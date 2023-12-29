Санду о массированной ракетной атаке РФ: Необходимо усиливать возможности ПВО Украины для защиты людей
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала массированную ракетную атаку РФ на Украину и призвала усиливать ПВО Украины.
Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Мои мысли - со всеми, кто пострадал сегодня утром, и страдает каждый день этой жестокой войны. Сегодняшняя агрессия подчеркивает неотложную необходимость усиления возможностей противовоздушной обороны Украины для защиты жизни людей", - говорится в сообщении.
Напомним, 29 декабря российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Рашисты атаковали Днепр, Львов, Киев, Харьков, Одессу, Конотоп и Запорожье. Погибли 16 человек, а 97 получили ранения, в том числе двое детей.
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Поэтому надо бить по их городам всем, чем достанем.
Разумков із Зеленським, це в Україні, на РАЗ відчибучили, і досі сидять на посадах..