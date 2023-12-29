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Макфол о массированной атаке РФ: Конгресс США не должен медлить и должен как можно быстрее выделить Украине военную помощь

макфол

Директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета посол Майкл Макфол отреагировал на утреннюю массированную атаку РФ по Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter (X) дипломата.

"Конгресс США не должен медлить с оказанием новой военной помощи Украине. Они должны исправить эту ошибку как можно скорее", - подчеркнул Макфол.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 29 декабря враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Украинские силы ПВО уничтожили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет российских захватчиков.

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Автор: 

Конгресс США (1233) помощь (7794) ракеты (3567) атака (374) Макфол Майкл (24)


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Топ комментарии
+3
Лютого? Ви що , редактор,не похмелений?
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29.12.2023 11:51
+2
Конгресу США, якось *****, поки по куполу Капіталія не прилетить, чухатись не будуть, а воно таке прилетить, якщо не у вигляді Калібра, то у як Птиця-Трамп, теж не гірший призентик... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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29.12.2023 11:58
+2
зетряпке пять лет надо было готовить страну к войне, и два года применять ракеты, но дороги избирателям были важнее
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29.12.2023 12:13
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Лютого? Ви що , редактор,не похмелений?
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29.12.2023 11:51 Ответить
У редактора мабуть лютий грудень
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29.12.2023 11:55 Ответить
Не заважай "яструбам демократії" насолоджуватися різдвяними святами.
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29.12.2023 11:56 Ответить
Конгресу США, якось *****, поки по куполу Капіталія не прилетить, чухатись не будуть, а воно таке прилетить, якщо не у вигляді Калібра, то у як Птиця-Трамп, теж не гірший призентик... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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29.12.2023 11:58 Ответить
Туди ніколи нічого не прилетить.Хіба що іншопланетяни вдарять.як у фільмах.
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29.12.2023 13:32 Ответить
Бла бла бла, віскас. Бла бла бла
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29.12.2023 12:00 Ответить
Конгрес США не повинен зволікати і має якнайшвидше виділити Україні військову допомогу

Атож, атож...
І не повинен, і має...
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29.12.2023 12:07 Ответить
Як дбає, так і має.
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29.12.2023 12:18 Ответить
можна 1 дивізію US Marine Corps - звісно, зі всім штатним озброєнням і з підтримкою US Navy

бажано до Нового Року - під ялинку
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29.12.2023 12:45 Ответить
зетряпке пять лет надо было готовить страну к войне, и два года применять ракеты, но дороги избирателям были важнее
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29.12.2023 12:13 Ответить
Он думал что до пенсии будет хамовато требовать, и ему будут давать на халяву, под распил. Пока пацаны на фронте гибнут.
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29.12.2023 12:23 Ответить
дають зброю видавцем ...і ще хочуть результат ..
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29.12.2023 12:24 Ответить
республіканцям демократам, щасливо відпочивати після сьогоднішньої ночі...
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29.12.2023 12:31 Ответить
а вони щоночі мають щастя
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29.12.2023 12:47 Ответить
а в США всі вишикувалися в чергу, відсмоктати в друга *****, трампа.
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29.12.2023 13:51 Ответить
Ці всі заяви від незрозумілих людей, які не впливають на політику в США варті 0
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29.12.2023 14:35 Ответить
Як вже обридли ці популісти зі всіх сторін. Сенатор який турбується за людей.... крім свого вечірнього меню, ні за що вони більше не турбуються. Ліше війно розв'язують.
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29.12.2023 18:17 Ответить
 
 