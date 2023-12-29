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Новости Война
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В результате сегодняшних обстрелов Украины погибли 16 человек, 97 получили ранения, в том числе двое детей, - генпрокурор Костин

одеса

Российские захватчики обстреляли семь городов Украины, в результате чего погибли 16 человек, 97 получили ранения.

Об этом сообщил генпрокурор Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ.

"Государство-террорист продолжает атаковать гражданских. Сегодня утром враг выпустил более полутора сотен ракет и ударных дронов по мирным украинским городам. Известно о 16 погибших. 97 раненых, среди которых по меньшей мере двое детей — 6 и 8 лет. Поисковые работы продолжаются", - говорится в сообщении.

От обстрелов пострадали Днепр, Львов, Киев, Харьков, Одесса, Конотоп, Запорожье. Масштабные разрушения. Жилые дома, учебные заведения, больницы.

Открыты уголовные производства по фактам совершения военных преступлений.

Читайте также: В Украине расследуют 3440 военных преступлений против детей, - Костин

Автор: 

обстрел (27071) Костин Андрей (181)


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Топ комментарии
+20
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29.12.2023 12:36
+14
Почему нельзя сложить к **** многоэтажку в Белгороде или Курске, и сказать шо "то ваше кацапское ПВО, то не мы" ???? А за кулисами намекнуть кацапам- что так будет КАЖДЫЙ РАЗ В ОТВЕТ. Что мешает так сделать ? Помощь запада боитесь потерять ? Ее итак уже походу не будет.
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29.12.2023 12:45
+11
А ответка какая- то вменяемая будет ? Или будем дальше молча прилеты ловить, без ответок по территории кацапии, шоб американских избирателей не тревожить.
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29.12.2023 12:39
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29.12.2023 12:36 Ответить
А ответка какая- то вменяемая будет ? Или будем дальше молча прилеты ловить, без ответок по территории кацапии, шоб американских избирателей не тревожить.
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29.12.2023 12:39 Ответить
тот же вопрос
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29.12.2023 15:19 Ответить
Так это и есть ответа за сбитые сушки и БДК.
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29.12.2023 22:48 Ответить
Царство небесне загиблим, а живим- ДУМАЙ-ТЕ через яку провладну мразь вони гинуть
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29.12.2023 12:41 Ответить
По настроям я так бачу, що навпаки, люди перестають думати. Навпаки, Г+Г в їх черепках перемагає.
До чого дійшло: для прикладу на нашому форумі , жіночка з Дніпра, яка досі була адекватною в судженнях - нині зараз поносить (якщо не в прямому сенсі, то алегорично) брехню з Г+Г. Наприклад, починаючи з і нижче. В контексті вашого заклику - там, де вона знімає вину з найвеличнішого... і багато чого іншого подібного...
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29.12.2023 13:37 Ответить
Напиши ще рашистам подяку
Ви ж одну справу робите - вони вбивають через провладну мразь, а ти звинувачуєш провладну мразь
Бо самі кацапи не винні, їх змусила провладна мразь., самі винуваті.

а же напиши що 73% загиблих не буде царства небесного - вони ж не так голосували

тварина
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29.12.2023 14:16 Ответить
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29.12.2023 12:44 Ответить
Почему нельзя сложить к **** многоэтажку в Белгороде или Курске, и сказать шо "то ваше кацапское ПВО, то не мы" ???? А за кулисами намекнуть кацапам- что так будет КАЖДЫЙ РАЗ В ОТВЕТ. Что мешает так сделать ? Помощь запада боитесь потерять ? Ее итак уже походу не будет.
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29.12.2023 12:45 Ответить
Чем складывать - дронами с АЛИБАБАЭКСПРЕССА или КАТКАМИ для асфальта???
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29.12.2023 14:57 Ответить
ХАМАС ракеты из говна и палок делают, а у нас есть ЮЖмаш, харьковское КБ систем управления для ракет, при желании уже давно бы что то придумали.
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29.12.2023 16:34 Ответить
Sergej008 Ти что из бункера в германии вилез бил или проснулся только. Уже есть аналоги шахедов и другие ракети.
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29.12.2023 18:47 Ответить
Есть у дЕрмака на ЖОПЕ ШЕРСТЬ, а аналоги "шахедов" есть только в БЛЕВОТНЫХ ВИДОСИКАХ ЗЕленой ЖАБЫ.
Где, сотни наших шахедов, долетающие, например до Мацквы, или хотя бы до Брянска, Курска или Белгорода ???
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29.12.2023 19:53 Ответить
І чим, ота баготоповерхівка, складена, допоможе на фронті? Ви, подоляцки гниди, навмисно виправдовуєте наркомана, котрий розікрав, з своїм кодлом усе, замість того щоб захищати країну.
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29.12.2023 15:23 Ответить
На фронте ничем не поможет. А в тылу десять раз подумают прежде чем ракетами по гражданским *******. Подоляцкую гниду, кстати, в зеркале увидите.
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29.12.2023 16:32 Ответить
Хто подумає? Ви пропагануєте руський мир - він може думати. Розумію - така робота у оп ***********.
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29.12.2023 16:42 Ответить
Я пропагандирую руский мир ? *******, чи шо ?
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29.12.2023 16:58 Ответить
Кто там о ком подумает. Обычные люди и верхушка россии это не одно и то же.
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29.12.2023 22:50 Ответить
та їм посрати, хоч цілий район міста з мешканцями спали
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29.12.2023 15:41 Ответить
Мы не знаем, будет им похер или нет, потому что ни разу не пробовали.
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29.12.2023 16:07 Ответить
Це всі тези гниди зеленского - ми не бачимо ударних угруповань рюськіх на кордоні України у 21 році, а піда..ри вивезли свої сім'ї до Европи за тиждень до повного вторгення.
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29.12.2023 16:45 Ответить
е е е е, а досвід попередніх воєн і взагалі відношення до того бидла, що зараз на убой посилають?
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29.12.2023 22:10 Ответить
В 1941-44 годах советско-большевистские выродки убивали сотнями тысяч своё собственное мирное население во время массированных бомбардировок Орла, Белгорода, Ставрополя, Пятигорска, Воронежа, Краснодара, Майкопа, Ростова, Брянска, Старой Руссы, Смоленска, Калуги, Новгорода, Пскова.

Кремлёвским выродкам абсолютно насрать на возможные обстрелы ракетами ВСУ российских городов. Только рады будут таким обстрелам. которые позволят им эффективнее мобилизовать покорное быдло на войну против Украины.
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29.12.2023 16:47 Ответить
ЗЕлений лідор баітся бити по рідній йому Московії, ще прийдеться атвєчать. І цензоре в Україні люди гинуть, а не особи! Бидлячий москворотий ресурс...
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29.12.2023 12:54 Ответить
Московія *****, принесла в Мирну Україну горе і страждання, та ще й впарила цього члєнограя-ухилянта! (Для любителям - СВАТІВ)!
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29.12.2023 13:36 Ответить
А Зе обещал, что буде 2 удара на один в ответ..И????
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29.12.2023 14:08 Ответить
Зруйновано житлові будинки, але офіційне повідомлення ,від Головкома ,Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. На жаль є загиблі та постраждалі"
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29.12.2023 14:10 Ответить
Ось так ворог цинічно вбиває українців все руйнує це "русский мир" де варварська рашиська орда намагатся знищити Україну ,будь ти проклята навіки росія і твоє тупе зомбоване бидлонаселеніє
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29.12.2023 14:40 Ответить
"Это даже не фашисты, это низшая раса каких-то упырей, ублюдков-олигофренов с девиантным и маниакальным поведением, это бесчувственная и бессердечная биомасса убийц, мародёров, воров, насильников!

Впечатление, что их искусственным путём вывели в кремлёвских подвалах."

Ж. Вольнов
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30.12.2023 00:04 Ответить
Прикро.
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29.12.2023 15:02 Ответить
Грім-2, гендиректор проєкту - можу розігнати до 1000км. - зеленский - хер тобі - у мене підтримка - і це вже коли загинули сотні тисяч українців - 63%. Шо їм потрібно, отим відсоткам - тіки кайданки і на фронт, а з заду українці з заградотрядів, з кулеметами.
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29.12.2023 15:28 Ответить
З контори (офісу) препиЗедента хоч одна падла здохла?
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29.12.2023 18:51 Ответить
Поки не здохне Зеленський (з папоюсашею і мамаюримою) порядку в Україні не буде.
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29.12.2023 19:02 Ответить
DW

Атаки, подібні до тієї, яку Росія розпочала проти України 29 грудня, здійснюються не лише з військовою метою чи для залякування народу України, але й мають на меті надіслати сигнал власному населенню.

Принаймні частково такі атаки здійснюються для того, щоб показати людям у Росії: дивіться, у нас є влада, ми на щось здатні.
Росіяни їдуть на новорічні свята і вся Росія сидітиме вдома, багато питиме, дивитиметься телевізор і розмовлятиме.
Путіну потрібно їм щось показати.
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29.12.2023 19:20 Ответить
Сьогодні загинуло 33 людини, а ще є в тяжкому стані.
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29.12.2023 19:55 Ответить
"Сегодня праздник рашистов. Они жадно вылавливают из украинских пабликов видео с горящими домами, дымящимися развалинами. Перекошенные от боли лица людей складывают на их рылах чудовищ ухмылку. Синий язык облизывает пересохшие от вожделения пасти, а каждый крик содрогает в пароксизме страсти скрюченное в zиготу тело. Тело, в котором душа умерла и превратилась в черную птицу, клюющую глаза их детей …"

Яника Краснивська
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30.12.2023 01:02 Ответить
 
 