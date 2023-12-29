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Новости Война
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Атака по Украине утром 29 декабря стоила РФ по меньшей мере $1,27 млрд.

сумщина,конотоп

Ночью и утром 29 декабря Россия потратила на очередную массированную атаку по Украине минимум $1,273 млрд.

Соответствующие расчеты обнародовала Экономическая правда, сообщает Цензор.НЕТ.

В целом враг выпустил по Украине:

  • 36 ударных БПЛА Shahed-136/131;
  • не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
  • 8 крылатых ракет Х-22/Х-32;
  • 14 баллистических ракет С-300/С-400/ "Искандер-М";
  • 5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • одну ракету Х-59.

Также смотрите: Сегодня РФ била по Украине почти всем, что имеет в своем арсенале, выпустила примерно 110 ракет, большая часть сбита, - Зеленский. ВИДЕО

Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл. и выше, общая стоимость 5 пусков - 50 млн дол.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс. долл. до 50 тыс. долл. за единицу. То есть, по меньшей мере, 36 таких БПЛА стоили 720 тыс дол.

Стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн дол., то есть общая стоимость выпущенных ракет – 1,17 млрд дол.

Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 млн долл., то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 млн дол.

Также читайте: С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила более 300 ракет Х-22. Ни одну из них не сбили, - Игнат

Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн долл, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа – 42 млн долл.

Также, по другим данным Forbes, стоимость ракеты Х-31П и Х-59 – по 0,5 млн долл. Таким образом, общая стоимость составляет 2,5 млн долл.

Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине ночью и утром 29 декабря, стоили России 1 млрд 273 млн 220 тыс долл.

Автор: 

обстрел (27071) ракеты (3567)


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Топ комментарии
+25
та насрати, скільки росія витратила. вони за кілька днів це відіб'ють продажами вуглеводнів.

більше колише, скільки нам це коштує: наших людей вбивають, руйнують будинки, інфраструктуру .

а ми у відповідь - відосики, поки кляті росіяни в своїх містах живуть й хіхікають "хахли как вам новий год" .
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29.12.2023 12:59
+16
ЩЕ раз бо видно всі не розуміють:
- рускіе будуть голодати
- не пити воду чисту лиш болото
- носити одяг по 30 років
- їздити на ладі 70-х років

АЛЕ щоб убивати людей - тут вони всі гроші дадуть. БО в них це викликає ерекцію - це маніяк і думати шо в нього логіка як у нормальної людини не можна
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29.12.2023 13:03
+12
Ватні голодні пенсіонери мають бути в захваті
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29.12.2023 12:52
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Правила форума Совет форумчан
Ватні голодні пенсіонери мають бути в захваті
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29.12.2023 12:52 Ответить
це менше ніж денна виручка від реалізації вуглеводнів
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29.12.2023 12:59 Ответить
Виручка це не дохід
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29.12.2023 13:01 Ответить
Тут хоч пояснюй хоч ні .
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29.12.2023 13:05 Ответить
дурню, а ти намагалось щось пояснити? чи аби перднути? різницю між виручкою, доходом і прибутком я знаю не гірше за тебе. це до того, що кацапам пофіг скліьки коштувала атака, і що могли б зробити у себе, а ти д...б, будеш тут диванним икзпердом розповідати що пояснювати чи ні.
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29.12.2023 15:45 Ответить
Намагався , мабуть сотні разів вже . Але потім набридло і облишив . Бо товстолобикам щось пояснювати , лише витрачати час .
До речі - я тобі й не намагався щось пояснювати . Я тебе знати не знаю , то що тобі від мене треба , чувак ?
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29.12.2023 16:21 Ответить
не намагався, не знаєш, то , бо я від тебе нічого не хотів і тобі не писав, а ти сернуло.
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29.12.2023 22:09 Ответить
Ти шо штріх , ти хворий . ? Та сам іди нах , шизоїд . !!
Чи я тебе займав ? То якого х тобі від мене треба ! Здрисни і шоб я тебе більше не бачив , імбецил .
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29.12.2023 22:19 Ответить
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30.12.2023 06:35 Ответить


це менше ніж денна виручка від реалізації вуглеводнів

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Виручка це не дохід

Відповісти Керування спамом Мені подобається 8



Тут хоч пояснюй хоч ні .

кончене, ти писало, я тобі відповів,, і ти тут будеш щось ще пердіти, що ти мене не займало?
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30.12.2023 06:36 Ответить
. Отже я таки був правий коли написав - тут хоч пояснюй хоч ні . !! Бо бачу тобі аж ніяк не доходить .
Хоча під словом - тут , я мав на увазі лише гілку Цензора , а не тебе , барана тупого .
Якби це стосувалось тебе , я б написав - ЙОМУ хоч пояснюй хоч ні .
Де і в яких пробірках вас таких - декоративних вирощують .?
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30.12.2023 11:46 Ответить
не виправдовуйся шавка паршива, ти написало, під відповіддю мені, тому й стосувалося мене, от жеж тупориле.
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30.12.2023 12:44 Ответить
Хто ти таке щоб я перед тобою виправдовувався .? Якесь лайно собаче . Залізь за плінтус і не тявкай .
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30.12.2023 12:56 Ответить
тут тільки ти шавка паршива тявкаєш
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30.12.2023 13:00 Ответить
я вкурсі, і що?
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29.12.2023 15:42 Ответить
А ВВП менше, ніж у Бразилії.
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29.12.2023 13:08 Ответить
В 23 році, по нинішньому курсу, буде як у Поляків.
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29.12.2023 13:13 Ответить
Виходить що по рашистським міркам Польша вже наддержава!
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29.12.2023 13:24 Ответить
Якщо порахувати що Поляків всього 25 млн, то це для кацапів недосяжний рівень…
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29.12.2023 13:27 Ответить
Максимум прибутку котрий планує отримати Московія (т.з. "роССія") за нафту і нафтопродукти у 2013 році складає 183 млрд баксів, тож засунь свій висєр "Lex Lexton" собі в дупу. А треба ще й підтримувати свої міста та села, виплачувати зарплатню посадовцям, держструктурам, вчителям, лікарям, комунальним підприємствам і т.п. А що там з витратами на інше озброєння?! Тому не варто тут ХРІНЬ писати аби підлабузнювати рашистам!!!
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29.12.2023 13:23 Ответить
Bloomberg: доходы РФ от нефти и газа в 2022 составили 285 миллиардов долларов
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29.12.2023 15:45 Ответить
отож дохід близько 1 млрд на день. Таки дохід
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30.12.2023 01:25 Ответить
ублюдок, до чого мені твій висер про доходи підарасії в 2013!!!! році
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29.12.2023 15:47 Ответить
ЕС им все возместит.И еще сверху накидает.
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29.12.2023 12:56 Ответить
То що, ЄС вже у "друзях" кремлядям? А чого тоді московити (т.з. "роССіяни") брудом закидують європейців, чим невдоволені?!
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29.12.2023 13:26 Ответить
Мало вуглеводнів купують у раші, хочуть, щоб більше.
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29.12.2023 15:37 Ответить
Для сравнения лучше посчитайте, сколько денег в 2019-2022-м закатано в асфальт.
На них можно было сделать ракеты и вдарить ими по параше.
А они деньги Ху#ла считают.
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29.12.2023 12:58 Ответить
Толк будет, когда таких рыбок гуппи как ты лишат избирательных прав.
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29.12.2023 13:19 Ответить
Рыбка гуппи тут ТЫ. Я в отличии от тебя не голосовал за зелень.
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01.01.2024 12:31 Ответить
Ты только сейчас очнулся? Иди похмелись, попустит.
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01.01.2024 13:12 Ответить
Важней то что делается и не делается СЕЙЧАС
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29.12.2023 13:19 Ответить
Сейчас твоими избранниками делается всё для победы Ху#ла и не делается ничего для победы Украины. Украина держится не благодаря твоим зебилам, а вопреки им.
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29.12.2023 13:21 Ответить
За сьогодні якраз повернуть гроші продажем нафти та газу яку купить той же Захід вже з урахуванням ,, потужних санкцій,,
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29.12.2023 12:58 Ответить
так иди и перекрой газопровод в Европу! он ведь через Украину идёт, следовательно Нафтогаз спонсирует московию. так
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29.12.2023 13:28 Ответить
Я б перекрив. З радістю. Якби мав таку технічну можливість.
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29.12.2023 13:34 Ответить
та насрати, скільки росія витратила. вони за кілька днів це відіб'ють продажами вуглеводнів.

більше колише, скільки нам це коштує: наших людей вбивають, руйнують будинки, інфраструктуру .

а ми у відповідь - відосики, поки кляті росіяни в своїх містах живуть й хіхікають "хахли как вам новий год" .
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29.12.2023 12:59 Ответить
За дві доби кацапня отримує $ 1 000 000 000. Отже названа сума 1,27млрд -- це як комарик укусив. Навіть не помітять.
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29.12.2023 15:23 Ответить
А скільки параша заробляє на нафті то газу на день?

https://24tv.ua/economy/ru/rossija-prodaet-gaz-i-neft-skolko-zarabotala-strana-agressor-na-toplive-jekonomika_n2433651

Тобто 2-3 дні і все компенсували ??
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29.12.2023 12:59 Ответить
Головне шо сусіди Єлдака і Зелі можуть при звуці тривоги вдягати..... ні, не бронежилет, а навушники з веселим ржанням Лисого з Ква.рталу, бо туди ГАРАНТОВАНО не прилетить(хіба що наша ракета ППО випадково )
Байден міг прислати ф-22, їх і так не видно, тож навіть Єлдак не зможе наказати шоб наші ж їх збили. Може Невзоров правий шо ненавидить НАТО за недостатню підтримку. Ну, можуть повторити, як з Литвиненком - ядерними матеріалами атакували Лондон, НАТО - і у відповідь тривожне хлюпання чаєм і обурені заяви Англії. І з боку боліт класичне - Етоніми, Авидакаж*те - і зробили терориста госдупером - ну, типу депутата Ради у нас.
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29.12.2023 13:00 Ответить
Так і піши , 1,27 млрд долларов - вибросіл в пропасть .
.
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29.12.2023 13:03 Ответить
В рашці на це насрать, вони ладні і далі щі лаптями хлебать
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29.12.2023 13:03 Ответить
ЩЕ раз бо видно всі не розуміють:
- рускіе будуть голодати
- не пити воду чисту лиш болото
- носити одяг по 30 років
- їздити на ладі 70-х років

АЛЕ щоб убивати людей - тут вони всі гроші дадуть. БО в них це викликає ерекцію - це маніяк і думати шо в нього логіка як у нормальної людини не можна
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29.12.2023 13:03 Ответить
не будут. просто у них с финансами не так все и плохо
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29.12.2023 13:21 Ответить
100%
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29.12.2023 15:51 Ответить
Відповідь буде? Ще кілька розбитих вікон у мацква-сіті?
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29.12.2023 13:05 Ответить
і навіть того немає
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30.12.2023 01:27 Ответить
У більшості москалів та частина нейронів, що відповідає за честь, гідність, самоповагу просто відсутня. Головний кайф для них - насрати під дверима сусіда, або в ліфті. А головні засранці роблять це в кремлі і на лубянці. Нікчемні виродки ці нащадки татаро-монгольського іга. Не знаю - чи є Бог на світі, але дуже хочеться, щоб Він втопив всіх москальских дегенератів у їх власному лайні.
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29.12.2023 13:05 Ответить
Це точно, у всіх моїх знайомих в кого кацапи обнесли квартиру/будинок була накладена купа, в кого серед кімнати, в кого на ліжку, в кого на кухні на столі. Це якісь психологічні розлади чи дійсно ота "духовная скрєпа" котра за це якраз і відповідає.
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29.12.2023 14:39 Ответить
Атака по Україні вранці 29 грудня коштувала кацапам щонайменше $1,27 млрд... А скільки нам коштувала?...
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29.12.2023 13:05 Ответить
Ціни умовні, там все робиться за срублі, що неможуть імпортують за юані.
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29.12.2023 13:06 Ответить
Зєльониє, коли полетять наші 1000 дронів одночасно на ма-а-аскву ?!!!!! Де українські шахеди ? Чому ахмєтови, пінчуки, тарути та інші не спонсорують їх масове виготовлення ?!!! Чи ви серіалами будете бомбити ?!
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29.12.2023 13:08 Ответить
Ахметов готовит выпуск свистков, Пинчук - содержит пенсионера Кучму, а Тарату подкармливает бабу Юлю...
Какие дроны?
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29.12.2023 13:12 Ответить
Рашисты у нас украли намного больше: зерна, металла, транспорта, оборудования, земли, газа, заводов, разного рода бизнеса, недвижимости и т.п.
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29.12.2023 13:08 Ответить
Ну и что ?
Россияне даже совсем голодными
Будут радоваться
Что убили украинцев
Им неважны их потери
Они потеряли 20 миллионов во 2 мировую
Вы думаете - они плачут ?
Они гордятся этой цифрой
Они носятся с ней,словно это их главное достижение
Это не народ
Это огромная стая ублюдков
Это хуже Хамаса
ХАМАС мечтает убить только израильтян
А русские - весь мир хотят истребить
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29.12.2023 13:11 Ответить
Російські люди ніколи не будуть щасливі, знаючи що хтось живе краще за них.А оскільки до прогресу вони не здатні , злість і фрустрація - є постійним душевним станом росіян. Шарль де Голь.
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29.12.2023 15:55 Ответить
Прекрасная цитата!
Дякую!
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29.12.2023 16:00 Ответить
Це якийсь ********** максимального рівня кожен раз підраховувати вартість цих масованих пусків.
Війна це взагалі дуже дорога справа. Чи Україна на святому дусі воює? 200 млн. $ на день Україна витрачає на війну. І що, це ж не рентабельно, мабуть треба рахувати скільки з цих грошей могли б піти на пенсії та інвестиції?
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29.12.2023 13:13 Ответить
Це на згадку тим діячам, які в 90х та 2000х, нам розповідали, як Україні дорого і не доцільно утримувати власну армію. Вони в більшості своїй зараз в Монако та кацапії, но дехто і тут досі, Йуля недавно про конабіс і мобілізацію вещала..
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29.12.2023 13:19 Ответить
Самое тупое действие по отношению к рашке - считать , переводить что-то на деньги . Доходов хватит на всё с лихвой , а быдло и голодное за идею бесплатно поработать может .
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29.12.2023 13:18 Ответить
Походу самая сильная ракетная атака за все время? Людей много погибло и пострадало Эти с-ки за все должны ответить.
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29.12.2023 13:19 Ответить
Це все буде продовжуватись роками, як ***** і обіцяло кітайозам. Усі санкції до сраки, поки кацапи можуть продавати нафто-газ. Тільки тотальне ембарго на увесь кацапський експорт може припинити це. + санкції на усіх, хто буде порушувати ембарго + закриття усіх західніх заводів, фабрик, банків та інших бізнесів. А ось імпорт товарів, які не можуть бути викоростані у війсковій сфері, можна пом'якшити. Тоді валюта буде швидко витікати, почнеться гіперінфляція, дефіціт як у совку, потім крах економіки та й самого лаптестану.
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29.12.2023 13:24 Ответить
Вони використали лише частину з того, що готували для нас на новорічну ніч.
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29.12.2023 13:31 Ответить
Ви що, в кремлівські бухгалтери найнялися?
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29.12.2023 13:36 Ответить
Хто з фахових людей серйозно сприйме цей клікбейтний висер журналістів Економічної правди?!

Нормальний незаангажований специаліст підтвердить, що власне виробництво цих ракет для економіки рф не може і не коштує таких коштів.

Тому що в рф це !власне виробництво! Реально коштують в них тільки комплектуючі та імпортовані Шахеди.
Собівартість запущених по Україні ракет значно менша вартості їх продажу
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29.12.2023 13:37 Ответить
Что ж вы, суки, чужие деньги считаете? Жаба душит?
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29.12.2023 13:38 Ответить
Рокети вони маринувати не будут, тому цей ******** грошей...то таке...
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29.12.2023 13:46 Ответить
а втрати України вже порахували, нах мені їхні витрати.
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29.12.2023 13:48 Ответить
Підтримую повністю.
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29.12.2023 13:56 Ответить
Якась цінова маячня...Свинособаки самі ці ракети виготовляють,а не в "піндосів"купляють..Сміливо вартість цього залізячча можно поділити на 10..
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29.12.2023 14:17 Ответить
Дуже цинічно все переводим в гроші,а скільки Україна втратила від варварських атак ворога ,скільки невиних людей загинули ,скільки покалічено ,скільки втратили житло ,скільки матеріальної шкоди завдав ворог ?
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29.12.2023 14:35 Ответить
777ua

@777AFU

·

https://twitter.com/777AFU/status/1740702397247443234 4 ч

Если у нас еще остались ракеты С300, почему мы не можем ними стрелять по Таганрогу, Ейску, Белгороду или Ростову где находится штаб командования мордора,до него от фронта 175 км, а С300 летит на 200,где наши С200, насрать, что они не точные, прилетит десяток в город и уже за.....бись
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29.12.2023 18:13 Ответить
 
 