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Новости Помощь Украине
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Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине относительно ПВО

кулеба,боррель

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу, 29 декабря, провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, находясь в бомбоубежище МИД во время тревоги.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter (X), передает Цензор.НЕТ.

В ходе разговора стороны "договорились активизировать наши совместные усилия по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны", сообщил глава МИД.

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Также министр отметил, что ключевые оборонные приоритеты Киева на 2024 год – "ускорение поставок артиллерийских боеприпасов и устранение всех барьеров для наращивания европейской оборонной промышленности".

"Жозеп проинформировал меня, что ЕС принимает меры по ускорению поставок обещанного количества артиллерийских боеприпасов и содействию быстрому развитию оборонной промышленности ЕС", – добавил Кулеба.

Кроме того, стороны обсудили предстоящий саммит ЕС 1 февраля, на котором, как ожидается, будет одобрено выделение 50 миллиардов евро для Украины на четыре года.

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"В этой связи я проинформировал высокого представителя, что украинское правительство сегодня одобрило план реформ, необходимый для запуска Ukraine Plan", – добавил глава МИД Украины.

Автор: 

убежище (284) Кулеба Дмитрий (2880) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+7
Кулеба -- ніхто!

"єрмак" керує
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29.12.2023 18:55
+6
отак проста людина в яму, депутат в бомбосховище.
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29.12.2023 18:43
+6
Ну як,треба ж пропіариться..
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29.12.2023 18:58
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29.12.2023 18:41 Ответить
отак проста людина в яму, депутат в бомбосховище.
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29.12.2023 18:43 Ответить
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29.12.2023 18:49 Ответить
З бомбосховища...
Не міг втерпіти?
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29.12.2023 18:50 Ответить
Ну як,треба ж пропіариться..
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29.12.2023 18:58 Ответить
BBC

Велика Британія надішле в Україну більше ракет протиповітряної оборони після того, як Росія завдала хвилі авіаударів вночі, заявив уряд.

У Міноборони заявили, що буде надано близько 200 одиниць зброї.
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29.12.2023 18:51 Ответить
А для нарощування української оборонної промисловості що ніні? Дивна позиція головного дипломата України.
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29.12.2023 18:53 Ответить
Так для цього треба дзвонити ахмєтову, пінчуку та іншим "владєльцам заводов газєт параходов". А хто він такий, щоб їх турбувати?
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29.12.2023 19:00 Ответить
Кулеба -- ніхто!

"єрмак" керує
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29.12.2023 18:55 Ответить
Олег Пономарь: https://www.ponomaroleg.com/budapeshtskij-memorandum-narushila-tolko-odna-strana-rossijskaya-federacziya/ Будапештский меморандум нарушила только одна страна - рф.

Там было два обязательства: страны-подписанты не будут прибегать к агрессии против Украины, а в случае, если такое случится, страны-подписанты сделают все, чтобы привлечь агрессора к ответственности в соответствии с международным правом.
США и Великобритания с первого дня агрессии выполняют взятые, в соответствии с Меморандумом, на себя обязательства. США и Великобритания создали мировую Коалицию против агрессора, вводят санкции, оказывают огромную помощь Украине - военную, финансовую, гуманитарную, дипломатическую.
Достаточна ли помощь? Нет. Просто помощь никогда не может быть достаточна.
Возьмем для примера Израиль. Израиль обладает самой совершенной системой ПВО в мире. И Израилю противостоит не Россия с до недавнего времени второй армией в мире, а гибридная маленькая Палестина, и всё равно ракеты проходят через ПВО и падают на мирные объекты, причиняя разрушения и смерть.
США, Германия, Франция, Италия, Испания и другие союзники поставили в Украину десятки систем ПВО-ПРО и без этой помощи вся территория Украины уже лежала бы в сплошных руинах.

Отчаяние и ярость могут направить людей на поиски виновных в ложном направлении.
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29.12.2023 19:08 Ответить
Почему же молчат западные союзники, если меморандум нарушила только одна страна, а?
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29.12.2023 19:19 Ответить
та не мовчать!
Чи ти хочеш, щоб вони оголосили війну порушнику договору?
То забагато буде. Та й в в меморандумі (навіть не в договорі) санкції не передбачені.
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29.12.2023 19:28 Ответить
Я ничего не хочу, знаю только что этот меморандум фуфло, поэтому про него никто не вспоминает.
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29.12.2023 19:31 Ответить
Так он же Будапештский! Проклятое место, Ватсон!
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29.12.2023 20:31 Ответить
Мовчать, тому що ніхто з "гарантів" навіть в думці не тримав, що той меморандум доведеться виконувати...
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29.12.2023 20:26 Ответить
Та не, просто они бухие подписывали, поэтому в уме не держали. Надоело обсуждать эту белиберду.
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29.12.2023 20:34 Ответить
З бомбосховища. Поговорив. Відчайдушний вчинок достойний найвищої похвали й нагороди. А міг же й не поговорити. Й не з бомбосховища не поговорити. Результат був би аналогічний. А взагалі то героїчний вчинок. Да. Особливо на фоні 99,9 % відсотка українців, котрі хй забили на тривоги й бомбосховища...
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29.12.2023 19:37 Ответить
А почему же не из укрытия Авдеевки? Суки зеленые
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29.12.2023 19:58 Ответить
Новина ні про що, хто такий Кулеба? Це лакей у Ермака.
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30.12.2023 07:16 Ответить
 
 