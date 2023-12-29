Штат Мэн вслед за Колорадо запретил Трампу участвовать в выборах

Госсекретарь штата Мэн Шенна Беллоуз запретила 45-му президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз. Неделю тому назад аналогичное решение принял Верховный суд в Колорадо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ліга.нет.

Свое решение она аргументировала 14-й поправкой к конституции США, которая запрещает баллотироваться участникам мятежа. Трампа обвиняют в подстрекательстве к действиям его приверженцев, которые привели к штурму Капитолия в январе 2021 года.

"Господин Трамп знал о вероятности насилия и по крайней мере сначала поддерживал его применение, поскольку не только поощрял его провокационной риторикой, но и не принял никаких своевременных мер, чтобы остановить его", – заявила Беллоуз.

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Она добавила: то, что Трамп периодически призвал сторонников вести себя мирно и повиноваться правоохранительным органам, "не оправдывает его".

Команда экс-президента уже осудила решение Беллоуз, заявив, что она "вмешивается в выборы".

Решение госсекретаря штата Мэн может быть обжаловано в суде штата, а затем - в Верховном суде.

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