Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине слышали те, кто пишет о готовности Путина к переговорам, - Кулеба
Международное сообщество должно ответить на массированные ракетные атаки по Украине непрерывной финансовой и военной поддержкой Украины.
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х (бывший твиттер), сообщает Цензор.НЕТ.
Кулеба напомнил, что в течение ночи и утра пятницы, 29 декабря, РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Украины с помощью 110 ракет и большого количества беспилотников.
"Сегодня миллионы украинцев проснулись от громких звуков взрывов. Я хотел бы, чтобы эти звуки взрывов в Украине были слышны во всем мире. Во всех крупных столицах, штаб-квартирах и парламентах, которые сейчас обсуждают дальнейшую поддержку Украины. Во всех редакциях, пишущих об "усталости" или якобы готовности России к "переговорам", - написал глава МИД.
Кулеба подчеркнул, что эти звуки – это то, что на самом деле хочет сказать Россия.
"Нашим единственным коллективным ответом может и должна быть непрерывная, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине. Лишь большая огневая мощь может заставить замолчать российский террор", - подчеркнул Кулеба.
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рашка на кожний чих збирає
Але ж в'їбати у відповідь клоун сцить нажаль...
Ти обіцяв з лопатою на ворога, то твій зірковий час настав.
Лопата йому потрібна гроші грести
Ну почують - і щось відбудеться?
Що пропонує Кулеба українцям, жити мішенню поки не влучать?
Розказуй,тільки не нам,ми й без тебе знаємо,що таке рашизм!
Лише оточення членограя цю тему обговорювало!
Ну на хіба Україні другий міністр внутрішніх справ?
Основний краще справляється, а ось дипломатів як не було, так і немає.
Чому не скористались?