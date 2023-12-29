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Новости Война
2 003 10

Россия вынуждена передислоцировать свои корабли "подальше от опасности" после атаки по БДК "Новочеркасск", - Bloomberg

вдк,новочеркаськ

Россия вынуждена передислоцировать свои корабли Черноморского флота "подальше от опасности" после ударов по портам временно оккупированного Крыма. Оккупанты с начала полномасштабной войны в общей сложности потеряли не менее 20 судов, включая военные корабли.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Ни один крымский порт больше не безопасен для российских военных кораблей. Украина фактически выгнала флот из Крыма", - сказал директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов.

Отмечается, что в целом Россия потеряла не менее 20 судов, включая военные корабли, подлодку и десантный катер, с начала полномасштабного вторжения.

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Издание делает предположение, что атаки усилили давление на российскую оборону на полуострове, однако, вероятно, они будут иметь ограниченное влияние на развитие боевых действий.

"Россия не комментировала местонахождение своего Черноморского флота, хотя спутниковые снимки показали, что суда, вероятно, переместились из Севастополя после удара по штабу", - говорится в материале.

Кроме того, после атаки по "Новочеркасску" российский флот теперь фактически полагается на Новороссийск.

Также смотрите: Вследствие удара по феодосийскому порту затонули БДК "Новочеркасск" и частично еще один корабль. ФОТО ИЗ СПУТНИКА

Автор: 

корабль (2041) Крым (26376) россия (95481)


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Топ комментарии
+4
Новоросійськ то не краще місце перебазування. По перше, там бухта не велика. По друге, осінньо-зимові БОРА, ті корита фклочья порвуть тама. Ну і по трете - то вже не так і далеко для розвиваючою ракетної галузі Неньки.
Тікайте, падлюки.
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29.12.2023 14:06
+3
Сміяться при слові "лопата" - однією з причин агресії Росії на Україну була боязнь втратить ГОЛОВНУ базу ВМС Росії в Чорному морі - Севастополь В результаті отримали "сраку" по всьому Криму і змушені "розтикувать" свої кораблі по другорядних портах за межами України "Многоходовочка" - "*** їх мать"!!!
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29.12.2023 16:12
+2
Ну так дальність крилатих ракет яка. А якщо б панували у Чорному морі - то час підльоту ракет був би мінімальним і менше шансів та часу на перехоплення ракети. Я вже не кажу про можливу висадку десанту
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29.12.2023 14:13
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Так ото тільки як літало, так і літає..
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29.12.2023 13:57 Ответить
Ну так дальність крилатих ракет яка. А якщо б панували у Чорному морі - то час підльоту ракет був би мінімальним і менше шансів та часу на перехоплення ракети. Я вже не кажу про можливу висадку десанту
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29.12.2023 14:13 Ответить
Новоросійськ то не краще місце перебазування. По перше, там бухта не велика. По друге, осінньо-зимові БОРА, ті корита фклочья порвуть тама. Ну і по трете - то вже не так і далеко для розвиваючою ракетної галузі Неньки.
Тікайте, падлюки.
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29.12.2023 14:06 Ответить
Верно. Лучше во владивосток пусть уп@здывают
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29.12.2023 15:06 Ответить
Пішком!
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29.12.2023 18:36 Ответить
Оженився кацап з українкою Після весілля кажеїй:
- Слушай, жана! Кагда я прихажу вечерам дамой и у меня шапка на затылке - ты радуйся Я тебя буду любить, и целавать, и падарки дарить! А кагда у меня шапка на глазах - ты меня бойся!
Українка каже:
- Знаєш любенький? Коли ти прийдеш додому і я тебе зустрічаю, склавши руки - то ти можеш розраховувать і на варенички з пиріжками А коли я стою і "руки в боки" - то мені "до сраки" - як у тебе шапка вдягнута!!!
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30.12.2023 13:31 Ответить
По кожному кацапському військовому судну має бути створено робочу групу з метою остаточного знищення. Тама всього 14 бойових кораблів на плаву лишилось.
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29.12.2023 14:26 Ответить
Найкраща схованка - на дні.
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29.12.2023 16:12 Ответить
Сміяться при слові "лопата" - однією з причин агресії Росії на Україну була боязнь втратить ГОЛОВНУ базу ВМС Росії в Чорному морі - Севастополь В результаті отримали "сраку" по всьому Криму і змушені "розтикувать" свої кораблі по другорядних портах за межами України "Многоходовочка" - "*** їх мать"!!!
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29.12.2023 16:12 Ответить
 
 