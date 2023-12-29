Сунак о массированной атаке РФ на Украину: Путин не остановится ни перед чем. Мы не позволим ему победить
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что сегодняшний массированный обстрел Украины российскими оккупантами свидетельствует, что диктатор Путин хочет искоренить свободу и демократию.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Эти широкомасштабные атаки на города Украины показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы добиться своей цели – искоренить свободу и демократию. Мы не дадим ему победить. Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", – отметил он.
Напомним, 29 декабря российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Рашисты атаковали Днепр, Львов, Киев, Харьков, Одессу, Конотоп и Запорожье. Погибли 16 человек, а 97 получили ранения, в том числе двое детей.
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Дякуємо ! Боже , бережи Короля !!!
Пильнуймо привладних, щоб не нагадили Україні, як з вагнерівцями чи асфальтом!
Слава Україні та її Захисникам!
Як Україна має перемогти не знищуючи інфраструктуру ворог на його території?
Якщо Україна підпише капітуляцію, всі лише видихнуть з полегшенням... доки людей в США в ЄС не вбивають їм на чуже горе і страждання наплювати.
Ху%ло не зупиниться ні перед чим, але ви не дасте йому перемогти... Виникає питання - як саме?
Якщо його нічого не зупинить то і ви не зупините. Але якщо справді хочете як мінімум завадити йому перемогти то треба вже хоча б ПРОГОВОРИТИ В ГОЛОС що для того потрібно.
Наприклад, знищити всю його армію.
Або вбити економіку.
Або розбомбити всі критичні підприємстав ВПК
... Ну або хоча б перемолоти всі запаси радянського заліза (і не допустити щоб їх замістив Китай) !
Хоч якийсь шлях **** можна вже намалювати і почати над ним працювати а не тільки пафосно збирати всім ЄС нам донати для підтримки штанів ЗСУ на суми менші ніж Греції після банкіської кризи ?
Срати їм на трупи.
Вони наступають там де їм зручніше (логістика, міські агломерації поруч, близькість до баз запезпечення).
І ще там де }{уйло політичну задачу поставить
які там тим не менш закріпились і сидять під обстрілами в руїнах. І сидітимуть хоч 100 років до останнього кацапа.
Це я до того що ніякі чисто людські втрати їх не зупинять допоки в них ще буде моб. ресурс - а його мільйони й мільйони голів.
Твоя аналогія зламалась ще 20 афганів тому.
Схоже сьогоднішня атака і дійсно - наслідок його психічного зриву .
чи можна лупити по території орків..
Нарешті НІМЕЧЧИНА, ДАНІЯ, ШВЕЦІЯ, Фінляндія починає пробуджуватися і тверезвим поглядом дивитися на усі ці терористичні події, що творить, підоросія в Україні і давати трезву оцінку подіям, які можуть їх чекати...!!!
УКРАЇНІ НЕГАЙНО ПОТРІБНІ РАКЕТИ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ до 1500км. усіх видів базування...!!!
І у наданні РАКЕТ середньої дальності УКРАЇНІ, НЕ ПОТРІБНО БОЯТИСЯ, бо УКРАЇНА зараз виступає ПЕРЕДОВИМ ФОРПОСТОМ ЄВРОПИ і ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ...!!!
Ракеты давайте *****!!!
Хочаб організуйте рекрутінг добровольців з Британії, з забезпеченням від Британії та гарантіями від Британії!!!
А так одні порожні промови популіські.