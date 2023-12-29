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Новости Война
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Алкогольный магнат Черняк получил подозрение от СБУ за возможное финансирование вооруженной агрессии РФ против Украины

сбу

Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка, подозреваемого в финансировании вооруженной агрессии РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.

По данным следствия, несмотря на полномасштабное вторжение, его компании продолжили вести бизнес со страной-агрессором.

"Установлено, что в течение 2022 года только посредством уплаты налогов и сборов предприятия Черняка перечислили в бюджет РФ около 6 млрд в гривневом эквиваленте", - сказано в заявлении.

Также известно, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали у России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.

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В ходе обысков офисов холдинга Global Spirits, владельцем которого является Евгений, обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.

Как отмечается в сообщении на основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

На данный момент решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).

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Автор: 

СБУ (19886) подозрение (489)


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Топ комментарии
+18
Це не чістка. Просто на його капітал поклав глаз хтось із ОПи. Хто саме, скоро дізнаємося
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29.12.2023 21:38
+14
Попри повномасштабне вторгнення, підприємство НАК "Нафтогаз України" продовжило вести бізнес із країною-агресором і сприяло транспортуванню через територію України природнього газу і нафти , що забезпечило надхоження до бюджету рф мільярдів долларів , що були використані на фінансування збройних сил рф , вбивству військовослужбовців ЗСУ і мирних громадян України.
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29.12.2023 21:34
+12
"Железная пята новой олигархии" Час первая "Зачистка"
наступними будут сігаретчики - Андруша в сігаретно-ларьочному бізнесі ветеран

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29.12.2023 21:24
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як тяжко чистити авгієві стайні
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29.12.2023 21:19 Ответить
Це не чістка. Просто на його капітал поклав глаз хтось із ОПи. Хто саме, скоро дізнаємося
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29.12.2023 21:38 Ответить
Хоч би швидше зжерли один одного
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29.12.2023 22:20 Ответить
І з чого ж вони ту "Хортицю" басдяжили?
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29.12.2023 21:21 Ответить
Це одна з найгнидніших гнид...
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29.12.2023 21:22 Ответить
Чергова шоу біз 95 кварталу,після папи карло
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29.12.2023 21:23 Ответить
"Железная пята новой олигархии" Час первая "Зачистка"
наступними будут сігаретчики - Андруша в сігаретно-ларьочному бізнесі ветеран

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29.12.2023 21:24 Ответить
Його теж зачистять через деякий час
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29.12.2023 21:31 Ответить
гра називається "Олігарх", правила прості:.....
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29.12.2023 23:55 Ответить
треба бюджет поповняти
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29.12.2023 21:30 Ответить
Попри повномасштабне вторгнення, підприємство НАК "Нафтогаз України" продовжило вести бізнес із країною-агресором і сприяло транспортуванню через територію України природнього газу і нафти , що забезпечило надхоження до бюджету рф мільярдів долларів , що були використані на фінансування збройних сил рф , вбивству військовослужбовців ЗСУ і мирних громадян України.
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29.12.2023 21:34 Ответить
Попри кацапню є ще договори з країнами імпортерами. Не можна просто взяти і зупинити транзит. Нормальним сусідам треба ще інфраструктуру підготувати для поставок з інших джерел щоб не лишитись без газу.
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30.12.2023 00:25 Ответить
Цей незручний момент коли ти топиш за Ze на преZeдентських виборах, а потім новиє Z-ліца віджимають твій біZнес.
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29.12.2023 21:42 Ответить
Найсмішніше, що кацапи проти нього порушили справу за фінансування ЗСУ... Ось так він хотів сидіти на двох стільцях і виробляти бухлішко і в Україні, і за порєбріком.
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29.12.2023 21:51 Ответить
нам би в Міноборони десяток таких менеджерів як черняк

цей міг би зкрутити значну частину з мільйона дронів, обіцяних Президентом
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29.12.2023 22:04 Ответить
Черняк, це наймерзотніша потвора в українському бізнесу.
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29.12.2023 22:25 Ответить
"Встановлено, що протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підприємства Черняка перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті", Джерело:

Враховуючи такий розмір обороту, хтось вірить що він сяде?

Ідеально було б "випадково застрелений при спробі втечі,"... але не з нашими владцями.
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29.12.2023 22:29 Ответить
Досить дивно, але чомуь видалено моє повідомлення та водночас прибрали з тексту статті згадку про те, що спочатку МВС рашки, в липні 2023 року подало в розшук Черняка за ніби то "спонсорство тероризму", бо він сплачував гроші на ЗСУ? Тоді чому наші органи лише зараз розпочали свої дії щодо цього алкогольного магната. Чому наші органи ніяк не реагували на бізнес Черняка в РФ, аж поки москалота не оголосила його в розшук у липні цього року? Бо, як зазначається, він лише у вигляді податків і зборів сплатив до бюджету РФ у 2022 р. 6 мільярдів гривень, в перерахунку з фублєй. І чи не перейде тепер бізнес Черняка до людей Єрмака?
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29.12.2023 22:31 Ответить
Интересно, сколько "гринфэмэли" заплатила налогов в бюджет рашки за прокат своих сериальчиков на росийских ТВ каналах? Или это другое? Кажется, СБУ малюка не очень эффективно работает.
Правильно выше писали, газ качают, нефть качают, филиалы международных кампаний спокойно работают в Украине и рашке, и это как бы нормально, а здесь Черняк крайний оказался.
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29.12.2023 22:31 Ответить
Черняк ще той мутняк. Але він не ворог. Він заробляв на російському ринку, платив податки ,але він виводив бабло звідти. Більшу частину в США, але щось трошки і до нас потрапляло, в тому числі на ЗСУ. А тепер його місце займе якийсь дагестанець, який точно ні копійки до нас не виведе. Погано, що ізбушка на цю історію дивиться не як державна служба, а як дерібанщики під замовлення.
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29.12.2023 22:32 Ответить
я би дав можливість йому збільшити постачання алкоголю в рашку в 1000 разів - зіпються всі. навіть пуйло!
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29.12.2023 22:32 Ответить
+ 100! а також....

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29.12.2023 23:58 Ответить
Черняк звісно та ще мерзота, але ж він споював москалів, це помякшуюча обставина
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30.12.2023 00:12 Ответить
Дерьмакам та агрохіміям чужих грошенят закортіло... В котрий вже раз...
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30.12.2023 07:01 Ответить
Фирма Хортица? Чья фирма? Тоже наверное подлежит проверке. СЛАВА УКРАИНЕ!
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30.12.2023 11:24 Ответить
 
 