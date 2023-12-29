45 российских самолетов сбили Силы обороны в течение года, - СтратКом ВСУ. ИНФОГРАФИКА

Украинские защитники за год сбили 45 российских самолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Больше всего пилотов подземлились в начале года - в январе. А в конце года Вооруженные Силы практически закрыли небо для российских истребителей - пять самолетов уничтожили за три дня", - говорится в сообщении.

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