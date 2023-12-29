Массированная атака РФ: В Дрогобыче на Львовщине есть попадание в инфраструктурный объект
В Дрогобычском районе Львовской области есть попадание в инфраструктурный объект в результате ракетной атаки 29 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Дрогобычскую районную военную администрацию.
"Жители Дрогобыччины, к сожалению, в результате утренних вражеских обстрелов есть ракетные попадания в один из инфраструктурных объектов нашего района", - отметил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулиняк.
По его словам, на месте работают все профильные службы. По предварительным данным, жертв нет.
Напомним, в результате утренних обстрелов Львова один человек погиб и еще пятнадцать получили ранения. Ракета попала в дом.
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