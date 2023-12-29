Россия вынуждена передислоцировать свои корабли "подальше от опасности" после атаки по БДК "Новочеркасск", - Bloomberg

Россия вынуждена передислоцировать свои корабли Черноморского флота "подальше от опасности" после ударов по портам временно оккупированного Крыма. Оккупанты с начала полномасштабной войны в общей сложности потеряли не менее 20 судов, включая военные корабли.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Ни один крымский порт больше не безопасен для российских военных кораблей. Украина фактически выгнала флот из Крыма", - сказал директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве Руслан Пухов.

Отмечается, что в целом Россия потеряла не менее 20 судов, включая военные корабли, подлодку и десантный катер, с начала полномасштабного вторжения.

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Издание делает предположение, что атаки усилили давление на российскую оборону на полуострове, однако, вероятно, они будут иметь ограниченное влияние на развитие боевых действий.

"Россия не комментировала местонахождение своего Черноморского флота, хотя спутниковые снимки показали, что суда, вероятно, переместились из Севастополя после удара по штабу", - говорится в материале.

Кроме того, после атаки по "Новочеркасску" российский флот теперь фактически полагается на Новороссийск.

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