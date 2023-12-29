Атака по Украине утром 29 декабря стоила РФ по меньшей мере $1,27 млрд.
Ночью и утром 29 декабря Россия потратила на очередную массированную атаку по Украине минимум $1,273 млрд.
Соответствующие расчеты обнародовала Экономическая правда, сообщает Цензор.НЕТ.
В целом враг выпустил по Украине:
- 36 ударных БПЛА Shahed-136/131;
- не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
- 8 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 14 баллистических ракет С-300/С-400/ "Искандер-М";
- 5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- одну ракету Х-59.
Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл. и выше, общая стоимость 5 пусков - 50 млн дол.
Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс. долл. до 50 тыс. долл. за единицу. То есть, по меньшей мере, 36 таких БПЛА стоили 720 тыс дол.
Стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн дол., то есть общая стоимость выпущенных ракет – 1,17 млрд дол.
Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 млн долл., то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 млн дол.
Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн долл, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа – 42 млн долл.
Также, по другим данным Forbes, стоимость ракеты Х-31П и Х-59 – по 0,5 млн долл. Таким образом, общая стоимость составляет 2,5 млн долл.
Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине ночью и утром 29 декабря, стоили России 1 млрд 273 млн 220 тыс долл.
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До речі - я тобі й не намагався щось пояснювати . Я тебе знати не знаю , то що тобі від мене треба , чувак ?
Чи я тебе займав ? То якого х тобі від мене треба ! Здрисни і шоб я тебе більше не бачив , імбецил .
це менше ніж денна виручка від реалізації вуглеводнів
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Виручка це не дохід
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Тут хоч пояснюй хоч ні .
кончене, ти писало, я тобі відповів,, і ти тут будеш щось ще пердіти, що ти мене не займало?
Хоча під словом - тут , я мав на увазі лише гілку Цензора , а не тебе , барана тупого .
Якби це стосувалось тебе , я б написав - ЙОМУ хоч пояснюй хоч ні .
Де і в яких пробірках вас таких - декоративних вирощують .?
На них можно было сделать ракеты и вдарить ими по параше.
А они деньги Ху#ла считают.
більше колише, скільки нам це коштує: наших людей вбивають, руйнують будинки, інфраструктуру .
а ми у відповідь - відосики, поки кляті росіяни в своїх містах живуть й хіхікають "хахли как вам новий год" .
https://24tv.ua/economy/ru/rossija-prodaet-gaz-i-neft-skolko-zarabotala-strana-agressor-na-toplive-jekonomika_n2433651
Тобто 2-3 дні і все компенсували ??
Байден міг прислати ф-22, їх і так не видно, тож навіть Єлдак не зможе наказати шоб наші ж їх збили. Може Невзоров правий шо ненавидить НАТО за недостатню підтримку. Ну, можуть повторити, як з Литвиненком - ядерними матеріалами атакували Лондон, НАТО - і у відповідь тривожне хлюпання чаєм і обурені заяви Англії. І з боку боліт класичне - Етоніми, Авидакаж*те - і зробили терориста госдупером - ну, типу депутата Ради у нас.
.
- рускіе будуть голодати
- не пити воду чисту лиш болото
- носити одяг по 30 років
- їздити на ладі 70-х років
АЛЕ щоб убивати людей - тут вони всі гроші дадуть. БО в них це викликає ерекцію - це маніяк і думати шо в нього логіка як у нормальної людини не можна
Какие дроны?
Россияне даже совсем голодными
Будут радоваться
Что убили украинцев
Им неважны их потери
Они потеряли 20 миллионов во 2 мировую
Вы думаете - они плачут ?
Они гордятся этой цифрой
Они носятся с ней,словно это их главное достижение
Это не народ
Это огромная стая ублюдков
Это хуже Хамаса
ХАМАС мечтает убить только израильтян
А русские - весь мир хотят истребить
Дякую!
Війна це взагалі дуже дорога справа. Чи Україна на святому дусі воює? 200 млн. $ на день Україна витрачає на війну. І що, це ж не рентабельно, мабуть треба рахувати скільки з цих грошей могли б піти на пенсії та інвестиції?
Нормальний незаангажований специаліст підтвердить, що власне виробництво цих ракет для економіки рф не може і не коштує таких коштів.
Тому що в рф це !власне виробництво! Реально коштують в них тільки комплектуючі та імпортовані Шахеди.
Собівартість запущених по Україні ракет значно менша вартості їх продажу
@777AFU
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https://twitter.com/777AFU/status/1740702397247443234 4 ч
Если у нас еще остались ракеты С300, почему мы не можем ними стрелять по Таганрогу, Ейску, Белгороду или Ростову где находится штаб командования мордора,до него от фронта 175 км, а С300 летит на 200,где наши С200, насрать, что они не точные, прилетит десяток в город и уже за.....бись