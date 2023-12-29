В течение суток произошло 31 боевое столкновение, на Авдеевском направлении отражены 15 атак врага, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18.00 29.12.2023.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

"Продолжаются 674-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 31 боевое столкновение.

РФ продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины. Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники, увеличил количество авиаударов.

Сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине, атаковав объекты критической инфраструктуры, промышленные, военные и гражданские объекты. Противник применил против Украины около 160 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БПЛА. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 88 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 27 ударных БПЛА "Shahed-136/131" были уничтожены.

Всего враг нанес 134 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больницы, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Красные Лозы, Железный Мост, Блешня Черниговской области; Степок, Запселье, Басовка, Поповка Сумской области; Уды, Гурьев Казачок, Красное Первое, Амбарное Харьковской области.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 357 520 человек (+850 в сутки), 5953 танка, 8417 артсистем, 11033 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Серебрянка Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражена атака противника в районе Андреевки Донецкой области, где противник пытался восстановить утраченное положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 3 атаки врага в районах Степного, Авдеевки и еще 12 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь и Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник совершил 5 безуспешных атак на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались такие населенные пункты Донецкой области, как Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское, Степногорск Запорожской области.

Читайте также: Германия недооценила военный потенциал России по производству оружия для войны против Украины, - генерал Бундесвера Фрейдинг

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Ивановка, Антоновка, Новотягинка, Херсон Херсонской области; Солончаки Николаевской области.

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, но наши подразделения и дальше удерживают занятые позиции и наносят противнику значительные потери.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника", - сообщили в Генштабе ВСУ.