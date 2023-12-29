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Новости Война
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В Польшу, вероятнее всего, залетела российская ракета Х-22 или Х-101, - Polsat News

х-22

По информации польских СМИ из "военных источников", неизвестным объектом, нарушившим воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, с территории Украины, стала российская ракета Х-22 или Х-101.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

Информация источников СМИ якобы указывает на то, что влетевшим на территорию Польши объектом в пятницу утром, вероятнее всего, была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101.

"По неофициальной информации из военных источников, ракета якобы пролетела вдоль границы и нарушила наше воздушное пространство.

После смены траектории она должна была вернуться на украинскую территорию, и там, вероятно, была сбита украинской системой противовоздушной обороны", - говорится в материале.

Летающий объект, двигавшийся с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобычев в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводова.

Также читайте: Воздушные силы об "объекте" над Польшей: Еще один знак для партнеров - усилить Украину

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше зафиксировали появление "неизвестного объекта", залетевшего в страну с территории Украины во время массированной ракетной атаки РФ.

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после того, как было нарушено воздушное пространство страны с территории Украины.

 Также читайте: Блокирование границы: в очередях находятся более 8,4 тыс. фур на въезд в Украину, - Госпогранслужба

Автор: 

крылатые ракеты (879) обстрел (27071) Польша (8408)


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Топ комментарии
+24
Нажаль, вявиться що залетіла українська ракета "с-300". Я сильно здивуюсь, що поляки скажуть що це дійсно москальська ракета
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29.12.2023 15:24
+22
Скоріш посилять блокаду переходів з Україною.
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29.12.2023 15:32
+21
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29.12.2023 15:41
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поляки-здрасте ми з московії.
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29.12.2023 18:27 Ответить
А чому польські (а по суті і по факту рашистські агенти в Польщі) любителі блокувати цивільні автомобілі на пунктах пропуску, не заблокували проліт рашнявим ракетам і пропустили через кордон? Мабуть тому, що вони агенти ФСБ, а не поляки. Та і рашистські ракети, від обстрілів якими їх Україна закриває, це ж їм не автівки з цивільними громадянами, зерном, та іншими товарами блокувати, які доречі теж є складовою цілісного механізму, який працює і на захист тієї ж самої Польщі.
Тому цим московитам в Польщі, варто подумати (якщо є чим думати), перш ніж перекривати дороги заради московитських кровавих рублів. Бо ці перекриті ними шляхи, це так само перекритий захист для самої Польщі, з жертвами у майбутньому. І гарантую - НАТО не вбачатиме за потрібне, вводити в дію ст. 5, навіть у разі прямої СВО (як рашня це назва і в цьому випадку) рашистів на території Польщі.
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29.12.2023 20:12 Ответить
"найімовірніше, була російська крилата ракета Х-22 або Х-101. ... Після зміни траєкторії вона повинна була повернутися на українську територію і там, ймовірно, була збита українською системою протиповітряної оборони"

"З початку повномасштабного вторгнення російський агресор випустив по Україні 300 ракет Х-22, жодна з яких не була збита засобами протиповітряної оборони. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат"
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29.12.2023 20:35 Ответить
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