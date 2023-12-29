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Новости Война
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В следующем году мы должны строить фортификации и обустраивать минные поля, а уже тогда просить у партнеров ракеты и снаряды, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко рассказал, что необходимо делать Украине в следующем году для фронта.

Об этом он заявил в интервью Светлане Орловской на телеканале "Прямий", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Год действительно был очень тяжелый. Страна прошла через невероятные испытания, но это не повод не верить в победу или впадать в пессимизм. Нация, которая не верит в победу, проиграет. Нация и народ может выиграть войну тогда, когда они – оптимисты. Повод для оптимизма у нас есть. Можно рвать волосы на себе, что не удалось контрнаступление – а можно утверждать: мы сохранили государство, мы остановили очень мощное российское нашествие, не дали ему продвинуться вперед и уничтожить нас. Более того, у россиян в 2023 году успехов нет. А мы очистили акваторию Черного моря от носителей российских "Калибров" и "Кинжалов", в том числе - с применением новейших технологий, дронов, РЭБов и прочего", - отметил Порошенко.

Также читайте: Порошенко о мобилизации: власти, армии и обществу нужно объединиться и показать, что мы способны решать проблемы

По словам пятого президента, Украина ожидает большой помощи от партнеров, но начинать общение с ними надо со слов благодарности.

"Средства налогоплательщиков всего демократического мира идут в Украину. На эти средства покупают боеприпасы, покупается оружие, артиллерия, танки, РЭБы. А сейчас будем получать и воздушные силы. Хочу подчеркнуть, что это не только F-16. Во время пребывания в Швеции у меня была встреча с премьер-министром, всеми членами правительства, комитетом международных дел. И решение о предоставлении Украине шведских истребителей принято. Обучение украинских пилотов происходит. Я уверен, что это произойдет в 2024 году", - добавил лидер "ЕС".

Также он рассказал, что нужно сделать в 2024 году.

"Первое: мы должны сделать и обустроить фортификационные сооружения. Причем я знаю, как обустраивать их, сколько времени для этого нужно, сколько денег для этого нужно, потому что мы это обустроили в 2014-2015 годах за три месяца. Каждый глава ОГА имел свой участок фронта, где он должен был обустроить все и лично за все отвечал. Военные нарисовали нам на карте за два дня рубежи, эшелоны. Речь шла не только о бетонных сооружениях, не только о малозаметных или противотанковых препятствиях, траншеях. Там, где были построены фортификационные сооружения, и сейчас, уже через девять с половиной лет, мы держали оборону. Это и Авдеевка, и Марьинка, это и Часов Яр, и другие. Фортификационные сооружения до сих пор не построены, потому что якобы считали, что это может сбить дух контрнаступления", – сказал пятый президент.

Читайте также: Порошенко назвал 4 вещи, которые срочно нужно сделать на фронте: Фортификации, минные поля, FPV-дроны и средства РЭБ

"Второе: это мощные, плотно обустроенные минные поля. Фортификационные сооружения плюс минные поля способны остановить любого врага. Линии Суровикина построили за 2-3 месяца. Третья позиция – это средства радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Четвертая позиция – это дроны, потому что мир не знал примеров современной войны, где дроны играли бы столь огромную роль", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что все эти позиции зависят от Украины.

"Когда мы это, свою домашнюю работу, выполним, тогда мы будем просить у партнеров - пожалуйста, ускорьте F-16 или другие истребители, потому что это - для господства в воздухе. Дайте ракеты большой дальности действия, дайте артиллерийские снаряды, потому что без этого ничего не будет" , – подытожил лидер "ЕС".

Также смотрите: "Єдиний марафон" стоит более 2 млрд грн – это бюджет одной боевой бригады, - Порошенко. ВИДЕО

Автор: 

Порошенко Петр (19598)


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Топ комментарии
+26
слова справжнього лідера... а не посміховиська, яке кожен вечір гундосить "потужні" промови...
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29.12.2023 14:18
+26
Так а що не так? Про фортифікаційні споруди кажуть всі притомні військові
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29.12.2023 14:22
+16
Тролі, вам потрібно "збити приціл" із Ященевтіка і його профнепридатності"?
Так це не вийде- такого горя для країни, що наробив ваш зеленмй лідор, знищуючи оборонну промисловість і відкачуючи гроші із армії на розкрадання на дорогах всі президенти разом не накоїли!
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29.12.2023 14:24
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"вояка ****"

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29.12.2023 15:15 Ответить
"дезєртір смєлий". не переплутай

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29.12.2023 15:18 Ответить
Ну уже минировали Чонгар и что?
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29.12.2023 14:27 Ответить
Так зелені його розмінували, не то для ''шатлів'' , не то для кацапських танків.
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29.12.2023 14:34 Ответить
а вам пагано жилося при підписаному Мінську? Що краще підписаний Мінськ, чи сотні тисяч вбитих і розорена країна, яка, скоріш за все, докінця наступного року перестане існувати?
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29.12.2023 14:35 Ответить
Населення надрочили на те, що заморозка війни це кінець. Сиплять одними і тими ж тупими аргументами.
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29.12.2023 14:48 Ответить
ЗЄлі - кінець, а Україна збережеться
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29.12.2023 15:19 Ответить
скоріше ти перестанеш існувати ніж Україна, ссикло
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30.12.2023 01:11 Ответить
ваша стадія прийняття істини: заперечення.
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30.12.2023 01:17 Ответить
ні, я впевнений на 300 тис. %, що тебе особисто не стане набагато раніше ніж держави Україна, яку ти тут бравурно поховав.
Іронія долі вона така...
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30.12.2023 01:34 Ответить
Не при цій владі такі плани здійснювати. Зелені можуть тільки розміновувати а будувати дороги.
І ще , даремно про таке ''Порох'' розповідає, бо бубочка розіб'ється аби тільки на перекір зробити.
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29.12.2023 14:32 Ответить
лінії оборони на сході України було побудовані саме за Пороха. Єдині, що були побудовані.
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29.12.2023 14:36 Ответить
Угадай, коли були збудовані укріплення Авдіївки, об які кацапня убивається?
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29.12.2023 14:40 Ответить
з 2014-го по 2019-тий війна була лише на Донбасі.

з квітня 2019-го де і як будувати фортифікацію була справою нового Верховного, точніше, поверхневого, - ЗЄлі
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29.12.2023 15:22 Ответить
А здогадатися що від Засрашки треба оборонні рубежі по всьому кордону мізків не вистачило? Навіщо такі президенти Україні.
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29.12.2023 15:25 Ответить
у 2014 - 2019 у нас "війни не було", тільки АТО
але для "мудрого українського наріді" і то було обтяжно, тому нарід обрав того, хто побачив мир в очах буйла

ще будеш й далі киздіти про Пороха ?
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29.12.2023 17:04 Ответить
Я все сказав, більше немає що додати та й не треба, достатньо.
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29.12.2023 23:52 Ответить
Хорошая программа, только сколько городов рашки снесено под ноль? Как рашку заставить выплачивать репарации не задавались вопросом?
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29.12.2023 14:35 Ответить
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29.12.2023 14:35 Ответить
Так і стара олігархія непогано живе -
ПОРОШЕНКО ЗА РІК ВІЙНИ ЗБАГАТІВ НА 224 МЛН ДОЛАРІВ ТА СТАВ ОДНИМ ІЗ НАЙБАГАТШИХ ОЛІГАРХІВ УКРАЇНИ
//www.volynnews.com/news/all/poroshenko-za-rik-viyny-zbahativ-na-224-mln-dolariv-ta-stav-odnym-iz-naybahatshykh-oliharkhiv-********/
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29.12.2023 17:21 Ответить
Аж цікаво, а що у нього є олігархічного ?
Чи ви до бізнесмена, який платить податки і здає дофіга на армію приколупались
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29.12.2023 18:34 Ответить
30 бригад і батальйонів отримали допомогу від Порошенкаeurosolidarity.org

РЕАЛІЗОВУЮТЬСЯ ВЕЛИКІ СИСТЕМНІ ПРОЄКТИ ПІДТРИМКИ ЗСУ: ПОРОШЕНКО ПРОЗВІТУВАВ ПРО ДОПОМОГУ АРМІЇ НА 4 МЛРД ГРН

27.12.2023 09:53

Крім того, Порошенко та підприємства з 24 лютого 2022 року сплатили до бюджету близько 10 млрд грн податків

З початку повномасштабного вторгнення росії Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО "Справа Громад" спрямував на підтримку ЗСУ 4 млрд 84 млн 126 тис грн.

Допомога Петра Порошенка, його Фонду та підприємств Силам оборони сягнула 3 млрд 486 млн грн.
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29.12.2023 18:39 Ответить
Непобедимость прямо связана с обороной, а победа - с наступлением. При этом следует помнить, что к обороне прибегают при недостатке в ресурсах, нападение же означает, что ресурсов должно быть с избытком. Сунь Цзы
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29.12.2023 14:41 Ответить
Я давно предлагал подарить эту книгу ОП.
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29.12.2023 15:04 Ответить
У старості на очі Мавпа хвора стала;
А від людей вона чувала,
Що в ваді цій нема великої біди,
Лиш Окуляри заведи.
То ж їх з півдюжини собі вона дістала,
Та й вертить ними так і сяк:
То їх до тім'я тисне, то на хвіст наниже,
То їх понюхає, то їх полиже;
Не діють все ж вони ніяк.
«Тьфу, щезніть!» - каже Мавпа: «Дурень той, як пень,
Хто людських слуха теревень:
Про Окуляри все збрехали;
Добра й на четь немає в них!»
І Мавпа тут з досади та з печалі
Об камінь так шкварнула їх,
Що тільки скалки заблищали.

***

Є вдача і в людей така ж чудна:
Хоч добра річ, а хто її як слід не зна,
То і почне давать їй присуд найлихіший;
А то ще буде й гнаною вона,
Як неук трапиться значніший.
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29.12.2023 15:08 Ответить
Тебе не адміни банять, дурню, а люди в спам кидають. А потім уже автоматом або видалення повідомлення або бан в залежності від заспамленості. Іди пейси козам крути.
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29.12.2023 15:07 Ответить
Цікавий факт - Сунь Цзи це псевдонім і видумана особистість, насправді це був астроном єзуїт при дворі китайського імператора.
Головна теза - вводити ворога в оману.
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29.12.2023 14:59 Ответить
Цікавий факт - що труди Сунь Цзи були відомі ще приходу Христа , а ієзуїтів , ще в проекті не було
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29.12.2023 15:01 Ответить
Відомі кому ? )
Будді чи японським самураям 🤨
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29.12.2023 15:03 Ответить
Взагалі то в Китаї була потужна цивілізація - коли білі варвари в Європі ще хвости ведмедям крутили .
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29.12.2023 15:05 Ответить
Потужна до завойовання Китаю татарами Чінгіз хана ?
Вона була потужною і до видуманого персонажуяк що на то пішло.
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29.12.2023 15:09 Ответить
Взагалі то , скоріше монголами чим татарами . Томущо монголи пермегли татар в міжусобних війнах.
Але цікаво те , що Чингісхан став видатним полководцем після китайського полону - де він навідміну від поширеного міфу не сидів постійно в колодках , а воював в складі китайської армії . Де і по суті навчився професійній військовій справі . Так що китайці самі на свою голову виховали собі погибель .

Сунь цзи - однозначно мав історичний прототип - щоб там придумували собі європейські історики.
Західна наука до цих пір не вилікувался від європоцентризму - де європейців вважали себе осередком цивілізації, а всіх інших варварами .
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29.12.2023 15:24 Ответить
подумайте - чому китайці, якщо вони такі потужні воїни, побудували велику стіну?
Чінгізхан - не монгол, а з казахських родів (саме так запевняли казахи Володимира Білінського, який прожив у них більше двадцяти років і навіть пригощався чорним кумисом - князівським напоєм).
У китаї до того правила маньжурська та різні прийшлі династії. Теж не корінні китайці. Бо корінні - дрібненькі раби, якими хто їх переможе, той і править. Так поступово поліпшилася кров минулих рабів, а з тим і появилася історія непереможних китайських полководців. Тільки кого треба називати тут китайцями? Може тих, хто зіткнувся із в'єтнамцями і підігнув хвоста? От за в'єтнамців я повірю - це дійсно воїни. Жив коли вчився з ними в одній кімнаті.
ви б не переймалися історією китаю, а згадали б походи наших людей, які і розгромили римську імперію. Наявність найближчого до українців племені лужицьких сербів на території Німеччини не дасть збрехати.
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29.12.2023 15:57 Ответить
Чому китайці будували стіну ? Мабуть , тому ж чому імператор Траян будував Траянові вали .

Чінгісхан не міг бути казахом - бо не існувало такого етносу тоді - як казахи . Вони , як нація сформувалися пізніше.

Китайцями ми називаємо їх умовно - тому , що там сплав сотень різних народностей .

Вєтнамці - це дійвно воїни - бо вони відбили нававалу монголів, примусили вийти з війни СШа , і з ктиаємтеж боролися .

Стосовно ваших людей які розгромили Рим - то які саме - германці , вандали , гуни ч и з десяток інших

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29.12.2023 16:16 Ответить
книжний червь? нема різниці - як називалися тоді казахи але у них спільного з монгольськими племенами лише тюрська мова. і то у різних тюркомовних народів вона відрізняється. Я взагалі не філолог ні разу, але колись гугл давав можливість ознайомлюватися зі словниками цих вище названих. А от за виглядом - це різні племена були. Та й зараз не всі там однакові. Як і в нас. То мені не довіряти казахам (доволі порядним людям), а вірити незнайомцю з інету якось не по собі. Оті всі знання, якими ви оперуєте, не є істина в останній інстанції. А лише різна трактовка різних спільнот для власної вигоди.
Є цілком достовірні історичні дані що при дворі князя Гатили говорили українською мовою. Принаймні посли різних держав називали різні речі словами так як вони звучать у нас і тепер. І одна із столиць князя була десь в на ******** Вінниччині. А ви й далі тандичте про китайське походження гунів. Бо якийсь гумільов так придумав.
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29.12.2023 22:49 Ответить
Почитайте історичні праці або гляньте есерйозні історичні канали. ,щоб не ганьбитися. Навіть не буду коментвати вашу кашу
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29.12.2023 22:55 Ответить
і не треба коментувати. Бо дехто Олександр САТ РЕМ не розуміє головного - історія є найкращою зброєю. Недарма всі віки переписували історію під себе. А ви захищаєте версію окупантів (німців, москалів, китайців...).
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30.12.2023 07:01 Ответить
Взагалі то у татар верхівка типу Чінгізхана, верховні хани називалися Наближені до бога (моголи).
Дякувати німчацьким історикам за виникнення нової нації монголи. З них так і ж монголи як з бурятів, киргізів, казахів і інших тюрських народів.
Сунь цзи - однозначно мав історичний прототип - щоб там придумували собі європейські історики.
Подобаєтьсяв це вірити - на здоровля, я кажу те що знаю і інформація не від істориків, а від самого Ордені який вів активну діяльність по захопленню Азії, духовного захоплення, багато з чого Орден Єзуїтів імпортував в Європу, так Франція 18 сторіччя побачила філософів типу Руссо, Вольтер, Дідро і інших вчення яких було засновано на конфуцианстві, буддизмі і східній атеїстичній філософії.
Труд "Майн Кампф"нібито Гітлера написан єзуїтом отцем Штепфле, це теж не секрет, єзуїти найбільщі фальсіфікатори історії.
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29.12.2023 18:06 Ответить
даремно хтось думає, що гітлер був настільки тупий, що не міг написати свою книгу сам. Бо рівень книги (принаймні тієї, яку я читав в інеті) якраз відповідає талановитому недоучці, який вирішував глобальні проблеми своїм рівнем світогляду. Або єзуїт теж був тупий. Був гітлер розумнішим - не напав би на країни Європи а лише приєднав би Чехію як добру зброярню. і чекав би. Хай би сталін був агресором. А у гітлера було б тоді оправдання в тому, що він озброювався лише аби захистити себе і сусідів від кровожерливого монстра. Але коли особа захворіла на дурнуваті вчення (Бог забрав розум) і починає всяку містичну юринду шукати в Гімалаях, то і вийшло так як вийшло.
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29.12.2023 22:58 Ответить
Ще один фанат Гітлєра
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30.12.2023 22:06 Ответить
добре, що не фанат сунь цзи та єзуїтів так як ви
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31.12.2023 09:03 Ответить
Нічого доброго у кащі в голові немає.
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31.12.2023 13:12 Ответить
І насправді там багато тез. Які дуже наприклад дуже чітко видно в цій війні.

Найгірший спосіб війни за ним - це штурмувати фортеці .Хороший приклад - штурми москалями Бахмуту , Авдієвки , Лисичанська , а нашою армією ліній Суровікіна . Піррові "перемоги", які привели до знекровлення армій , що наступали .
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29.12.2023 15:04 Ответить
Головна теза все ж таки це омана і з цим неможливо сперечатись, в чому єзуїти як вчителі цього світу дуже гарно досягнули успіху.
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29.12.2023 15:11 Ответить
В певному сенсі так . Згоден з вами
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29.12.2023 15:17 Ответить
одним словом- Лінії Суровікіна побудували за 2-3 місяці. (можливо його взяти як радника "ззедента,,,"???Друге-"Більше того, у росіян в 2023 році успіхів немає. "А хто сказав, що окуповані українські території рашистом не є його успіхом,кругом якого Суровіківн за 3 місяці вибудував лінії оборони???Т
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29.12.2023 14:51 Ответить
За Порошенка, в усьому, що коїться в країні, був відповідальний особисто Порошенко: від мобілізації до побудови фортифікаційних захисних споруд.

За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, також відповідальний Порошенко.

Зацініть масштаб особистості.
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29.12.2023 14:52 Ответить
Шо є то є.
Єдине чому він зеленого клоуна не задавив в зародку, оце загадка.
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29.12.2023 14:56 Ответить
спитай у "українського мудрого наріду"

ви вже забули який булінг Пороха був ?
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29.12.2023 15:30 Ответить
на цензорі в тім числі
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29.12.2023 15:58 Ответить
спитай у "українського мудрого наріду"

я з дебілами не спілкуюся, краще сам спитай )
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30.12.2023 22:09 Ответить
👍
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29.12.2023 15:26 Ответить
Фортифікації потрібні,щоб скувати ворога,але щоб спинити війну нам потрібно далекобійні ракети робити ,щоб москва палала щоб інфраструктура ворога була знищена щоб нафтопереробка та транспорт непрацювалии,тоді все стане.Втрачаєте час все одно до цього прийдете.І некажіть, що це неможливо. Партнери недадуть такі ракети щоб бити по рф!
Робіть підземні заводу, кому я це кажу)......чи краще набрвати м'яса і на посадки кидати з калашами ну а далі що?
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29.12.2023 14:52 Ответить
І цей в оборону, а не про наступ....
Споруди потрібні, комфортні і безпечні бліндажи потрібні, підземні комунікації потрібні, бетонні загородження потрібні, але мислити треба на вигнання окупантів - гоблінів з Україїни, а не на СПОРУДЖЕННЯ НОВОЇ ЗОНИ АТО.
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29.12.2023 14:54 Ответить
як із бліндажами наступати зібрався ?
на спині понесеш ?

клаузевіц єрєнов !
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29.12.2023 15:26 Ответить
Трохи дебіл ? Це десант скидують у тилу чи на БМП і БМД на гострі атаки вклинюється з маршу, піхота відсиджується у бліндажах перед наступом.Чи те геній еренов цього не знав.
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29.12.2023 17:51 Ответить
"а вже тоді просити у партнерів ракети та снаряди, - Порошенко "

а вже тоді ? Що він несе?
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29.12.2023 15:07 Ответить
вдумайся, і зрозумієш. Що він каже про те, що передовсім (не спочатку, а передовсім) самим потрібно потурбуватися про власну безпеку; а вже наступним кроком росити допомоги у партнерів.
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29.12.2023 15:50 Ответить
наступним кроком просити допомоги, а зараз не треба?
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29.12.2023 16:54 Ответить
ти що, навмисне крутійствуєш?
Ще раз "ПЕРЕДОВСІМ (якщо не розумієш значення цього терміну - тобі нічого не допоможе) самим хоча би почати робити ВСЕ задля власної безпеки, щоб з чистим сумлінням просити допомоги в партнерів". Бо не буде НАЛЕЖНОЇ допомоги, якщо союзники про себе казатимуть "вони здатні лише попрошайнічати, а самі для себе не роблять нічого".
І це востаннє пояснюю.
ЗІ: Порох завжди просив і нині просить допомоги. Але його піар як волонтера направлений не лише на нас, виборців, а й на зарубіжних партнерів "я роблю все, що нині можу" допоможіть і ви нам, будь-ласка".
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29.12.2023 17:21 Ответить
Вам не зрозуміти, бо мозок ваш в плісняві зеленій.
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29.12.2023 16:31 Ответить
Мародерка
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29.12.2023 15:26 Ответить
Цікаве ім'я)))))
Тут не сайт знайомств.
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29.12.2023 16:33 Ответить
І от шо тепер робити ...додому бачу ще не скоро ...довб..**** 73 % зробили Україну разом з молодими зеленськими ригами , с.ки допомагайте Петру , бо ви винні Україні, де і досі хліб їсте, хочь він і пахне згарищем
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29.12.2023 16:31 Ответить
щось «щедрого» каломойського не чути..
а то
"Кошти платників податків всього демократичного світу йдуть в Україну. Відправити

а бєня не барижничає, падло

На ці кошти купляють **********, купляється зброя, артилерія, танки, РЕБи. А зараз будемо отримувати і повітряні сили. Хочу наголосити, що це не лише F16. Під час перебування в Швеції я мав зустріч з прем'єр - міністром, всіма членами уряду, комітетом міжнародних справ. І рішення про надання Україні шведських винищувачів прийняте. Навчання українських пілотів відбувається. Я впевнений, що це відбудеться зараз в 2024 році", - додав лідер "ЄС". Джерело:
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29.12.2023 17:11 Ответить
Цінні слова справжнього лідера і патріота України. Але баранам і вівцям 73% по телевізору медведчука-коломойського "1+1" сказали, що Порошенко поганий, а Зеленський просто клас. Беня ж брехати не буде? і кум пуйла завжди каже правду, так зебіли?
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29.12.2023 18:20 Ответить
А чому при його каденції не були демонтовані всі дороги і мости,які з'єднували Україну і окупований Крим і не було створено лінії укріплень на перешийках і кордонах з білорашкою?Гралися в демократію і відкриті кордони з агресором?
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29.12.2023 21:17 Ответить
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