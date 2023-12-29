Напавшего на журналистов "Схем" Тельбизова возобновляют в должности в государственном "Укрэксимбанке", - нардеп Лерос

Уволенный за нападение на журналистов "Схем" директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов возобновляется в должности в государственном банке.

Об этом сообщил народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"По моим источникам, он собрал сотрудников банка и хвастался, что выиграл дело в суде, пафосно заявив, что скоро планирует восстановиться в должности, а вчера ему уже сделали пропуск", - отметил нардеп.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября 2021 года суд назначил Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

14 сентября 2022 г. суд признал виновными бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега Осипова и назначил каждому штраф. Мецгеру определили наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен. Тельбизову и Осипову суд назначил штраф по 1700 гривен каждому.

11 ноября 2022 года Мецгера назначили председателем павления ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье").

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