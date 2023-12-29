Массированная атака РФ на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых, - МВД
В результате атаки РФ на Украину утром 29 декабря погибли по меньшей мере 12 человек, 76 получили ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
В Киеве под обстрелы попали Святошинский, Подольский, Шевченковский районы. Погибли 2 человека, 18 травмированы в результате утренней атаки. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили, складские помещения.
Во Львовской области, по словам министра, взрывом поврежден многоквартирный дом и инфраструктура - 1 человек погиб, 9 раненых.
В Днепропетровской области враг попал по торговому центру, погибли 5 и травмированы 15 человек. Также есть попадание по роддому. Подразделения ГСЧС спасли 4 пациенток.
В Одесской области есть попадание в трехэтажный дом, под завалами, возможно, находятся люди. Также в Одессе повреждены еще по меньшей мере два дома. Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека. Всего в Одесской области, по его словам, 2 человека погибли, 15 ранены.
В Харьковской области, как сообщил Клименко, один человек погиб, девять человек получили ранения. Медики оказывают помощь на месте.
В Запорожской области оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктурным объектам Запорожья – 1 человек погиб, 10 ранены.
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