РФ планирует провести в Украине гибридные подрывные кампании, направленные на региональные расколы, - ГУР МО

Россия планирует осуществить подрывные информационные кампании в Украине, инспирируя расколы по региональному принципу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Приближенные к кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству государства-агрессора России для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году. Одной из ключевых проблем для террористического режима в Москве отмечен общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на якобы появление внутриполитических противоречий", - говорится в сообщении.

По данным ГУР МО, разрушить единство внутри Украины предлагают путем проведения нескольких гибридных подрывных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий.

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Среди ключевых целей указанных мер:

- дискредитация процесса мобилизации;

- содействие масштабному оттоку населения из Украины;

- инспирация расколов по региональному принципу

Предлагаемые нарративы:

- "Юго-восток воюет за интересы бандеровцев";

- "Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС";

- "В Киеве не мобилизуют ― все гуляют и веселятся".

В то же время, так называемые кремлевские "аналитики" считают, что внутри Украины не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства, а количество тех, кто когда-то был симпатиком "русского мира", катастрофически упало.

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