Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине слышали те, кто пишет о готовности Путина к переговорам, - Кулеба

Международное сообщество должно ответить на массированные ракетные атаки по Украине непрерывной финансовой и военной поддержкой Украины.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х (бывший твиттер), сообщает Цензор.НЕТ.

Кулеба напомнил, что в течение ночи и утра пятницы, 29 декабря, РФ атаковала гражданскую инфраструктуру Украины с помощью 110 ракет и большого количества беспилотников.

"Сегодня миллионы украинцев проснулись от громких звуков взрывов. Я хотел бы, чтобы эти звуки взрывов в Украине были слышны во всем мире. Во всех крупных столицах, штаб-квартирах и парламентах, которые сейчас обсуждают дальнейшую поддержку Украины. Во всех редакциях, пишущих об "усталости" или якобы готовности России к "переговорам", - написал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что эти звуки – это то, что на самом деле хочет сказать Россия.

"Нашим единственным коллективным ответом может и должна быть непрерывная, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине. Лишь большая огневая мощь может заставить замолчать российский террор", - подчеркнул Кулеба.

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