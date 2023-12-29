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Новости
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В Европарламенте инициировали сбор подписей за недоверие Еврокомиссии из-за размораживания 10 млрд евро для Венгрии

еврокомиссия,єврокомісія

Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштревичюс заявил, что в Европейском парламенте инициировали сбор подписей об объявлении недоверия Еврокомиссии из-за размораживания 10 миллиардов евро Венгрии накануне "украинского" саммита ЕС.

Об этом Ауштревичюс сказал в интервью Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Евродепутат считает, что размораживание средств стало "платой" Евросоюза за решение Венгрии не блокировать одобрение начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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"Комиссия, по моей оценке, совершила ошибку. Если нужно было делать это размораживание, нужно было делать раньше. Я не видел ни одной аналитической бумаги со стороны Еврокомиссии, на почве чего были разморожені (средства. – Ред.)", – заявил он.

Ауштревичюс утверждает, что о таком решении Еврокомиссии не были предупреждены и страны-члены ЕС.

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"Итак, решение политическое, а значит, риск принимает кто? (Президент Еврокомиссии. – Ред.) Фон дер Ляйен. Поэтому некоторые мои коллеги в Европарламенте уже начали инициативный процесс – собирают подписи о недоверии ЕК", – добавил евродепутат.

По его мнению, в этой ситуации Виктор Орбан "кажется в выигрыше": "Он диктует условия, он является тем, кто начинает и заканчивает процесс. Но за это Венгрия заплатит большую цену, потому что недоверие к Орбану еще больше возросло".

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13 декабря Европейская комиссия разблокировала 10 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии, замороженных из-за проблем верховенства права, накануне саммита ЕС, на котором Орбан обещал заблокировать финансовую и политическую поддержку Украины.

Но, наконец, венгерский премьер уступил во время голосования за открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Автор: 

Еврокомиссия (1452) Европарламент (1799) недоверие (39) Ауштревичюс Пятрас (25)


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Топ комментарии
+12
Це, мабуть, найдорожча філіжанка кави була - 10млрд!
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29.12.2023 20:28
+8
Литва рулює. Пора вже виводити на чисту воду залаштункових отримувачів кремлівських срібників - хай з кров'ю привселюдно вихаркують кожен кацапський рубль.
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29.12.2023 20:37
+2
Вопрос нужно ставить по другому: а что собственно Угорщина делает в ЕС? Если нет, юридичкеских норм ее исключения, то кто мешает другим странам "выйти" с этого странного союза и создать другой, на других правилах и нормах!?
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29.12.2023 20:57
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Правила форума Совет форумчан
але не шляхом відствки Урсули!
міняйте правила в ЄС к епеням
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29.12.2023 21:28 Ответить
Це, мабуть, найдорожча філіжанка кави була - 10млрд!
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29.12.2023 20:28 Ответить
Красиво!
Очень....
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29.12.2023 20:34 Ответить
Дякую!
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29.12.2023 23:58 Ответить
Тепер ******* буде Литву звинувачувати у всіх бідах світу.
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29.12.2023 20:33 Ответить
Литва рулює. Пора вже виводити на чисту воду залаштункових отримувачів кремлівських срібників - хай з кров'ю привселюдно вихаркують кожен кацапський рубль.
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29.12.2023 20:37 Ответить
Я не розумію, чому питання допомоги просто-напросто не винесуть на голосування Європарламенту. Там у притомних партій більшість - проголосували і Орбан не може зробити нічого і не треба тоді йому 10 млрд давати. Все ж просто!
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29.12.2023 20:40 Ответить
Негідник орбан, а відповідати має Фон дер Ляєн, яка є адвокатом України.Тому треба її усунути і обрати рашистського агента -зате справедливість не постраждає.
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29.12.2023 20:40 Ответить
Вопрос нужно ставить по другому: а что собственно Угорщина делает в ЕС? Если нет, юридичкеских норм ее исключения, то кто мешает другим странам "выйти" с этого странного союза и создать другой, на других правилах и нормах!?
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29.12.2023 20:57 Ответить
союз стран без друзей *****!
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29.12.2023 20:58 Ответить
Когда вступила в ЕС, там правили другие.
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30.12.2023 01:11 Ответить
Україні треба. Бо без грошей і стандартів ЄС, Україна ніколи не вибереться із совкового лайна
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29.12.2023 21:48 Ответить
Довго цей процесс буде в головах асимілюватися. Молодняку то шо, вони в же з іншого тіста так би мовити. Старе покоління рудимент. Як і ми ним станемо в свій час пізніше. Нажаль. А гроші знайдуться. Хліб кожен раз з'їдається, а гроші лишаються.
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29.12.2023 23:20 Ответить
Єевропарламенту потрібно орбану ці 10 мілліардів євро замінити на 10 мілліардів фублів хай ними користується у вбиральні бо більш ні для чого вони не годяться в ЄС
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30.12.2023 06:37 Ответить
...очень интересно,как разблокировали фин помощь Венгрии,а была договоренность ее блокировать...Интересно,интересно....
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30.12.2023 10:05 Ответить
 
 