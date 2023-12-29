В следующем году мы должны строить фортификации и обустраивать минные поля, а уже тогда просить у партнеров ракеты и снаряды, - Порошенко
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко рассказал, что необходимо делать Украине в следующем году для фронта.
Об этом он заявил в интервью Светлане Орловской на телеканале "Прямий", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Год действительно был очень тяжелый. Страна прошла через невероятные испытания, но это не повод не верить в победу или впадать в пессимизм. Нация, которая не верит в победу, проиграет. Нация и народ может выиграть войну тогда, когда они – оптимисты. Повод для оптимизма у нас есть. Можно рвать волосы на себе, что не удалось контрнаступление – а можно утверждать: мы сохранили государство, мы остановили очень мощное российское нашествие, не дали ему продвинуться вперед и уничтожить нас. Более того, у россиян в 2023 году успехов нет. А мы очистили акваторию Черного моря от носителей российских "Калибров" и "Кинжалов", в том числе - с применением новейших технологий, дронов, РЭБов и прочего", - отметил Порошенко.
По словам пятого президента, Украина ожидает большой помощи от партнеров, но начинать общение с ними надо со слов благодарности.
"Средства налогоплательщиков всего демократического мира идут в Украину. На эти средства покупают боеприпасы, покупается оружие, артиллерия, танки, РЭБы. А сейчас будем получать и воздушные силы. Хочу подчеркнуть, что это не только F-16. Во время пребывания в Швеции у меня была встреча с премьер-министром, всеми членами правительства, комитетом международных дел. И решение о предоставлении Украине шведских истребителей принято. Обучение украинских пилотов происходит. Я уверен, что это произойдет в 2024 году", - добавил лидер "ЕС".
Также он рассказал, что нужно сделать в 2024 году.
"Первое: мы должны сделать и обустроить фортификационные сооружения. Причем я знаю, как обустраивать их, сколько времени для этого нужно, сколько денег для этого нужно, потому что мы это обустроили в 2014-2015 годах за три месяца. Каждый глава ОГА имел свой участок фронта, где он должен был обустроить все и лично за все отвечал. Военные нарисовали нам на карте за два дня рубежи, эшелоны. Речь шла не только о бетонных сооружениях, не только о малозаметных или противотанковых препятствиях, траншеях. Там, где были построены фортификационные сооружения, и сейчас, уже через девять с половиной лет, мы держали оборону. Это и Авдеевка, и Марьинка, это и Часов Яр, и другие. Фортификационные сооружения до сих пор не построены, потому что якобы считали, что это может сбить дух контрнаступления", – сказал пятый президент.
"Второе: это мощные, плотно обустроенные минные поля. Фортификационные сооружения плюс минные поля способны остановить любого врага. Линии Суровикина построили за 2-3 месяца. Третья позиция – это средства радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки. Четвертая позиция – это дроны, потому что мир не знал примеров современной войны, где дроны играли бы столь огромную роль", - добавил он.
Порошенко подчеркнул, что все эти позиции зависят от Украины.
"Когда мы это, свою домашнюю работу, выполним, тогда мы будем просить у партнеров - пожалуйста, ускорьте F-16 или другие истребители, потому что это - для господства в воздухе. Дайте ракеты большой дальности действия, дайте артиллерийские снаряды, потому что без этого ничего не будет" , – подытожил лидер "ЕС".
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Іронія долі вона така...
І ще , даремно про таке ''Порох'' розповідає, бо бубочка розіб'ється аби тільки на перекір зробити.
з квітня 2019-го де і як будувати фортифікацію була справою нового
Верховного, точніше, поверхневого, - ЗЄлі
але для "мудрого українського наріді" і то було обтяжно, тому нарід обрав того, хто побачив мир в очах буйла
ще будеш й далі киздіти про Пороха ?
ПОРОШЕНКО ЗА РІК ВІЙНИ ЗБАГАТІВ НА 224 МЛН ДОЛАРІВ ТА СТАВ ОДНИМ ІЗ НАЙБАГАТШИХ ОЛІГАРХІВ УКРАЇНИ
//www.volynnews.com/news/all/poroshenko-za-rik-viyny-zbahativ-na-224-mln-dolariv-ta-stav-odnym-iz-naybahatshykh-oliharkhiv-********/
Чи ви до бізнесмена, який платить податки і здає дофіга на армію приколупались
РЕАЛІЗОВУЮТЬСЯ ВЕЛИКІ СИСТЕМНІ ПРОЄКТИ ПІДТРИМКИ ЗСУ: ПОРОШЕНКО ПРОЗВІТУВАВ ПРО ДОПОМОГУ АРМІЇ НА 4 МЛРД ГРН
27.12.2023 09:53
Крім того, Порошенко та підприємства з 24 лютого 2022 року сплатили до бюджету близько 10 млрд грн податків
З початку повномасштабного вторгнення росії Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО "Справа Громад" спрямував на підтримку ЗСУ 4 млрд 84 млн 126 тис грн.
Допомога Петра Порошенка, його Фонду та підприємств Силам оборони сягнула 3 млрд 486 млн грн.
А від людей вона чувала,
Що в ваді цій нема великої біди,
Лиш Окуляри заведи.
То ж їх з півдюжини собі вона дістала,
Та й вертить ними так і сяк:
То їх до тім'я тисне, то на хвіст наниже,
То їх понюхає, то їх полиже;
Не діють все ж вони ніяк.
«Тьфу, щезніть!» - каже Мавпа: «Дурень той, як пень,
Хто людських слуха теревень:
Про Окуляри все збрехали;
Добра й на четь немає в них!»
І Мавпа тут з досади та з печалі
Об камінь так шкварнула їх,
Що тільки скалки заблищали.
***
Є вдача і в людей така ж чудна:
Хоч добра річ, а хто її як слід не зна,
То і почне давать їй присуд найлихіший;
А то ще буде й гнаною вона,
Як неук трапиться значніший.
Головна теза - вводити ворога в оману.
Будді чи японським самураям 🤨
Вона була потужною і до видуманого персонажуяк що на то пішло.
Але цікаво те , що Чингісхан став видатним полководцем після китайського полону - де він навідміну від поширеного міфу не сидів постійно в колодках , а воював в складі китайської армії . Де і по суті навчився професійній військовій справі . Так що китайці самі на свою голову виховали собі погибель .
Сунь цзи - однозначно мав історичний прототип - щоб там придумували собі європейські історики.
Західна наука до цих пір не вилікувался від європоцентризму - де європейців вважали себе осередком цивілізації, а всіх інших варварами .
Чінгізхан - не монгол, а з казахських родів (саме так запевняли казахи Володимира Білінського, який прожив у них більше двадцяти років і навіть пригощався чорним кумисом - князівським напоєм).
У китаї до того правила маньжурська та різні прийшлі династії. Теж не корінні китайці. Бо корінні - дрібненькі раби, якими хто їх переможе, той і править. Так поступово поліпшилася кров минулих рабів, а з тим і появилася історія непереможних китайських полководців. Тільки кого треба називати тут китайцями? Може тих, хто зіткнувся із в'єтнамцями і підігнув хвоста? От за в'єтнамців я повірю - це дійсно воїни. Жив коли вчився з ними в одній кімнаті.
ви б не переймалися історією китаю, а згадали б походи наших людей, які і розгромили римську імперію. Наявність найближчого до українців племені лужицьких сербів на території Німеччини не дасть збрехати.
Чінгісхан не міг бути казахом - бо не існувало такого етносу тоді - як казахи . Вони , як нація сформувалися пізніше.
Китайцями ми називаємо їх умовно - тому , що там сплав сотень різних народностей .
Вєтнамці - це дійвно воїни - бо вони відбили нававалу монголів, примусили вийти з війни СШа , і з ктиаємтеж боролися .
Стосовно ваших людей які розгромили Рим - то які саме - германці , вандали , гуни ч и з десяток інших
Є цілком достовірні історичні дані що при дворі князя Гатили говорили українською мовою. Принаймні посли різних держав називали різні речі словами так як вони звучать у нас і тепер. І одна із столиць князя була десь в на ******** Вінниччині. А ви й далі тандичте про китайське походження гунів. Бо якийсь гумільов так придумав.
Дякувати німчацьким історикам за виникнення нової нації монголи. З них так і ж монголи як з бурятів, киргізів, казахів і інших тюрських народів.
Сунь цзи - однозначно мав історичний прототип - щоб там придумували собі європейські історики.
Подобаєтьсяв це вірити - на здоровля, я кажу те що знаю і інформація не від істориків, а від самого Ордені який вів активну діяльність по захопленню Азії, духовного захоплення, багато з чого Орден Єзуїтів імпортував в Європу, так Франція 18 сторіччя побачила філософів типу Руссо, Вольтер, Дідро і інших вчення яких було засновано на конфуцианстві, буддизмі і східній атеїстичній філософії.
Труд "Майн Кампф"нібито Гітлера написан єзуїтом отцем Штепфле, це теж не секрет, єзуїти найбільщі фальсіфікатори історії.
Найгірший спосіб війни за ним - це штурмувати фортеці .Хороший приклад - штурми москалями Бахмуту , Авдієвки , Лисичанська , а нашою армією ліній Суровікіна . Піррові "перемоги", які привели до знекровлення армій , що наступали .
За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, також відповідальний Порошенко.
Зацініть масштаб особистості.
Єдине чому він зеленого клоуна не задавив в зародку, оце загадка.
ви вже забули який булінг Пороха був ?
я з дебілами не спілкуюся, краще сам спитай )
Робіть підземні заводу, кому я це кажу)......чи краще набрвати м'яса і на посадки кидати з калашами ну а далі що?
Споруди потрібні, комфортні і безпечні бліндажи потрібні, підземні комунікації потрібні, бетонні загородження потрібні, але мислити треба на вигнання окупантів - гоблінів з Україїни, а не на СПОРУДЖЕННЯ НОВОЇ ЗОНИ АТО.
на спині понесеш ?
клаузевіц єрєнов !
а вже тоді ? Що він несе?
Ще раз "ПЕРЕДОВСІМ (якщо не розумієш значення цього терміну - тобі нічого не допоможе) самим хоча би почати робити ВСЕ задля власної безпеки, щоб з чистим сумлінням просити допомоги в партнерів". Бо не буде НАЛЕЖНОЇ допомоги, якщо союзники про себе казатимуть "вони здатні лише попрошайнічати, а самі для себе не роблять нічого".
І це востаннє пояснюю.
ЗІ: Порох завжди просив і нині просить допомоги. Але його піар як волонтера направлений не лише на нас, виборців, а й на зарубіжних партнерів "я роблю все, що нині можу" допоможіть і ви нам, будь-ласка".
Тут не сайт знайомств.
а то
"Кошти платників податків всього демократичного світу йдуть в Україну. Відправити
а бєня не барижничає, падло
На ці кошти купляють **********, купляється зброя, артилерія, танки, РЕБи. А зараз будемо отримувати і повітряні сили. Хочу наголосити, що це не лише F16. Під час перебування в Швеції я мав зустріч з прем'єр - міністром, всіма членами уряду, комітетом міжнародних справ. І рішення про надання Україні шведських винищувачів прийняте. Навчання українських пілотів відбувається. Я впевнений, що це відбудеться зараз в 2024 році", - додав лідер "ЄС". Джерело: