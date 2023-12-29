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Новости Война
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Свет на праздники не будут отключать, в энергосистеме профицит: "Укрэнерго" опровергает распространяющийся сетью фейк

світло

В соцсети распространяют фейк об отключении света на новогодние праздники. Информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении компании, информирует Цензор.НЕТ.

"В соцсетях снова распространяется ложная информация об отключении электроэнергии на праздники. Официально заявляем: Диспетчерский центр "Укрэнерго" не планирует ограничение потребления в праздничные дни.

В энергосистеме профицит из-за пониженного потребления. Этому способствует плюсовая температура воздуха. Также обычно в выходные дни потребление электроэнергии ниже, чем в рабочие. Поэтому у "Укрэнерго" нет никаких оснований для введения графиков отключений энергопитания", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Отмечается, что фейки распространяются через телеграм-каналы, извещающие о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.

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Автор: 

Укрэнерго (658) фейк (679) отключение света (423)


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Топ комментарии
+2
Ще один вказує кацапам на їхні "недоробки". Концені люди!
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29.12.2023 12:03
+1
Зашумувало зкацаплене болото, поширюючи лайно у мережах!
Пильнуймо та фіксуймо, цю нечисть московитів, що гадить у мережі Українцям! Технології, допоможуть зачистити цих *********!
Ліхтарний СТОВП і трохи міцної вірьовки,- цьому МОЖУТЬ Допомогт!
Слава Україні!
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29.12.2023 11:40
+1
Фейки самі по собі не ширяться. Фейки поширюють. І завжди треба називати цього поширника.
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29.12.2023 11:40
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Зашумувало зкацаплене болото, поширюючи лайно у мережах!
Пильнуймо та фіксуймо, цю нечисть московитів, що гадить у мережі Українцям! Технології, допоможуть зачистити цих *********!
Ліхтарний СТОВП і трохи міцної вірьовки,- цьому МОЖУТЬ Допомогт!
Слава Україні!
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29.12.2023 11:40 Ответить
Фейки самі по собі не ширяться. Фейки поширюють. І завжди треба називати цього поширника.
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29.12.2023 11:40 Ответить
А шо такоє? Хтось збирається спати при світлі? Чи Новий рік зустрічати? Особисто мені цьогоріч навіть шампанське купувати якось не того - яке, *****, св'ято?
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29.12.2023 11:42 Ответить
Яке воно взагалі ***** свято, якщо так по хорошому взяти? Свято чого? Кінця фіскального періоду? Зміни циферки? Річниця імені підбивання підсумку того, що ти як нічого не мав, так і не став доларовим мільярдером? Ну от що там святкувати, поясніть мені, люди?
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29.12.2023 11:52 Ответить
За 2 дні до нового року - у сільпо, що поряд, шампанське як стояло ящиками, так і стоїть. І це в столиці. Можливо, у вашому регіоні інші настрої, але у нас якось кволо.
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29.12.2023 11:58 Ответить
Звідки гроші - працюють люди. Автівки ж теж заправляють, на конях не їздять. Їжу все одне купувати потрібно. Не дивлюся ні коли в чужий гаманець
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29.12.2023 12:03 Ответить
Я спокійно на це дивлюся. Святкувати не буду да і на роботу в понеділок. Але щось приготую, подивлюся кіно або пограю. Просто люди адаптуються
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29.12.2023 12:18 Ответить
Ще один вказує кацапам на їхні "недоробки". Концені люди!
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29.12.2023 12:03 Ответить
Та цензор же ж і писав про дефіцит ))
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29.12.2023 12:07 Ответить
Йдіть в сраку зі своїми святами та вовиними вечірніми казочками!
Сунуть смутні жахливі думки, які "свята" кожен день влаштовують нашим хлопцям в катівнях і на 0
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29.12.2023 12:15 Ответить
 
 