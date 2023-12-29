Блокирование границы: в очередях находятся более 8,4 тыс. фур на въезд в Украину, - Госпогранслужба
Польские перевозчики продолжают блокировать границу Украины в трех пунктах пропуска.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Продолжается блокирование направлений пунктов пропуска "Рава-Руська - Гребенное", "Краковец - Корчевая", "Ягодин - Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 2 200 фур находятся в очередях по этим трем направлениям в сторону Украины, больше всего - напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Руська"", - отметил спикер.
Он напомнил, что 24 декабря было разблокировано движение на направлении пункта пропуска "Шегини — Медика", однако очереди там остаются – 1 100 грузовиков ожидают пересечения.
Демченко сообщил, что на других участках границы движение для грузовиков не блокируется. Однако из-за действий на территории Польши водители и перевозчики ищут альтернативные маршруты, что приводит к увеличению движения фур по другим направлениям и как результат – к увеличению очередей.
Так, на границе со Словакией по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 465 фур.
На границе с Венгрией в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 3 800 фур; с Румынией на направлении пункта пропуска "Порубное" ожидало проезда 850 фур, добавил спикер ГНСУ.
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Ці урядовці, числяться Нацдержслужбою за «категорією А», тобто без них Україні - кінець!! А як воно в реаліях сьогодення, Українці бачуть на власні очі! Виключно, номінальне відсиджування на дупі згідно з Регламентом Кабміну, для озвучки, підготовлених у Секретаріаті КМУ головними спеціалістами «категорії В», постанов та розпоряджень, і ФСЬО!
Зважаючи на такі обставини, український уряд має вимагати від польської влади введення режиму надзвичайного (воєнного) стану в 30-ти кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною, мотивуючи це агресивною війною рашистської пітьми проти України і наступом її окупаційних військ по всьому фронту.
Таким чином виникнуть правові підстави для відхилення будь-яких звернень приспішників ×уйла про так званий "страйк" та затримання й ізоляції з обмеженням волі тих з них, хто намагатиметься й далі блокувати кордон.
Карта-схема пропонованої зони - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1739233768831877570?t=lk7bOWIcNAlrdLzAV7n3Cg&s=19 тут .