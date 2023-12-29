Напавшего на журналистов "Схем" Тельбизова возобновляют в должности в государственном "Укрэксимбанке", - нардеп Лерос
Уволенный за нападение на журналистов "Схем" директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игорь Тельбизов возобновляется в должности в государственном банке.
Об этом сообщил народный депутат Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.
"По моим источникам, он собрал сотрудников банка и хвастался, что выиграл дело в суде, пафосно заявив, что скоро планирует восстановиться в должности, а вчера ему уже сделали пропуск", - отметил нардеп.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикалову вручили подозрения.
11 октября 2021 года суд назначил Мецгеру меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.
14 сентября 2022 г. суд признал виновными бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега Осипова и назначил каждому штраф. Мецгеру определили наказание в виде штрафа в размере 3400 гривен. Тельбизову и Осипову суд назначил штраф по 1700 гривен каждому.
11 ноября 2022 года Мецгера назначили председателем павления ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье").
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ж Червінського пресувати, була команда… Ось така вона, Чесна Феміда, зкацапленого кривосуддя!!
Суддівські в Україні, ще з часів кучмарика, це ОКРЕМА сімейна КАСТА! Підрахуй з портновим та лукаш, можуть підтвердити ці династії!
В Україні є багато інших каст: посадовці категорї А, Б, В, податкова, мусорські, прокурорські, митники, держСекретарі та їх зами, прикордонники, нардепи невиїздні з зали у ВРУ і т. д.!
звичайно воювати нікому..
скрізь зе пліснява