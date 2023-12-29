Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине относительно ПВО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу, 29 декабря, провел телефонный разговор с высоким представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем, находясь в бомбоубежище МИД во время тревоги.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter (X), передает Цензор.НЕТ.

В ходе разговора стороны "договорились активизировать наши совместные усилия по предоставлению Украине дополнительных систем противовоздушной обороны", сообщил глава МИД.

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Также министр отметил, что ключевые оборонные приоритеты Киева на 2024 год – "ускорение поставок артиллерийских боеприпасов и устранение всех барьеров для наращивания европейской оборонной промышленности".

"Жозеп проинформировал меня, что ЕС принимает меры по ускорению поставок обещанного количества артиллерийских боеприпасов и содействию быстрому развитию оборонной промышленности ЕС", – добавил Кулеба.

Кроме того, стороны обсудили предстоящий саммит ЕС 1 февраля, на котором, как ожидается, будет одобрено выделение 50 миллиардов евро для Украины на четыре года.

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"В этой связи я проинформировал высокого представителя, что украинское правительство сегодня одобрило план реформ, необходимый для запуска Ukraine Plan", – добавил глава МИД Украины.