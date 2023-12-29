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Новости Война
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Россия совершила очередное варварское нападение. Мы должны поддерживать Украину, - глава МИД Чехии Липавский

ліпавський

Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский осудил российскую атаку на Украину и призвал усилить помощь украинцам.

Об этом он написал в соцсети Х(бывший твиттер), сообщает Цензор.НЕТ.

"Очередное варварское нападение России на Украину, еще одно доказательство того, что мы должны настойчиво поддерживать защиту Украины. Мы не должны позволить России добиться успеха в ее извращенном империалистическом вторжении", - отметил Липавский.

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Как сообщает Цензор.НЕТ, Россия ночью и утром 29 декабря нанесла массированный удар по разным регионам Украины. Силы и средства Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 27 вражеских ударных БПЛА Shahed-136/131 и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. В результате обстрела погибли 18 человек, 132 получили ранения.

Автор: 

обстрел (27071) Липавский Ян (85)


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повінни, було краще і звучало по-чеськи
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29.12.2023 14:45 Ответить
КУ-КУ.....!
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29.12.2023 14:53 Ответить
Кацап, точнее, меря, мокша, эрзя, вепсы, мурома и другая срань болотная, названная сцарем педей первым русскими - это трусливое и злобное стадо шакалов, нападающее на противника, когда имеет численное преимущество. А когда не может победить, то в зверинной злобе нападает на гражданских, на больницы, школы, роддома. Поэтому этих тварей нужно уничтожать без пощады.
Хороший кацап - это дохлый кацап !
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29.12.2023 15:07 Ответить
 
 