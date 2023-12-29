В следующем году мы должны строить фортификации и обустраивать минные поля, а уже тогда просить у партнеров ракеты и снаряды, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко рассказал, что необходимо делать Украине в следующем году для фронта.

Об этом он заявил в интервью Светлане Орловской на телеканале "Прямий", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Год действительно был очень тяжелый. Страна прошла через невероятные испытания, но это не повод не верить в победу или впадать в пессимизм. Нация, которая не верит в победу, проиграет. Нация и народ может выиграть войну тогда, когда они – оптимисты. Повод для оптимизма у нас есть. Можно рвать волосы на себе, что не удалось контрнаступление – а можно утверждать: мы сохранили государство, мы остановили очень мощное российское нашествие, не дали ему продвинуться вперед и уничтожить нас. Более того, у россиян в 2023 году успехов нет. А мы очистили акваторию Черного моря от носителей российских "Калибров" и "Кинжалов", в том числе - с применением новейших технологий, дронов, РЭБов и прочего", - отметил Порошенко.

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По словам пятого президента, Украина ожидает большой помощи от партнеров, но начинать общение с ними надо со слов благодарности.

"Средства налогоплательщиков всего демократического мира идут в Украину. На эти средства покупают боеприпасы, покупается оружие, артиллерия, танки, РЭБы. А сейчас будем получать и воздушные силы. Хочу подчеркнуть, что это не только F-16. Во время пребывания в Швеции у меня была встреча с премьер-министром, всеми членами правительства, комитетом международных дел. И решение о предоставлении Украине шведских истребителей принято. Обучение украинских пилотов происходит. Я уверен, что это произойдет в 2024 году", - добавил лидер "ЕС".

Также он рассказал, что нужно сделать в 2024 году.

"Первое: мы должны сделать и обустроить фортификационные сооружения. Причем я знаю, как обустраивать их, сколько времени для этого нужно, сколько денег для этого нужно, потому что мы это обустроили в 2014-2015 годах за три месяца. Каждый глава ОГА имел свой участок фронта, где он должен был обустроить все и лично за все отвечал. Военные нарисовали нам на карте за два дня рубежи, эшелоны. Речь шла не только о бетонных сооружениях, не только о малозаметных или противотанковых препятствиях, траншеях. Там, где были построены фортификационные сооружения, и сейчас, уже через девять с половиной лет, мы держали оборону. Это и Авдеевка, и Марьинка, это и Часов Яр, и другие. Фортификационные сооружения до сих пор не построены, потому что якобы считали, что это может сбить дух контрнаступления", – сказал пятый президент.

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"Второе: это мощные, плотно обустроенные минные поля. Фортификационные сооружения плюс минные поля способны остановить любого врага. Линии Суровикина построили за 2-3 месяца. Третья позиция – это средства радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Четвертая позиция – это дроны, потому что мир не знал примеров современной войны, где дроны играли бы столь огромную роль", - добавил он.

Порошенко подчеркнул, что все эти позиции зависят от Украины.

"Когда мы это, свою домашнюю работу, выполним, тогда мы будем просить у партнеров - пожалуйста, ускорьте F-16 или другие истребители, потому что это - для господства в воздухе. Дайте ракеты большой дальности действия, дайте артиллерийские снаряды, потому что без этого ничего не будет" , – подытожил лидер "ЕС".

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