РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10130 посетителей онлайн
Новости Война
2 552 10

45 российских самолетов сбили Силы обороны в течение года, - СтратКом ВСУ. ИНФОГРАФИКА

рф,су34

Украинские защитники за год сбили 45 российских самолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Больше всего пилотов подземлились в начале года - в январе. А в конце года Вооруженные Силы практически закрыли небо для российских истребителей - пять самолетов уничтожили за три дня", - говорится в сообщении.

Также читайте: Войска РФ снова применяют истребители Су-34 и Су-35 по всей линии боевого столкновения, - Штупун

45 российских самолетов сбили Силы обороны в течение года, - СтратКом ВСУ 01

Автор: 

авиация (2823) уничтожение (6892) ВСУ (6579)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
кацапе, вам ніколи не перемогти - ви програли вже від того, що напали на Україну.
показать весь комментарий
29.12.2023 16:54
+2
Маловато ,виходить що майже триста збитих рашиських літаків припадає на 2022 рік.
показать весь комментарий
29.12.2023 15:32
+1
На початку вторгнення кацапи активно застосовували авіацію, бо вважали, що тут як у Сирії. Серед пілотів майже не було нижче за звання майор.

Всі хотіли нагород і вищих звань за польоти за умов панування у повітрі.

Але нарвалися на українців. І тепер уже менше охочих до польотів.
показать весь комментарий
29.12.2023 15:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алєнєвод з Ігорьком 🤡 Клоунашенковим по десять українських за добу язиками "збивають", звідки вони потім знову в нас з'являються -не зрозуміло, чи ми їх клонуємо,чи вони в нас шляхом пучковання народжуються.
показать весь комментарий
29.12.2023 15:27 Ответить
Маловато ,виходить що майже триста збитих рашиських літаків припадає на 2022 рік.
показать весь комментарий
29.12.2023 15:32 Ответить
На початку вторгнення кацапи активно застосовували авіацію, бо вважали, що тут як у Сирії. Серед пілотів майже не було нижче за звання майор.

Всі хотіли нагород і вищих звань за польоти за умов панування у повітрі.

Але нарвалися на українців. І тепер уже менше охочих до польотів.
показать весь комментарий
29.12.2023 15:41 Ответить
за цей рік як за два тижні на початку вторгнення
показать весь комментарий
29.12.2023 16:00 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
29.12.2023 15:47 Ответить
То що, вже перемогу святкувати будемо?
показать весь комментарий
29.12.2023 16:03 Ответить
кацапе, вам ніколи не перемогти - ви програли вже від того, що напали на Україну.
показать весь комментарий
29.12.2023 16:54 Ответить
Идиот? Бывает.
показать весь комментарий
29.12.2023 21:43 Ответить
Такими темпами еще более 10 лет воевать. Нужно бомбить аэродромы и заводы. Не чем? Деньги все ушли на популизм (надбавка к пенсиям и дороги).
показать весь комментарий
29.12.2023 18:15 Ответить
 
 