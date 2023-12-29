В результате сегодняшних обстрелов Украины погибли 16 человек, 97 получили ранения, в том числе двое детей, - генпрокурор Костин
Российские захватчики обстреляли семь городов Украины, в результате чего погибли 16 человек, 97 получили ранения.
Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.
"Государство-террорист продолжает атаковать гражданских. Сегодня утром враг выпустил более полутора сотен ракет и ударных дронов по мирным украинским городам. Известно о 16 погибших. 97 раненых, среди которых по меньшей мере двое детей — 6 и 8 лет. Поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.
От обстрелов пострадали Днепр, Львов, Киев, Харьков, Одесса, Конотоп, Запорожье. Масштабные разрушения. Жилые дома, учебные заведения, больницы.
Открыты уголовные производства по фактам совершения военных преступлений.
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+20 Leon #550614
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+14 Маладой кракодил #528993
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До чого дійшло: для прикладу на нашому форумі , жіночка з Дніпра, яка досі була адекватною в судженнях - нині зараз поносить (якщо не в прямому сенсі, то алегорично) брехню з Г+Г. Наприклад, починаючи з і нижче. В контексті вашого заклику - там, де вона знімає вину з найвеличнішого... і багато чого іншого подібного...
Ви ж одну справу робите - вони вбивають через провладну мразь, а ти звинувачуєш провладну мразь
Бо самі кацапи не винні, їх змусила провладна мразь., самі винуваті.
а же напиши що 73% загиблих не буде царства небесного - вони ж не так голосували
тварина
Где, сотни наших шахедов, долетающие, например до Мацквы, или хотя бы до Брянска, Курска или Белгорода ???
Кремлёвским выродкам абсолютно насрать на возможные обстрелы ракетами ВСУ российских городов. Только рады будут таким обстрелам. которые позволят им эффективнее мобилизовать покорное быдло на войну против Украины.
Впечатление, что их искусственным путём вывели в кремлёвских подвалах."
Ж. Вольнов
Атаки, подібні до тієї, яку Росія розпочала проти України 29 грудня, здійснюються не лише з військовою метою чи для залякування народу України, але й мають на меті надіслати сигнал власному населенню.
Принаймні частково такі атаки здійснюються для того, щоб показати людям у Росії: дивіться, у нас є влада, ми на щось здатні.
Росіяни їдуть на новорічні свята і вся Росія сидітиме вдома, багато питиме, дивитиметься телевізор і розмовлятиме.
Путіну потрібно їм щось показати.
Яника Краснивська