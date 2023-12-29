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Новости Война
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Воздушные силы об "объекте" над Польшей: Еще один знак для партнеров - усилить Украину

ігнат

В Воздушных силах говорят, что инцидент с объектом, который залетел в воздушное пространство Польши во время российской атаки 29 декабря, должен стать еще одним сигналом для партнеров - Украине нужно больше средств ПВО, чтобы защищать и себя и Европу.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

"Как видите, огромные атаки (врага), много всего летит в воздухе, и такие случаи случаются уже не впервые. Залетают даже на территорию Румынии, ракеты и ударные БПЛА падают и обломки и т.д. Так же это происходило и на территории Польши в прошлом году.

Поэтому это не является чем-то новым. В результате таких массированных атак (удар РФ с воздуха 29 декабря был самым массированным -ред.) такое может случаться. Враг атакует наши приграничные территории в том числе и на западе. Это и Львовская область и Франковская...

Это еще один знак и сигнал для наших партнеров, чтобы усилить Украину необходимым количеством средств, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой, защитили и себя, и их", - сказал Игнат.

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Автор: 

Польша (8408) ракеты (3567) Воздушные силы (2285) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+8
Це знак що *уйла пора пиз***и усім НАТО. І треба про ЯЗ кацапів -це просто ракети, і вони збиваються!
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29.12.2023 13:22
+6
Скликав військову нараду і наказав посилити блокаду кордону,щоб ні одна миш не пройшла.
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29.12.2023 13:21
+5
Посилення системи ППО України, убезпечить і Західних Партнерів!
Це зрозуміло, як 2+2=4!
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29.12.2023 13:19
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Посилення системи ППО України, убезпечить і Західних Партнерів!
Це зрозуміло, як 2+2=4!
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29.12.2023 13:19 Ответить
Скликав військову нараду і наказав посилити блокаду кордону,щоб ні одна миш не пройшла.
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29.12.2023 13:21 Ответить
Ще мало залітає!
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29.12.2023 13:21 Ответить
Це знак що *уйла пора пиз***и усім НАТО. І треба про ЯЗ кацапів -це просто ракети, і вони збиваються!
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29.12.2023 13:22 Ответить
Такі смішні. Намагаються будь-який інфопровід використовувати щоб "партнерів" роздуплити. Ну ви бачили, бачили???
Але "партнери" зараз в коматозі. Вони Різдво святкують та на канікулах. Пох їм на це.
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29.12.2023 13:24 Ответить
НЛО?
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29.12.2023 13:40 Ответить
..це ще й знак того, що, найвірогідніше за все, цей "об'єкт" було запущено з (чи через) території "братів-білорусів", хитрожопо-сцикливо спостергігаючих "хто ж переможе" аби згодом прилипнути до переможця з великою ложкою
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29.12.2023 13:41 Ответить
Так дослідіть рештки того "НЛО" і все стане зрозуміло! Тільки не спихуйте на українські сили ПВО.
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29.12.2023 13:49 Ответить
Поляки можуть заблокувати пару пунктів пропуску. На знак протесту...
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29.12.2023 14:20 Ответить
де ф-16 мурло балакуче?
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29.12.2023 18:03 Ответить
 
 