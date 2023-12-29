Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине относительно ПВО
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу, 29 декабря, провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, находясь в бомбоубежище МИД во время тревоги.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter (X), передает Цензор.НЕТ.
В ходе разговора стороны "договорились активизировать наши совместные усилия по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны", сообщил глава МИД.
Также министр отметил, что ключевые оборонные приоритеты Киева на 2024 год – "ускорение поставок артиллерийских боеприпасов и устранение всех барьеров для наращивания европейской оборонной промышленности".
"Жозеп проинформировал меня, что ЕС принимает меры по ускорению поставок обещанного количества артиллерийских боеприпасов и содействию быстрому развитию оборонной промышленности ЕС", – добавил Кулеба.
Кроме того, стороны обсудили предстоящий саммит ЕС 1 февраля, на котором, как ожидается, будет одобрено выделение 50 миллиардов евро для Украины на четыре года.
"В этой связи я проинформировал высокого представителя, что украинское правительство сегодня одобрило план реформ, необходимый для запуска Ukraine Plan", – добавил глава МИД Украины.
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Не міг втерпіти?
Велика Британія надішле в Україну більше ракет протиповітряної оборони після того, як Росія завдала хвилі авіаударів вночі, заявив уряд.
У Міноборони заявили, що буде надано близько 200 одиниць зброї.
"єрмак" керує
Там было два обязательства: страны-подписанты не будут прибегать к агрессии против Украины, а в случае, если такое случится, страны-подписанты сделают все, чтобы привлечь агрессора к ответственности в соответствии с международным правом.
США и Великобритания с первого дня агрессии выполняют взятые, в соответствии с Меморандумом, на себя обязательства. США и Великобритания создали мировую Коалицию против агрессора, вводят санкции, оказывают огромную помощь Украине - военную, финансовую, гуманитарную, дипломатическую.
Достаточна ли помощь? Нет. Просто помощь никогда не может быть достаточна.
Возьмем для примера Израиль. Израиль обладает самой совершенной системой ПВО в мире. И Израилю противостоит не Россия с до недавнего времени второй армией в мире, а гибридная маленькая Палестина, и всё равно ракеты проходят через ПВО и падают на мирные объекты, причиняя разрушения и смерть.
США, Германия, Франция, Италия, Испания и другие союзники поставили в Украину десятки систем ПВО-ПРО и без этой помощи вся территория Украины уже лежала бы в сплошных руинах.
Отчаяние и ярость могут направить людей на поиски виновных в ложном направлении.
Чи ти хочеш, щоб вони оголосили війну порушнику договору?
То забагато буде. Та й в в меморандумі (навіть не в договорі) санкції не передбачені.