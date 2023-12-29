С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила более 300 ракет Х-22. Ни одну из них не сбили, - Игнат

С начала полномасштабного вторжения российский агрессор выпустил по Украине 300 ракет Х-22, ни одна из которых не была сбита средствами противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укрінформ.

"Ракета Х-22 летит со скоростью четыре тысячи километров в час, она заходит на свою цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто. Более 300 этих ракет противник применил с момента полномасштабного вторжения. Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты – Х-32. Вероятно, сегодня тоже применялись и такие ракеты", – сказал он.

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На вопрос, сбили ли средства противовоздушной обороны какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32, Игнат ответил, что нет.

Он также уточнил, что враг применяет эти типы ракет в основном на Южном и Восточном направлениях, а также на Севере.

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