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Новости Война
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На территорию Польши во время атаки РФ из Украины залетел "неизвестный объект"

польща

В Польше зафиксировали появление "неизвестного объекта", залетевшего в страну с территории Украины.

Об этом сообщает RMF24, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Летающий объект, который двигался с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува – именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Очевидцы сообщают, что слышали сильный шум и свист. Объект двигался на запад.

По данным радиостанции, в окрестностях Замостья ведутся поиски. Там мобилизованы значительные силы.

Информации о том, что произошел взрыв, нет.

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Может оказаться, что это было лишь временное нарушение польского воздушного пространства и этот неизвестный объект вернулся в Украину.

Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"В утренние часы в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной влетел неизвестный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до момента исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны. В соответствии с действующими процедурами, оперативный командующий задействовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства". – говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (27071) Польша (8408)


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Топ комментарии
+37
Було б справедливо щоб той об'єкт уіпав по сміливих блокувальниках кордону.
В рамках субсидій на кукурудзу...
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29.12.2023 12:48
+23
Ничего не было!!!!
После истеричного звонка из Вашингтона все бросятся отрицать, вы что!!
Эскалация же!! Нельзя пересекать коричневые линии, в кальсонах демократов!!!
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29.12.2023 12:43
+21
свячений "дюйм НАТИ" зберіг свою цнотливість.
навіть не сумнівайтесь !
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29.12.2023 12:50
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Правила форума Совет форумчан
Ничего не было!!!!
После истеричного звонка из Вашингтона все бросятся отрицать, вы что!!
Эскалация же!! Нельзя пересекать коричневые линии, в кальсонах демократов!!!
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29.12.2023 12:43 Ответить
AZLK , це що , це як ? Мабуть Автомобильный Завод Имени Ленинского Комсомола?
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29.12.2023 13:34 Ответить
З великою цікавістью спостерігали чи долетить до Варшави чи ні. Але, нажаль, об'єкт повернувся за межі повітряних кордонів.
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29.12.2023 12:47 Ответить
Ти ж дотепним прикидався, ідіотнічав он як, а тепер весь запал втратив?
Тобі скіки разів було вказано, перш ніж щось видати із себе, візьми макітру в руки і тричі подумай - це на користь Україні, чи на зло?
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29.12.2023 13:26 Ответить
Було б справедливо щоб той об'єкт уіпав по сміливих блокувальниках кордону.
В рамках субсидій на кукурудзу...
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29.12.2023 12:48 Ответить
А було близько. Подивився по мапі - це та, яка по Львову або Дрогобичу вларила. Летіла через білорашку, зрізала виступ на території Польщі і з захлду вдарила - наші ж там ППО не тримають на той напрямок.
Потрібно зробити заяву, що росія використовує повітряний простір НАТО для ударів по Україні.

З.І.
В Ердогана теж мордорський літачое на хвилинку кутик зрізав - і всьо!
А тут? Яке в сраці ПРО в Польщі??? Ракета (навіть визначити не можуть) летить прямо на їхню територію і..... де ж їхні Петріоти? ЇЇ потрібно було збивати ще на підлботі до кордону.
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29.12.2023 13:32 Ответить
Пшеки вже за віслою? 😂 Чому ракету не зупинили браві польські протестувальники?
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29.12.2023 12:50 Ответить
А хіба за це бравим польським протестувальникам заплатили з кремля?
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29.12.2023 13:17 Ответить
свячений "дюйм НАТИ" зберіг свою цнотливість.
навіть не сумнівайтесь !
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29.12.2023 12:50 Ответить
Враховуй, що ракета може бути ППО. Так вже було. І не дай Господь, що така ракета могла би вразити щось суттєве на території союзників.
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29.12.2023 13:08 Ответить
в Україні війна і ракети літають....
полякам можна хіба що порекомендувати посилити ППО на сході країни
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29.12.2023 13:28 Ответить
Із цим згоден. Із першим висловом - нам непотрібно що б на союзників падали ракети і приведи Бог НАТО напряму вступило у війну.
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29.12.2023 13:35 Ответить
а чому не дасть?
Дам, дам, я і не таке дам.
Тобі нічого не станеться якщо НАТО рознесе трохи ракетні установки русні?
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29.12.2023 13:46 Ответить
Тобі скілько рочків?
В гралки в телефоні ще не награвся?
Перш чим щось писати- сядь і включи мозок, спробуй спрогнозувати розвиток подй, виходячи із того, що НАТО- це не міфічний Геркулес, а цілком конкретніі країни із власними егоїстичними інтересами. І ніхто "за Нарву" у Німеччині, чи США вмирати незбирається.
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29.12.2023 14:12 Ответить
та зразу скажи шо в НАТО ржуть поки буряти і слов.яни мочаться, прямо як і кричить русня - "наснатостравіла"
а ти зі своїм Косподєм - скільки рочків тобі то? я не вірю наприклад в балакучі кущі і вертикальний старт зомбі в стратосф, ой, небесну твердь, так що рочків тобі може бути хоч 90, але розуму...... воно видно.
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29.12.2023 14:36 Ответить
Зррзумів, маю справу із тільки що вмазаним наркоманом...
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29.12.2023 15:14 Ответить
тобто тобі "віра" в духів - ОК, а всі хто сміються = "вмазані"?
ну ок, ок
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29.12.2023 15:33 Ответить
Зенітні ракети С 300 вибухають в повітрі як що не знайшли ціль,(так вони спроектовані) не треба повторювати брехливі боягузливі версії Варашави того року.
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29.12.2023 14:09 Ответить
Харош тут 6аліматью писати. Ти тут у кожній дірці чопик, і не знаєш що у тому ж Харкові скільки разів знаходили нерерозірвані С300? То навіщо ти взагалі щось читаєш, якщо "смотрю в книгу- віжу фігу"?
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29.12.2023 14:14 Ответить
https://suspilne.media/650042-u-parku-masinobudivnikiv-u-harkovi-znajsli-snarad-v-zemli-pisla-udariv-rf/ https://suspilne.media/650042-u-parku-masinobudivnikiv-u-harkovi-znajsli-snarad-v-zemli-pisla-udariv-rf/

Іне пиши більше баліматьї.
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29.12.2023 14:17 Ответить
Ти знову тут поліруєш польскі дупи?Так як з зерном і блокувальниками,де винна по твоєму була тільки Україна і ніхто більше?
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29.12.2023 20:21 Ответить
Шо то ти тріль разухарілся тута.
З березня місяця вже освоївся на Цензорі? Так це ненадовго, ведмедчук ваших тасує швидко.. Завтра вже будеш на страна.сру трудитися
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29.12.2023 21:58 Ответить
Менше тринди.Краще біжи вибачатися перед сопливими поляками за те що туди залетіла російська ракета
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29.12.2023 23:12 Ответить
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29.12.2023 23:54 Ответить
В поляків метрична система, так шо на них захист США з їх дюймами не розповсюджується
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29.12.2023 20:25 Ответить
У Польщі зафіксували появу "невідомого об'єкта", що залетів до країни з території України. Джерело:
відчуйте курва всю політкоректність реакції поляків)
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29.12.2023 12:52 Ответить
Знову наша ракета , до ворожки не ходи ??
Зуб даю ..
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29.12.2023 12:54 Ответить
навіть якщо метиорит або боліт падав з зеніту України під кутом на Польщу - то написали б що метеорит прилетів з України..дебіли
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29.12.2023 12:55 Ответить
Цікаво, НАТО принципово не патрулює кордони свого повітряного простору? Туди ж тих самих Петріотів натаскали, як гною, що у Польщу, що у Румунію… дивно це
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29.12.2023 12:55 Ответить
Україна, закрий небо над НАТО!
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29.12.2023 12:56 Ответить


хай ставлять своє ППО в Західній Україні - без проблем!
до речі, це гарний привід для НАТИ "заповзти" в Україну
а ми не проти !
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29.12.2023 13:30 Ответить
Говорят- Запад умный
Сомневаюсь я
Умный учится на чужом примере.
А если этот пример катастрофический
Умный начнет активно готовиться
Странно,что умные европейцы
Не представили сегодняшних русских солдатиков
На улицах Парижа и Вены,
Берлина и Милана
Не представили - как русские солдатики
Грабят их красивые европейские квартиры и домики
Насилуют европеек и их деток
Не представили- как на улицах Страсбурга и Копенгагена
Лежат мертвые тела
А ведь это может стать реальностью
Ведь именно это - мечта русского солдатика
Добраться до Европы
И згвалтувати Европу
Европа,проснись!!!
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29.12.2023 13:00 Ответить
Вони може й уявляють рузьге зольдата на своїх вулицях. Але для романтичних французів це буде порівняння, коли солдат вермахту сидів поруч у парижському бістро. Для гордих бритів - пиво в джерсійському пабі за розмовами з німецьким офіцером. Голандці згадають як декілька років показували окупантам дулі в карманах. В Європі тільки німці можуть згадати всі жахи війни. І те що творили вони. І те що з ними. Але зараз вони під ін'єкцією страху та пацифізму.
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29.12.2023 13:20 Ответить
Тут якось один вумний казав, що країна йому нагадує порноакторку , а інші вумні його після цього президентом обрали, а зараз від дурнуватого запада гроші і зброю вимагають.
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29.12.2023 13:44 Ответить
Клоуни, за 2 роки кацапи вже скiльки разiв принизили байденовсько-натiвсткi "5cм" , що це вже бiльше схоже на якийсь малобюджетный трешняк з куколдами .
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29.12.2023 13:00 Ответить
Та хоч би вже залетіло щось до них і в...бало добряче.Може почнуть вже чухатися?
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29.12.2023 13:02 Ответить
Так розумію, що побачити як працює 5 стаття нато навряд вдасться! Коли вже їм прямо в штаб щось прилетить!!
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29.12.2023 13:04 Ответить
А на невідомому об'єкті стопудово було написано українською - "Шахед. Зроблено у Львові."
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29.12.2023 13:05 Ответить
Навіть якщо десь і вибухнуло. 5 пункту не буде , це ж не нарошно ,вони ж не хотіли. Вони ж наївнні або хитрож... вірять що пуйло їх письмово попередить що він на них напав.
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29.12.2023 13:05 Ответить
Поки не ***** не будуть чухатись. Пани б-дь, щляхта занюхана.
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29.12.2023 13:17 Ответить
Я впевнений що відповідь поляків буде рішучою! Скоріш за все заблокують нам ще залізницю...
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29.12.2023 13:19 Ответить
Найбільш вірогідна польська відповідь кацапам.
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29.12.2023 13:21 Ответить
Папіроси мабуть закинули...
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29.12.2023 13:19 Ответить
Це дуже серйозно. Полякам потрібно сконцентрувати ще більше машин для блокування українського кордону - це єдине, що вони вміють
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29.12.2023 13:28 Ответить
Забодай меня комар, это же НЛО.
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29.12.2023 13:34 Ответить
Мабуть метеоріт.
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29.12.2023 13:43 Ответить
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29.12.2023 13:49 Ответить
Переважна більшість коментаторів висловлюють латентне бажання, щоби поляки воювали замість українців.
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29.12.2023 13:58 Ответить
Скоріше, констатують факт сцикливості пшецьких *********, члена страшної і сильної "нати" перед ракетами рашистів. І бравурної сміливості по блокуванню українсько-пшецького кордону.
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29.12.2023 16:29 Ответить
Усе що я хотів написати, але сформульовано чітко і стисло, як у Марка Твена
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30.12.2023 07:28 Ответить
Мда "невідомий об'єкт"🤦🤦🤦
Може НАТО перестане жувати соплі і почне діяти, хоча б надавати Україні адекватну військову допомогу, а не по 5000 снарядів кожного місяця 😡
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29.12.2023 14:30 Ответить
Нє-нє. Бо тоді ж буде ескалація.
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29.12.2023 16:34 Ответить
 
 