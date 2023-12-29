Боррель о массированной ракетной атаке РФ: Еще один трусливый и неизбирательный обстрел. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется
Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал ракетную атаку РФ на Украину.
Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Ночью Россия совершила одну из самых больших атак на города и население с момента своего полномасштабного вторжения в Украину.
Это был еще один трусливый и невыборочный обстрел школ, станции метро и больницы, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек и несколько - получили ранения", - отметил он.
Боррель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
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+8 Михаил Дужик #512165
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+6 Ярослав Викторович
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+4 Котяра Бегемот
показать весь комментарий29.12.2023 15:12
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Скоро там англосаксам-германцям-романцям слова сказати не дадуть.
Хороший кацап - это дохлый кацап !
Там было два обязательства: страны-подписанты не будут прибегать к агрессии против Украины, а в случае, если такое случится, страны-подписанты сделают все, чтобы привлечь агрессора к ответственности в соответствии с международным правом.
США и Великобритания с первого дня агрессии выполняют взятые, в соответствии с Меморандумом, на себя обязательства.
США и Великобритания создали мировую Коалицию против агрессора, вводят санкции, оказывают огромную помощь Украине - военную, финансовую, гуманитарную, дипломатическую.
Достаточна ли помощь? Нет. Просто помощь никогда не может быть достаточна.
Возьмем для примера Израиль. Израиль обладает самой совершенной системой ПВО в мире. И Израилю противостоит не Россия с до недавнего времени второй армией в мире, а гибридная маленькая Палестина, и всё равно ракеты проходят через ПВО и падают на мирные объекты, причиняя разрушения и смерть.
США, Германия, Франция, Италия, Испания и другие союзники поставили в Украину десятки систем ПВО-ПРО и без этой помощи вся территория Украины уже лежала бы в сплошных руинах.
Отчаяние и ярость могут направить людей на поиски виновных в ложном направлении.