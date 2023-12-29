МИД Германии об обстреле РФ: "Мы не отойдем от Украины ни на сантиметр"
Министерство иностранных дел Германии выразило поддержку Украине после массированного российского обстрела ракетами и дронами, унесшего жизни более 20 человек.
Об этом говорится в заявлении немецкого МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Внешнеполитическое ведомство заявило, что незадолго до Нового года Россия "вновь развязала террор по всей Украине".
"Более 100 ракет и беспилотников разрушили, среди прочего, роддом и оторвали людей от их повседневной жизни в смерть. Даже в 2024 году мы не отойдем от Украины ни на сантиметр", – отметили там.
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+8 Светлана Науменко
показать весь комментарий29.12.2023 19:53
+5 Colt
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+5 Гоша Фантомас #478094
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Скоро за такі некреативні вис4..ри, ведмедчук заплатню урізати буде.
Партія, яку створює в Німеччині "ліва" Сара Ваґенкнехт, виступає за зближення з Росією та жорсткішу міграційну політику, розповіла її представниця Севім Даґделен.
Партія "Союз Сари Ваґенкнехт - за здоровий глузд і справедливість", яку планують зареєструвати в Німеччині у січні 2024 року, виступає проти "економічної війни та дурних енергетичних санкцій проти Росії".
DW
На данный момент готовится вторая фаза массированного ракетно-авиационного удара по тыловым объектам ВСУ на территории Украины: на внешних подкрыльевых узлах подвески и внутрикорпусных револьверных ПУ ракетоносцев Ту-95МС16 размещаются малозаметные стратегические КР Х-555 и Х-101, также осуществляется заправка топливных систем ракетоносцев. На узлах подвески дальних ракетоносцев Ту-22М3 размещаются 3,5 - 4,5-маховые многоцелевые крылатые ракеты Х-22М/МА и Х-32.
Схоже вночі знову буде гаряче . Скотобидло не вгомониться .
Так само як і літаючий вітряк Ту-95.
Ми маємо на це повне право.
А коли цих стратегів завалять, сарафанне радіо виконає свою функцію.
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Реєстрація:06.10.2023
90 відсотків тролів на гілці...
Можно даже на сантиметр отступить назад
Но при этом дать ракеты ТАУРУС!
И мы сами отвоюем сначала сантиметры
Потом метры
А потом и все километры
Нашей,украинской земли
смотришь как кто и на кого напал, смотришь на то ЧТО ИМЕЛ совок
и как можно было "напасть", типо это как бы ты "напал " на Тайсона с кулаками.
ты совковое говно, ты почитай кто и на кого "напал" ***. тупая ты дура или кто ты там
мало бомбят? чтобы ты понял, как и все подобные тебе - ЛЮБОЙ кто мочил совков - герой! Армия Власова - герои и прочие кто помогал мочить нелюдей, варваров. Орки на востоки - такие же. Иди, шоле, поплачь над пропавшими без лаптей морячками
мало водки нехватило? чтобы ты понял, как и все подобные тебе - сперва проспись от стекломоя, потом пиши каменты
то й йди радуйся чорт
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Дві неділі тому приїхав петриот з Німечччини, і якби не вони, у нас було б трупів та руйнувань у десять разів більше. Друге питання - що заважало за 30 років настругати снарядів та танків?
Казяться вони, з підводну річну хлатілію мацкви та знищені сушки!! Он, як їх, на цих адресах, попердолило…
Дотримуймося інфорМГігієни під час московської війни в Україні!! Пильнуймо вуха.
Дякуємо Західних Партнерів за дієву допомогу Українцям!
Слава Україні !