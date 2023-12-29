С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила более 300 ракет Х-22. Ни одну из них не сбили, - Игнат
С начала полномасштабного вторжения российский агрессор выпустил по Украине 300 ракет Х-22, ни одна из которых не была сбита средствами противовоздушной обороны.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укрінформ.
"Ракета Х-22 летит со скоростью четыре тысячи километров в час, она заходит на свою цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто. Более 300 этих ракет противник применил с момента полномасштабного вторжения. Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты – Х-32. Вероятно, сегодня тоже применялись и такие ракеты", – сказал он.
На вопрос, сбили ли средства противовоздушной обороны какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32, Игнат ответил, что нет.
Он также уточнил, что враг применяет эти типы ракет в основном на Южном и Восточном направлениях, а также на Севере.
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Проблема в тому, що такі диванні експерти у нас у Раді та МО знаходяться
Яке ж воно кончене
Для єрмака з татаровим чи Захисників під Авдіївкою ??
ГенСекретар, з отого справедливого ООНу, як сидів мовчки щодо України так і сидить! Засумував ВІН, лише за населення ГАЗИ та представників ООН…
Тримаймося браття разом, щоб подолати московського *****!
Разом нас БАГАТО, нас НЕПОДОЛАТИ!!
Слава Україні!
Х-22 після відділення від літака - платформи на відносно невеликий висоті (як передбачалось - над поверхнею океану) , в залежності від дальності до цілі, виконує горку до висоти близько 40 км, з розгоном до максимальної швидкості 5М. Кинджал робить майже той самий маневр після відділення на ешелоні близько 10 км, розганяючись до швидкості 10-12 М до висоти близько 50 км. Далі відбувається балістичний вихід на ціль із швидкістю поблизу поврхні, близько 3М. Майже так само, як робить і Кинджал, обмежуючи швидкість на цій ділянці до 3М через нагрів від тертя повітря.
Кинджал є більш досконалим, ніж Х-22 через значно більшу точність, швидкість 10-12М виходу на максимальну висоту, близько 50 км)на ціль, менший підльотний час і, на відміну від Х-22, має можливість здійснення обмежених маневрів ухилення від ПРО. Неядерна Б/ч Х-22 майже удвічі потужніша, у порівнянні з бч Кинджалу.
Чи простіше на м'ясо людей переробляти?
Ця гніда повинна піти під суд.
Накуя таке розголошувати???
Тепер кацапи будуть бити ними по пріоритетних цілях, молодець ігнат!!!!
так безкінечно можна просити Петріоти та ракети до них ,а Рашка безкінечно буде виробляти свої.
Ця уся допомога йде як в прірву тому що ніхто та ніщо не заважає рашці виробляти зброю тоннами.
Так ніколи війну не зупинити допоки ворога не бити та не руйнувати на його території.
Демократичний так званий світ слабкий та розʼєднаний . Так війни не виграють. А навпаки.
сум і страх за Україну