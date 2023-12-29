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Новости Война
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На юге россияне до 40 раз увеличили использование FPV-дронов с боеприпасами осколочного типа, - Гуменюк

рф,дрон,росія,окупанти,fpv

На юге ситуация остается сложной. Оккупанты увеличили использование FPV-дронов с боеприпасами осколочного типа до 40 раз, атаки врага не прекращаются.

Об этом в эфире телемарафона сказала спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Ситуация остается напряженной, потому что атаки врага не прекращаются, и они массированые, в том числе - ежедневные, те, которые постоянно переживают жители правого берега. Потому что враг с левого берега пытается использовать все, чем может пока доставать.

Враг активизировал использование дронов: FPV-дронов стало в разы больше. Теперь мы можем зафиксировать, что использование сбросов боеприпасов осколочного типа увеличилось до 40 раз. Если раньше мы за день фиксировали 12, 17 таких сбросов, то теперь – 36, и еще не все подсчитаны", – отметила Гуменюк.

Также читайте: РФ получила из Ирана очередную партию ударных дронов-камикадзе, - ОК "Південь"

Она также отметила, что у врага есть сложности с использованием артиллерии, поэтому он подтягивает тяжелую технику типа РСЗО для того, чтобы максимально донимать жителей правого берега.

Она напомнила, что из-за вражеской атаки ночь была неспокойной, особенно в Одессе, где под обстрелами оказались многоэтажка и трехэтажный дом.

"Там очень много пострадавших, в трехэтажном доме человек погиб, еще продолжаются разборы завалов, спасательная операция, 23 людям спасатели оказали помощь, сумели их спасти из сложной ситуации. Более 20 человек уже обратились за помощью. Этот поток фактически не останавливается, люди обращаются еще, придя в себя от шока, и продолжается фиксирование преступлений россиян", - рассказала спикер.

Читайте также: Ситуация на левобережье Херсонщины напряженная, ВСУ тяжело удерживать позиции, оккупанты штурмуют с использованием пехоты, - ОК "Південь"

Отвечая на вопрос, стоит ли готовиться Херсону к подобным атакам, Гуменюк отметила, что критической смены в тактике врага нет - в очередной раз применяются смешанные и массированные атаки.

"Мы предупреждали о том, что совершенно очевидно, что, не дождавшись холодов, как говорится, враг прибег к массированным атакам из-за того, что действительно сейчас все равно есть ощущение приближения Нового года и подготовки к праздникам даже в таких трудных условиях. Решили еще больше поугнетать население Украины, это очевидный способ террористического влияния, это очевидный способ разрушения общества", - отметила она.

По словам Гуменюк, сейчас наблюдается уменьшение активности тактической авиации врага на юге, однако оккупанты выискивают новый, безопасный для себя рубеж для пуска управляемых авиабомб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черное море на боевое дежурство вышли три российских ракетоносителя, - Гуменюк

Автор: 

армия РФ (19168) Гуменюк Наталья (577) fvp-дрон (105)


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Топ комментарии
+13
і вам панове не здається що гучні слова найвеличнішого про збільшення виробництва наших дронів в 1000раз є всього навсього п"здьожом.... а в казапів усе по факту...
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29.12.2023 14:31
+4
а у нас.... "міліон, міліон, міліон алих роз"

Боже, бережи українських Воїнів !
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29.12.2023 14:30
+3
і ви теж певне чули про 26000 дронів на складах - от і я думаю - а чого вони не на передку в роботі??? а на складах є я якась кількість НЗ??? Може тому що 26к дронів - це просто пі"дьож, як і та яку воно гундосить кожен вечір
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29.12.2023 14:46
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а у нас.... "міліон, міліон, міліон алих роз"

Боже, бережи українських Воїнів !
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29.12.2023 14:30 Ответить
і ви теж певне чули про 26000 дронів на складах - от і я думаю - а чого вони не на передку в роботі??? а на складах є я якась кількість НЗ??? Може тому що 26к дронів - це просто пі"дьож, як і та яку воно гундосить кожен вечір
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29.12.2023 14:46 Ответить
і вам панове не здається що гучні слова найвеличнішого про збільшення виробництва наших дронів в 1000раз є всього навсього п"здьожом.... а в казапів усе по факту...
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29.12.2023 14:31 Ответить
Только вместо рояля уши граждан Украины

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29.12.2023 17:58 Ответить
раніше ми за день фіксували 12- 17 таких скидів, то тепер - 36

Це в 40 раз?
Тому не дрони зараз мають бути в першу чергу а РЕБи...
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29.12.2023 14:32 Ответить
а може просто наталку копнути - і вс буде норм?
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29.12.2023 14:35 Ответить
вона обнадіює, а, ти, ні...
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29.12.2023 14:40 Ответить
я ж не вона, мені нічим)))
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29.12.2023 15:03 Ответить
то треба мати хист, вселяти надію, навіть коли нема чим
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29.12.2023 15:24 Ответить
де написано що в 40 раз?було 12,17-зараз 40
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29.12.2023 14:39 Ответить
Ну в заголовку написано...
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29.12.2023 14:40 Ответить
"до" це не "в"
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29.12.2023 14:42 Ответить
"Раз" це "раз". Неважливо "до" чи "в"...
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29.12.2023 14:49 Ответить
в загаловку до 40 разiв,а не в 40 раз
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29.12.2023 14:55 Ответить
Там написано 17 "скидів". Значить рахували "скиди" а не "рази скидів".
Грамотно було б писати що "збільшили рази скидів з 17 до 40". А не ота галіматья...
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29.12.2023 15:15 Ответить
не розуміє прочитаного, з гугл переклад читає...чи у них то називається яндекс
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29.12.2023 14:42 Ответить
та нi,вiн свiй))
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29.12.2023 14:45 Ответить
пильність не варто втрачати
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29.12.2023 14:47 Ответить
РЕБ не панацея, його теж можна обійти.У кого є паяльник і голова на плечай, той знає,що робити.А супроти продвинутої техніки уже з заводу реб не діє.
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29.12.2023 14:51 Ответить
По всякому. Сьогодні не діє, знайдуть спосіб - діятиме.
Хто перший зробить ефективну протидію дронам виграє війну...
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29.12.2023 15:18 Ответить
до 40 раз
36 это до 40
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29.12.2023 17:59 Ответить
вони ПОЧАЛИ ВИКОРИСТАННЯ ??? ха-ха ми ВИГОТОВИМО в НАСТУПНОМУ РОЦІ мільйони
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29.12.2023 14:32 Ответить
правильно))) а на папері можна мільярди виготовити- так саме як і дерев посадити))) головне правильно бабки списати...
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29.12.2023 14:39 Ответить
щось, гуменюк, віджигає, дуже активно. особливо в останні дні.
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29.12.2023 14:34 Ответить
Воно і логічно, краще зробити півтора десятки військових інвалідами, чим пробити дві покришки..
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29.12.2023 14:40 Ответить
"аферистович" на міці цієї "говорільні", би сказав одним словом "про,балі"
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29.12.2023 15:01 Ответить
було 12 стало 36, це означае в 3 рази. Акуратніше треба з арифметикою
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29.12.2023 15:15 Ответить
ЗСУ збили один з літаків Ту-22 над Курською областю

Чекаємо на підтвердження.
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29.12.2023 16:34 Ответить
Байрактар сбил Ту-22
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29.12.2023 16:36 Ответить
экипаж сгорел благополучно
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29.12.2023 16:38 Ответить
а ми похвалимось що у нас щось є, для народу пройде
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29.12.2023 16:55 Ответить
А українці мають захищати своє найцінніше надбання за весь період свого існування - Херпіду. Для цього нам і не шкода 3-х мільярдів гривень із казни на марафон, який має прославляти виключно Херпіду Янетряпковича, бо можуть знайтися люди, які будуть проти нього налаштовані. Тому і бюджетні мільярди виділяти не на дрони і ракети, а на програми куми Кравець, на телесеріали для друзяк, облаштуквати на мільйони літак Херпіду, щоб він міг під час польотів дивитися інтернет і фільм про "слово пацана", щоб міг спокійно продовжувати свою мародерську справу "Велике крадівництво", а баранів його поводирі будуть водити під мерії проти ялинок і брусчатки... і бьарани йдуть, барани і овечки пишуть плакати і роблять те, що побажає Херпіду, єлдак, татаров і подоляк. А що йому українці, їх же багато, а їх з Бенею, шиферами і єрмаками мало.
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29.12.2023 18:16 Ответить
ЦИТАТА: "На Бахмутському напрямку протягом доби прикордонники перехопили понад 20 безпілотників-камікадзе. Ними окупанти намагалися атакувати позиції бійців."
Джерело:

Це НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО. Це свідчить про наявність ТЕХНОЛОГІЇ, яка дає СТІЙКИЙ РЕЗУЛЬТАТ у НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВІЙ справі - захисті від ворожих дронів.

Задача захисту від ворожих дронів, думаю, - це один із найбільш значущих факторів для того, щоб досягти воєнної перемоги на полі бою.
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31.12.2023 05:34 Ответить
 
 