Алкогольный магнат Черняк получил подозрение от СБУ за возможное финансирование вооруженной агрессии РФ против Украины

Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка, подозреваемого в финансировании вооруженной агрессии РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Службы безопасности Украины.

По данным следствия, несмотря на полномасштабное вторжение, его компании продолжили вести бизнес со страной-агрессором.

"Установлено, что в течение 2022 года только посредством уплаты налогов и сборов предприятия Черняка перечислили в бюджет РФ около 6 млрд в гривневом эквиваленте", - сказано в заявлении.

Также известно, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали у России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.

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В ходе обысков офисов холдинга Global Spirits, владельцем которого является Евгений, обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.

Как отмечается в сообщении на основании собранных доказательств, следователи Службы безопасности сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

На данный момент решается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов).

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