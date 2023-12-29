Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома", в него вошли Гончарук и Милованов

Кабмин на заседании 29 декабря утвердил состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.

В состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" вошли:

– Алексей Гончарук, который в период с 2019-2020 года занимал должность премьер-министра Украины. Гончарук также является председателем наблюдательного совета ОО "Аэроразведка".

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– Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики. Милованов также бывший глава наблюдательного совета "Укроборонпрома".

- Сергей Коновец - бывший член Наблюдательного совета Укрэксимбанка и правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, Коновец является членом наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины".

- Давид Ломджария – член наблюдательного совета "Укрзализныци". Ломджария является исполнительным директором в "Iberia Group", управляющий партнер "Four Seas Trading" и глава наблюдательного совета "SunEnergy Bank" (все эти компании расположены в Грузии).

- Линди Смит – президент и СЭО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC).

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"Это мощная команда профессионалов с огромным опытом и экспертизой. Я уверен, что вместе с Германом Сметаниным новый наблюдательный совет успешно продолжит трансформацию "Укроборонпрома" в прозрачный европейский оборонный холдинг", – добавил Камышин.