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Новости Война
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Боррель о массированной ракетной атаке РФ: Еще один трусливый и неизбирательный обстрел. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

боррель

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал ракетную атаку РФ на Украину.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Ночью Россия совершила одну из самых больших атак на города и население с момента своего полномасштабного вторжения в Украину.

Это был еще один трусливый и невыборочный обстрел школ, станции метро и больницы, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек и несколько - получили ранения", - отметил он.

Боррель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Читайте также: Умеров о массированном обстреле Украины: Очевидно, что с такими запасами ракет РФ будет продолжать атаки

Автор: 

обстрел (27071) Евросоюз (17115) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+8
Як підтримають? Будь ласка, озвучте наміри. Якщо морально, то йдіть *****.
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29.12.2023 15:08
+6
Їм скоро вже і морально буде ліньки
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29.12.2023 15:09
+4
Кацап, точнее, меря, мокша, эрзя, вепсы, мурома и другая срань болотная, названная сцарем педей первым русскими - это трусливое и злобное стадо шакалов, нападающее на противника, когда имеет численное преимущество. А когда не может победить, то в зверинной злобе нападает на гражданских, на больницы, школы, роддома. Поэтому этих тварей нужно уничтожать без пощады.
Хороший кацап - это дохлый кацап !
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29.12.2023 15:12
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Як підтримають? Будь ласка, озвучте наміри. Якщо морально, то йдіть *****.
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29.12.2023 15:08 Ответить
Їм скоро вже і морально буде ліньки
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29.12.2023 15:09 Ответить
Він хотів сказати *потримаємо*. Щоб не пручалась.
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29.12.2023 15:37 Ответить
Це більш схоже на правду.
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29.12.2023 15:42 Ответить
Ні, пане Дужик, Вас і тких як Ви особисто підтримує Засрашка і всі кацапи світу. Не подобється підтримка ЄС? Та Ви шо? Вибирайте тих, хто будує асфальт і закатує туди ракетні програми і Вам не потрібна буде підтримка когось, відіб'єтеся самі за допомогою нових тенхнологій асфальту і не їдьте в ЄС і не просіть в них допомогу.... Простий довбодятел із секти 73%.
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29.12.2023 17:40 Ответить
Не ********, пане Анатолій. Вам це не личить. Так, мені не подобається підтримка ЄС у вигляді крапельниці, коли потрібна серьйозна операція. Мені не подобається підтримка НАТО у вигляді психолога, коли у мене поранення у легені. Мені не подобається допомога, де одною рукою дають мені пиріжок, а іншою мільярди на кацапію скуповуючи у неї нафтопродукт. Мені не подобається цей Янус з двома обличчями.
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29.12.2023 17:46 Ответить
А ще. Я не з 73 відсотків. І про асфальт це вже скучно.
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29.12.2023 17:48 Ответить
Якщо ЄС буде підтримувати Україну так.як підтримує два роки війни з рашистською 3,14дерацією.то і через 10 років анлагочіний Борелюєвропейський лицемір буде торочити ту ж саму мантру" ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. "
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29.12.2023 15:10 Ответить
Не буде через 10 років України при такому розкладі. Може деякі ліваки або прибиті зза вугла лєпенші та орбаняки там на Заході на це і сподіваються.
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29.12.2023 15:16 Ответить
Коли Ізраїль десь так вдарив у секторі Газа у Парижі та Лондоні були мільйонні протестні демонстрації. А де тепер учасники тих демонстрацій? Язики у сраки?
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29.12.2023 15:11 Ответить
На демонстрації виходили мусліми, що масово заполонили Захід.

Скоро там англосаксам-германцям-романцям слова сказати не дадуть.
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29.12.2023 15:14 Ответить
Кацап, точнее, меря, мокша, эрзя, вепсы, мурома и другая срань болотная, названная сцарем педей первым русскими - это трусливое и злобное стадо шакалов, нападающее на противника, когда имеет численное преимущество. А когда не может победить, то в зверинной злобе нападает на гражданских, на больницы, школы, роддома. Поэтому этих тварей нужно уничтожать без пощады.
Хороший кацап - это дохлый кацап !
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29.12.2023 15:12 Ответить
Поддерживать столько, сколько нужно. А сколько нужно? Если перевести, то "будем поддерживать, пока не договоримся с Путиным, только бы нас не коснулось, а там трава не расти".
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29.12.2023 15:14 Ответить
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29.12.2023 15:17 Ответить
Ізраїль поки що не видає дозволи оонівським прорашистським холуям на вїзд до Ізраїлю .І ПРАВИЛЬНО ООН- ПТН-ПНХ
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29.12.2023 15:21 Ответить
Вони вірять в перемогу України і хочуть перемоги України, але вони передусім турбується за свої маленькі держави, за свої народи, за свою безпеку. Вони ж не повибирали прорабів асфальтних доріг і марафоністів, що всі бюджетнві і оборонні гроші закатують в асфальт і витрачають на мрафафон, пропагуючи тільки одну людину, не Тряпку, у них для себе є зброя, то чому вони її всю мають віддати нам? І вони свій бюджет мають влити в наш марафон, щоб робити культ особистості Херпіду?
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29.12.2023 17:45 Ответить
Олег Пономарь: https://www.ponomaroleg.com/budapeshtskij-memorandum-narushila-tolko-odna-strana-rossijskaya-federacziya/ Будапештский меморандум нарушила только одна страна - Российская Федерация.

Там было два обязательства: страны-подписанты не будут прибегать к агрессии против Украины, а в случае, если такое случится, страны-подписанты сделают все, чтобы привлечь агрессора к ответственности в соответствии с международным правом.
США и Великобритания с первого дня агрессии выполняют взятые, в соответствии с Меморандумом, на себя обязательства.
США и Великобритания создали мировую Коалицию против агрессора, вводят санкции, оказывают огромную помощь Украине - военную, финансовую, гуманитарную, дипломатическую.
Достаточна ли помощь? Нет. Просто помощь никогда не может быть достаточна.
Возьмем для примера Израиль. Израиль обладает самой совершенной системой ПВО в мире. И Израилю противостоит не Россия с до недавнего времени второй армией в мире, а гибридная маленькая Палестина, и всё равно ракеты проходят через ПВО и падают на мирные объекты, причиняя разрушения и смерть.
США, Германия, Франция, Италия, Испания и другие союзники поставили в Украину десятки систем ПВО-ПРО и без этой помощи вся территория Украины уже лежала бы в сплошных руинах.

Отчаяние и ярость могут направить людей на поиски виновных в ложном направлении.
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29.12.2023 18:40 Ответить
 
 