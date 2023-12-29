Воздушные силы об "объекте" над Польшей: Еще один знак для партнеров - усилить Украину

В Воздушных силах говорят, что инцидент с объектом, который залетел в воздушное пространство Польши во время российской атаки 29 декабря, должен стать еще одним сигналом для партнеров - Украине нужно больше средств ПВО, чтобы защищать и себя и Европу.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

"Как видите, огромные атаки (врага), много всего летит в воздухе, и такие случаи случаются уже не впервые. Залетают даже на территорию Румынии, ракеты и ударные БПЛА падают и обломки и т.д. Так же это происходило и на территории Польши в прошлом году.

Поэтому это не является чем-то новым. В результате таких массированных атак (удар РФ с воздуха 29 декабря был самым массированным -ред.) такое может случаться. Враг атакует наши приграничные территории в том числе и на западе. Это и Львовская область и Франковская...

Это еще один знак и сигнал для наших партнеров, чтобы усилить Украину необходимым количеством средств, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой, защитили и себя, и их", - сказал Игнат.

Читайте также: С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила более 300 ракет Х-22. Ни одну из них не сбили, - Игнат