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Штат Мэн вслед за Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах

трамп

Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз запретила 45-му президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз. Неделю тому назад аналогичное решение принял Верховный суд в Колорадо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Свое решение она аргументировала 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа. Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его приверженцев, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.

"Господин Трамп знал о вероятности насилия и по крайней мере сначала поддерживал его применение, поскольку не только поощрял его провокационной риторикой, но и не принял никаких своевременных мер, чтобы остановить его", – заявила Беллоуз.

Также читайте: Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах президента 2024 года на территории штата, - NYT

Она добавила: то, что Трамп периодически призвал сторонников вести себя мирно и повиноваться правоохранительным органам, "не оправдывает его".

Команда экс-президента уже осудила решение Беллоуз, заявив, что она "вмешивается в выборы".

Решение госсекретаря штата Мэн может быть обжаловано в суде штата, а затем - в Верховном суде.

Также читайте: Трамп в рождественском поздравлении пожелал оппонентам гнить в аду вместе "со своей Украиной и Россией"

Автор: 

выборы (24726) США (26583) Трамп Дональд (5178)


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Топ комментарии
+29
Добре якби рудого любітєля золотого дощику ще й би посадили до буцегарні
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29.12.2023 14:41
+21
Дивно таке читати, не було б допомоги США, які очолює Байден, де б проходила лінія фронту?
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29.12.2023 14:53
+14
Пішла ланцюгова реакція
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29.12.2023 14:42
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https://www.9tv.co.il/item/66038
Секретар адміністрації американського штату Мен Шенна Беллоуз, активістка Демократичної партії, своїм одноосібним розпорядженням скасувала кандидатуру Дональда Трампа у бюлетенях, які видаватимуться виборцям цього штату на виборах у 2024 році.

На відміну від Колорадо, де подібне рішення ухвалив верховний суд штату, чиновниця в Мене обійшлася без жодних судів. Вона сама дала виборчій комісії штату вказівку викреслити кандидатуру Трампа, обґрунтувавши це тим, що, на її думку, той "брав участь у повстанні проти державної влади", тобто порушив 14 поправку до Конституції США.

Офіційний представник виборчого штабу Трампа Девід Чонг назвав Беллоуз "суперупередженою демократкою, яка грає на боці Байдена" і заявив, що штаб подасть апеляцію на це рішення до суду штату Мен.

Втім, штаб Трампа вже й так подає позов до Верховного суду США щодо судового рішення у штаті Колорадо - у цій головній інстанції все й вирішиться. Якщо суд винесе рішення на користь Трампа (що найімовірніше), жоден штат не зможе усунути його від виборів.

Якщо ж Верховний суд визнає, що є підстави для тверджень про те, що Трамп порушив 14 поправку, це дасть дорогу всім бажаючим штатам "скасувати" кандидатуру найпопулярнішого американського політика. Але останнє навряд чи станеться: по-перше, у Верховному суді перевага "консервативних" суддів, по-друге, навіть прихильники демократів у суддівському складі навряд чи створюватимуть прецедент, за яким президента США можна звинуватити у "повстанні проти держави" без вагомого приводу , тільки на підставі того, що його прихильники влаштували акцію протесту, нехай навіть далекосяжну.
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29.12.2023 15:24 Ответить
Не таки ці два штати США шось запідозрили ... такі да, Американці всеж таки не український лохторат ...приємно, є надія шо демократію буде кому захищати у світі
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29.12.2023 15:58 Ответить
Мэнское решение.
Штат Мэн - самый чувацкий штат в Америке.
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29.12.2023 16:07 Ответить
Штат МЕН зробив з трампа
руду ВУмен
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29.12.2023 16:21 Ответить
Лису (обідрану) і жирнючу.
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29.12.2023 16:25 Ответить
Подивимось, що скажуть Техас і Каліфорнія.
Флоріда, мабуть, під Трампом.
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29.12.2023 16:23 Ответить
Достатньо заборони в одному-єдиному штаті, щоб претендент не зміг представляти УСЮ СПІЛЬНОТУ США. Тобто не зміг бути Президентом США.
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29.12.2023 18:59 Ответить
Коли рижий став президентом Америки інший болотний клоун Жириновський напялив червоного метелика до малинового сюртука і вгощав в Кремлі шампанським а х....... радісно посміхався - зараз ми з Донні весь світ перевернемо.
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29.12.2023 17:02 Ответить
Русня (і трампізди також), а шо с єпалом?
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29.12.2023 17:59 Ответить
А в них нема такого суду, який навічно заборонив би завгоспам лізти у державні справи?
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29.12.2023 19:41 Ответить
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29.12.2023 21:16 Ответить
черговий пшик.
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30.12.2023 11:43 Ответить
БУЛО Б НЕПОГАНО, БА НАВІТЬ ЖИТТЄВОНЕОБХІДНО!

АБИ БУЛО ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ "УКРАЇНЦІВ" НА РУЇНАХ ДО АМЕРИКАНКЦІВ, ДЕ ЧІТКО БУЛО ВИМОВЛЕННО ПРОХАННЯ НЕ ОБИРАТИ "РУДУ МАВПУ", ЯКИЙ ДОПОМОЖЕ ЗНИЩИТИ УКРАЇНУ, А УКРАЇНЦІВ ПОНЕВОЛИТИ!

БУДЬ КОГО З ПРО-УКРАЇНСЬКИХ РЕСПУБЛІКАНЦІВ, АБИ НЕ ТРАМПА!..

МИНУЛОГО РАЗУ НІХТО ЦЕ НЕ ЗРОБИВ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ТОГО, ЩО НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА США "РУДА МАВПА" ДОПОМОГЛА РОС НАЦИСТАМ ЗБІЛЬШИТИ РЕСУРСИ І ТЕМПИ ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ПОВНОМАШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ!

ПОТІМ ДО НИХ ДОДАВСЯ КИТАЙ... ТЕПЕР ЇМ ТРЕБА ПОСЛАБИТИ/ПОЗБАВИТИ ПІДТРИМКУ США УКРАЇНІ... ЗАВДЯКИ ТРАМПУ...

НУ КОЛИ Ж ВЕЛИКЕ БУДЕ ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ УКРАНЦІВ ДО АМЕРИКАНЦІВ ПРО "МЕЖУ МАЙБУТНЬОГО"...
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17.01.2024 02:44 Ответить
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