В результате сегодняшних обстрелов Украины погибли 16 человек, 97 получили ранения, в том числе двое детей, - генпрокурор Костин

Российские захватчики обстреляли семь городов Украины, в результате чего погибли 16 человек, 97 получили ранения.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

"Государство-террорист продолжает атаковать гражданских. Сегодня утром враг выпустил более полутора сотен ракет и ударных дронов по мирным украинским городам. Известно о 16 погибших. 97 раненых, среди которых по меньшей мере двое детей — 6 и 8 лет. Поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

От обстрелов пострадали Днепр, Львов, Киев, Харьков, Одесса, Конотоп, Запорожье. Масштабные разрушения. Жилые дома, учебные заведения, больницы.

Открыты уголовные производства по фактам совершения военных преступлений.

Читайте также: В Украине расследуют 3440 военных преступлений против детей, - Костин