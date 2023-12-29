Умеров о массированном обстреле Украины: Очевидно, что с такими запасами ракет РФ будет продолжать атаки

Украина продолжает работу с партнерами по предоставлению достаточного количества средств ПВО для защиты от будущих атак РФ.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова россия демонстрирует всему миру, что не имеет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев. За каждое из этих преступлений будет справедливое наказание.

Благодарю каждого солдата и офицера наших сил ПВО, которые своим профессионализмом срывают коварные планы врага, чтобы сломить нашу волю к борьбе до победы. Очевидно, что с запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки", - говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что Украина продолжает работу с правительствами стран-партнеров по предоставлению достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак.

Напомним, в результате обстрелов Украины 29 декабря погибли 18 человек, 132 получили ранения.

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