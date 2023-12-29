РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10130 посетителей онлайн
Новости
8 235 24

Напавшего на журналистов "Схем" Тельбизова возобновляют в должности в государственном "Укрэксимбанке", - нардеп Лерос

тельбізов

Уволенный за нападение на журналистов "Схем" директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов возобновляется в должности в государственном банке.

Об этом сообщил народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"По моим источникам, он собрал сотрудников банка и хвастался, что выиграл дело в суде, пафосно заявив, что скоро планирует восстановиться в должности, а вчера ему уже сделали пропуск", - отметил нардеп.

Напавшего на журналистов Схем Тельбизова возобновляют в должности в государственном Укрэксимбанке, - нардеп Лерос 01

Читайте также: Из "Укрэксимбанка" окончательно уволили двух нападавших на журналистов "Схем" - Тельбизова и Осипова, которых восстановили на должностях

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.

11 октября 2021 года суд назначил Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

14 сентября 2022 г. суд признал виновными бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега Осипова и назначил каждому штраф. Мецгеру определили наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен. Тельбизову и Осипову суд назначил штраф по 1700 гривен каждому.

11 ноября 2022 года Мецгера назначили председателем павления ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье").

Читайте также: Банкир семьи Зеленского, напавший на журналистов, получил новый денежный пост

Автор: 

Укрэксимбанк (123) Лерос Гео (378) Мецгер Евгений (70)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Яка держава такий і державний банк.
показать весь комментарий
29.12.2023 18:20
+16
Свої корупціонери - "не корупціонери"; свої ухилянти - "не ухилянти"; свої зрадники - "патріоти"!
показать весь комментарий
29.12.2023 18:25
+16
Щось пригадалось....
показать весь комментарий
29.12.2023 18:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яка держава такий і державний банк.
показать весь комментарий
29.12.2023 18:20 Ответить
Свої корупціонери - "не корупціонери"; свої ухилянти - "не ухилянти"; свої зрадники - "патріоти"!
показать весь комментарий
29.12.2023 18:25 Ответить
Це вже "покращення" від зєшобли чи ще ні?
показать весь комментарий
29.12.2023 18:27 Ответить
...ще й компенсацію виплатять з півмільйона за вимушену перерву...
показать весь комментарий
29.12.2023 18:27 Ответить
треба мобілізовувати простий люд заради захисту простих боєвиків банку
показать весь комментарий
29.12.2023 18:29 Ответить
щільне коло зефахівців
показать весь комментарий
29.12.2023 18:30 Ответить
Щось пригадалось....
показать весь комментарий
29.12.2023 18:38 Ответить
Тельбізови, фрідмани, арахамії, шифіри...всі свої, давіть цих українчиків і чим більше ви їх будете давити і обкрадати, тим більше з них проголосує за вас. Так, 73%, я не помилився?
показать весь комментарий
29.12.2023 18:39 Ответить
..ценный кадр, даже флешу не смог стереть.. их по этому признаку сейчас и набирают: тупой - значит подходишь.. Монолитная команда плучается.. Аминь..
показать весь комментарий
29.12.2023 18:47 Ответить
Зачекайте,мразота. Вернемося скоро...
показать весь комментарий
29.12.2023 18:54 Ответить
в тцк його віправити саме те☝️
показать весь комментарий
29.12.2023 18:56 Ответить
Де ці вилупки, які під новинами про Порошенка жаліються, що на цензорі не дають захищати зелену шоблу? Ви під такими новинами повигороджуйте вашу улюблену золотоординсько-золототелячу ОПГ.
показать весь комментарий
29.12.2023 19:00 Ответить
Судді МАЙДАНУ, виконують установки портнова+татарова!
Це ж Червінського пресувати, була команда… Ось така вона, Чесна Феміда, зкацапленого кривосуддя!!
Суддівські в Україні, ще з часів кучмарика, це ОКРЕМА сімейна КАСТА! Підрахуй з портновим та лукаш, можуть підтвердити ці династії!
В Україні є багато інших каст: посадовці категорї А, Б, В, податкова, мусорські, прокурорські, митники, держСекретарі та їх зами, прикордонники, нардепи невиїздні з зали у ВРУ і т. д.!
показать весь комментарий
29.12.2023 19:41 Ответить
Питання риторичне, але як Мецгера могли призначити керувати фінансовою компанією при існуючих вимогах НБУ до бездоганної ділової репутації керівників в фінансових компаніях? Чи відп...ти журналістів репутації не шкодить, а тільки підсилює її бездоганність?
показать весь комментарий
29.12.2023 20:27 Ответить
А чому цього Тельбізова ще не мобілізували?
показать весь комментарий
29.12.2023 20:39 Ответить
так
звичайно воювати нікому..
скрізь зе пліснява
показать весь комментарий
29.12.2023 20:59 Ответить
А хтось очікував від цієї влади виконання закону, чекайте відосіка.
показать весь комментарий
29.12.2023 21:30 Ответить
..кому ближе,сделайте внушение этой твари....Журналисты Радио Свободы это голос Свободы и трогать их нельзя
показать весь комментарий
30.12.2023 08:55 Ответить
Козлота о&ухла
показать весь комментарий
30.12.2023 16:32 Ответить
 
 