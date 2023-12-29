Умеров о массированном обстреле Украины: Очевидно, что с такими запасами ракет РФ будет продолжать атаки
Украина продолжает работу с партнерами по предоставлению достаточного количества средств ПВО для защиты от будущих атак РФ.
Об этом в Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
"Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова россия демонстрирует всему миру, что не имеет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев. За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание.
Благодарю каждого солдата и офицера наших сил ПВО, которые своим профессионализмом срывают коварные планы врага, чтобы сломить нашу волю к борьбе до победы. Очевидно, что с запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки", - говорится в сообщении.
Министр подчеркнул, что Украина продолжает работу с правительствами стран-партнеров по предоставлению достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак.
Напомним, в результате обстрелов Украины 29 декабря погибли 18 человек, 132 получили ранения.
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чи вистачає ще потуги, щоби тужитися?
переживаю, не барися з відповіддю
https://gordonua.com/blogs/denis-kazanskiy/u-rossii-zakanchivajutsja-rakety-variant-chto-oni-namerenno-nas-ne-obstrelivali-dlja-oslablenija-podderzhki-zapada-dlja-rossijskikh-neljudej-okazalsja-slishkom-slozhnym-1692760.html У России заканчиваются ракеты. Вариант, что они намеренно нас не обстреливали для ослабления поддержки Запада, для российских нелюдей оказался слишком сложным
Хіба що, у відосіку сильніше брови наморщить...
Зате ці зелені дєятєлі крастимуть не дивлячись ні на що.
А від до чого додумався!
А ми думали,це останній раз.
А де ж наші ракети,умєров?
Вже не перший день на посаді,що зроблено?
скільки можна, тільки тримати удар, треба бити у відповідь!
за харків, атака на белгород. за львів на ростов, за одесу на сочі.
Умеров для кого це говорить? Для дебілів?
Можна навіть дронами.Не шибки у брянську бить,а аеродроми.Чи бояться?
санкції проти РФ не працюють..., убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема, бо ескалація..., кацапи безкарно запускають шахіди і ракети убиваючи українців, нам по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
і такий ******* на роки...
Путинские войска выпустили 110 ракет, практически всех видов, которые есть у них в распоряжении. Не считая иранских дронов. Представители Вооруженных сил Украины говорят, что столько вражеских целей на мониторах одновременно они еще не видели.
Нет смысла искать причину этого обстрела. Была ли это месть за уничтоженный десантный корабль РФ в порту украинской Феодосии, или за 5 бортов тактической авиации, которые сбили украинцы за последние недели, или это "новогоднее обращение Путина".
Это просто очередной акт террора против гражданского населения Украины, только беспрецедентных масштабов. Террористы должны быть уничтожены.
Заперечувати те що казав вчора і навпаки.
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари.
«Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym виданню «Ліга» .
Відповідаючи на питання, яка причина такої тенденції, очільник ГУП сказав: "Зменшення запасів ракет. Іншої не існує. Вони вже, в принципі, сидять майже на нулях".
Дякую, дорогенький.