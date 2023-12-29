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Новости Война
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РФ планирует провести в Украине гибридные подрывные кампании, направленные на региональные расколы, - ГУР МО

пропаганда

Россия планирует осуществить подрывные информационные кампании в Украине, инспирируя расколы по региональному принципу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Приближенные к кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству государства-агрессора России для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году. Одной из ключевых проблем для террористического режима в Москве отмечен общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на якобы появление внутриполитических противоречий", - говорится в сообщении.

По данным ГУР МО, разрушить единство внутри Украины предлагают путем проведения нескольких гибридных подрывных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий.

Читайте также: В России планируют запустить очередную ИПСО против высшего военно-политического руководства Украины, - ГУР

Среди ключевых целей указанных мер:

- дискредитация процесса мобилизации;
- содействие масштабному оттоку населения из Украины;
- инспирация расколов по региональному принципу

Предлагаемые нарративы:

- "Юго-восток воюет за интересы бандеровцев";
- "Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС";
- "В Киеве не мобилизуют ― все гуляют и веселятся".

В то же время, так называемые кремлевские "аналитики" считают, что внутри Украины не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства, а количество тех, кто когда-то был симпатиком "русского мира", катастрофически упало.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия созвала неформальное заседание Совбеза ООН, чтобы озвучить "свежие идеи" по поводу войны в Украине, - ГУР МО

Автор: 

информационная война (679) россия (95481) ГУР (423)


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Топ комментарии
+22
Таке відчуття, що зелені шмарклі - основний провідник таких наративів.
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29.12.2023 13:52
+19
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29.12.2023 13:53
+16
Серед ключових цілей вказаних заходів:

дискредитація процесу мобілізації;
сприяння масштабному відтоку населення з України; це два роки з успіхом роблять "слуги"
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29.12.2023 13:54
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Однією з проблем з якою стикається командування ВСУ - відсутність власного розвідувального органу підпорядкованого і працюючого виключно на потреби Збройних сил. ГРУ міністерства оборони - структура рекламно-показова, націлена на проведення диверсійних акцій. Служба зовнішньої розвідки - структура політична, занедбана, неефективна. Створення власної розвідувальної мережі підпорядкованої ГШ ЗСУ треба було починати давним-давно, але ініціатива Ющенко і група "Весна"так і не отримала організаційного оформлення. Краще пізно, ніж ніколи.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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29.12.2023 13:51 Ответить
Таке відчуття, що зелені шмарклі - основний провідник таких наративів.
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29.12.2023 13:52 Ответить
Не переймайтися. План гівно , а виконавці підари
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29.12.2023 14:41 Ответить
Це після того шо кацапи зробили на початку вторгнення в таких містах як Буча та зараз роблять на окупованих територіях від підриву ГЕС до Мар'їнки?
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29.12.2023 13:53 Ответить
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29.12.2023 13:53 Ответить
Серед ключових цілей вказаних заходів:

дискредитація процесу мобілізації;
сприяння масштабному відтоку населення з України; це два роки з успіхом роблять "слуги"
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29.12.2023 13:54 Ответить
ГУР блогера Буданова повністю себе дискредитувало
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29.12.2023 13:54 Ответить
ну, так, після здачі захисників азовсталі, на нього перепоклали обовязки по обміну полонених...з таким навантаженням не важко стати дискредитованим
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29.12.2023 14:01 Ответить
Мабуть, ГУР відчуває, що у людей накипіло від цієї влади, йдуть на упередження, бо планують загибель України.
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29.12.2023 13:56 Ответить
Где были эти сраные разведчики,когда путин готовил нападение?
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29.12.2023 13:57 Ответить
Выписывал справки депутатам - шоб за кордон выпустили
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29.12.2023 14:07 Ответить
І це факт, вони допомогали виїхати з країни підозрюваним у хабарництві !
"У Головному управлінні розвідки підтвердили, що дійсно допомогли обвинуваченому в хабарництві 40-річному депутату Київради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину виїхати з України, але зробили це не з власної волі.." Джерело:"Українська правда"
Раніше "Схеми" з'ясували, що https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/31/7404673/ Трубіцин виїхав з України нібито у 4-місячне відрядження, скориставшись листом від начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
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29.12.2023 14:19 Ответить
Между планированием нападения и нападением пропасть,разведка должна была доложить - вторжение такого то числа.
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30.12.2023 08:41 Ответить
розколи за регіональним принципом починаються від "мАладих регіаналов" неповносправної Зєльди, які окупували печерний квартал...
а офіціанти закомплексованого сцаря, СБУ, сцить навіть потикатися туди з питаннями до дермаків-арагнід-гнидьманцевих..... якими аж кишить
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29.12.2023 13:59 Ответить
У Києві погіршилася якість повітря через ракетну атаку РФ, - КМДА Джерело:


а якість життя як там ....ми в провінціях хто на 5К хто на 3К грн живемо ..от вам би в Київ такі пенсії і зарплати ...Цією новиною проводиться якась лінія між Києвом і іншими містами України ...
Вони вже на Цензорі працюють за новою методичнкою
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29.12.2023 14:00 Ответить
Троль
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29.12.2023 14:04 Ответить
Ага, типу столиця жирує, а ми бідуємо.
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29.12.2023 14:12 Ответить
Влада підніме вдвічі-втричі вартість електрики-газу як того вимагає МВФ і ніяких москальських гібридних кампаній непотрібно буде щоб остаточно знищити довіру до держорганів і поглибити прірву між жменькою суперзаможних пройдисвітів та трудовим народом і пенсіонерами.
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29.12.2023 14:01 Ответить
В Польщі в 90-х одразу в 10 разів підняли, щоб економіка працювала. Люди потерпіли і отримали розвиток. Ти цього не знаєш, бо приперся на все готове.
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29.12.2023 14:11 Ответить
Не розхитуйте човен, Володимира Олександровича нудить!
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29.12.2023 14:02 Ответить
владіміра.
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29.12.2023 14:23 Ответить
Мобилизация: мутный законопроект поставил Ермака и слуг в неудобное положение
https://www.youtube.com/watch?v=nUhT23EpBvM
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29.12.2023 14:02 Ответить
О, тепер всі косяки влади можна списувати на кацапів.На ''папєрєдніків'' вже не спрацьовує. Круто. Знайшли крайніх
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29.12.2023 14:07 Ответить
Ще забули додати наратив про те "Як влада готувала країну до війни"
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29.12.2023 14:08 Ответить
Я бачу, що навіть тут вже сотні ботів, які доводять, що воювати нема за що.
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29.12.2023 14:08 Ответить
Кругом боти, кругом іпсо, кругом вороги народу..Ну, ну.. за наказом короля все навпаки та заборонено казати правду, потрапляє Джельсоміно ( це "Джельсоміно в Країні Брехунів")))
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29.12.2023 14:23 Ответить
Погоджуюся з деякими наративами:
Київ гуляє, Херсон палає.
той хто придумав таку мобілізацію той повний кончений дебіл і агент ФСБ.
сама влада дапомогла відтоку населення не збудувавши ні одного бомбосховища, не створивши ні одного патроного заводу, прокрала практично все, що тільки можна вкрасти. Що вартий тільки один сраковоз за бюджетні 200 000 доларів для поліцая-мусора-начальника.
Влада сама робить всі наративи перелічені вище.
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29.12.2023 15:04 Ответить
РФ планирует? Серьезно? А у меня все больше впечатление, что это делается Банковой...
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29.12.2023 15:15 Ответить
Всё верно, ЗЕлёная ОПа справляется, помощь не требуется.
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29.12.2023 15:32 Ответить
Раскол по богатьом пунктам проводять безугла,арахамія,офіс президента і дебіломарафон,куча корманних блогерів банкової.Може пора їх ліквідувати,заодно і арестовіча з нетакими русскімі.
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29.12.2023 15:33 Ответить
Всі думають, що Україною керує клоун. А на справді Україною надалі керує ***** і пудрить всім мозки через дибілятка зе. Його дибілятко їздить в США, говорить за обох і продовжуть пудрити мізки всім та всьому світі. Ждуни тим часом читають всяку срань яку згодовує пропаганда.
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29.12.2023 17:59 Ответить
Какие расколы,страна готовится к весёлым майским шашлыкам и к празднованию повышения налогов по причине повышения уровня жизни и уровня доходов.
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30.12.2023 08:35 Ответить
 
 