МИД Германии об обстреле РФ: "Мы не отойдем от Украины ни на сантиметр"

Министерство иностранных дел Германии выразило поддержку Украине после массированного российского обстрела ракетами и дронами, унесшего жизни более 20 человек.

Об этом говорится в заявлении немецкого МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Внешнеполитическое ведомство заявило, что незадолго до Нового года Россия "вновь развязала террор по всей Украине".

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"Более 100 ракет и беспилотников разрушили, среди прочего, роддом и оторвали людей от их повседневной жизни в смерть. Даже в 2024 году мы не отойдем от Украины ни на сантиметр", – отметили там.