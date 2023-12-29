Рашисты выпустили 158 ракет и шахедов по Украине: Силы ПВО уничтожили 114 вражеских целей
Украинские силы ПВО уничтожили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет российских захватчиков.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.
Сначала оккупанты традиционно атаковали "шахедами" с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Около 3.00 враг поднял в воздух стратегическую авиацию – бомбардировщики Ту-95МС. Всего – 18 самолетов, вышедших на рубежи пуска около 6.00 утра и запустивших не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.
Из Курской области около 05:00 враг применил дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей. В то же время оккупанты ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. В целом враг выпустил не менее 14 ракет, летевших по баллистической траектории – С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей России.
В 6.30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, совершивших пуски пяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области. Также из самолетов тактической авиации Су-35 применены 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одна Х-59", - говорится в сообщении.
По данным Залужного, ночью рашисты применили против Украины 158 средств воздушного нападения: ракеты и ударные БПЛА.
"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожено:
- 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131"
- 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55", - добавил главнокомандующий.
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решта - це балістичні/аеробалістичні ракети
чекісти-сатаністи, ГОРІТЬ В ПЕКЛІ!!!!!111
F-117 Nighthawk (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94:%D0%90%D0%9D%D0%93%D0%9B укр. «Найтхок»)https://uk.wikipedia.org/wiki/F-117_Nighthawk#cite_note-:0-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/F-117_Nighthawk#cite_note-2 [a] - одномісний дозвуковий тактичний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) малопомітний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA ударний літак https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 американської фірми https://uk.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin Lockheed Martin , призначений для таємного проникнення через систему https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9F%D0%9E ППО противника і атак стратегічно важливих наземних об'єктів військової інфраструктури (ракетні бази, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC аеродроми , центри керування і зв'язку тощо).
Хто поясне математику *****. 87 ракет збито з 90 випущенних. Тоді віходить що 158-90=68 шахедів - 27 збитих= 41 долетів чи що *****?
Тільки не можуть пояснити - чому радари нашого ппо працювали зі складу з ракетами . ? Тричі свинособачій пропагандятині задавав це питання - а в отвєт тішіна .
" - мы воюем, потому что защищаем россию
- ты имеешь в виду "интересы россии", т.е. доходы умеровых, абрамовичей, ротенбергов и прочих истинно русских?
(тут була пауза на осмислення)
- ты совсем что-ли тупой? на кой мне эти ****** сдались. Мы зашищаем россию и ее простой народ. неужели непонятно?"
І що ти хотів цим сказати .?
Якщо до того транспортні літаки рашистів боялись літати на аеродроми в мідмосков'ї з Ірану, то тепер спокійно собі прилітають з повними бортами "шахедів".
То питається, до яких пір зе-команда в ОПі і МОУ, що тосує командні кадри без погодження із Генштабом і командуючим ЗСУ, буде втручатись у дії військових і вишукувати якісь домовленості "посередині" із ворогом, а не займеться своїми прямими обов'язками: забезпечення української армії засобами ураження сил супротивника дальньої дії, для завданнЯ ударів по цілях на його території в радіусі 500-700 км ?
27 / 36 шахедів
87 / 122 ракет
от вам , су@ и 🖕🖕🖕і будьте ви прокляті 🤬
7 тис шт з тих складських довоєнних запасів вони вже відстріляли , тепер ті склади майже порожні .
А СКІЛЬКИ УКРАЇНИ ВИПУСТИЛА ПО рАСЄЄ РАКЕТ ?????