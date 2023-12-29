73% украинцев верят, что Украина через 10 лет будет процветать в составе ЕС. Год назад верили 83%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
Среди украинцев растут пессимистические настроения. Но 73% граждан все равно верят, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время, во время аналогичного опроса, проведенного в октябре 2022 года, такой ответ дали 88% респондентов. И за этот же период с 5% до 19% стало больше тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей.
По данным КМИС, во всех регионах большинство населения считают, что в будущем Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. Относительно меньше таковых на востоке страны, где у 67% оптимистичные взгляды, а пессимистические разделяют 25%. В других макрорегионах 73-76% оптимистично смотрят на будущее страны, пессимистично – 16-19%.
Меньше пессимистов среди респондентов в возрасте 60-69 лет (10%), больше всего - среди молодежи младше 30 лет (26%). Оптимистов в возрастных группах 80% и 68% соответственно.
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 1031 совершеннолетнего респондента из всех подконтрольных регионов Украины. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50% и 1,4% - для показателей, близких к 5% . В условиях войны к ней прилагается определенное систематическое отклонение.
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В 1991 вона виходила з іншими можливостями. І наука ще й як була. Це зараз вона на нулі, що навіть звичайні крилаті ракети не може виробляти.
А раніше масово виробляла міжконтинентальні балістичні.
в тонах чугуна на душу насєлєнія ?
Якесь магічне число, аж моторошно)
А оптимізмом відрізняються екваторіальні мавпи-з пальми впало і побігло танцювати, сракою трясти. Життя ж чудове!
Тому й приказка є: немає гіршої сволоти ніж тупий ентузіаст. Ні в чому нічого не тямить і в кожну дупу без мила лізе.
замість ... хоча б
Армія, Мова, Віра..
Як можна знати точно , якщо в кожної людини , її думка що до майбутнього України в ЄС , може змінюватись хоч і щодня , в залежності від того що вона почує з екрану телеящика . В залежності від того як цим маніпулюють .
Сьогодні вірять 73 % завтра на тб виступить з палкою промовою якийсь політОлух а-ля - Люська ібанута , віритимуть знову 83 . Післязавтра знову 73 і так далі .
Нічого не нагадує?
Ще з карантину тисячі тренерів особистого зростання та інших психолухів сидять без роботи. От фігньой і маються.
таким як наприклад: татаров, портнов, коломойський..
вони ж закони під себе писали десятиліттями..
кормлячи народ то гречкою, то дешевою цибулею..
і цей, обдурений народ, бере тіпа участь в опитуваннях про процвітання, коли в країні йде війна на виживання..
і чому пішли гроші на опитування, а не для потреб фронту?
йди до біса, ідіот їбанутий
і не закликай здаватись *****