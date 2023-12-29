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Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома", в него вошли Гончарук и Милованов

милованов

Кабмин на заседании 29 декабря утвердил состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.

В состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" вошли:

– Алексей Гончарук, который в период с 2019-2020 года занимал должность премьер-министра Украины. Гончарук также является председателем наблюдательного совета ОО "Аэроразведка".

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– Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики. Милованов также бывший глава наблюдательного совета "Укроборонпрома".

- Сергей Коновец - бывший член Наблюдательного совета Укрэксимбанка и правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, Коновец является членом наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины".

- Давид Ломджария – член наблюдательного совета "Укрзализныци". Ломджария является исполнительным директором в "Iberia Group", управляющий партнер "Four Seas Trading" и глава наблюдательного совета "SunEnergy Bank" (все эти компании расположены в Грузии).

- Линди Смит – президент и СЭО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC).

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"Это мощная команда профессионалов с огромным опытом и экспертизой. Я уверен, что вместе с Германом Сметаниным новый наблюдательный совет успешно продолжит трансформацию "Укроборонпрома" в прозрачный европейский оборонный холдинг", – добавил Камышин.

Автор: 

Гончарук Алексей (842) наблюдательный совет (101) Укроборонпром (1238) Милованов Тимофей (289)


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Топ комментарии
+39
Оце срака в державі ...................................................................
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29.12.2023 20:40
+38
Самокатчики і дебіли кінець епохи здорового глузду
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29.12.2023 20:42
+34
Парад абсурду триває...
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29.12.2023 20:41
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Правила форума Совет форумчан
А чому вони досі не в ЗСУ?
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29.12.2023 20:37 Ответить
Тому, що без них Укроборонпром залишиться сиротою.
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29.12.2023 20:49 Ответить
А може варто спробувати?
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29.12.2023 23:49 Ответить
Саросцятата Пінчука .Міловано керує його кіївськоюшколою економіки , працюючи до цього ще й в Штатах. Гончарук16 октября 2019 года на фоне обвинений в СМИ в фальсификации данных о наличии у себя учёной степени доктора философии (о чём он утверждал в методическом пособии «Закон Украины. О выборах народных депутатов Украины»), вынужден был публично заявить, что «не является учёным и никогда научной деятельностью не занимался»Партія Слуга Народа (з вул Банкової.)
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30.12.2023 01:27 Ответить
После выступления на YES Гончарука провожал на встречу Пинчук, который является организатором этого форума.

Журналисты поинтересовались у премьера, успел ли он уже познакомиться со всеми олигархами.Гончарук напомнил, что виделся в Офисе Президента с Коломойским, а с Пинчуком встречается не впервые, поскольку тот ранее также приходил на встречу с Президентом Владимиром Зеленским.
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30.12.2023 01:34 Ответить

Віктора Пінчука викликали на допит в Генпрокуратуру в справі так званої чорної бухгалтерії Януковича - він має з'явитись там 27 серпня. 2019 р Він співпрацював із Полом Манафортом і оплачував послуги лобістів Януковича у США https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html

Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою Трампа

Український мільярдер Віктор Пінчук найняв колишню журналістку, яка розглядалася на одну з високих посад у оточенні президента Трампа, лобістом своїх інтересів у Сполучених Штатах.

Моніка Кроулі,

в 2015 році року Фонд https://www.ukrinform.ua/tag-pincuk Пінчука пожертвував $150 тис. Фонду Трампа для виступу Трампа на Європейській зустрічі з питань безпеки.

Радіо Свобода Україна - 01 январь 2017 год Посол України у США Валерій Чалий розкритикував олігарха Віктора Пінчука за його статтю в американському щоденнику The Wall Street Journal про нібито необхідність «болючих компромісів» і поступок Росії для врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу.
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30.12.2023 02:19 Ответить
Поминання сороса-це маркер.Сороса ненавадять Трамп,путін,сі,орбан.Мафіозно-фашистськими кланами вливаються міліарди щоб щоб виставити його у негативі.Як же палає у цих уродів одне упоминання Сороса,його фондів і людей з ним повязаних.
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30.12.2023 05:23 Ответить
Читайте нижчеижче чому українських СОРОСЦЯТ
я саме назвала так

"Відродження" опублікувало офіційну позицію щодо подій в Україні.

Фонд Джорджа Сороса "Відродження", який багато років співпрацює з фондами Віктора та Олени Пінчук, розкритикував https://tsn.ua/politika/pislya-skandalnoyi-statti-poroshenko-ne-pide-na-lanch-pinchuka-v-davosi-zmi-858490.html позицію олігарха щодо урегулювання ситуації в Україні , викладену в статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненій в газеті Wall Street Journal. 7 січня 2017 рік
https://tsn.ua/politika/fond-sorosa-rozkritikuvav-skandalnu-stattyu-pinchuka-ale-ne-pripinit-spivpraci-z-nim-859383.html
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30.12.2023 09:28 Ответить
Оце срака в державі ...................................................................
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29.12.2023 20:40 Ответить
"Ми довго працювали над тим, щоб "Укроборонпром" отримав найкращу наглядову раду. Так і сталося", - вважає Камишін.

Хотілось би дізнатись про здобутки цих гігантів економіки, включно з самим камИшІним.
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29.12.2023 20:54 Ответить
почему не охвачен еще этот "ценный" член всех наглядовых рад ?

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29.12.2023 21:05 Ответить
Наверное Пинчук не успел дипломат с "рекомендательным письмом" занести.
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29.12.2023 21:16 Ответить
Бо якщо це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою, то чому вони не залишились на попередніх посадах?
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30.12.2023 01:28 Ответить
Парад абсурду триває...
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29.12.2023 20:41 Ответить
круговоріт ЗЄгівна в Україні - тоне, а потім знову вспливає
новіе лица ЗЄномєнклатура

.
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29.12.2023 21:02 Ответить
Це стимул дермака до прискорення здачі України.
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29.12.2023 20:42 Ответить
Тобто, там де "голова" (Мілованов) не здолала, там "члєн" (Мілованов) подолає?
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29.12.2023 20:42 Ответить
Самокатчики і дебіли кінець епохи здорового глузду
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29.12.2023 20:42 Ответить
мене більше цікавлять вибориПрезидента в травні 2024, бо 5-річний термін збігає в 2024 р і немає конституційної норми про продовження повноважень Президента в час військового стану чи війни. Законодавці не передбачили війну з кацапами. Значить в о Президента буде Стефанчук. Це повний треш
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29.12.2023 20:43 Ответить
Кака *уй разница, зеденок или стефанчмок. все равно будет елдак.
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29.12.2023 20:51 Ответить
єлдак навіть не держслужбовець. до нього будуть питання в прокурора
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29.12.2023 20:53 Ответить
Это "серый кардинал", ставленник фсб. пока прикрывается зедёнком. Фесебе его в обиду не даст, а стефанчмук -это не гастелло и факел себе в дупу пхать не будет.
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29.12.2023 21:05 Ответить
Голова ВР Рибак в сій час (2014) подав заяву на звільнення,

18 лютого 2014 спікер відмовився реєструвати проект постанови опозиції про повернення Конституції 2004. Після цього опозиція заблокувала президію і трибуну Верховної Ради.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B2%D0%B1%D0%B2-10 [10] Це призвело до ескалації конфлікту, кровопролиття і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F вбивства великої кількості громадян України .

22 лютого 2014 подав у відставкуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] . Верховна Рада 326 голосами підтримала відкликання спікера.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]

Згодом Рибак заявив, що після передачі влади в Україні в.о. президента Турчинову 2014 року він пішов на політичну пенсію. У своїх пізніших висловлюваннях підкреслював, що вважає реванш Януковича в Україні неможливим, оскільки Україна стала іншою й пішла вперед.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
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29.12.2023 21:08 Ответить
Я думаю "доходяга" тоже попробует сдрыснуть, под любым предлогом.
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29.12.2023 21:13 Ответить
його на шнурку тримають щоб не всрався і не втік. хороми то в Лондині а не в рубльовці
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29.12.2023 21:15 Ответить
До ескалації конфлікту, кровопролиття і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F вбивства великої кількості громадян України . призвело не блокування трибуни опозицією, а дозвіл Януковича на розстріл майданівців.
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30.12.2023 01:32 Ответить
Уточніть, що призначив його парламент, а не пАпереднік.
Чи какаяразніца?
Гончарук? ПроФФесіонал. Пройшов школу участі в телешоу. За 5 місяців прем'єрства проср.а 118 млрд гривень держскарбниці зі 130 млрд залишених пАпередніком.
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29.12.2023 21:04 Ответить
Вот именно. В парламенте была коалиция патриотически настроенных людей, строявших плечом к плечу на майдане. А то, что они потом переср@лись между собой, не поделивши кусок пирога, это их проблема. И какая заразница, что они были на майдане, главное оттяпать себе кусок пирога,. А делиться не хотели, все себе. Я у руля и я рулю. Вот так оно и строилось.
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29.12.2023 21:13 Ответить
Не варто узагальнювати. Узагальнення- маніпуляція.
Коаліція розпалась через амбіції конкретної персони. БабЮлі.
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29.12.2023 21:29 Ответить
Вот вам Юлия Владимировна поперек горла встала, что при Юще, что при Порохе. И что характерно, президенты от майдана так боятся Тимошенко. Сильная женщина она, в отличии от слабых бывших президентов.
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29.12.2023 21:34 Ответить
Мені глибоко пофіг на цю страшную женщІну. Вона зруйнувала коаліцію. Вона приклала свої брудні рученяти до обрання ВладімірСсанича презЕдентом. І що дійсно цікаво (дякую за наводку), цю сільнуюженщину зЕрмак абсолютно влаштовує, як і вона зЕрмака.
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29.12.2023 22:37 Ответить
Два дебіла-ето сила!!
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29.12.2023 20:43 Ответить
Мілованов це той поц, якого вояки ***** криють за дописи щодо АЗС?
Це якійсь тролінг від опи?
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29.12.2023 20:44 Ответить
Р.S. і повноваження єрмака припиняться в один день
куда пацани "бежать будут"
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29.12.2023 20:45 Ответить
які люди і досі на волі)))мерзені виродки знову на плаву??таких дажеко від себе не відпускають завжди знайдеться де їх пристроїти щоб мати ,,руки що не крали,,))
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29.12.2023 20:46 Ответить
Шо, у елдака тимафеича кончились запасные на лавке?
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29.12.2023 20:48 Ответить
"... Іних уж нєт (Алєксєй Ковальов, небіжчик зі слуг наріда), а тє - далєче ( втікач на кацапію Вадік Слюсарєв з тих же слуг)".
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29.12.2023 20:57 Ответить
"..семья-то большая, та два долбо#ба..."(с)
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29.12.2023 20:48 Ответить
Ну той шо підарів з геями плутає
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29.12.2023 20:49 Ответить
Милованов, де дрони! Ану знайди де вони лежать
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29.12.2023 20:49 Ответить
заїхали на самокаті
два придурка
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29.12.2023 20:50 Ответить
Два кента *уета и *бота.
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29.12.2023 20:53 Ответить
Поки у всіх кутках країни народ зайнятий ліквідацією наслідків ракетного обстрілу, ЗЄлєшобло виихаоя робить ще одну диверсію.
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29.12.2023 20:54 Ответить
хлопчики тяжко відслужили "на водах", моряки
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29.12.2023 20:54 Ответить
какая неожиданность..
- для бесполезной, дороговалютной прокладки - "Укроборонпрома" в самый раз - бэушные, проверенные временем и ситуациями, прокладки из ко-манды неувядающей Зельды
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29.12.2023 20:55 Ответить
В полку зе-бидла поповнення ... Логіка від"ємного відбіру працює безвідмовно. Тепер почали підбирати навіть той непотреб, який самі ж колись викинули на смітнік... Підняв, відмив від лайна, придивився, бляха-муха, так це ж "новиє ліца"... Ну що, какієразніци, вам обіцяли "пріколи", вам казали "я ваш вирок", вам обіцяли "нових ліц", вам казали "я вам нічєво нєдолжен"? Все це на всі 100% виконано, жеріть тупі курви, нє абляпайтесь. Бо преЗЕдентська програма виконана та перевиконана... А, нє, стоп, ще залишилось "дагаваріцца с путіним пасрєдінє та зазирнути йому в очко, щоб увідєть там "мір"... Для цього потрібен другий строк, бо мальчік ще вчиться, але ж ви мальчіка нє падвєдьотє? Бо мальчік та андрєйбарісавіч на вас дуже розраховують ... що вже казати про владіміравладіміравіча.
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29.12.2023 20:55 Ответить
Ось така херня малята, а вам привладні чудять…
ТЦК їх чекало на медкомісію, а вони потікали на посади, щоб їх забронювали у кадрах дівчатка!!
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29.12.2023 20:59 Ответить
Тріумф холівару зі здоровим глуздом.
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29.12.2023 21:04 Ответить
Два дебіла то сила, гірше тільки три дебіла Наглядачі багатостаночники, ночей не сплять все наглядають і наглядають
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29.12.2023 21:04 Ответить
Складається відчуття "дежав'ю"...!)))
Назад до "джерел"...?!)
Оці "напрацюють"...
Де ж Богдан...?!)
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29.12.2023 21:06 Ответить

Андрія з Богданом колись бачили в компанії цапа [- брата по розуму]. Однак, наразі точно невідомо, чи то була їхня крайня знимка.
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29.12.2023 21:59 Ответить
богдан пригадав свого колишнього Козла і образив тваринку
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30.12.2023 00:04 Ответить
Гівно по колу циркулює.
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29.12.2023 21:08 Ответить
Гончарук - хлопчик-маріонетка з телемасовки, якого поставили прем'єр-міністром, потім зняли, направили на навчання (інструктаж) у США, тепер він звідти повернувся і готовий представляти інтереси США в Укроборонпромі, Мілованов просто дебіл (яким він сам себе визнав публічно) і агент впливу, який поставлений ззовні, щоб формувати тут політику, вигідну тим хто його сюди прислав, дав грошенят на розкрутку, зробив міністром (руйнування) економіки.
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29.12.2023 21:09 Ответить
А гончарука з самокатом взяли?
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29.12.2023 21:14 Ответить
в україні повна срака!
країною керують дегенерати, які вирішили, що генії.
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29.12.2023 21:21 Ответить
Шо тапер поробиш як що дегенерати похоронили Украіну своїм вибором у 19 році.
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30.12.2023 05:30 Ответить
Схоже оборонпрому капець...
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29.12.2023 21:22 Ответить
Похоронна команда для оборонпрому
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29.12.2023 21:29 Ответить
Глум і сором. Здавалося можна було би і звикнути за чотири роки.
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29.12.2023 21:35 Ответить
Мар'яна Безмозглая должна получить миллиардов долларов с этой комушки.. остальное Легко Кравец 😁😁😁
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29.12.2023 21:36 Ответить
Кстати Леонид Данилыч Кучма получает с любой сделки 5%>>>Данилыч Красава 😁 Истинный президент Украины
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29.12.2023 21:38 Ответить
Бл*, яку реакцію народу вони чекають..другий вже почав натравлювати на збройні сили, недодиктатура обломається.
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29.12.2023 21:40 Ответить
Як гарно звучить :- НАГЛЯДОВА РАДА...
а колись казали :- СМОТРЯЩИЕ
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29.12.2023 21:45 Ответить
И зарплата по три милліона і нахрен вони там треба ***..
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29.12.2023 21:46 Ответить
Сумно, що в таку структуру набирають таких паразитів як Милованов (кого "ніколи не цікавила Україна) і Гончарук що називав себе "профаном в економіці", а до слуг обслуговував ригів. Але навіть якщо з цими погодитися, чи є в цій наглядовій раді хоч один спеціаліст - справжній, досвідчений професіонал-"технар"? Чи в них головне вміння крутити грошовими потоками?
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29.12.2023 21:58 Ответить
Ще лишилося панночку Мендель витягти з нафталіну і пристроїти до якоїсь наглядової ради...
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29.12.2023 22:05 Ответить
А баканова когда восстановят?
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29.12.2023 22:07 Ответить
Пропал дом (с)
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29.12.2023 22:10 Ответить
Судячи з цих призначень, на Укроборонпром очікує сумне майбутнє. Біда
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29.12.2023 22:10 Ответить
Я думаю вже навiть самi упортi zeбiли зрозумiли ,в який припздець завiв нас цей сраний вiслюк апокалiпсису.
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29.12.2023 22:27 Ответить
Тамара Пальчук

@CukTamara

В ответ

https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris

Гончарук з Миловановим поіздєржалісь? На мелі? До нашого берега як не гівно то тріски. Або дебіли.
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29.12.2023 22:27 Ответить
Для чого потрібна така кантора прокладка як Укробрронпром. Які його досягнення, чим він ефективний????
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29.12.2023 22:41 Ответить
Невже не можна було цих дебілів в якесь інше місце засунути?
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29.12.2023 22:47 Ответить
уже ставить некого специалисты в это шапито шалман не пойдуть себя запятнать а эти без совести и чести им пофиг лиш бы бабло капало вот и тасуют эту крапленную колоду Ермаки
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29.12.2023 23:13 Ответить
Це лише наглядова рада. Ці мучачос там бутафорія.
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29.12.2023 23:29 Ответить
ну как сказать, они же выплат какие-то получают из прибыли компании. Если такой же алгоритм как в УЗ, то там каждому члену ежемесячно не слабо на счет залетает. Многие даже в Украину не приезжают
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30.12.2023 22:21 Ответить
Призивного віку. Повернулися з фронту?

Віддати цих "сомокатчиків" Тані Чорновол хоча б на 6 місяців для перевірки на вшивість.
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29.12.2023 23:46 Ответить
Рад что Гончарука нормально трудоустроили
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29.12.2023 23:52 Ответить
Хотите узнать поименный список агентов рашки в Украине - просто узнайте кто конкретно лоббировал назначение этих самокатчиков и дегенерата в УОП. Это и будет тот самый "штирлицъ"
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29.12.2023 23:57 Ответить
Пиз....а Укроборонпрому!!! С такими зе и ко и врагов не надо ((((
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30.12.2023 00:24 Ответить
гончарук із своїм самокатом прийшов, чи знов з держбюджету треба куплять?
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30.12.2023 00:34 Ответить
Повний зелено-блювотний пи₴дець..🤬
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30.12.2023 16:30 Ответить
2йрік війни а УкрОборонПром не може народити навіть патронного заводу. Ну то може він просто без потреби? Більше ! Скільки він коштує податками? Може просто його закрити нах@й, а гроши спрямувати на лікування інвалідів, чи безпілотники?
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30.12.2023 17:40 Ответить
лучше бы своим производителям заказы давали на производство, а не должностя в наблюдательных советах делят
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30.12.2023 22:18 Ответить
 
 