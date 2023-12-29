Как нам поможет выиграть войну батальон из 200 депутатов, который в это время не будет голосовать? - "слуга народа" Корниенко

Отправка народных депутатов на фронт сделает Верховную Раду недееспособной.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Наверное, в законе о военном положении и о военном обязательстве мы можем забрать отсрочку (для депутатов. – Ред.). Но я не уверен, что Конституция это позволит… Я не знаю, как этого достичь, но это запрос на то, чтобы депутаты меньше давали поводов их считать кем-то плохим, этот запрос точно есть в обществе", – сказал чиновник.

По мнению Корниенко, недееспособный парламент Украины – это "мечта России", которая поставит под угрозу процесс евроинтеграции.

"90% технической составляющей евроинтеграции – это голосование… Если парламент постепенно будет терять депутатов, то он рано или поздно дойдет до отметки в 300. И это не будет соответствовать критериям вступления в ЕС, НАТО и так далее… Как нам поможет выиграть войну батальон из 200 депутатов, которые в это время не будут голосовать, и мы не будем продвигаться по другим целям?" – отметил первый заместитель председателя Верховной Рады.

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