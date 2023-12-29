В Европарламенте инициировали сбор подписей за недоверие Еврокомиссии из-за размораживания 10 млрд евро для Венгрии

Евродепутат от Литвы Пятрас Ауштревичюс заявил, что в Европейском парламенте инициировали сбор подписей об объявлении недоверия Еврокомиссии из-за размораживания 10 миллиардов евро Венгрии накануне "украинского" саммита ЕС.

Об этом Ауштревичюс сказал в интервью Delfi, передает Цензор.НЕТ.

Евродепутат считает, что размораживание средств стало "платой" Евросоюза за решение Венгрии не блокировать одобрение начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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"Комиссия, по моей оценке, совершила ошибку. Если нужно было делать это размораживание, нужно было делать раньше. Я не видел ни одной аналитической бумаги со стороны Еврокомиссии, на почве чего были разморожені (средства. – Ред.)", – заявил он.

Ауштревичюс утверждает, что о таком решении Еврокомиссии не были предупреждены и страны-члены ЕС.

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"Итак, решение политическое, а значит, риск принимает кто? (Президент Еврокомиссии. – Ред.) Фон дер Ляйен. Поэтому некоторые мои коллеги в Европарламенте уже начали инициативный процесс – собирают подписи о недоверии ЕК", – добавил евродепутат.

По его мнению, в этой ситуации Виктор Орбан "кажется в выигрыше": "Он диктует условия, он является тем, кто начинает и заканчивает процесс. Но за это Венгрия заплатит большую цену, потому что недоверие к Орбану еще больше возросло".

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13 декабря Европейская комиссия разблокировала 10 миллиардов евро средств ЕС для Венгрии, замороженных из-за проблем верховенства права, накануне саммита ЕС, на котором Орбан обещал заблокировать финансовую и политическую поддержку Украины.

Но, наконец, венгерский премьер уступил во время голосования за открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.