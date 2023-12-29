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Новости Война
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Умеров о массированном обстреле Украины: Очевидно, что с такими запасами ракет РФ будет продолжать атаки

київ

Украина продолжает работу с партнерами по предоставлению достаточного количества средств ПВО для защиты от будущих атак РФ.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова россия демонстрирует всему миру, что не имеет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев. За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание.

Благодарю каждого солдата и офицера наших сил ПВО, которые своим профессионализмом срывают коварные планы врага, чтобы сломить нашу волю к борьбе до победы. Очевидно, что с запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки", - говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что Украина продолжает работу с правительствами стран-партнеров по предоставлению достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак.

Напомним, в результате обстрелов Украины 29 декабря погибли 18 человек, 132 получили ранения.

Также читайте: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине слышали те, кто пишет о готовности Путина к переговорам, - Кулеба

Автор: 

обстрел (27071) Умеров Рустем (522)


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Топ комментарии
+12
потрібно, не тільки ппо просити, а й свої атакуючі ракети терміново збирати, раз американці не дають.
скільки можна, тільки тримати удар, треба бити у відповідь!
за харків, атака на белгород. за львів на ростов, за одесу на сочі.
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29.12.2023 14:50
+9
апрідєльонна)))) нічого зеля ввечері дасть патужну отвєточку з гімномарахвону)))
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29.12.2023 14:43
+9
Чим, цікаво, відповість на цей обстріл найвеличніший лідор?
Хіба що, у відосіку сильніше брови наморщить...
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29.12.2023 14:46
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апрідєльонна)))) нічого зеля ввечері дасть патужну отвєточку з гімномарахвону)))
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29.12.2023 14:43 Ответить
умєров, чи ця робота "з партнерами" дійсно є потужною?

чи вистачає ще потуги, щоби тужитися?

переживаю, не барися з відповіддю
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29.12.2023 14:45 Ответить
А де ті ексПЕРДти шо майже два роки підраховують скільки ракет залишилось у кацапні? Позасовували язики в гузно і сидять мовчать, чи про шось інше розповідають на мараХВонах?
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29.12.2023 14:46 Ответить
Та вони розповідають що танки, літаки швидко закінчуются, флот вже закінчився. Не зрозуміло тільки як 3 ракетонасия вийшли з16 калібрами на бойове завдання сегодня вранці.
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29.12.2023 16:38 Ответить
А я чув версію, що ці кораблі кацапи вивели з бухт у відкрите море, щоб убезпечити їх від долі ВДК у Феодосії.
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29.12.2023 19:24 Ответить
Версія,що у кацапів закінчуються ракети досі живе:
https://gordonua.com/blogs/denis-kazanskiy/u-rossii-zakanchivajutsja-rakety-variant-chto-oni-namerenno-nas-ne-obstrelivali-dlja-oslablenija-podderzhki-zapada-dlja-rossijskikh-neljudej-okazalsja-slishkom-slozhnym-1692760.html У России заканчиваются ракеты. Вариант, что они намеренно нас не обстреливали для ослабления поддержки Запада, для российских нелюдей оказался слишком сложным
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29.12.2023 19:13 Ответить
Майже таке я чув і від Подоляка. В одну дудку співають...
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29.12.2023 19:23 Ответить
Чим, цікаво, відповість на цей обстріл найвеличніший лідор?
Хіба що, у відосіку сильніше брови наморщить...
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29.12.2023 14:46 Ответить
''Умєров про масований обстріл України: Очевидно, що з такими запасами ракет РФ продовжуватиме атаки''
Зате ці зелені дєятєлі крастимуть не дивлячись ні на що.
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29.12.2023 14:48 Ответить
Отак! А ви казали!
А від до чого додумався!
А ми думали,це останній раз.
А де ж наші ракети,умєров?
Вже не перший день на посаді,що зроблено?
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29.12.2023 14:48 Ответить
Прозріли? СКОТИ!
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29.12.2023 14:50 Ответить
потрібно, не тільки ппо просити, а й свої атакуючі ракети терміново збирати, раз американці не дають.
скільки можна, тільки тримати удар, треба бити у відповідь!
за харків, атака на белгород. за львів на ростов, за одесу на сочі.
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29.12.2023 14:50 Ответить
Да невже капітан ачевідность блд
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29.12.2023 14:50 Ответить
Дамо відкошу потужними комедійними серіалами!
Умеров для кого це говорить? Для дебілів?
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29.12.2023 14:51 Ответить
Аеродроми треба знищувати.
Можна навіть дронами.Не шибки у брянську бить,а аеродроми.Чи бояться?
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29.12.2023 14:52 Ответить
Д'єрмак не дозволяє.
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29.12.2023 14:55 Ответить
Тільки не очевидно, як Україна має перемогти не знищуючи воєнну інфраструктуру ворога на його території?
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29.12.2023 14:55 Ответить
Перспектива в України так собі...
санкції проти РФ не працюють..., убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема, бо ескалація..., кацапи безкарно запускають шахіди і ракети убиваючи українців, нам по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
і такий ******* на роки...
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29.12.2023 14:58 Ответить
А в нього потужна відповідь побільше м'яса на фронт нагребти. А спорядження то нехай люди самі купують.
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29.12.2023 14:57 Ответить
зелена мразота а де наші ракети чим займається южмаш
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29.12.2023 14:58 Ответить
В результате ужасного российского обстрела, которому сегодня утром подверглась Украина, погибли как минимум 22 человека, и 132 - получили ранения. Попадания в роддом, жилые дома, торговые центры, промышленные предприятия. Людей все еще извлекают из-под завалов.

Путинские войска выпустили 110 ракет, практически всех видов, которые есть у них в распоряжении. Не считая иранских дронов. Представители Вооруженных сил Украины говорят, что столько вражеских целей на мониторах одновременно они еще не видели.

Нет смысла искать причину этого обстрела. Была ли это месть за уничтоженный десантный корабль РФ в порту украинской Феодосии, или за 5 бортов тактической авиации, которые сбили украинцы за последние недели, или это "новогоднее обращение Путина".

Это просто очередной акт террора против гражданского населения Украины, только беспрецедентных масштабов. Террористы должны быть уничтожены.
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29.12.2023 15:01 Ответить
ВСЯ СУТЬ ЦИРКОВОЇ Зе ВЛАДИ -

Заперечувати те що казав вчора і навпаки.
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29.12.2023 15:05 Ответить
А пам'ятаєте інтерв'ю цього "діяча":

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари.

«Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym виданню «Ліга» .
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29.12.2023 15:13 Ответить
А це інтерв'ю буданова на "Суспільному" рівно рік тому:
Відповідаючи на питання, яка причина такої тенденції, очільник ГУП сказав: "Зменшення запасів ракет. Іншої не існує. Вони вже, в принципі, сидять майже на нулях".
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29.12.2023 15:15 Ответить
А що зробиш , знов знов тароло гині невгадали
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29.12.2023 16:07 Ответить
В часи радянського союзу, Україна була центром ракетної промисловості. Де ***** воно все?
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29.12.2023 15:25 Ответить
Омг, згадав коли бабка дівкою була
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29.12.2023 15:52 Ответить
Там де і все інше.
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29.12.2023 16:44 Ответить
Де ця курва Люся Арестович, скільки у кацапів лишилось ракет?
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29.12.2023 16:04 Ответить
👍
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29.12.2023 19:37 Ответить
Геніально, оце рівень мінистра оборони
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29.12.2023 16:58 Ответить
Продовжуйте не бити по кацапам. Зе певно набирає акторський склад, щоб імітацію корчили. Понабирав дегенератів. РАкет нема, ми не такі, бла бла бла. Тьху на вас.
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29.12.2023 17:57 Ответить
то може і вода мокра?
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29.12.2023 18:23 Ответить
умороі хорош нити,це твоя парафія поставляти Залужному,дрони,ракети,снаряди і т.д.
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29.12.2023 18:25 Ответить
Міністр оборони в першу чергу повинен забезпечувати свої ЗС всім необхідним, а що у рашки,то вже не його справаАле попіаритись--це вже головне.
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29.12.2023 18:33 Ответить
Умеров ти якого... вліз в Міністерство оборони ,шоб констатувати очевидне ? Давай зброю роби в Україні ...гарант ОПи , як махінатор логістиці ...
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29.12.2023 19:36 Ответить
надихаюча заява МО....я чекав що сьогодні на москву полетять 150 укр.ракет. А он воно як....летіти буде лише по нас.
Дякую, дорогенький.
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30.12.2023 00:53 Ответить
 
 