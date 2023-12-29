В результате обстрела РФ погибла 53-летняя учительница из Запорожья, повреждены десятки учебных заведений по всей стране, - Лисовый

29 декабря в результате российских обстрелов в Запорожье погибла 53-летняя учительница. Кроме того, по всей стране повреждены детсады, школы и университеты.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовый в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В результате очередной террористической атаки России погибли и пострадали люди. Среди жертв - 53-летняя учительница начальных классов из Запорожья, которая большую половину жизни посвятила работе в школе. Искренние соболезнования родным и близким. Это трагедия для всей образовательной семьи", - отметил он.

Министр также уточнил, что повреждения получили десятки учебных заведений по всей стране: детские сады, школы, университеты.

"Но главная цель россиян - Люди. А еще - наши надежда и упорство. Впрочем, россиянам никогда не удастся сломить нас, если мы будем едины. За эти почти два года мы стали значительно сильнее. И обязательно отомстим террористам за их атаки", - добавил Лисовый.

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