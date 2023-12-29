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Враг не прекращает атак на Лимано-Купянском направлении, за сутки ВСУ ликвидировали 245 захватчиков, - Сухопутные войска

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На Лимано-Купянском направлении россияне нанесли 24 авиационных удара, применили 35 дронов-камикадзе и совершили 566 артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки Силы обороны на Лимано-Купянском направлении отразили 12 атак врага, ликвидировали 245 захватчиков и уничтожили 50 единиц их техники. В частности, три танка и семь БМП-2.

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боевые действия (4015) Лиман (317) Фитьо Владимир (61) Купянск (627)


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29.12.2023 13:13 Ответить
 
 