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Новости Война
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Массированная атака РФ на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых, - МВД

одеса

В результате атаки РФ на Украину утром 29 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, 76 получили ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

В Киеве под обстрелы попали Святошинский, Подольский, Шевченковский районы. Погибли 2 человека, 18 травмированы в результате утренней атаки. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения.

Во Львовской области, по словам министра, взрывом поврежден многоквартирный дом и инфраструктура - 1 человек погиб, 9 раненых.

В Днепропетровской области враг попал по торговому центру, погибли 5 и травмированы 15 человек. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли 4 пациенток.

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В Одесской области есть попадание в трехэтажный дом, под завалами, возможно, находятся люди. Также в Одессе повреждены еще по меньшей мере два дома. Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека. Всего в Одесской области, по его словам, 2 человека погибли, 15 ранены.

В Харьковской области, как сообщил Клименко, один человек погиб, девять человек получили ранения. Медики оказывают помощь на месте.

В Запорожской области оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья – 1 человек погиб, 10 ранены.

Автор: 

МВД (9318) обстрел (27071)


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Щоб ви, кляті москалі, всі подохли на своїх болотах! Царство небесне загиблим, скорішого одуження пораненим! Тримаємось українці!
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29.12.2023 11:29 Ответить
путін і його злочина нациська кліка це гірше гітлера ,це зло треба знищити поки воно не знищить світ ,ця рашиська паскуда відчуває свою безкарність ,цьому сприяли як західна нерішучість ,так і українська незлагодженість і безвідповідальність влади.
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29.12.2023 11:42 Ответить
Може уже час гнати цього препи.дента і уряд у відставку і тут же в кайданках - під суд? Га? Чи дамо їм безкарно дозволити кацапам зруйнувати економіку, енергетику, інфраструктуру України, обезголовити і кинути наубой українську Армію? А потім, як домовлялися в Омані - підписати капітуляцію. Га? Чи мемо дивитися увечері черговий монолог і відосік з методички і під сопілочку єрмака?
***, де наша Армія? Де Залужний? Це остання наша надія і опора.Чому вони мовчки спостерігають як Україну добивають і ведуть до капітуляції як отару баранів на бойню?... Вірно казав С.Петлюра про українських гнид...
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29.12.2023 12:11 Ответить
Так зеля же ******, что есть дальние дроны. Почему перестали ******* военные аэродромы кацапам ?? Сыкливый Бидон не разрешает ? Или на самом деле нечем ?? Только и можете, что простых работяг нагребать в окопы. Где дроны ? Где ракеты ? Почему это все не летит на голову кацапам ?
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29.12.2023 12:37 Ответить
 
 