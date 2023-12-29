45 российских самолетов сбили Силы обороны в течение года, - СтратКом ВСУ. ИНФОГРАФИКА
Украинские защитники за год сбили 45 российских самолетов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"Больше всего пилотов подземлились в начале года - в январе. А в конце года Вооруженные Силы практически закрыли небо для российских истребителей - пять самолетов уничтожили за три дня", - говорится в сообщении.
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+3 Duna Y
показать весь комментарий29.12.2023 16:54
+2 володимир омельянов
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+1 Tommy Lee
показать весь комментарий29.12.2023 15:41
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Всі хотіли нагород і вищих звань за польоти за умов панування у повітрі.
Але нарвалися на українців. І тепер уже менше охочих до польотів.