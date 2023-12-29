На юге россияне до 40 раз увеличили использование FPV-дронов с боеприпасами осколочного типа, - Гуменюк

На юге ситуация остается сложной. Оккупанты увеличили использование FPV-дронов с боеприпасами осколочного типа до 40 раз, атаки врага не прекращаются.

Об этом в эфире телемарафона сказала спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ситуация остается напряженной, потому что атаки врага не прекращаются, и они массированые, в том числе - ежедневные, те, которые постоянно переживают жители правого берега. Потому что враг с левого берега пытается использовать все, чем может пока доставать.

Враг активизировал использование дронов: FPV-дронов стало в разы больше. Теперь мы можем зафиксировать, что использование сбросов боеприпасов осколочного типа увеличилось до 40 раз. Если раньше мы за день фиксировали 12, 17 таких сбросов, то теперь – 36, и еще не все подсчитаны", – отметила Гуменюк.

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Она также отметила, что у врага есть сложности с использованием артиллерии, поэтому он подтягивает тяжелую технику типа РСЗО для того, чтобы максимально донимать жителей правого берега.

Она напомнила, что из-за вражеской атаки ночь была неспокойной, особенно в Одессе, где под обстрелами оказались многоэтажка и трехэтажный дом.

"Там очень много пострадавших, в трехэтажном доме человек погиб, еще продолжаются разборы завалов, спасательная операция, 23 людям спасатели оказали помощь, сумели их спасти из сложной ситуации. Более 20 человек уже обратились за помощью. Этот поток фактически не останавливается, люди обращаются еще, придя в себя от шока, и продолжается фиксирование преступлений россиян", - рассказала спикер.

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Отвечая на вопрос, стоит ли готовиться Херсону к подобным атакам, Гуменюк отметила, что критической смены в тактике врага нет - в очередной раз применяются смешанные и массированные атаки.

"Мы предупреждали о том, что совершенно очевидно, что, не дождавшись холодов, как говорится, враг прибег к массированным атакам из-за того, что действительно сейчас все равно есть ощущение приближения Нового года и подготовки к праздникам даже в таких трудных условиях. Решили еще больше поугнетать население Украины, это очевидный способ террористического влияния, это очевидный способ разрушения общества", - отметила она.

По словам Гуменюк, сейчас наблюдается уменьшение активности тактической авиации врага на юге, однако оккупанты выискивают новый, безопасный для себя рубеж для пуска управляемых авиабомб.

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