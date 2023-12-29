Как нам поможет выиграть войну батальон из 200 депутатов, который в это время не будет голосовать? - "слуга народа" Корниенко
Отправка народных депутатов на фронт сделает Верховную Раду недееспособной.
Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Наверное, в законе о военном положении и о военном обязательстве мы можем забрать отсрочку (для депутатов. – Ред.). Но я не уверен, что Конституция это позволит… Я не знаю, как этого достичь, но это запрос на то, чтобы депутаты меньше давали поводов их считать кем-то плохим, этот запрос точно есть в обществе", – сказал чиновник.
По мнению Корниенко, недееспособный парламент Украины – это "мечта России", которая поставит под угрозу процесс евроинтеграции.
"90% технической составляющей евроинтеграции – это голосование… Если парламент постепенно будет терять депутатов, то он рано или поздно дойдет до отметки в 300. И это не будет соответствовать критериям вступления в ЕС, НАТО и так далее… Как нам поможет выиграть войну батальон из 200 депутатов, которые в это время не будут голосовать, и мы не будем продвигаться по другим целям?" – отметил первый заместитель председателя Верховной Рады.
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Але для цього має прийти новий лад до країни, який би урівнював всіх людей під час воєнного стану, незалежно від того який вплив вона має чи чого досягла у житті. Щоб олігархи і депутати воювали пліч о пліч з прибиральниками і водіями. Логічно припустити, що і голосувати буде кому, якщо депутати зроблять все для збереження особового складу ЗСУ.
Але це так хворі фантазії...
P.S. До речі, такі, як я не вибирали Кравчука і не вибирали Чорновола. Ну, а ти більш всього соплемінник найвеличнішого, хоч можу і помилитися.
Из них можно сформировать еще 2 батальона.
Вот и 3 дополнительный батальон.
А в целом - бригада.
Форму, рации, каски, оружие и технику они купят себе сами. Не бедные.
Причем купят самое лучшее. На себе экономить не будут.
В итоге будем иметь самую оснащенную бригаду в ВСУ.
РАДААДАР (не путать с АЙДАР), чтобы враги сразу не догадались.
Куда куда - а в РВ желающие в место вас всегда найдутся...
В начале войны таких было много ...
Я думаю, что Робингудов в Украине хватит ...)))
2. Легітимності в сьогодняшньої Ради також нуль - вже два місяці, як мали бути перевибори;
3. Рейтинг народної довіри до Ради, навіть в провладних опитуваннях, не вище 20%.
Розпустити абсолютно бесполезний орган на час війни. Стефанчук нехай підписує, те що з ОП приносять, він усе одно в окоп не влізе. А всіх придатних відправити на фронт.
Який х них толк...?!
За майже два роки війни лише накупували рейнжроверів та набудували собі будинків...
А більш ніякої користі ані країні ані Армії...!
ТТобто Конституція зчбоорогяє порушувати права депутата, але дозволяє порушувати права людини? Щсь не читав у Конституції що депутат - це не людина, і що за конституцією України громадяни діляться на сорти, які мають різні права і обов'язки. Тому краще приведіть законопроект саме у відповідність до Конституції. Тоді не потрібно буде плакатись про "страшну долю депутата".
2 млн нардепуків по всі країні
1 млн всілякої мусорні іКо
1,2 млн армія.
Воює 100т, 200т їх обслуговує.
А тут сидит такий резерв у 4 млн. Навіщо ви, паразити? В бус і на нуль.
напевне, з Іспанії краще видно хто-що-і де краде.
Скоротити кількість цих слимаків до 50 і шкоди менше і дешевше обійдеться. А от відповідальності треба додати.
"Слуги" - ухилянти погані!!!