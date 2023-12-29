На территорию Польши во время атаки РФ из Украины залетел "неизвестный объект"
В Польше зафиксировали появление "неизвестного объекта", залетевшего в страну с территории Украины.
Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Летающий объект, который двигался с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува – именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.
Очевидцы сообщают, что слышали сильный шум и свист. Объект двигался на запад.
По данным радиостанции, в окрестностях Замостья ведутся поиски. Там мобилизованы значительные силы.
Информации о том, что произошел взрыв, нет.
Может оказаться, что это было лишь временное нарушение польского воздушного пространства и этот неизвестный объект вернулся в Украину.
Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
"В утренние часы в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной влетел неизвестный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до момента исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны. В соответствии с действующими процедурами, оперативный командующий задействовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства". – говорится в сообщении.
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После истеричного звонка из Вашингтона все бросятся отрицать, вы что!!
Эскалация же!! Нельзя пересекать коричневые линии, в кальсонах демократов!!!
Тобі скіки разів було вказано, перш ніж щось видати із себе, візьми макітру в руки і тричі подумай - це на користь Україні, чи на зло?
В рамках субсидій на кукурудзу...
Потрібно зробити заяву, що росія використовує повітряний простір НАТО для ударів по Україні.
З.І.
В Ердогана теж мордорський літачое на хвилинку кутик зрізав - і всьо!
А тут? Яке в сраці ПРО в Польщі??? Ракета (навіть визначити не можуть) летить прямо на їхню територію і..... де ж їхні Петріоти? ЇЇ потрібно було збивати ще на підлботі до кордону.
навіть не сумнівайтесь !
полякам можна хіба що порекомендувати посилити ППО на сході країни
Дам, дам, я і не таке дам.
Тобі нічого не станеться якщо НАТО рознесе трохи ракетні установки русні?
В гралки в телефоні ще не награвся?
Перш чим щось писати- сядь і включи мозок, спробуй спрогнозувати розвиток подй, виходячи із того, що НАТО- це не міфічний Геркулес, а цілком конкретніі країни із власними егоїстичними інтересами. І ніхто "за Нарву" у Німеччині, чи США вмирати незбирається.
а ти зі своїм Косподєм - скільки рочків тобі то? я не вірю наприклад в балакучі кущі і вертикальний старт зомбі в стратосф, ой, небесну твердь, так що рочків тобі може бути хоч 90, але розуму...... воно видно.
ну ок, ок
Іне пиши більше баліматьї.
З березня місяця вже освоївся на Цензорі? Так це ненадовго, ведмедчук ваших тасує швидко.. Завтра вже будеш на страна.сру трудитися
відчуйте курва всю політкоректність реакції поляків)
Зуб даю ..
хай ставлять своє ППО в Західній Україні - без проблем!
до речі, це гарний привід для НАТИ "заповзти" в Україну
а ми не проти !
Сомневаюсь я
Умный учится на чужом примере.
А если этот пример катастрофический
Умный начнет активно готовиться
Странно,что умные европейцы
Не представили сегодняшних русских солдатиков
На улицах Парижа и Вены,
Берлина и Милана
Не представили - как русские солдатики
Грабят их красивые европейские квартиры и домики
Насилуют европеек и их деток
Не представили- как на улицах Страсбурга и Копенгагена
Лежат мертвые тела
А ведь это может стать реальностью
Ведь именно это - мечта русского солдатика
Добраться до Европы
И згвалтувати Европу
Европа,проснись!!!
Може НАТО перестане жувати соплі і почне діяти, хоча б надавати Україні адекватну військову допомогу, а не по 5000 снарядів кожного місяця 😡