Блокирование границы: в очередях находятся более 8,4 тыс. фур на въезд в Украину, - Госпогранслужба

Польские перевозчики продолжают блокировать границу Украины в трех пунктах пропуска.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Продолжается блокирование направлений пунктов пропуска "Рава-Руська - Гребенное", "Краковец - Корчевая", "Ягодин - Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 2 200 фур находятся в очередях по этим трем направлениям в сторону Украины, больше всего - напротив пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Руська"", - отметил спикер.

Он напомнил, что 24 декабря было разблокировано движение на направлении пункта пропуска "Шегини — Медика", однако очереди там остаются – 1 100 грузовиков ожидают пересечения.

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Демченко сообщил, что на других участках границы движение для грузовиков не блокируется. Однако из-за действий на территории Польши водители и перевозчики ищут альтернативные маршруты, что приводит к увеличению движения фур по другим направлениям и как результат – к увеличению очередей.

Так, на границе со Словакией по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 465 фур.

На границе с Венгрией в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 3 800 фур; с Румынией на направлении пункта пропуска "Порубное" ожидало проезда 850 фур, добавил спикер ГНСУ.

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