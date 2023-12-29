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Новости Война
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Сунак о массированной атаке РФ на Украину: Путин не остановится ни перед чем. Мы не позволим ему победить

сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что сегодняшний массированный обстрел Украины российскими оккупантами свидетельствует, что диктатор Путин хочет искоренить свободу и демократию.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Эти широкомасштабные атаки на города Украины показывают, что Путин не остановится ни перед чем, чтобы добиться своей цели – искоренить свободу и демократию. Мы не дадим ему победить. Мы должны продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", – отметил он.

Напомним, 29 декабря российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Рашисты атаковали Днепр, Львов, Киев, Харьков, Одессу, Конотоп и Запорожье. Погибли 16 человек, а 97 получили ранения, в том числе двое детей.

Также читайте: Атака по Украине утром 29 декабря стоила РФ по меньшей мере $1,27 млрд.

Автор: 

Сунак Риши (129)


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Топ комментарии
+14
Дякуємо Великій Британії, за реальну допомогу Українцям!!!
Пильнуймо привладних, щоб не нагадили Україні, як з вагнерівцями чи асфальтом!
Слава Україні та її Захисникам!
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29.12.2023 13:16
+10
Вже таку х*йуню несуть що не смішно.
Ху%ло не зупиниться ні перед чим, але ви не дасте йому перемогти... Виникає питання - як саме?
Якщо його нічого не зупинить то і ви не зупините. Але якщо справді хочете як мінімум завадити йому перемогти то треба вже хоча б ПРОГОВОРИТИ В ГОЛОС що для того потрібно.
Наприклад, знищити всю його армію.
Або вбити економіку.
Або розбомбити всі критичні підприємстав ВПК
... Ну або хоча б перемолоти всі запаси радянського заліза (і не допустити щоб їх замістив Китай) !

Хоч якийсь шлях **** можна вже намалювати і почати над ним працювати а не тільки пафосно збирати всім ЄС нам донати для підтримки штанів ЗСУ на суми менші ніж Греції після банкіської кризи ?
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29.12.2023 13:18
+8
500 тисяч снарядів з Євпропи, які отримала Україна справжні. Доведено рашистами, які розлітаються від них на шматки
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29.12.2023 13:20
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Правила форума Совет форумчан
З усіх боків одні заяви!!!
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29.12.2023 13:05 Ответить
Чому одні заяви? Вони ще й ніжкою так потужно ту-уп. Просто ми цього не бачимо.
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29.12.2023 13:09 Ответить
Велика Британія на днях передала потужну систему ппо проти шахедів. MSI- DS Terrahawk Palladin . Так що ваші вкиди мимо.

Дякуємо ! Боже , бережи Короля !!!
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29.12.2023 14:04 Ответить
Коли якісь вбивці нападуть на вашу власну оселю, вам передадуть парабелум з одним патроном та великі побажання перемоги. Будете потужно відстрілюватись.
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29.12.2023 14:57 Ответить
Один парабеллум ??? Все, чим ми два роки воюємо - все надійшло від партнерів. Умійте бути вдячними. Хочете більше - почистіть владу від агентів кремля та корупціонерів.
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29.12.2023 15:42 Ответить
Я вдячний. Але цього ну дуже недостатньо. Добре, не з одним патроном будете відстрілюватись, а з двома. Не дякуйте. Я завжди поруч і буду молитися.
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29.12.2023 15:45 Ответить
І 350 тисяч трупів рашистів.
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29.12.2023 13:18 Ответить
Якби було 350 тис вбитих кацапів, ми би були вже в Мелітополі як мінімум. Ти або дурень або дешевий бот. Дані нашого Генштабу сильно завищені.
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29.12.2023 13:38 Ответить
спочатку про тебе мудило кацапське, пішло нах...
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29.12.2023 14:31 Ответить
Може вже нарешті допоможете? Не символічно, а по-справжньому? Обіцянок зробити це колись у невизначеному майбутньому ми вже чули багато. Нам потрібна конкретна допомога тут і зараз.
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29.12.2023 13:13 Ответить
500 тисяч снарядів з Євпропи, які отримала Україна справжні. Доведено рашистами, які розлітаються від них на шматки
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29.12.2023 13:20 Ответить
Дякуємо Великій Британії, за реальну допомогу Українцям!!!
Пильнуймо привладних, щоб не нагадили Україні, як з вагнерівцями чи асфальтом!
Слава Україні та її Захисникам!
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29.12.2023 13:16 Ответить
Як їх пильнувати? Вони нічого не бояться, створили режим майже, як у Росії .
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29.12.2023 14:06 Ответить
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29.12.2023 13:17 Ответить
100%
Як Україна має перемогти не знищуючи інфраструктуру ворог на його території?
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29.12.2023 13:20 Ответить
Ось і Сунак,,,--увесь світ, бачить цю Мерзотність!, Увесь СВІТ!!!, Люди - Прокиньтеся!!, ЗЛО треба ЗНИЩИТИ!!!, в іншому випадку, Воно знищить ВСІХ !!!(
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29.12.2023 13:17 Ответить
Ранком глянула на варшавську і франкфуртську фондову біржу, навіть не сколихнулась, стійкий повільний ріст у верх, там війни нема, а до нашої всі звикли і вона нікого не зворушує...
Якщо Україна підпише капітуляцію, всі лише видихнуть з полегшенням... доки людей в США в ЄС не вбивають їм на чуже горе і страждання наплювати.
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29.12.2023 13:26 Ответить
ага, тільки видихнуть останній раз..
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29.12.2023 13:32 Ответить
Люди повинні дивитися трохи далі за свій ніс!(,, хйло та орки, вже пожили в нормальному світі, і їм це набридло! Розруха!, Хаос!, Смерть!, вони Прагнуть! - Такого Мороку!, --на всій планеті!(, і якщо це не зупинити сьогодні, то завтра!-буде вже пізно! і не розуміти Цього! можуть тільки Ідіоти, або соратники Зла, у всьому Світі!,
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29.12.2023 13:41 Ответить
Вони не сліпі . І в курсі, куди дівається їх допомога. Їх вимога - посадіть корупціонерів вищого рівня. Посадіть або хоча б приберіть путінського агента Єрмака , далі можна буде про щось говорити.
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29.12.2023 14:12 Ответить
Вже таку х*йуню несуть що не смішно.
Ху%ло не зупиниться ні перед чим, але ви не дасте йому перемогти... Виникає питання - як саме?
Якщо його нічого не зупинить то і ви не зупините. Але якщо справді хочете як мінімум завадити йому перемогти то треба вже хоча б ПРОГОВОРИТИ В ГОЛОС що для того потрібно.
Наприклад, знищити всю його армію.
Або вбити економіку.
Або розбомбити всі критичні підприємстав ВПК
... Ну або хоча б перемолоти всі запаси радянського заліза (і не допустити щоб їх замістив Китай) !

Хоч якийсь шлях **** можна вже намалювати і почати над ним працювати а не тільки пафосно збирати всім ЄС нам донати для підтримки штанів ЗСУ на суми менші ніж Греції після банкіської кризи ?
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29.12.2023 13:18 Ответить
Зупинили на Київщині, Харківщині, у Херсоні. Ворог зупиняється там, де кладуть сотні тисяч його трупів
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29.12.2023 13:38 Ответить
Ага-ага, свєжо прєданіє. Під Бахмутом було менше трупів ніж під Херсоном? Чи може під Києвом більше за Авдіївку поклали?
Срати їм на трупи.
Вони наступають там де їм зручніше (логістика, міські агломерації поруч, близькість до баз запезпечення).
І ще там де }{уйло політичну задачу поставить
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29.12.2023 13:43 Ответить
Бахмуту вже немає - замість міста груда будівельного сміття, де просто небезпечно знаходиться нашим захисникам. Бахмут, який був містом-фортецею і захищав своїми стінами захисників став суцільною могилою для окупантів, які руйнували б Краматорськ, Слов'янськ, а потім і Дніпро. Втративши 0.5% України у Бахмуті було зупинено ворога, який поклав за цю груду сміття сотню тисяч трупів, тому там ворог був зупинений
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29.12.2023 13:52 Ответить
" став суцільною могилою для окупантів "

які там тим не менш закріпились і сидять під обстрілами в руїнах. І сидітимуть хоч 100 років до останнього кацапа.
Це я до того що ніякі чисто людські втрати їх не зупинять допоки в них ще буде моб. ресурс - а його мільйони й мільйони голів.
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29.12.2023 14:23 Ответить
Ну і хай сидять на здоров'я. З таким же успіхом вони могли б сидіти у чистому полі поруч із Бахмутом- чудові мішені для артилерії. Ще й як зупинять. В Афганістані зупинили - і ніякий мобілізаційний ресурс кацапам не допоміг
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29.12.2023 14:40 Ответить
В Афгані ? Там де 15 тис радянських солдат загинуло за десять років?
Твоя аналогія зламалась ще 20 афганів тому.
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29.12.2023 14:45 Ответить
От в Афгані кацапи і показали свій мобілізаційний ресурс в мільйни голів
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29.12.2023 14:46 Ответить
А може просто треба визнати що в нас тут зовсім не Афган - ні за рівнем втрат, ні за екзистенційністю перемоги чи програшу для русні?
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29.12.2023 14:55 Ответить
Кацапські блохери пишуть що ***** буквально озвірів коли йому доповіли про знищений у Феодосії корабель . Орав на всіх як підірваний . Наказав заарештувати якихось генералів .
Схоже сьогоднішня атака і дійсно - наслідок його психічного зриву .
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29.12.2023 13:21 Ответить
ага, прямо в морзі озвірів - аж рак дупи пройшов 🐱
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29.12.2023 14:25 Ответить
повірю тільки тоді коли надесте Україні зброю...- а яку, і ви і ЗСУ знають, і списки у вас на столах...- все інше для ***** то просто ваша боязнь...
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29.12.2023 13:21 Ответить
Я повірив після NLAW та Джавелінів Джонсона. Наші британські друзі не підвели нас у найскрутніший час, попередили про російська вторгнення коли влада готувала нас на шашлики - і ніколи нас не підведуть
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29.12.2023 13:40 Ответить
Від слів ближче до справи...
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29.12.2023 13:23 Ответить
Поки не дозволять західною зброєю лупити по території орків - це все порожні заяви.
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29.12.2023 13:26 Ответить
якщо мати зброю свою, то не треба питатися..
чи можна лупити по території орків..
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29.12.2023 13:35 Ответить
У цьому військовому протистоянні УКРАЇНИ проти терористичної підоросії, лише у Великобританії, ФРАНЦІЇ, Латвії, Литви, Єстонії та ПЕНТАГОНУ здоровий глузд і погляд на ці терористичні події, що творить підоросія в УКРАЇНІ, поки імпотентне керівництво НАТО сильно занепокоєне та схвильоване з постійною хронічною ДІАРЕЄЮ...!!!
Нарешті НІМЕЧЧИНА, ДАНІЯ, ШВЕЦІЯ, Фінляндія починає пробуджуватися і тверезвим поглядом дивитися на усі ці терористичні події, що творить, підоросія в Україні і давати трезву оцінку подіям, які можуть їх чекати...!!!

УКРАЇНІ НЕГАЙНО ПОТРІБНІ РАКЕТИ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ до 1500км. усіх видів базування...!!!

І у наданні РАКЕТ середньої дальності УКРАЇНІ, НЕ ПОТРІБНО БОЯТИСЯ, бо УКРАЇНА зараз виступає ПЕРЕДОВИМ ФОРПОСТОМ ЄВРОПИ і ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ...!!!
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29.12.2023 13:38 Ответить
Бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла бла
Ракеты давайте *****!!!
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29.12.2023 14:22 Ответить
То робіть!!!
Хочаб організуйте рекрутінг добровольців з Британії, з забезпеченням від Британії та гарантіями від Британії!!!
А так одні порожні промови популіські.
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29.12.2023 14:34 Ответить
Поки що є можливість подолати ворога всього світу і виключно українськими життями. Але з потужною західною зброєю, і в достатній кількості. Не розумію, що вичікують у Лондонах і Вашингтонах.
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29.12.2023 14:39 Ответить
Зараз війна у стадії великої пожежі. Тими вогнегасниками, які надаються з Заходу, її не погасити. Потрібен масований засіб гашення вогню. Без нього згорить і ваша західна хата.
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29.12.2023 14:36 Ответить
У меня вопрос - не дадите победить путлеру или поможете победить Украине? Это две большие разницы!
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29.12.2023 15:22 Ответить
Не дасте кацапам перемогти, але не дасте їм отримати поразку.
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29.12.2023 15:24 Ответить
Одни пустые заявления если бы была красная книга для людей то украинцы были сейча на первом месте. Неужели до них не доходит идет прямой геноцид украинского народа.
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29.12.2023 16:43 Ответить
Дармове базікання. Чути вже огидно. Ні літаків, не наступальних ракет. Ні абрамсів. Це така допомога? Це пук в борошно.
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29.12.2023 18:10 Ответить
 
 