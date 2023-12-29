Президент Латвии Ринкевичс о ракетном ударе РФ: Террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов
Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс призвал предоставить Украине всю необходимую военную и финансовую помощь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Латвии написал в Twitter (X).
"Российские террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов", – отметил Ринкевичс.
По его словам, единственный способ остановить войну и атаки на гражданские объекты – это предоставить Украине всю необходимую военную и финансовую помощь.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 декабря враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Украинские силы ПВО уничтожили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет российских захватчиков.
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От як би стурбованість виразив би, то було б значно легше
P.S. глибоку...