Россия совершила очередное варварское нападение. Мы должны поддерживать Украину, - глава МИД Чехии Липавский
Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский осудил российскую атаку на Украину и призвал усилить помощь украинцам.
Об этом он написал в соцсети Х(бывший твиттер), сообщает Цензор.НЕТ.
"Очередное варварское нападение России на Украину, еще одно доказательство того, что мы должны настойчиво поддерживать защиту Украины. Мы не должны позволить России добиться успеха в ее извращенном империалистическом вторжении", - отметил Липавский.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Россия ночью и утром 29 декабря нанесла массированный удар по разным регионам Украины. Силы и средства Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 27 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. В результате обстрела погибли 18 человек, 132 получили ранения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хороший кацап - это дохлый кацап !