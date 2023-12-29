Макфол о массированной атаке РФ: Конгресс США не должен медлить и должен как можно быстрее выделить Украине военную помощь
Директор Института Фримена-Споли по международным исследованиям Стэнфордского университета посол Майкл Макфол отреагировал на утреннюю массированную атаку РФ по Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter (X) дипломата.
"Конгресс США не должен медлить с оказанием новой военной помощи Украине. Они должны исправить эту ошибку как можно скорее", - подчеркнул Макфол.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 29 декабря враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. Украинские силы ПВО уничтожили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет российских захватчиков.
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