хоч би один літачок неведимку....та по тих Ту-22М3....ракетами...ракетами
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29.12.2023 11:04 Ответить
їх винищувачі супрводжують, а невидимка - бомбардувальник, а не винищувач.
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29.12.2023 12:29 Ответить
А хоча б такі
F-117 Nighthawk (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94:%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B укр. «Найтхок»)https://uk.wikipedia.org/wiki/F-117_Nighthawk#cite_note-:0-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/F-117_Nighthawk#cite_note-2 [a] - одномісний дозвуковий тактичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) малопомітний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA ударний літак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американської фірми https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin Lockheed Martin , призначений для таємного проникнення через систему https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9F%D0%9E ППО противника і атак стратегічно важливих наземних об'єктів військової інфраструктури (ракетні бази, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC аеродроми , центри керування і зв'язку тощо).
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29.12.2023 13:05 Ответить
Усього - 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Хто поясне математику *****. 87 ракет збито з 90 випущенних. Тоді віходить що 158-90=68 шахедів - 27 збитих= 41 долетів чи що *****?
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29.12.2023 11:04 Ответить
Може треба спочатку уважно прочитати новину? Було 36 шахедів.
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29.12.2023 11:07 Ответить
44 долета всіх і шахедів і ракет
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29.12.2023 11:11 Ответить
А дальше прочитать, не судьба? Пуски с Ту-22, 5 кинжалов, С-300 или искандеры, противорадиолокационные...
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29.12.2023 11:10 Ответить
Тоді виходить що крім крилатих були іше балістичні ракети , математику ((
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29.12.2023 11:19 Ответить
Интересно, хоть пару десятков нептунов мы шмогли сделать с начала войны? Или все атакмсы ждем?
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29.12.2023 11:08 Ответить
не на часі! поки що будуємо стадіони і траси для біатлону
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29.12.2023 11:16 Ответить
Тому що "О,спорт, ти мир"
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29.12.2023 14:17 Ответить
Количество точное вам никто не скажет, да и зачем они сейчас? Корабли под их радиус действия уже не подплываю, а больше от них никакого толку.
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29.12.2023 13:02 Ответить
Слава ППО!!!ХЛОПЦЫ ТА ДІВЧАТА ВИ ГЕРОЇ,Я ПРОСТО НЕ ХОЧУ ДУМАТИ ЩОБ БУЛО ЯК БИ УСІ ЦЫ ****** РАКЕТИ ПОТРАПИЛИ У ЦІЛІ.🙏
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29.12.2023 11:13 Ответить
Пуски кацапами протирадіолокаційних ракет ("Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано 4 протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59", - йдеться в повідомленні. Джерело: - це дуже серйозно. Це означає, що першою хвилею вони виявляли наші засоби ППО, а тоді спробували їх знищити. Дуже сподіваюся, що це їм не вдалося. Але відповідь повинна бути дуже жорстка. Настільки жорстка, щоб у них пропало бпжаня робити такі атаки. Такою відповіддю може бути знищення тих довбаних ракетоносців, які відновлювати кацапи не можуть.
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29.12.2023 11:14 Ответить
Русня таке й пише . Що мовляв - вс рф правєлі супєраперацию , первой волной заставілі радари протівніка сєбя обнаружіть , а вторая волна ракет іх поразіла , в результатє чего унічтожен склад ракєт к систємам певео . !
Тільки не можуть пояснити - чому радари нашого ппо працювали зі складу з ракетами . ? Тричі свинособачій пропагандятині задавав це питання - а в отвєт тішіна .
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29.12.2023 12:05 Ответить
Це в тебе наслідки відсутності зайвої хромосоми. Тобі не ясно, а їм все ясно. Я тобі можу кусочок розмови з одим кацем привести що була вторік навесні
" - мы воюем, потому что защищаем россию
- ты имеешь в виду "интересы россии", т.е. доходы умеровых, абрамовичей, ротенбергов и прочих истинно русских?
(тут була пауза на осмислення)
- ты совсем что-ли тупой? на кой мне эти ****** сдались. Мы зашищаем россию и ее простой народ. неужели непонятно?"
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30.12.2023 13:21 Ответить
. наслідки відсутності зайвої хромосоми.)) Тобто - з хромосомами все ОК ?
І що ти хотів цим сказати .?
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30.12.2023 13:31 Ответить
жорсткою відповіддю міг би бути перехвати тих бомбардувальників, але вони самі не літають, або знищення їх на місцях базування, а немає чим.
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29.12.2023 12:33 Ответить
Кацапы - ********!!!
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29.12.2023 11:14 Ответить
А ми будемо й далі знімати серіали.
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29.12.2023 11:15 Ответить
Коли людям не показувати серіальчики, то вони питанячка почнуть задавати,паніка почнеться,те-се.Пам'ятаєш, як один персонаж казав,чому про війну не попередили,хоча і знали,а щоб не прийшлось людей танками давити.
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29.12.2023 14:22 Ответить
цікаво в Донецьку мир та спокій ? вони є не винуваті
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29.12.2023 11:15 Ответить
Хтось ще буде відкривати рот про якийсь "братский народ" ? росія завжди була і є найбільшим ворогом України ,це справжня імперія зла, тому побажаю кацапам стільки біди як вони принесли нам ,а взагалі хотілось що б зникла ця недодержава і дивує коли стоїть смертельна загроза бездарна влада гратся в рейтинги.
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29.12.2023 11:16 Ответить
Російські тупорилі рептилоїди (орки): є ворогами людства, а не тільки українців. На чолі цих рептилоїдів стоять справжні розумні людожери. Світ нажаль цього ще не зрозумів і проявляє страусячу позицію замість того щоб готуватися до справжньої війни з цими виродками.
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29.12.2023 12:39 Ответить
Вот именно. Они никому не братья, даже самим себе. Поэтому главная стратегическая цель - уничтожение этой недоимперии, полное разоружение, расчленение на отдельные небольшие государства.
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29.12.2023 13:25 Ответить
Після звільнення командуючого ССО генерала Хоренка повністю зупинились атаки на об'єкти військової інфраструри рашистської пітьми на її території.
Якщо до того транспортні літаки рашистів боялись літати на аеродроми в мідмосков'ї з Ірану, то тепер спокійно собі прилітають з повними бортами "шахедів".
То питається, до яких пір зе-команда в ОПі і МОУ, що тосує командні кадри без погодження із Генштабом і командуючим ЗСУ, буде втручатись у дії військових і вишукувати якісь домовленості "посередині" із ворогом, а не займеться своїми прямими обов'язками: забезпечення української армії засобами ураження сил супротивника дальньої дії, для завданнЯ ударів по цілях на його території в радіусі 500-700 км ?
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29.12.2023 11:36 Ответить
Разом:
27 / 36 шахедів
87 / 122 ракет
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29.12.2023 11:51 Ответить
Кацапня клята , нічого вам не допоможе , бо Україна вам не по зубах ,
от вам , су@ и 🖕🖕🖕і будьте ви прокляті 🤬
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29.12.2023 11:53 Ответить
Головне що треба казати, нам потрібні Patriot ,і багато!!!
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29.12.2023 11:54 Ответить
Теза в принципі неправильна, ППО жодної країни, за винятком хіба що Ізраїлю (через дуже маленьку територію) та й там не на 100%, не здатна повністю закрити свій повітряний простір, технічно не здатна. ППО насамперед захищає стратегічні військові об'єкти, та об'єкти забезпечення життєдіяльності держави, але повністю захистити цивільне населення ППО не може. Хоча ніхто не заперечує, що чим більше засобів ППО, то тим краще; але немає фізично здатності повністю забезпечити потреби. Самі Штати не закривають повністю своє небо. І росія, до речі, теж не закриває; просто ми на маємо озброєнь для масованих атак та ще й на велику глибину. Я, наприклад, з самого початку війни вважав, що просити треба не лише "патріоти", а й ударні "томагавки", які запускаються, між іншим, з тих самих пускових.
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29.12.2023 12:08 Ответить
Нам атакамси нормальні не дають а ти про тамагавки!!! Patriot і в великому розмірі, щоб поставити від Чернігова, Сум, Харків, і весь схід закрити від ракет, а шахеди позбиваютб менш потужна зброя!!!
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29.12.2023 14:50 Ответить
Україна нічого не може протиставити російським стратегічним "тушкам": вони б'ють з недосяжних для ППО відстаней, нам не дають винищувачі, які могли б їх зустрічати навіть в повітряному просторі рашки; не дають і "томагавки", які могли б накрити їхні аеродроми. Тож відповідати мусимо асиметрично: пілоти мають гинути на землі, за межами військових частин, в своїх домівках, на відпочинку у вихідні (там нам їх легше дістати, а москалям важче їх захистити). А разом з пілотами мають гинути техніки, що забезпечують вильоти та обслуговування літаків. Може цей напрямок має стати головним для ССО України? Так, ракети середньої дальності у великій кількості швидко не зробиш, але отруйні речовини ми теж розучилися виробляти?
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29.12.2023 11:56 Ответить
Та ладно, хто хоче - шукає можливості, хто не хоче - відмазки. За два роки вже можна було і свої громи наклепами і партизанський рух в паРаші заснувати, і ті б тушки ламалися, горіли і вибухали від різних "випадковостей", а пілоти мерли, як таргани від дихлофосу. Вся справа в тому, що в нас або повністю недієздатні дебіли при владі, або відкриті - вороги , які свідомо саботують захист України і народу. Скоро вилізе гундосе неголене чмо, щось проходить, як завжди, і на цьому все закінчиться.
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29.12.2023 12:04 Ответить
А ракети у кацапів вже закінчились, нє? Нам цю казку розповідали майже рік тому.
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29.12.2023 11:59 Ответить
Видається, що з ракетами у "кацапів" все ж не все ок. Бо коли був попередній такий масовий ракетний обстріл? Отож! Вони б'ють по всій території, розпорошуючи сили (тобто практично вдаються до терору, а не вирішують якесь конкретне тактичне чи стратегічне завдання). Хоча військова наука передбачає зовсім іншу тактику: зосередження сил на головній цілі; перша хвиля виявляє і виснажує сили ППО противника, друга хвиля нищить виявлені засоби ППО, а третя спокійно завдає удару по визначеному об'єкту. Але для цього потрібно багато різних ракет та літаків, і їх, здається, у рашки немає.
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29.12.2023 12:21 Ответить
Вже набридло пояснювати що - мались на увазі складські запаси . І що кацапи мають змогу виробляти близько сотні ракет на місяць , саме якими зараз і обстрілюють Україну .
7 тис шт з тих складських довоєнних запасів вони вже відстріляли , тепер ті склади майже порожні .
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29.12.2023 12:26 Ответить
Арістовіч і інщі простітуткі кремля - у кацапів ракети закінчились давно кажете ?
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29.12.2023 12:14 Ответить
Таких казкарів за всіх влад було, є і буде. Народ має навчитися фільтрувати пропаганду та хотіти знати правду і робити висновки власним розумом а не з телевізора чи з блогерів які не несуть відповідальність за свої слова, на відміну від влади, оцінку їй дає народ на виборах.
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29.12.2023 12:21 Ответить
чому досі мовчить янетряпка?
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29.12.2023 12:22 Ответить
Якщо відслідкувати і знищити рос.пілотів, то їхні літаки не злітатимуть взагалі.
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29.12.2023 12:42 Ответить
і буданов міг би це легко зробити, якщо б не був базікаючим клоуном
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30.12.2023 01:59 Ответить
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29.12.2023 14:04 Ответить
Рашисти випустили 158 ракет та шахедів по Україні: Джерело:
А СКІЛЬКИ УКРАЇНИ ВИПУСТИЛА ПО рАСЄЄ РАКЕТ ?????
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29.12.2023 18:27 Ответить
Браво!
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30.12.2023 11:37 Ответить
 
 