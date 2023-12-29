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Новости
2 006 13

Блокирование границы: в очередях находятся более 8,4 тыс. фур на въезд в Украину, - Госпогранслужба

кордон

Польские перевозчики продолжают блокировать границу Украины в трех пунктах пропуска.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Продолжается блокирование направлений пунктов пропуска "Рава-Руська - Гребенное", "Краковец - Корчевая", "Ягодин - Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 2 200 фур находятся в очередях по этим трем направлениям в сторону Украины, больше всего - напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Руська"", - отметил спикер.

Он напомнил, что 24 декабря было разблокировано движение на направлении пункта пропуска "Шегини — Медика", однако очереди там остаются – 1 100 грузовиков ожидают пересечения.

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Демченко сообщил, что на других участках границы движение для грузовиков не блокируется. Однако из-за действий на территории Польши водители и перевозчики ищут альтернативные маршруты, что приводит к увеличению движения фур по другим направлениям и как результат – к увеличению очередей.

Так, на границе со Словакией по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 465 фур.

На границе с Венгрией в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 3 800 фур; с Румынией на направлении пункта пропуска "Порубное" ожидало проезда 850 фур, добавил спикер ГНСУ.

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Автор: 

блокада (1676) Госпогранслужба (6416) граница (5266) Польша (8408)


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Топ комментарии
+5
це називається гібрідна війна... русня почала, поляки продовжили, дуже сподіваюсь, що їм одізветься...
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29.12.2023 13:12
+4
Бо вони можуть тільки *** кацапам сосати пшекі ******
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29.12.2023 13:10
+3
А чому браві польські блокувальники не зупинили російську ракету? так це була тільки одна ракета, а що буде, коли будуть летіти десятки? Будуть бігти до річки вісла?
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29.12.2023 13:09
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А чому браві польські блокувальники не зупинили російську ракету? так це була тільки одна ракета, а що буде, коли будуть летіти десятки? Будуть бігти до річки вісла?
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29.12.2023 13:09 Ответить
Бо вони можуть тільки *** кацапам сосати пшекі ******
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29.12.2023 13:10 Ответить
Будут кричать "кууурвааа!!" И грозно махать саблей гусарской
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29.12.2023 13:23 Ответить
Так в них команди з Росії не надходило 😁
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29.12.2023 18:06 Ответить
8400 вантажних авто помножити на 2 водія, ось скільки, орієнтовно, військових водіїв, недорахувався Умеров із Шмигалем та Стефанішиною!!
Ці урядовці, числяться Нацдержслужбою за «категорією А», тобто без них Україні - кінець!! А як воно в реаліях сьогодення, Українці бачуть на власні очі! Виключно, номінальне відсиджування на дупі згідно з Регламентом Кабміну, для озвучки, підготовлених у Секретаріаті КМУ головними спеціалістами «категорії В», постанов та розпоряджень, і ФСЬО!
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29.12.2023 13:12 Ответить
"Сидіти на м'якому австрійському теплому дивані" --- а може навіть і на моцковському...
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29.12.2023 13:30 Ответить
це називається гібрідна війна... русня почала, поляки продовжили, дуже сподіваюсь, що їм одізветься...
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29.12.2023 13:12 Ответить
Абы наши соотечественники собрались и вломили им трынды! Но так, в частном порядке. Гонору то у них много, понты главная Скрепа - шо мы не знаем бгатушек славян как облупленных )))
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29.12.2023 13:21 Ответить
Сподівання на зміну уряду Польщі для розблокування кордону з Україною виявились ілюзією.
Зважаючи на такі обставини, український уряд має вимагати від польської влади введення режиму надзвичайного (воєнного) стану в 30-ти кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною, мотивуючи це агресивною війною рашистської пітьми проти України і наступом її окупаційних військ по всьому фронту.
Таким чином виникнуть правові підстави для відхилення будь-яких звернень приспішників ×уйла про так званий "страйк" та затримання й ізоляції з обмеженням волі тих з них, хто намагатиметься й далі блокувати кордон.
Карта-схема пропонованої зони - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1739233768831877570?t=lk7bOWIcNAlrdLzAV7n3Cg&s=19 тут .
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29.12.2023 13:33 Ответить
Ракети мали впасти на пшеків, чому не долетіли?
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29.12.2023 18:02 Ответить
Чому, чому ? - "привет" промазав... АРХ М
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29.12.2023 18:09 Ответить
Ну шо бадзеги получили від кацапів,ще получете це вам кара за те що блокуете кордон,так вам і треба.
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29.12.2023 18:31 Ответить
 
 