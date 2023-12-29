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Президент Латвии Ринкевичс о ракетном ударе РФ: Террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов

рінкевич,едгар

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс призвал предоставить Украине всю необходимую военную и финансовую помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Латвии написал в Twitter (X).

"Российские террористы продолжают массированные обстрелы украинских городов", – отметил Ринкевичс.

По его словам, единственный способ остановить войну и атаки на гражданские объекты – это предоставить Украине всю необходимую военную и финансовую помощь.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 29 декабря враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Украинские силы ПВО уничтожили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет российских захватчиков.

Также читайте: Макфол о массированной атаке РФ: Конгресс США не должен медлить и должен как можно быстрее выделить Украине военную помощь

Автор: 

ракеты (3567) Ринкевичс Эдгарс (143)


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ПОТУЖНА заява, блд!
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29.12.2023 11:14 Ответить
Ні нажаль...
От як би стурбованість виразив би, то було б значно легше

P.S. глибоку...
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29.12.2023 11:19 Ответить
Для коментаторів.Бажаєте обісрати зах.політиків-краще їдіть у коменти до арестовича і йому натикайте.Для цього цій обстріл і був зроблений щоб свій гнів виплюнути на захід,владу,військових і ще кого завгодно.Шоб посіяти страх зневіру.
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29.12.2023 11:35 Ответить
це помста була за їх десантний корабель ..ось подивитись кацапи зроблять цю заяву ..а ми на маленькі дрони надіємось другий рік ...як в казці про 3 поросят виходить ..
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29.12.2023 11:38 Ответить
Таку атаку треба готувати не один тиждень, а корабель бахнули коли? Очевидно, орки готували цю атаку на новий рік...
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29.12.2023 12:12 Ответить
Він часом не капітан, цей Рінкявічус?
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29.12.2023 12:31 Ответить
Президент правильно їх назвав . Україна повинна прийняти цю назву на законодавчому рівні . Недокраїна - терорист , істоти , які мешкають там - терористи . А Українські дипломати повинні працювати , щоб цю мерзоту інакше, як терористами не називали в світі .
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29.12.2023 12:31 Ответить
 
 