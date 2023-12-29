Атака по Украине утром 29 декабря стоила РФ по меньшей мере $1,27 млрд.

Ночью и утром 29 декабря Россия потратила на очередную массированную атаку по Украине минимум $1,273 млрд.

Соответствующие расчеты обнародовала Экономическая правда, сообщает Цензор.НЕТ.

В целом враг выпустил по Украине:

36 ударных БПЛА Shahed-136/131;

не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;

8 крылатых ракет Х-22/Х-32;

14 баллистических ракет С-300/С-400/ "Искандер-М";

5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

4 противорадиолокационные ракеты Х-31П;

одну ракету Х-59.

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Гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" может стоить от 10 млн долл. и выше, общая стоимость 5 пусков - 50 млн дол.

Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс. долл. до 50 тыс. долл. за единицу. То есть, по меньшей мере, 36 таких БПЛА стоили 720 тыс дол.

Стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн дол., то есть общая стоимость выпущенных ракет – 1,17 млрд дол.

Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 млн долл., то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 млн дол.

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Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн долл, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа – 42 млн долл.

Также, по другим данным Forbes, стоимость ракеты Х-31П и Х-59 – по 0,5 млн долл. Таким образом, общая стоимость составляет 2,5 млн долл.

Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине ночью и утром 29 декабря, стоили России 1 млрд 273 млн 220 тыс долл.