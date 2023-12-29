Свет на праздники не будут отключать, в энергосистеме профицит: "Укрэнерго" опровергает распространяющийся сетью фейк
В соцсети распространяют фейк об отключении света на новогодние праздники. Информация не соответствует действительности.
Об этом говорится в заявлении компании, информирует Цензор.НЕТ.
"В соцсетях снова распространяется ложная информация об отключении электроэнергии на праздники. Официально заявляем: Диспетчерский центр "Укрэнерго" не планирует ограничение потребления в праздничные дни.
В энергосистеме профицит из-за пониженного потребления. Этому способствует плюсовая температура воздуха. Также обычно в выходные дни потребление электроэнергии ниже, чем в рабочие. Поэтому у "Укрэнерго" нет никаких оснований для введения графиков отключений энергопитания", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Отмечается, что фейки распространяются через телеграм-каналы, извещающие о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.
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