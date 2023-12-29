РФ планирует провести в Украине гибридные подрывные кампании, направленные на региональные расколы, - ГУР МО
Россия планирует осуществить подрывные информационные кампании в Украине, инспирируя расколы по региональному принципу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"Приближенные к кремлю аналитики подготовили предложения высшему военно-политическому руководству государства-агрессора России для более "эффективного" продолжения войны против Украины в 2024 году. Одной из ключевых проблем для террористического режима в Москве отмечен общественный консенсус и стабильность Украины, несмотря на якобы появление внутриполитических противоречий", - говорится в сообщении.
По данным ГУР МО, разрушить единство внутри Украины предлагают путем проведения нескольких гибридных подрывных кампаний наряду с продолжением интенсивных боевых действий.
Среди ключевых целей указанных мер:
- дискредитация процесса мобилизации;
- содействие масштабному оттоку населения из Украины;
- инспирация расколов по региональному принципу
Предлагаемые нарративы:
- "Юго-восток воюет за интересы бандеровцев";
- "Галиция без сепаратистов уже давно вступила бы в ЕС";
- "В Киеве не мобилизуют ― все гуляют и веселятся".
В то же время, так называемые кремлевские "аналитики" считают, что внутри Украины не осталось политических сил, способных изменить вектор развития государства, а количество тех, кто когда-то был симпатиком "русского мира", катастрофически упало.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
дискредитація процесу мобілізації;
сприяння масштабному відтоку населення з України; це два роки з успіхом роблять "слуги"
"У Головному управлінні розвідки підтвердили, що дійсно допомогли обвинуваченому в хабарництві 40-річному депутату Київради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину виїхати з України, але зробили це не з власної волі.." Джерело:"Українська правда"
Раніше "Схеми" з'ясували, що https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/31/7404673/ Трубіцин виїхав з України нібито у 4-місячне відрядження, скориставшись листом від начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
а офіціанти закомплексованого сцаря, СБУ, сцить навіть потикатися туди з питаннями до дермаків-арагнід-гнидьманцевих..... якими аж кишить
а якість життя як там ....ми в провінціях хто на 5К хто на 3К грн живемо ..от вам би в Київ такі пенсії і зарплати ...Цією новиною проводиться якась лінія між Києвом і іншими містами України ...
Вони вже на Цензорі працюють за новою методичнкою
https://www.youtube.com/watch?v=nUhT23EpBvM
Київ гуляє, Херсон палає.
той хто придумав таку мобілізацію той повний кончений дебіл і агент ФСБ.
сама влада дапомогла відтоку населення не збудувавши ні одного бомбосховища, не створивши ні одного патроного заводу, прокрала практично все, що тільки можна вкрасти. Що вартий тільки один сраковоз за бюджетні 200 000 доларів для поліцая-мусора-начальника.
Влада сама робить всі наративи перелічені вище.