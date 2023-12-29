В Польшу, вероятнее всего, залетела российская ракета Х-22 или Х-101, - Polsat News

По информации польских СМИ из "военных источников", неизвестным объектом, нарушившим воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, с территории Украины, стала российская ракета Х-22 или Х-101.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

Информация источников СМИ якобы указывает на то, что влетевшим на территорию Польши объектом в пятницу утром, вероятнее всего, была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101.

"По неофициальной информации из военных источников, ракета якобы пролетела вдоль границы и нарушила наше воздушное пространство.

После смены траектории она должна была вернуться на украинскую территорию, и там, вероятно, была сбита украинской системой противовоздушной обороны", - говорится в материале.

Летающий объект, двигавшийся с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобычев в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводова.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Польше зафиксировали появление "неизвестного объекта", залетевшего в страну с территории Украины во время массированной ракетной атаки РФ.

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после того, как было нарушено воздушное пространство страны с территории Украины.

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