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В результате обстрела РФ погибла 53-летняя учительница из Запорожья, повреждены десятки учебных заведений по всей стране, - Лисовый

запоріжжя

29 декабря в результате российских обстрелов в Запорожье погибла 53-летняя учительница. Кроме того, по всей стране повреждены детсады, школы и университеты.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В результате очередной террористической атаки России погибли и пострадали люди. Среди жертв - 53-летняя учительница начальных классов из Запорожья, которая большую половину жизни посвятила работе в школе. Искренние соболезнования родным и близким. Это трагедия для всей образовательной семьи", - отметил он.

Министр также уточнил, что повреждения получили десятки учебных заведений по всей стране: детские сады, школы, университеты.

"Но главная цель россиян - Люди. А еще - наши надежда и упорство. Впрочем, россиянам никогда не удастся сломить нас, если мы будем едины. За эти почти два года мы стали значительно сильнее. И обязательно отомстим террористам за их атаки", - добавил Лисовый.

Также смотрите: Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло до 4. ФОТО

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Запорожье (2649) обстрел (27071) Лисовой Оксен (51)


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Ось так варварська рашиська орда воює з мирним населенням ,творит геноцид проти українського народу ,на жаль наша дипломатія як і західна мовчать ,а мали б зробити пекло для росіян ,що б куди вони не приїхали були ізгоями. Ну а рашиська паскуда путін відчуває свою безкарність ,як і бидлонаселеніє на росії ,що б ви здохли.
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29.12.2023 14:31 Ответить
"Обов'язково помстимося террорістам за їхні атаки"-додав Лісовий. Він не розказав,як їм помстимося. Чи це просто заклинання таке?
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29.12.2023 16:17 Ответить
Ну и что. Волай не волай, бомбить путин будет продолжать. Не надо было голосовать за Януковича и за следующих популистов. Все хотели пенсию на 50 грн больше, за счета зарезания армии. Вот пришла расплата.
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29.12.2023 17:06 Ответить
 
 