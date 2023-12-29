73% украинцев верят, что Украина через 10 лет будет процветать в составе ЕС. Год назад верили 83%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Среди украинцев растут пессимистические настроения. Но 73% граждан все равно верят, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время, во время аналогичного опроса, проведенного в октябре 2022 года, такой ответ дали 88% респондентов. И за этот же период с 5% до 19% стало больше тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет страной с разрушенной экономикой и большим оттоком людей.

Также читайте: Украина вряд ли вступит в ЕС в ближайшие 10 лет, - министр по вопросам ЕС и конституции Австрии Эдтштадлер

По данным КМИС, во всех регионах большинство населения считают, что в будущем Украина будет преуспевающей страной в составе ЕС. Относительно меньше таковых на востоке страны, где у 67% оптимистичные взгляды, а пессимистические разделяют 25%. В других макрорегионах 73-76% оптимистично смотрят на будущее страны, пессимистично – 16-19%.

Меньше пессимистов среди респондентов в возрасте 60-69 лет (10%), больше всего - среди молодежи младше 30 лет (26%). Оптимистов в возрастных группах 80% и 68% соответственно.

Также читайте: 92% украинцев доверяют Залужному, а 72% негативно отнеслись бы к его отставке, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА







Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) среди 1031 совершеннолетнего респондента из всех подконтрольных регионов Украины. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50% и 1,4% - для показателей, близких к 5% . В условиях войны к ней прилагается определенное систематическое отклонение.