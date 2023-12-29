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Массированная атака РФ: В Дрогобыче на Львовщине есть попадание в инфраструктурный объект

ракета

В Дрогобычском районе Львовской области есть попадание в инфраструктурный объект в результате ракетной атаки 29 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дрогобычскую районную военную администрацию.

"Жители Дрогобыччины, к сожалению, в результате утренних вражеских обстрелов есть ракетные попадания в один из инфраструктурных объектов нашего района", - отметил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулиняк.

По его словам, на месте работают все профильные службы. По предварительным данным, жертв нет.

Напомним, в результате утренних обстрелов Львова один человек погиб и еще пятнадцать получили ранения. Ракета попала в дом.

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Дрогобыч (58) Львов (4582) обстрел (27071) Львовская область (2903)


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Кацап пропонує здатись.
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29.12.2023 12:24 Ответить
Недочекається
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29.12.2023 13:13 Ответить
Нехай буде прокляте все рашистське насіння аж до Восьмого коліна !!!
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29.12.2023 12:31 Ответить
Краще хай здохнуть до останього ембріона..
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29.12.2023 15:02 Ответить
в пса Патрона рейтинг вищий за клована, новий конкурент у Зе з'явився, починають мірятися рейтингами
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29.12.2023 12:44 Ответить
З клованом і зедебілами все й так зрозуміло.Мене турбує інше-нездорові люди,що в темі про кацапські обстріли приліплюють пса-лиш би щось перднути.
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29.12.2023 13:07 Ответить
працює навідник ракет
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29.12.2023 12:59 Ответить
 
 