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73% украинцев верят, что Украина через 10 лет будет процветать в составе ЕС. Год назад верили 83%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

євросоюз

Среди украинцев растут пессимистические настроения. Но 73% граждан все равно верят, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время, во время аналогичного опроса, проведенного в октябре 2022 года, такой ответ дали 88% респондентов. И за этот же период с 5% до 19% стало больше тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей.

Также читайте: Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие 10 лет, - министр по вопросам ЕС и конституции Австрии Эдтштадлер

По данным КМИС, во всех регионах большинство населения считают, что в будущем Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. Относительно меньше таковых на востоке страны, где у 67% оптимистичные взгляды, а пессимистические разделяют 25%. В других макрорегионах 73-76% оптимистично смотрят на будущее страны, пессимистично – 16-19%.

Меньше пессимистов среди респондентов в возрасте 60-69 лет (10%), больше всего - среди молодежи младше 30 лет (26%). Оптимистов в возрастных группах 80% и 68% соответственно.

Также читайте: 92% украинцев доверяют Залужному, а 72% негативно отнеслись бы к его отставке, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

73% украинцев верят, что Украина через 10 лет будет процветать в составе ЕС. Год назад верили 83%, - опрос КМИС 01
73% украинцев верят, что Украина через 10 лет будет процветать в составе ЕС. Год назад верили 83%, - опрос КМИС 02
73% украинцев верят, что Украина через 10 лет будет процветать в составе ЕС. Год назад верили 83%, - опрос КМИС 03

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 1031 совершеннолетнего респондента из всех подконтрольных регионов Украины. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50% и 1,4% - для показателей, близких к 5% . В условиях войны к ней прилагается определенное систематическое отклонение.

Автор: 

опрос (2825) членство в ЕС (1010) КМИС (329)


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Топ комментарии
+24
Це тих самих 73 ?
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29.12.2023 12:06
+14
час іде, горе нас пожирає, а розуму українцям не додається.
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29.12.2023 12:07
+12
73% цифра меня пугает
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29.12.2023 12:09
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Правила форума Совет форумчан
Це тих самих 73 ?
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29.12.2023 12:06 Ответить
какая то магическая цифра
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29.12.2023 12:19 Ответить
% уйобков мало меняется со временем, и в большинстве стран он аналогичный.
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29.12.2023 13:01 Ответить
і приведе їх до процвітання зЄ віслюк
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29.12.2023 13:09 Ответить
в Таможенном Союзе?
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29.12.2023 12:08 Ответить
найбагатшою? без нафти та газу? без науки? чисто агро та трішки металургії? чи ви про цукровий бум в Україні 18-19 століття?
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29.12.2023 12:22 Ответить
"Якщо зафіксувати ціни на вироблені в Україні товари та послуги в доларах за 2010 рік, то вийде, що у 2020 році реальний ВВП України становив лише 63,2% від показника 1990 року."
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29.12.2023 12:24 Ответить
так ти одразу і кажи, що ти совкодрочєр ))
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29.12.2023 12:28 Ответить
тригенрі слова, щоб замаскуватись під українця? ти латентний російський імперець та комуняка недобита
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29.12.2023 12:39 Ответить
Тобто якщо озвучувати факт,що на початку незалежності у нас навіть більший ВВП був ніж за пізніші часи незалежності то це совкодрочерство? Жесть логіка....
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29.12.2023 13:21 Ответить
Ти з якої мушлі виліз? НЛО?
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29.12.2023 12:27 Ответить
дивись потім гарно протирай портрет Леніна після того як кінчиш йому на лисину ))
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29.12.2023 12:29 Ответить
Це зараз Україна чисто агро і трішки металургії, майже без портів та з африканським рівнем життя.

В 1991 вона виходила з іншими можливостями. І наука ще й як була. Це зараз вона на нулі, що навіть звичайні крилаті ракети не може виробляти.
А раніше масово виробляла міжконтинентальні балістичні.
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29.12.2023 13:08 Ответить
У якому році?
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29.12.2023 12:22 Ответить
і в чому ж те багатство було ?

в тонах чугуна на душу насєлєнія ?
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29.12.2023 12:31 Ответить
Ех, була найбагатшою країною Східної Європи і на свою голову вирішила дружити із росією - от і розплачується
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29.12.2023 12:32 Ответить
досить цю куйню нести. 90% виробництва, що було розвалу совка не потрібне було нікому, навіть нам самим.
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29.12.2023 13:33 Ответить
Мабуть ти вважаєш що в ЄС краще вступати з протягнутою рукою - щоб всі нагинали нерівноправними угодами? До ЄС треба дозріти політично та економічно, що бути хоч трохи рівнею.
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29.12.2023 12:22 Ответить
Звісно, краще у таєжний союз із відрізаною кадирівцями рукою і дозрівати у катівні рашистів чи під завалими від їх ракет
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29.12.2023 12:26 Ответить
А нахіба мені приписувати твої власні думки? Виходить тебе влаштовує пограбована олігархами і слабка Україна? Нам не треба розвиватись економічно, бо ЄС нам все дасть?
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29.12.2023 12:32 Ответить
Пограбовану олігархами Україну я бачив лише два роки тому. Зараз я бачу російських покидьків, які грабують та нищать Україну, яким до наших олігархів як до москви рачки і врятувати країну тепер може лише членство у ЄС та НАТО, бо самотужки нам не здолати сильнішого ворога ц
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29.12.2023 12:41 Ответить
Та то дурак,не звертайте уваги,воно тут тільки бігає і урапатріотичними гаслами усіх закидує Типу "Пабєда будет за нами!!" і так далі. Типовий совковий лозунгіст
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29.12.2023 13:27 Ответить
тільки для цього треба було мати іншій нарід,який не обирав би комуністів та урок які по кілька ходок мали.
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29.12.2023 14:38 Ответить
час іде, горе нас пожирає, а розуму українцям не додається.
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29.12.2023 12:07 Ответить
Остальные 10% уже в ЕС и возвращаться пока не собираются.
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29.12.2023 12:08 Ответить
73% цифра меня пугает
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29.12.2023 12:09 Ответить
Не лякайтесь... Жодні цифри не відповідають дійсності. "Джельсоміно в Країні Брехунів"
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29.12.2023 12:53 Ответить
В следующем году будет 63.
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29.12.2023 12:12 Ответить
Треба кацапню їпашити - алтернативи нема, а там видно буде.
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29.12.2023 12:15 Ответить
Якщо влада буде відповідати за свою діяльність перед громадянами матеріально і кримінально,тоді це реально.
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29.12.2023 12:15 Ответить
может мечтают, веры с каждым днем все меньше. не хочется о грустном, но сложилось впечатление, что союзники толкают нас если не в тайожный союз, то как минимум на не вступление в блоки и союзы и нейтралитет.
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29.12.2023 12:16 Ответить
Чого вартий нейтралітет, всі мали б вже бачити.
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29.12.2023 12:18 Ответить
вартий, якщо відновити ЯЗ
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29.12.2023 12:38 Ответить
індія і Пакистан обидвоє мають яз, це аж ніяк не заважає їм одне одного фігачить.
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29.12.2023 13:01 Ответить
Так але далі кордону конфлікт не заходить ,те саме конфлікт Індія-КНР. Ця зброя була є буде вирішальна у гарантуванні безпеки та суб'єктності.
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29.12.2023 14:34 Ответить
то забави діток порівняно з тим що ми маємо дякуючи кучмові та кравчуку
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29.12.2023 15:28 Ответить
73% проголосували за шапіто, 73% згодні відмовитись від громадянства...
Якесь магічне число, аж моторошно)
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29.12.2023 12:18 Ответить
щоб підтримати рівень віруючих у 73 відсотки через десять років, то треба вже зараз виписувати із росії підходящого стендапера, і починати розкручувати його через дебілізор.
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29.12.2023 12:19 Ответить
непрямий висновок по співпаданню процентів - це саме ті віруючі, які вірять, шо зелений буде ще 10 років в слугах дерьмака й саме вони обидва два приведуть за ці 10 років до такого результату. десь в їхньому віруючому підсвідомому це вже пов'язано "там де зеля - там успіх, там перемога"
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29.12.2023 12:21 Ответить
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29.12.2023 12:26 Ответить
Я скоро на оту цифру "73%" буду кидати щось важке.
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29.12.2023 12:29 Ответить
Тобто, у даному випадку, на ОПТИМІСТІВ?! Ти теж, з отих, що не вірять у добре?!
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29.12.2023 12:33 Ответить
Країна зелених мрій...
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29.12.2023 12:29 Ответить
Чим довше йде війна тим менше оптимізму, і це не диво, це природньо. Тому констатуючи цей факт лише підтверджується істина. А от чи треба сповіщенням цього додавати песимізму у суспільство - ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ! Он, в рашистів ВВП з 2,3 трильйонів баксів впав до 1.5, але їм сповіщають що "зростає"..... у рублях, і вони радіють. Я не пропаную так само відверто брехати як це роблять у Москві, але може варто хоча б не розповсюджувати занадто багато негативу й не забувати про позитивні новини, бо згідно дослідів УСІ люди схильні саме до пошуків негативної інформації про злочини, скандали, смерті, руйнування, і щось про успіши, до того ж реальні, точно не завадить?! Може варто нагадувати українцям, наприклад, про те що морські порти зараз працюють не гірше аніж ПЕРЕД повномасштабним нападом рашистів? Чи може нагадати їм наслідки подібних сьогоднішньому удару у 2022 році і у порівнянні зрозуміти що ефективність українських сил ППО зросла?! Розповісти як буде добре замість звичайних подарунків до Різдва чи Нового року (деякі з котрих навіть не потрібні і купуються аби просто порадіти чомусь новенькому) "подарувати" допомогу для ЗСУ щоб вони стали ще міцніші й успішніші, моральне задоволення від чого точно буде приємним будь кому із свідомих громадян України?!
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29.12.2023 12:30 Ответить
Наступного року буде 20 років, як Польща у ЄС, а до процвітання ще далеко...
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29.12.2023 12:31 Ответить
А що саме називати "процвітанням". Щось як у Раю?! Такого НЕ ІСНУЄ і не буде існувати. Поліпшення іу порівнянні із тим що було 20 років тому там є, а у порівнянні із Польщею що Україна, що Московія (т.з. "роССія"), що Білорусь - пасуть задніх! Тож не треба марити утопіями, а треба робити щось для досягнення поліпшень. А ідеал це фантазія, до нього треба прагнути, наближатись, але це нескінченний шлях!!!
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29.12.2023 12:39 Ответить
Приміряйте ж Польщу не до Німеччини, а до 2003 року!
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29.12.2023 12:49 Ответить
При цьому ці 73 відсотки ні чого не хочуть робити для процвітання України, а хочуть халяви, як типові совки
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29.12.2023 12:33 Ответить
Роблю висновок, що ти песиміст котрій ні у що не вірить і котрий переконаний, що оптимісти "нічого не роблять"?! То може це ти ОДИН, чи максимум саме песимісти "усе роблять" добре?! Вперше за усе своє життя таке чую, бо практика показала, що САМЕ ПЕСИМІСТИ завжди усім не вдоволені і нічого не роблять, бо вважають іншу поведінку "марнотратством", які здатні на труд виключно вимушено, "з під палки" і виключно заради заробітку, якщо не має можливості жити за чужий кошт!!!
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29.12.2023 12:45 Ответить
В житті як раз все навпаки: песимісти не задоволені своїм життям, тому й намагаються його поліпшити. Найбільший рівень песимізму тримає населення Скандинавії, де й найвищий рівень життя.
А оптимізмом відрізняються екваторіальні мавпи-з пальми впало і побігло танцювати, сракою трясти. Життя ж чудове!
Тому й приказка є: немає гіршої сволоти ніж тупий ентузіаст. Ні в чому нічого не тямить і в кожну дупу без мила лізе.
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29.12.2023 13:08 Ответить
ви що сраний расист?
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29.12.2023 15:34 Ответить
В Украине не популярна идея стать самой центром притяжения и это губительно для страны. Нет идеи экспансии. На хотят нас видеть в ЕС. У рашистов есть идея империи есть идея всем навязать свою волю и это помогает им распространить свое влияние. А у нас менталитет хаты с краю. Это очень большая реальная проблема.
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29.12.2023 12:41 Ответить
Не плутайте будь ласка слова "експансія" із центром впливу. Бо, для прикладу, США не ведуть загарбницьку політику, тобто експансію, але є центром політичного тяжіння. Якщо і є якась "експансія", то виключно ідей, та впливу за рахунок ВЛАСНОГО розвитку технологій, капіталу і зовсім не проти "експансії" на їх територію іноземних капіталів. Тож досить розповідати про той довбаний менталітет (нашли у свій час відмазку псевдо експерти й політики), а краще кажіть про те, що самоствердження за рахунок розвитку ВЛАСНОЇ країни, ВЛАСНОЇ освіти, прийняття законодавчіх норм сприяючих розвитку підприємництва й приходу інвестицій зможе зробити Україну не лише успішною, а й стати тим самим центром впливу. І бажання експансії тут точно не допоможе - швидше навпаки. Достатньо подивитись на Московію (т.з. "роССію"), або Угорщину, котрі внаслідок бажання експансії досягають лише ізоляції та віддалення від них країн із котрими ще нещодавно мали непогані стосунки!!!
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29.12.2023 12:55 Ответить
пажрать, пасрать, паржать.. 73%
замість ... хоча б
Армія, Мова, Віра..
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29.12.2023 12:56 Ответить
Це саме найтупіше питання яке можна придумати на п'яну голову .
Як можна знати точно , якщо в кожної людини , її думка що до майбутнього України в ЄС , може змінюватись хоч і щодня , в залежності від того що вона почує з екрану телеящика . В залежності від того як цим маніпулюють .
Сьогодні вірять 73 % завтра на тб виступить з палкою промовою якийсь політОлух а-ля - Люська ібанута , віритимуть знову 83 . Післязавтра знову 73 і так далі .
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29.12.2023 12:47 Ответить
Кім ви бачите себе в нашій компанії через 10 років?
Нічого не нагадує?
Ще з карантину тисячі тренерів особистого зростання та інших психолухів сидять без роботи. От фігньой і маються.
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29.12.2023 13:12 Ответить
ЄС не вигідна ******** українській «еліті».. де вони в ЄС будуть харчєваться?
таким як наприклад: татаров, портнов, коломойський..
вони ж закони під себе писали десятиліттями..

кормлячи народ то гречкою, то дешевою цибулею..

і цей, обдурений народ, бере тіпа участь в опитуваннях про процвітання, коли в країні йде війна на виживання..

і чому пішли гроші на опитування, а не для потреб фронту?
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29.12.2023 13:12 Ответить
За 10 років процвітаючою? І хто ж цю процвітаючість зробить? Де вона візьметься,може з якоїсь невідомої матерії,раз і все появиться?
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29.12.2023 13:24 Ответить
Згадалося... "Я вєрю горад будіт, я вєрю саду цвєсть, кагда такіє люді (зєльониє) в Україні єсть... "
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29.12.2023 13:27 Ответить
Відкрийте кордони, сволоти, і українці будуть процвітати в ЕС вже через місяць.
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29.12.2023 13:31 Ответить
найменше вірять це 18-29 років, тобто вони вже здалися, а ви їх мобілізуєте, це до першого бою і вони "герої" у полоні, там день за п'ять, а хто ж у них батьки, напевно з тих 73% з 2019 року.
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29.12.2023 13:43 Ответить
НАТО і безвіза цілком достатньо. А то вже так розігналися, що ще не вступивши туди, вже обмежують мовний закон і хочуть підарських шлюбів.
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29.12.2023 13:48 Ответить
геї також воюють та хочуть мати законну спадщину за супруга та виплати
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29.12.2023 15:31 Ответить
Забудьте про це!Ймовірність входження до НАТО 1 до млн. до ЕС також ,потрібно щоб наше законодавство було гармонізоване та відповідало європейському, а ви подивіться які закони подає уряд це днище, там порушень на десятки статей Конституції та конвенцій ЕС.
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29.12.2023 14:28 Ответить
якщо народ тупо зраджуватиме державу і далі, то ніякого процвітання не буде
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29.12.2023 14:36 Ответить
А зачем после USSR идти в EUSSR?
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29.12.2023 14:55 Ответить
то ти вже готов лизати сраку?
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29.12.2023 15:29 Ответить
сьогодні зранку біля вікна вибухнула, поки що живий
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29.12.2023 15:42 Ответить
ти я бачу шизофренік
йди до біса, ідіот їбанутий
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29.12.2023 15:43 Ответить
то пиши мовою , якщо так любиш
і не закликай здаватись *****
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29.12.2023 15:52 Ответить
Ну - рік тому, рік тому в нас МО було з золотими яйцями, але виявилось - тухлими. АРХ М
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29.12.2023 18:13 Ответить
Ше теля в сраці,а баба з довбнею бігае.
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29.12.2023 18:32 Ответить
 
 