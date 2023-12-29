В Харькове в результате ракетных ударов РФ погибли 3 человека, еще 13 ранены. ФОТОрепортаж
В результате ракетных ударов рашистов по Харькову известно о трех погибших. Еще 13 человек получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.
"29 декабря приблизительно с 5:00 до 8:00 российская армия нанесла массированный ракетный удар по Харькову. За три часа оккупанты ударили по городу 22 раза. По состоянию на данный момент известно о трех погибших и тринадцати раненых. Продолжаются поисково-спасательные работы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
В Харькове повреждены складские и производственные здания, почта, дома, больница, предприятия и т.д. Также после ракетной атаки в одном из парков Харькова правоохранители обнаружили попадание боевой части ракеты, на месте работают взрывотехники.
Предварительно враг бил по городу ракетами типа С-300.
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До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
Зеленський зі своєю обісцяною конторою (обпісом) смердить. Нехай уже мальчік в обісцяних штанішках забере свої обісрані трусіцки і піде.
Але ж ні - це говно хоче правити в Україні і надалі. Оце обісране лайно. НЕ переплутайте! Я маю на увазі саме Володимира і його папусукусашу Зеленського.