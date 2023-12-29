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Новости Война
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Санду о массированной ракетной атаке РФ: Необходимо усиливать возможности ПВО Украины для защиты людей

санду

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала массированную ракетную атаку РФ на Украину и призвала усиливать ПВО Украины.

Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Мои мысли - со всеми, кто пострадал сегодня утром, и страдает каждый день этой жестокой войны. Сегодняшняя агрессия подчеркивает неотложную необходимость усиления возможностей противовоздушной обороны Украины для защиты жизни людей", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Рашисты атаковали Днепр, Львов, Киев, Харьков, Одессу, Конотоп и Запорожье. Погибли 16 человек, а 97 получили ранения, в том числе двое детей.

Читайте: На територію Польщі під час атаки РФ з України залетів "невідомий об’єкт"

Автор: 

Молдова (1870) обстрел (27071) Мая Санду (211)


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ППО это хорошо. Но парашники понимают только по яплу ногой.
Поэтому надо бить по их городам всем, чем достанем.
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29.12.2023 12:55 Ответить
І чим бити? Асфальтом і щебінемз великого будівництва?
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29.12.2023 15:30 Ответить
А почему нет? Если Юзика на них катнуть, пол Белгорода снесёт.
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29.12.2023 16:07 Ответить
НІ, Санду. Необхідно їбашити по заводам і аеродромам орків. Бо хворобу лікують антибіотиками і хірургічним втручанням, вирізаючи пошкоджені частини тіла, а не запшикуючи симптоми пшикалкою від соплів.
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29.12.2023 13:22 Ответить
А могла ця Жінка на посаді, і велике крадівництво з асфальту засхематозити у Молдові у напряму якогось штучного утворення (в миру-придністровя)!!
Разумков із Зеленським, це в Україні, на РАЗ відчибучили, і досі сидять на посадах..
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29.12.2023 13:24 Ответить
Необходимо уничтожать заводы по производству ракет и носители на территории лаптерейха, а не ПВО усиливать.
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29.12.2023 13:25 Ответить
А може для початку не продавати рашистам мікросхеми та технології для ракет?
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29.12.2023 15:32 Ответить
При лечение болезни надо не больше таблеток, надо убрать источник бактерій, РФ в таком виде не должна существовать. Вакцина в виде СС-18 помогла бы.
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29.12.2023 15:11 Ответить
АВИАЦИЯ и ДАЛЬНОБОЙНЫЕ РАКЕТЫ. ПВО - это как пробитую голову зеленкой помазать
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29.12.2023 15:20 Ответить
 
 