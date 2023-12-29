В Харькове в результате ракетных ударов РФ погибли 3 человека, еще 13 ранены. ФОТОрепортаж

В результате ракетных ударов рашистов по Харькову известно о трех погибших. Еще 13 человек получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковщины.

"29 декабря приблизительно с 5:00 до 8:00 российская армия нанесла массированный ракетный удар по Харькову. За три часа оккупанты ударили по городу 22 раза. По состоянию на данный момент известно о трех погибших и тринадцати раненых. Продолжаются поисково-спасательные работы, информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В Харькове повреждены складские и производственные здания, почта, дома, больница, предприятия и т.д. Также после ракетной атаки в одном из парков Харькова правоохранители обнаружили попадание боевой части ракеты, на месте работают взрывотехники.

Предварительно враг бил по городу ракетами типа С-300.

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