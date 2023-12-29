Боррель о массированной ракетной атаке РФ: Еще один трусливый и неизбирательный обстрел. ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал ракетную атаку РФ на Украину.

Об этом он написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Ночью Россия совершила одну из самых больших атак на города и население с момента своего полномасштабного вторжения в Украину.

Это был еще один трусливый и невыборочный обстрел школ, станции метро и больницы, в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек и несколько - получили ранения", - отметил он.

Боррель подчеркнул, что ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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