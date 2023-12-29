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Новости Война
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С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила более 300 ракет Х-22. Ни одну из них не сбили, - Игнат

два,двадцять,ікс

С начала полномасштабного вторжения российский агрессор выпустил по Украине 300 ракет Х-22, ни одна из которых не была сбита средствами противовоздушной обороны.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой Укрінформ.

"Ракета Х-22 летит со скоростью четыре тысячи километров в час, она заходит на свою цель в большинстве своем по баллистической траектории, поэтому и для ее перехвата нужны специальные средства. Нужны такие системы ПВО как Patriot, поэтому с этими ракетами не так просто. Более 300 этих ракет противник применил с момента полномасштабного вторжения. Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты – Х-32. Вероятно, сегодня тоже применялись и такие ракеты", – сказал он.

Также читайте: Игнат о массированной атаке РФ: Столько целей одновременно мы давно уже не видели. Было все, кроме "Калибров"

На вопрос, сбили ли средства противовоздушной обороны какой-либо процент ракет Х-22 и Х-32, Игнат ответил, что нет.

Он также уточнил, что враг применяет эти типы ракет в основном на Южном и Восточном направлениях, а также на Севере.

Читайте также: Макфол о массированной атаке РФ: Конгресс США не должен медлить и должен как можно быстрее выделить Украине военную помощь

Автор: 

ракеты (3567) Воздушные силы (2285) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+33
Ну молодець,розіклав для ворогів усе по поличкам.
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29.12.2023 11:25
+26
Все розкажи, не приховуй нічого. Де ви, дебіли, набралися на нашу голову?!
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29.12.2023 11:26
+18
***** ставить лайк за підказку.
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29.12.2023 11:26
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Правила форума Совет форумчан
Хрін хто дасть ще ці патріоти. Таке відчуття, що там три петріоти на весь світ існує...
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29.12.2023 11:24 Ответить
Вартість комплексу петріот біля мільярда доларів .Вартість пуску однієї ракети петріот 3 млн доларів .

Питання ще є ?
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29.12.2023 11:32 Ответить
Рєзніков з Єрмаком вкрали грошей на три Петріота вистачило б … суки присосалися на тіло України
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29.12.2023 11:52 Ответить
млядьский ігнат,в тебе голова чи дупа ,соловьов вже цитує цього довбодятла !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.12.2023 13:49 Ответить
Не кажить, )(уйло (він же путін) сповістив що тільки під Києвом "знищено" п'ять саме комплексів Patriot, та ще й п'ять F-16 (яких ще Україна не бачила) у Одесі, то ж "намовляєте" ви усе! Рашисти ж "не брешуть"!
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29.12.2023 11:32 Ответить
таке відчуття що стратегічні дивані війська повільного реагування знаходяться на одному і тому ж багатоцільовому дивані "Експерт" з екіпажем від 1 до 3 стратегів.
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29.12.2023 11:52 Ответить
Те що "диванні експерти" пишуть в інтернетах - це не проблема. Інтернет на те й створений, щоб кожен міг свою думку висловити.

Проблема в тому, що такі диванні експерти у нас у Раді та МО знаходяться
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29.12.2023 12:46 Ответить
Ну молодець,розіклав для ворогів усе по поличкам.
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29.12.2023 11:25 Ответить
У нас стільки зрадників, що кацапи все знають раніше Ігната....
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29.12.2023 11:30 Ответить
А скільки треба щоб сповістити про щось рашистів?! І як би там не було НАБАГАТО менше ніж патріотів, інакше ти зараз примусово забував би українську. І хоч речниками я й сам не дуже задоволений, бо Ігнат міг би у черговий раз не сповіщати нас стосовно "неспроможності" збити Х-22 котра чомусь не запускається саме туди де є Patriot, але й вони є люди підневільні та ВИННІ казати те що від них вимагають, бо така в них робота, а хто вірить у їх незалежність той наївна людина!
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29.12.2023 11:39 Ответить
засобів розвідки та аналізу у ворога достатньо, аби не слухати те, що говорить Ігнат та інші...
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29.12.2023 11:35 Ответить
***** ставить лайк за підказку.
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29.12.2023 11:26 Ответить
Ви думаєте, що він не знає, чи що? Вся оперативна інформація в них є, не треба мати ніяких ілюзій.
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29.12.2023 11:33 Ответить
Все розкажи, не приховуй нічого. Де ви, дебіли, набралися на нашу голову?!
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29.12.2023 11:26 Ответить
Чітко дав настанову, які ракети виготовляти.

Яке ж воно кончене
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29.12.2023 11:26 Ответить
X-22 - це надтехнологія радянських предків, маючи всі документи на розробку ніхто не може її повторити
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29.12.2023 12:18 Ответить
а нафуя ж пшезділи, що збивали?
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29.12.2023 11:27 Ответить
Для кого НЕОБХІДНА, така детальна звітність про ситуацію з ППО??
Для єрмака з татаровим чи Захисників під Авдіївкою ??
ГенСекретар, з отого справедливого ООНу, як сидів мовчки щодо України так і сидить! Засумував ВІН, лише за населення ГАЗИ та представників ООН…
Тримаймося браття разом, щоб подолати московського *****!
Разом нас БАГАТО, нас НЕПОДОЛАТИ!!
Слава Україні!
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29.12.2023 11:33 Ответить
Під Авдіївкою ракети не літають. Там арта, міномети, дрони і орки. Та й взагалі - немає вже ніякої Авдіївки...
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29.12.2023 11:37 Ответить
Кинджали збиваємо, а х-22 не можемо. Сумно...
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29.12.2023 11:34 Ответить
там, куди запускають х-22, немає того, чим збивають "кинджали"... ані физично, ані економічно неможливо отримати стільки, аби закрити всі лазівки. та й кинджал повільніший...
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29.12.2023 11:39 Ответить
Х-22 ще радянська ракета, які ми у свій час віддавали кацапам як борги ща газ. Ну, от тепер вони нам ті борги повертають. Але цікавий сам факт - савєйське гівно мамонта збити не можемо, а новітнє аналоговнєтноє збиваємо
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29.12.2023 11:52 Ответить
Є поняття пріоритетної цілі. 22 дуже швидка, і дуже неточна. Між зльотом носія і виходу його на пусковий рубіж достатньо часу щоб з обєктів які є пріоритетними для кацапів забратись самому і забрати те що кацап хоче знищити. З кинджалом це не проходить. Але сьогодні по всій видимості після того як збили першу партію засвітивши радари і пускові було проведено згортання і передислокацію. Тобто кинджали і х 22 навіть не пробували збити. На мою думку це було правильне рішення.
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29.12.2023 12:07 Ответить
"Кинжал" НЕ повільніший, а швидший, бо при падінні досягає 10-ти, а може й 13 махів, у той час як в Х-22 3,5. Різниця у тому що перший йде виключно по балістичній траєкторії, котру вважають важчою для ураження системами ППО, а другий летить горизонтально переходячи у балістичну траєкторію (гірку) перед самою ціллю!!! Тож щось не те Ви "растуди" сповіщаєте. А от те що рашисти не ризикують направляти туди де є Patriot і IRIS-T відповідає дійсності, а причина можливо полягає у тому, що технологія їх вироблення зараз рашистам не доступна і поповнювати запаси цих ракет вони не можуть.
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29.12.2023 12:10 Ответить
Нет у них столько махов!!! Не читайте дедо-бабушку до обеда!
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29.12.2023 12:25 Ответить
Ракета Х-22 летить під кутом 30 градісів.Це не є горизонтально.
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29.12.2023 13:39 Ответить
Маневр "горку" на траєкторії роблять обидві ракети. Обидві ракети аеробалістичні. Балістичні параметри траєкторій програмуються, можуть відрізнятися в різних пусках.
Х-22 після відділення від літака - платформи на відносно невеликий висоті (як передбачалось - над поверхнею океану) , в залежності від дальності до цілі, виконує горку до висоти близько 40 км, з розгоном до максимальної швидкості 5М. Кинджал робить майже той самий маневр після відділення на ешелоні близько 10 км, розганяючись до швидкості 10-12 М до висоти близько 50 км. Далі відбувається балістичний вихід на ціль із швидкістю поблизу поврхні, близько 3М. Майже так само, як робить і Кинджал, обмежуючи швидкість на цій ділянці до 3М через нагрів від тертя повітря.
Кинджал є більш досконалим, ніж Х-22 через значно більшу точність, швидкість 10-12М виходу на максимальну висоту, близько 50 км)на ціль, менший підльотний час і, на відміну від Х-22, має можливість здійснення обмежених маневрів ухилення від ПРО. Неядерна Б/ч Х-22 майже удвічі потужніша, у порівнянні з бч Кинджалу.
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29.12.2023 13:39 Ответить
Не "мы" а мрази-комутанты - кучмо, кравчучка ижесними
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29.12.2023 12:23 Ответить
Цьому гнату язик треба через сраку видалити так і усім зеленим зрадникам резо з презиком.
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29.12.2023 11:35 Ответить
пи...дить Ігнат ....10 шт х22 колись пустили по підприємству одного міста ,то Іріс-т збили кілька з них
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29.12.2023 11:35 Ответить
Заплати мені грубі гроші і скажи де і що сказати(тільки не матюки,за них окремий прайс), все буде тобі згідно договора
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29.12.2023 11:43 Ответить
звісно, що бреше, це єдин за що йому платять, і це єдине, що він уміє
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29.12.2023 11:48 Ответить
Взагалі то підтвердження цього не знайдено, але збивати ці ракети можуть і Patriot і IRIS-T, бо збивають вони той же "Кинжал" на більшій швидкості по балістичній траєкторії, але цих систем недостатньо для прикриття усієї території України. Треба зауважити що при аналізі використання цих ракет по наземних об'єктах виявилась їх надзвичайна НЕВЛУЧНІСТЬ, бо вражають АБИ ЩО у той час як дійсно гідна для ракет такого типу ціль (міст, інший стратегічний та військовий об'єкт що знаходиться за декілька сотен метрів від місця ураження) залишається неураженою, через що рашистська пропаганда і сповіщає що куди поцілили там і "склад зброї"!
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29.12.2023 11:55 Ответить
так головна її ціль - авіаносна група, яку має знищувати ядерна боєголовка (якій пофіг точність)... а фугасно-кумулятивна - то додаткова опція... як і у с-300/400...
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29.12.2023 12:11 Ответить
Про Х-22 відомо давно. Навіщо випрошувати у орків їх ще ? Як погано, коли імбецили керують.
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29.12.2023 11:41 Ответить
Може тому що це не відповідає дійсності а вартість кожної чимала (інформують що від 300 тисяч до 1 млн баксів), та ще й із влучністю в них не дуже добре (декілька сотен метрів) бо на великій швидкості горизонтального польоту не встигають визначитись із місцем розташування цілі перед переходом до атакувальної гірки, бо це не кораблі на просторах моря чи океану, а наземні об'єкти біля котрих чимало подібних?! Таке не припускали?!
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29.12.2023 12:02 Ответить
та він це повторив і на говномарафоні буквально нині...
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29.12.2023 11:49 Ответить
Эй, а як же "усе сбито"? "О сколько нам открытий чудных ......".
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29.12.2023 11:55 Ответить
Ігнат-**********, ти ******. І головне - має УБД і після війни буде мати всі преференції справжнього ветерана війни, тільки при цьому не робить ніхуа корисного, тільки шкодить своїм ***********...
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29.12.2023 11:55 Ответить
Вот вам обещание: у всех детей военкомов, мусоров, б.у.шников, главврачей и депутатов дети будут с корочками УБД! Инфа сотка
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29.12.2023 12:28 Ответить
Кожен з тих, про кого ви згадали, приносить значно більше користі для людей і країни, ніж ігнат-**********, навіть депутани.
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29.12.2023 12:30 Ответить
Зелений ігнат виявляється геть дурний.це не перший його зашквар
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29.12.2023 11:59 Ответить
вони й бе Ігнату знають що х-22 важко збити, тому й запускають їх в основному по півдню та сходу де точно нема ППО Петріот, який теоретично може їх збити
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29.12.2023 12:19 Ответить
Украина также имела на вооружении ракеты Х-22, однако часть из них была передана РФ в виде оплаты долгов за газ, а часть утилизирована и порезана на металлолом.
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29.12.2023 12:06 Ответить
А наші коли почнуть ракети виготовляти?
Чи простіше на м'ясо людей переробляти?
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29.12.2023 12:10 Ответить
ти ***** роботу ппо розкриваєш?
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29.12.2023 12:11 Ответить
Потрібно збивати носії цих ракет та пускові. Тому потрібно дотягуватися до тих аеродромів.
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29.12.2023 12:21 Ответить
Кучмі гандону спасибі що віддав кацапам ракети за газ якими зараз вбивають українців.
Ця гніда повинна піти під суд.

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29.12.2023 12:24 Ответить
Тобто це супер зброя 60-х років років.Вона проти авіаносців вже давно застаріла і нічого проти них не зробить.Ці ракети мають збиватися,звісно якщо є чим.
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29.12.2023 13:36 Ответить
Не нервуйтеся , якщо хтось щось сказав, напевно так потрібно.
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29.12.2023 13:37 Ответить
а що ж ти не сказав це в 2019, коли замість ракетної програми клали асфальт, садили мільярд дерев, відводили війська і розмінували Чонгар, а зараз твій висер і їх не потрібен, кидай асфальтом.
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29.12.2023 14:06 Ответить
Це що, реклама ракет?
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29.12.2023 14:15 Ответить
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29.12.2023 14:18 Ответить
*****, це війна чи шоу???
Накуя таке розголошувати???
Тепер кацапи будуть бити ними по пріоритетних цілях, молодець ігнат!!!!
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29.12.2023 14:38 Ответить
А коли це Зе влада була на боці України.
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29.12.2023 14:51 Ответить
Ну хто цього Ігната за язик тягне, і це вже не вперше..
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29.12.2023 15:21 Ответить
Так це ніколи не закінчиться
так безкінечно можна просити Петріоти та ракети до них ,а Рашка безкінечно буде виробляти свої.
Ця уся допомога йде як в прірву тому що ніхто та ніщо не заважає рашці виробляти зброю тоннами.
Так ніколи війну не зупинити допоки ворога не бити та не руйнувати на його території.
Демократичний так званий світ слабкий та розʼєднаний . Так війни не виграють. А навпаки.
сум і страх за Україну
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29.12.2023 15:53 Ответить
ЯК би не "мітки" на початку війни, то вдалося б і розумних людей надурити. Згадайте заяву Саліван, хто виграє від ситуації в Україні? США! Кожна інвестиція на користь їм. Вони продають нам зброю, кацапи виробляють. І так, це ніколи не закінчиться. Піндоси будуть на наших кістках багатіти, і кацапи будуть на наших кістах багатіти. І навіть Китай, який вирубає бабло як ніколи на дронах та інших комплектуючих. Ми лише жертва. І не дадуть тут нікому виграти. Бо своя дупа дорожче.
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29.12.2023 18:08 Ответить
Ще будь ласка розкажи де стоять патріоти і де будуть стояти ф16
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29.12.2023 20:46 Ответить
Координати Московського Кремля. Широта: 55.7520233, Довгота: 37.6174994 або широта - 55.752165171615125, довгота - 37.6174993984554
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30.12.2023 12:48 Ответить
 
 