Свет на праздники не будут отключать, в энергосистеме профицит: "Укрэнерго" опровергает распространяющийся сетью фейк

В соцсети распространяют фейк об отключении света на новогодние праздники. Информация не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении компании, информирует Цензор.НЕТ.

"В соцсетях снова распространяется ложная информация об отключении электроэнергии на праздники. Официально заявляем: Диспетчерский центр "Укрэнерго" не планирует ограничение потребления в праздничные дни.

В энергосистеме профицит из-за пониженного потребления. Этому способствует плюсовая температура воздуха. Также обычно в выходные дни потребление электроэнергии ниже, чем в рабочие. Поэтому у "Укрэнерго" нет никаких оснований для введения графиков отключений энергопитания", - подчеркнули в "Укрэнерго".

Отмечается, что фейки распространяются через телеграм-каналы, извещающие о движении российских ракет или дронов во время воздушных тревог.

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