Кабмин утвердил новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома", в него вошли Гончарук и Милованов
Кабмин на заседании 29 декабря утвердил состав наблюдательного совета акционерного общества "Украинская оборонная промышленность".
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, передает Цензор.НЕТ.
В состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" вошли:
– Алексей Гончарук, который в период с 2019-2020 года занимал должность премьер-министра Украины. Гончарук также является председателем наблюдательного совета ОО "Аэроразведка".
– Тимофей Милованов – президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики. Милованов также бывший глава наблюдательного совета "Укроборонпрома".
- Сергей Коновец - бывший член Наблюдательного совета Укрэксимбанка и правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, Коновец является членом наблюдательного совета ООО "Оператор ГТС Украины".
- Давид Ломджария – член наблюдательного совета "Укрзализныци". Ломджария является исполнительным директором в "Iberia Group", управляющий партнер "Four Seas Trading" и глава наблюдательного совета "SunEnergy Bank" (все эти компании расположены в Грузии).
- Линди Смит – президент и СЭО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны (AZDIC).
"Это мощная команда профессионалов с огромным опытом и экспертизой. Я уверен, что вместе с Германом Сметаниным новый наблюдательный совет успешно продолжит трансформацию "Укроборонпрома" в прозрачный европейский оборонный холдинг", – добавил Камышин.
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Журналисты поинтересовались у премьера, успел ли он уже познакомиться со всеми олигархами.Гончарук напомнил, что виделся в Офисе Президента с Коломойским, а с Пинчуком встречается не впервые, поскольку тот ранее также приходил на встречу с Президентом Владимиром Зеленским.
Віктора Пінчука викликали на допит в Генпрокуратуру в справі так званої чорної бухгалтерії Януковича - він має з'явитись там 27 серпня. 2019 р Він співпрацював із Полом Манафортом і оплачував послуги лобістів Януковича у США https://www.holosameryky.com/a/manafort-ukrainian-oligarchs/5048140.html
Пінчук найняв лобіста у США, що мала зв'язки з командою Трампа
Український мільярдер Віктор Пінчук найняв колишню журналістку, яка розглядалася на одну з високих посад у оточенні президента Трампа, лобістом своїх інтересів у Сполучених Штатах.
Моніка Кроулі,
в 2015 році року Фонд https://www.ukrinform.ua/tag-pincuk Пінчука пожертвував $150 тис. Фонду Трампа для виступу Трампа на Європейській зустрічі з питань безпеки.
Радіо Свобода Україна - 01 январь 2017 год Посол України у США Валерій Чалий розкритикував олігарха Віктора Пінчука за його статтю в американському щоденнику The Wall Street Journal про нібито необхідність «болючих компромісів» і поступок Росії для врегулювання конфлікту на окупованій частині Донбасу.
я саме назвала так
"Відродження" опублікувало офіційну позицію щодо подій в Україні.
Фонд Джорджа Сороса "Відродження", який багато років співпрацює з фондами Віктора та Олени Пінчук, розкритикував https://tsn.ua/politika/pislya-skandalnoyi-statti-poroshenko-ne-pide-na-lanch-pinchuka-v-davosi-zmi-858490.html позицію олігарха щодо урегулювання ситуації в Україні , викладену в статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненій в газеті Wall Street Journal. 7 січня 2017 рік
https://tsn.ua/politika/fond-sorosa-rozkritikuvav-skandalnu-stattyu-pinchuka-ale-ne-pripinit-spivpraci-z-nim-859383.html
Хотілось би дізнатись про здобутки цих гігантів економіки, включно з самим камИшІним.
новіе
лицаЗЄномєнклатура
.
18 лютого 2014 спікер відмовився реєструвати проект постанови опозиції про повернення Конституції 2004. Після цього опозиція заблокувала президію і трибуну Верховної Ради.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B2%D0%B1%D0%B2-10 [10] Це призвело до ескалації конфлікту, кровопролиття і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F вбивства великої кількості громадян України .
22 лютого 2014 подав у відставкуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] . Верховна Рада 326 голосами підтримала відкликання спікера.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12]
Згодом Рибак заявив, що після передачі влади в Україні в.о. президента Турчинову 2014 року він пішов на політичну пенсію. У своїх пізніших висловлюваннях підкреслював, що вважає реванш Януковича в Україні неможливим, оскільки Україна стала іншою й пішла вперед.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13]
Чи какаяразніца?
Гончарук? ПроФФесіонал. Пройшов школу участі в телешоу. За 5 місяців прем'єрства проср.а 118 млрд гривень держскарбниці зі 130 млрд залишених пАпередніком.
Коаліція розпалась через амбіції конкретної персони. БабЮлі.
Це якійсь тролінг від опи?
куда пацани "бежать будут"
два придурка
- для бесполезной, дороговалютной прокладки - "Укроборонпрома" в самый раз - бэушные, проверенные временем и ситуациями, прокладки из ко-манды неувядающей Зельды
ТЦК їх чекало на медкомісію, а вони потікали на посади, щоб їх забронювали у кадрах дівчатка!!
Назад до "джерел"...?!)
Оці "напрацюють"...
Де ж Богдан...?!)
Андрія з Богданом колись бачили в компанії цапа [- брата по розуму]. Однак, наразі точно невідомо, чи то була їхня крайня знимка.
країною керують дегенерати, які вирішили, що генії.
а колись казали :- СМОТРЯЩИЕ
@CukTamara
В ответ
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Гончарук з Миловановим поіздєржалісь? На мелі? До нашого берега як не гівно то тріски. Або дебіли.
Віддати цих "сомокатчиків" Тані Чорновол хоча б на 6 місяців для перевірки на вшивість.