Президент Латвии Ринкевичс о ракетном ударе РФ: Террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс призвал предоставить Украине всю необходимую военную и финансовую помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Латвии написал в Twitter (X).

"Российские террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов", – отметил Ринкевичс.

По его словам, единственный способ остановить войну и атаки на гражданские объекты – это предоставить Украине всю необходимую военную и финансовую помощь.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 декабря враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Украинские силы ПВО уничтожили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет российских захватчиков.

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