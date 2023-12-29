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Новости Война
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Сегодняшний обстрел - это не "поиск F-16", РФ будет прекрасно знать, когда они появятся, - Игнат

f16

Сегодняшний результат ПВО достаточно успешный, учитывая количество выпущенных ракет российскими оккупантами.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"По его словам, враг применил не только крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, но и "Искандеры", "Кинжалы", Х-22, С-300, Х-31 и т.д.

"Такие ракеты могут сбивать только системы, которые работают по баллистике. Результат работы противовоздушной обороны довольно успешный", - отметил спикер.

Он сказал, что удар нельзя назвать "поиском F-16".

"Россия прекрасно будет знать, когда они появятся, их разведка работает", — заявил военный.

Читайте также: С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила более 300 ракет Х-22. Ни одну из них не сбили, - Игнат

Автор: 

обстрел (27071) Игнат Юрий (592) F-16 (553)


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Топ комментарии
+14
Про що я і писав. Нічого військоаого вони не шукали. Били просто тому, що можуть. І бити перестануть тоді, коли не зможуть цього робити.
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29.12.2023 13:26
+9
Та звісно знатиме, *********** ігнат же все розпатякає на телешмаравоні миттєво!
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29.12.2023 13:25
+7
Авжеж знатиме. ОПівський кротяра доповість.
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29.12.2023 13:26
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Правила форума Совет форумчан
Що означає ,,чудово знатиме"??!! Прямо, як анонс ....!
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29.12.2023 13:23 Ответить
Дерьмак депешу до рашкі направить. Ігнат у курсі справи. Вже ніхто не дивується
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29.12.2023 14:34 Ответить
Та звісно знатиме, *********** ігнат же все розпатякає на телешмаравоні миттєво!
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29.12.2023 13:25 Ответить
Про що я і писав. Нічого військоаого вони не шукали. Били просто тому, що можуть. І бити перестануть тоді, коли не зможуть цього робити.
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29.12.2023 13:26 Ответить
Їм пох.
Х22 має заявлену точність радіусом 600-700 м. Реально (застаріла модель) - до 1,5 км.
Через це (а швидкість дуже велика) СРСР залишив їх для ядерних боєголовок.
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29.12.2023 13:38 Ответить
Яка така дуже велика? Ця ракета давно застаріла.Вона і тоді була застаріла.Щоб вразити одну авіаносну групу.мало вилітати 50 ТУ-22 з цими ракетами і якщо хоч одна прорветься,це вже успіх.
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29.12.2023 13:48 Ответить
3,5 М - це мало???
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29.12.2023 14:50 Ответить
На висоті 20 км.А на висоті 10 км вже 2.2 махи.
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29.12.2023 16:23 Ответить
Ти правий = дуже поволі летить. Здаюсь.
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29.12.2023 16:46 Ответить
Ні.Ракети летить нормально.
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29.12.2023 21:12 Ответить
Вони ракетами х22 шукали пускові систем які можуть збити ці ракети. Так як жодна з них збита не була то незнайшли. По чому вдогонку пустили кинджали невідомо. Можливо по тих місцях в яких засвітились пускові при збитті першої партії ракет.
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29.12.2023 13:50 Ответить
ваньо, тут в сбу птають хлопці: звідки ти все це знаєш?)
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29.12.2023 14:43 Ответить
Тебе вже питають?
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29.12.2023 14:47 Ответить
Козирь докладе по статуту )))
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29.12.2023 13:26 Ответить
Авжеж знатиме. ОПівський кротяра доповість.
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29.12.2023 13:26 Ответить
Велике Дякую украинскому ППО!
То,что они сделали сегодня - это невероятно!
Каких усилий это потребовало
Какого мастерства
Герои!!!!
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29.12.2023 13:29 Ответить
аху*нних зусиль!

особливо - ві Львові, при повній відсутності того, що мало б виказувати якісь зусилля

свідчу чемно: стріляв 1 кулеметник, нема ради, не влучив, проте намагався, честь хлопові. бо він не спав
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29.12.2023 13:38 Ответить
Пора напевно тобі в СБУ.
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29.12.2023 13:52 Ответить
пора
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29.12.2023 13:54 Ответить
усі, крім Ігната
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29.12.2023 16:10 Ответить
дивна новина... вони будуть знати, їхня розвідка прекрасно працює..., давайте ще поаплодуємо...
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29.12.2023 13:30 Ответить
21 століття надворі, звісно ж знатимуть. Вас не дивує, що ми раптово дізнаємося про зліт їхніх стратегічних корит для пуску ракет?
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29.12.2023 13:34 Ответить
це відомо, про це неодноразово говорили. наші союзники нам повідомляють, в них є супутникова розвідка й ще якась, звичайно, вони знають, та нам повідомляють...
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29.12.2023 14:20 Ответить
Меньше московіти ***** знають, більше втратять!
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Усіх орків до 'дної ями,
Москалів за москалями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить
(Варіант для СЬОГОДЕННЯ)
Слава Україні!
Джерело: https://dovidka.biz.ua/virsh-tychyny-partiia-vede
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29.12.2023 13:30 Ответить
слава навіки Богові!
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29.12.2023 13:41 Ответить
Досить уже пошук цих вундервафель. До цього про наступ було, про леопарди, про хаймерси.
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29.12.2023 13:32 Ответить
насправді вони шукали ігната, який сидів біля монітору й бачив кацапів у червоному, але ігнат не дався на розшук - відтак убили цілком інших, що вони випадково навернулися на директрису
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29.12.2023 13:40 Ответить
Коли рак на горі свисне?
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29.12.2023 13:47 Ответить
Та й шукати їх в мільйонниках, навіть касап не додумається..
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29.12.2023 13:47 Ответить
Ну да, в центрі Києва і в Конотопі немає аеродромів для Ф-16...
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29.12.2023 13:47 Ответить
та коли ж ви зрозумієте, що такі дивні заяви - це переважно відповіді на запитання журналістів
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29.12.2023 14:01 Ответить
то малосб на увазі що ф16 вилетять на перехоплення.
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29.12.2023 13:50 Ответить
Звичайно,знатимуть.Бо ігнати розкажуть все покроково,куди.і скільки.Прикрить би таких базік на період війни.
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29.12.2023 14:05 Ответить
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29.12.2023 14:33 Ответить
конечно будут знать. Арахамия, Подоляк, Ермак, Умеров продадут информацию русне.
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29.12.2023 14:44 Ответить
Срамота какая, они же не барыги, информацию передают безвозмездно.
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29.12.2023 14:56 Ответить
эти продадут.
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29.12.2023 16:19 Ответить
 
 