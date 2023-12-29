Сегодняшний обстрел - это не "поиск F-16", РФ будет прекрасно знать, когда они появятся, - Игнат
Сегодняшний результат ПВО достаточно успешный, учитывая количество выпущенных ракет российскими оккупантами.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"По его словам, враг применил не только крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, но и "Искандеры", "Кинжалы", Х-22, С-300, Х-31 и т.д.
"Такие ракеты могут сбивать только системы, которые работают по баллистике. Результат работы противовоздушной обороны довольно успешный", - отметил спикер.
Он сказал, что удар нельзя назвать "поиском F-16".
"Россия прекрасно будет знать, когда они появятся, их разведка работает", — заявил военный.
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Х22 має заявлену точність радіусом 600-700 м. Реально (застаріла модель) - до 1,5 км.
Через це (а швидкість дуже велика) СРСР залишив їх для ядерних боєголовок.
То,что они сделали сегодня - это невероятно!
Каких усилий это потребовало
Какого мастерства
Герои!!!!
особливо - ві Львові, при повній відсутності того, що мало б виказувати якісь зусилля
свідчу чемно: стріляв 1 кулеметник, нема ради, не влучив, проте намагався, честь хлопові. бо він не спав
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Усіх орків до 'дної ями,
Москалів за москалями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить
(Варіант для СЬОГОДЕННЯ)
Слава Україні!
Джерело: https://dovidka.biz.ua/virsh-tychyny-partiia-vede