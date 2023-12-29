Сегодняшний обстрел - это не "поиск F-16", РФ будет прекрасно знать, когда они появятся, - Игнат

Сегодняшний результат ПВО достаточно успешный, учитывая количество выпущенных ракет российскими оккупантами.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"По его словам, враг применил не только крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, но и "Искандеры", "Кинжалы", Х-22, С-300, Х-31 и т.д.

"Такие ракеты могут сбивать только системы, которые работают по баллистике. Результат работы противовоздушной обороны довольно успешный", - отметил спикер.

Он сказал, что удар нельзя назвать "поиском F-16".

"Россия прекрасно будет знать, когда они появятся, их разведка работает", — заявил военный.

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