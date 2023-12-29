Штат Мэн вслед за Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах
Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз запретила 45-му президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз. Неделю тому назад аналогичное решение принял Верховный суд в Колорадо.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.
Свое решение она аргументировала 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа. Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его приверженцев, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.
"Господин Трамп знал о вероятности насилия и по крайней мере сначала поддерживал его применение, поскольку не только поощрял его провокационной риторикой, но и не принял никаких своевременных мер, чтобы остановить его", – заявила Беллоуз.
Она добавила: то, что Трамп периодически призвал сторонников вести себя мирно и повиноваться правоохранительным органам, "не оправдывает его".
Команда экс-президента уже осудила решение Беллоуз, заявив, что она "вмешивается в выборы".
Решение госсекретаря штата Мэн может быть обжаловано в суде штата, а затем - в Верховном суде.
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Секретар адміністрації американського штату Мен Шенна Беллоуз, активістка Демократичної партії, своїм одноосібним розпорядженням скасувала кандидатуру Дональда Трампа у бюлетенях, які видаватимуться виборцям цього штату на виборах у 2024 році.
На відміну від Колорадо, де подібне рішення ухвалив верховний суд штату, чиновниця в Мене обійшлася без жодних судів. Вона сама дала виборчій комісії штату вказівку викреслити кандидатуру Трампа, обґрунтувавши це тим, що, на її думку, той "брав участь у повстанні проти державної влади", тобто порушив 14 поправку до Конституції США.
Офіційний представник виборчого штабу Трампа Девід Чонг назвав Беллоуз "суперупередженою демократкою, яка грає на боці Байдена" і заявив, що штаб подасть апеляцію на це рішення до суду штату Мен.
Втім, штаб Трампа вже й так подає позов до Верховного суду США щодо судового рішення у штаті Колорадо - у цій головній інстанції все й вирішиться. Якщо суд винесе рішення на користь Трампа (що найімовірніше), жоден штат не зможе усунути його від виборів.
Якщо ж Верховний суд визнає, що є підстави для тверджень про те, що Трамп порушив 14 поправку, це дасть дорогу всім бажаючим штатам "скасувати" кандидатуру найпопулярнішого американського політика. Але останнє навряд чи станеться: по-перше, у Верховному суді перевага "консервативних" суддів, по-друге, навіть прихильники демократів у суддівському складі навряд чи створюватимуть прецедент, за яким президента США можна звинуватити у "повстанні проти держави" без вагомого приводу , тільки на підставі того, що його прихильники влаштували акцію протесту, нехай навіть далекосяжну.
Штат Мэн - самый чувацкий штат в Америке.
руду ВУмен
Флоріда, мабуть, під Трампом.
АБИ БУЛО ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ "УКРАЇНЦІВ" НА РУЇНАХ ДО АМЕРИКАНКЦІВ, ДЕ ЧІТКО БУЛО ВИМОВЛЕННО ПРОХАННЯ НЕ ОБИРАТИ "РУДУ МАВПУ", ЯКИЙ ДОПОМОЖЕ ЗНИЩИТИ УКРАЇНУ, А УКРАЇНЦІВ ПОНЕВОЛИТИ!
БУДЬ КОГО З ПРО-УКРАЇНСЬКИХ РЕСПУБЛІКАНЦІВ, АБИ НЕ ТРАМПА!..
МИНУЛОГО РАЗУ НІХТО ЦЕ НЕ ЗРОБИВ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ТОГО, ЩО НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА США "РУДА МАВПА" ДОПОМОГЛА РОС НАЦИСТАМ ЗБІЛЬШИТИ РЕСУРСИ І ТЕМПИ ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ПОВНОМАШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ!
ПОТІМ ДО НИХ ДОДАВСЯ КИТАЙ... ТЕПЕР ЇМ ТРЕБА ПОСЛАБИТИ/ПОЗБАВИТИ ПІДТРИМКУ США УКРАЇНІ... ЗАВДЯКИ ТРАМПУ...
НУ КОЛИ Ж ВЕЛИКЕ БУДЕ ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ УКРАНЦІВ ДО АМЕРИКАНЦІВ ПРО "МЕЖУ МАЙБУТНЬОГО"...