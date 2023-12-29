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Новости Война
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Как нам поможет выиграть войну батальон из 200 депутатов, который в это время не будет голосовать? - "слуга народа" Корниенко

корнієнко

Отправка народных депутатов на фронт сделает Верховную Раду недееспособной.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Наверное, в законе о военном положении и о военном обязательстве мы можем забрать отсрочку (для депутатов. – Ред.). Но я не уверен, что Конституция это позволит… Я не знаю, как этого достичь, но это запрос на то, чтобы депутаты меньше давали поводов их считать кем-то плохим, этот запрос точно есть в обществе", – сказал чиновник.

По мнению Корниенко, недееспособный парламент Украины – это "мечта России", которая поставит под угрозу процесс евроинтеграции.

"90% технической составляющей евроинтеграции – это голосование… Если парламент постепенно будет терять депутатов, то он рано или поздно дойдет до отметки в 300. И это не будет соответствовать критериям вступления в ЕС, НАТО и так далее… Как нам поможет выиграть войну батальон из 200 депутатов, которые в это время не будут голосовать, и мы не будем продвигаться по другим целям?" – отметил первый заместитель председателя Верховной Рады.

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Автор: 

депутат (3314) мобилизация (2757) Слуга народа (2630) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+56
Так зними війскову форму нахрена ти її начепив кого ти дурачиш чужим одягом
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29.12.2023 23:08
+46
Корниенко, а отлов по магазинам и улицам, людей которые оружие только на картинках видели, выиграть войну поможет? Тварь а не депутат. Иди на фронт скотина, прояви патриотизм.
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29.12.2023 23:01
+42
Хитрожопий, йди на мінні поля разом зі своїми трутнями депутатами, куди ви посилаєте простих солдат.
Життя українського солдата цінніше ніж ваше злодійське життя.
Здохніть на фронті.
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29.12.2023 23:02
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Страница 2 из 2
Кому «нам» невідомо, але це точно не Україні.. Голосувати(натискати на кнопки) можуть і «собаки Павлова» , якими ви, по великому рахунку, і є.
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29.12.2023 23:54 Ответить
А як допоможе мобілізація інвалідів і обмежено придатних яких зроблять придатними виграти війну?
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29.12.2023 23:55 Ответить
І зразу відповім тим хто почне писати про купили інвалідність кококо. Ті хто її купив так самуоу тцк стануть непридатними за гроші, а справжні хворі і інваліди будуть формувати нові штурмові бригади.
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30.12.2023 00:02 Ответить
І ще раз для тих хто захищав ухилянток в спідницях які чекають на арабських принців та інших обрізаних з грошима яких завезуть в Україну замість українців, мов жінки не можуть бігати зі всією снарягою. А інвалід зможе в штурм йти з 15 кг на собі? А люди з хворобами серця які 200 метрів пройти не можуть?
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30.12.2023 00:08 Ответить
Ці покідьки мабуть хочуть інвалідами розміновувати мінні поля. Вони мабуть нас і пірідяґати не будуть у військову форму.
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30.12.2023 00:08 Ответить
Та хто знає що саме, але якщо будуть тільки придатні і непридатні, то очевидно що придатних буде більше, і ті хто дійсно не можуть бути штурмовиками підуть саме туди. Дичина почалась ще зі хворих СНІДом і гепатитом. Це хвороби які передаються через кров, усі медики стають у зоні риску як і побратими,та після війни епідемія в рази страшніша за СНІД на болотах.
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30.12.2023 00:18 Ответить
Так що - голосуємо за депутатський батальйон? Я за
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29.12.2023 23:57 Ответить
Процес євроінтеграції якраз таки ставить під загрозу ЗЕлена влада, а не Кацапстан!
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30.12.2023 00:00 Ответить
Я считаю, что реальная цель нового мобилизационного закона подтолкнуть общество к прекращения сопротивления и мирным переговорам, либо наши элиты неспособны к сложным управленчиским решениям для победы в войне, и идут самым простым путем. Проще ведь всех "простых" под ружье, чем оружие, укрепрайоны производить, людей беречь. А скорее всего два в одном, плюс Оман.
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30.12.2023 00:06 Ответить
А вы уже читали текст этого закона?
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30.12.2023 00:53 Ответить
Якщо би депутати та олігархи воювали, це багато чого змінило би у свідомості громадян україни, і кількість відказників би суттєво зменшилась. Це був би сильний психологічний та мотиваційний фактор для громадян. Окрім того якщо би найбагатші та найвпливовіші громадяни України справді воювали би на фронті, то уж повірте ЗСУ, мали би десятки тисяч дронів щодня та укріплення із загартованої сталі по всьому фронту. Ці люди побачивши що відбувається на фронті та розуміючи що в таких умовах можуть опинитись їх діти, зробили би все що би воїни ЗСУ жили мов принцесса на горошині і винищували орків тисячами щодня.
Але для цього має прийти новий лад до країни, який би урівнював всіх людей під час воєнного стану, незалежно від того який вплив вона має чи чого досягла у житті. Щоб олігархи і депутати воювали пліч о пліч з прибиральниками і водіями. Логічно припустити, що і голосувати буде кому, якщо депутати зроблять все для збереження особового складу ЗСУ.
Але це так хворі фантазії...
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30.12.2023 00:06 Ответить
Воюют несколько нынешних и бывших депутатов Рады, воюют некоторые депутаты городских и сельских советов. О них время от времени пишет Цензор. Воюют адвокаты, воюют прокуроры и полицаи, воюют дети богатых людей (не так давно Цензор писал о погибшем сыне миллионера). Да, далеко не все. Но и далеко не все таксисты или слесари сейчас в армии. Абсолютно ни для кого не стало бы и не станет стимулом мобилизация хоть всей Рады. Пустые балачки "нехай сперва 95 квартал пойдет, а я после них" не стоят выеденного яйца. Пойдет воевать Кошовой, уклонисты здесь скажут "я не пойду, пока не пойдет дед ОлегК с Америки". Здесь любят вспоминать Израиль и детей ихних министров, кто на войне. Но изральтяны воюют не потому, что сын Натанияху в армии, а потому, что для них Израиль - самая большая ценность. А на Украину многим "потреотам" просто нас.ать.
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30.12.2023 01:05 Ответить
В тому числі і тобі, великому знатоку того, заради чого в ісраєлі воюють всі, включаючи дітей високопосадовців. Відкрию тобі страшенну таємницю, як крупному спецу по мобілізації, що в Баку ти ніколи б не став держслужбовцем, коли б не пройшов сам або твої рідні відволиніли від служби в армії. Так, що і надалі розповідайте казки про патріотизм, який не стимулюється, а навіть навпаки. Чого варта тільки забота зечмобіків про поранених.
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30.12.2023 11:22 Ответить
Вы наверное по жизни кацап, к незнакомому на "ты"? В нормальных странах, к вашему сведению, гос.служба это не такое уж завидное дело. Да, она дает определенные льготы, но как правило оплачивается гораздо хуже, чем такая же позиция в частном секторе. В Украине все делается через сраку, еще с тех пор как такие савки как Вы избрали нам Кравчука, но если будет принят закон, на госслужбу только после армии, то значит так и будет. Однако мой коммент не об Израиле и не о госслужбе был. А о том, что большинство, если не все уклонисты здесь всегда найдут повод, что бы не идти служить, по любому.
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30.12.2023 21:38 Ответить
Ну для мене на ви, потрібно ще заслужити. Щодо пожиттєвого кацапа, то ти, москворотий, до цього підходиш найкраще, хоча б тому, що до мене особисто, пишеш на мові нашого окупанта. А не знаючи української, що ти робиш спец на українському сайті. На відміну від твого, мій коментар був про те, що патріотизм необхідно стимулювати. А зелена недовлада за два роки зробила все, щоб патріотизм нівелювати і тим самим уклонистам надати більшу можливість виравдовувати свої дії. Це цілеспрямована політика на виконання все тих же Оманських домовленостей боневтіка.
P.S. До речі, такі, як я не вибирали Кравчука і не вибирали Чорновола. Ну, а ти більш всього соплемінник найвеличнішого, хоч можу і помилитися.
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31.12.2023 13:10 Ответить
Проголосувати в Раді зможуть жінки та демобілізовані солдати! І взагалі, була би гарна приписка в новому Законі, що на елітну»держслужбу тільки після 2 років на фронті приймають!
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30.12.2023 00:08 Ответить
Депутат це не держслужбовець, а виборна посада. Їх треба проводити через вибори, а не призначати з військових.
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30.12.2023 08:23 Ответить
На думку Корнієнка, недієздатний парламент України - це "мрія Росії", яка поставить під загрозу процес євроінтеграції, рашистам немає що мріяти із "сьогоднішньою прорашистською ВЗРадою в Україні.Вона давно вже "про..бала " євроінтеграційні " плани для вступу України і її народу в ЄС.
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30.12.2023 00:10 Ответить
А дети ? Все заграницей на виллах? 450 мудаков сидит там. 250 депутатов в вр хватит
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30.12.2023 00:14 Ответить
450 давно нема. Дехто заарештований, багато втікли. Для затвердження голосування має бути 226 голосів. Для змін в конституцію 300 голосів. Під час війни не можна змінювати конституцію.
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30.12.2023 08:29 Ответить
Когда Наполеон Бонапарт подхватил упавшее знамя и кинулся во главе гренадер штурмовать Аркольский мост, он тоже мог бы сказать... а какой смысл мне генералу быть впереди в атаке, это же поставит под угрозу всё! Но он сделал так и победил.... Нашим горе-депутатам этого не понять, ибо не Бонапарты...
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30.12.2023 00:18 Ответить
А що, у фракціях немає жінок за заміну цих депутатів? Ой всьо.
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30.12.2023 00:26 Ответить
У каждого депутата есть много штатных и нештатных помощников.
Из них можно сформировать еще 2 батальона.
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30.12.2023 00:55 Ответить
Плюс водители, охрана, садовники и прочая обслуга.
Вот и 3 дополнительный батальон.
А в целом - бригада.
Форму, рации, каски, оружие и технику они купят себе сами. Не бедные.
Причем купят самое лучшее. На себе экономить не будут.
В итоге будем иметь самую оснащенную бригаду в ВСУ.
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30.12.2023 01:01 Ответить
И назвать бригаду как РАДА АДАР (не путать с АЙДАР), чтобы враги сразу не догадались.
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30.12.2023 01:07 Ответить
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30.12.2023 02:07 Ответить
У вас клоунов-тунеядцев уже контракт закончился какбэ. Можете всей угашенной кодлой своей спокойно писать заявления на увольнение и смело кабанчиками - на защиту Украины !
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30.12.2023 01:00 Ответить
Полягут эти 200, наберут в депутаты других, делов то...
Куда куда - а в РВ желающие в место вас всегда найдутся...
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30.12.2023 01:01 Ответить
Не полягут. Скорее перебегут к своим.
В начале войны таких было много ...
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30.12.2023 01:09 Ответить
Ну в этом случае нужен недалеко ответственный пулеметчик... Он разберётся этим вопросом ...)))
Я думаю, что Робингудов в Украине хватит ...)))
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30.12.2023 01:55 Ответить
Так буде натуральна очистка від проросійських елементів, що сидять на шіі укравнців. Ось Бужанського першим на фронт і Потураева ‼️
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30.12.2023 02:11 Ответить
1. Верховна Рада, де депутатам роздають вказвіки не тільки як голосувати, але і як коментувати те чи інше питання, не грає ніякої ролі, бо всі рішення приймаються в ОП.
2. Легітимності в сьогодняшньої Ради також нуль - вже два місяці, як мали бути перевибори;
3. Рейтинг народної довіри до Ради, навіть в провладних опитуваннях, не вище 20%.
Розпустити абсолютно бесполезний орган на час війни. Стефанчук нехай підписує, те що з ОП приносять, він усе одно в окоп не влізе. А всіх придатних відправити на фронт.
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30.12.2023 01:26 Ответить
А ви бригадним методом їздить на фронт - кожен місяц оновлюйте состав батальону
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30.12.2023 02:06 Ответить
Чогож ти, ****, форму вдягаєш?
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30.12.2023 02:31 Ответить
Меньше вреда будет от зрадників
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30.12.2023 02:44 Ответить
FPV допоможе...
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30.12.2023 02:47 Ответить
Когда говорят что бы депутатов и их детей отправляли на фронт, это не значит что их цепями к опорникам приковывать будут. Просто так хотят заставить депутатов, думать о тех кто на фронте и их потребностях. ,
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30.12.2023 03:04 Ответить
А навіщо нам такі депутати,як що вони перетворилися в обслугу ОПг презідента?
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30.12.2023 04:19 Ответить
НЕ ДІЙШЛО МАБУТЬ: - "СВЯТЕ МІСЦЕ НІКОЛИ ПУСТИМ НЕ БУВАЄ", АЛЕ БУВАЄ, ЩО НА НЬОМУ СИДЯТЬ НЕ СВЯТІ. АРХ М
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30.12.2023 04:58 Ответить
Та набіса країні зараз ті слугі наріду та опзж що в ВР...?!
Який х них толк...?!
За майже два роки війни лише накупували рейнжроверів та набудували собі будинків...
А більш ніякої користі ані країні ані Армії...!
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30.12.2023 05:38 Ответить
А не треба батальйон депутатів. Треба по одному депутату і по одному чиновнику з міністерств та ОПи у кожну роту. Тоді забезпечення як матеріально-технічне, так і ************, буде більш своєчасним, правильним і повнішим.
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30.12.2023 06:20 Ответить
"Неголосування" 200 вгодованих скоморохів за закони єрмака - вже є допомогою.
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30.12.2023 06:45 Ответить
"Але я не впевнений, що Конституція це дозволить." Джерело:
ТТобто Конституція зчбоорогяє порушувати права депутата, але дозволяє порушувати права людини? Щсь не читав у Конституції що депутат - це не людина, і що за конституцією України громадяни діляться на сорти, які мають різні права і обов'язки. Тому краще приведіть законопроект саме у відповідність до Конституції. Тоді не потрібно буде плакатись про "страшну долю депутата".
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30.12.2023 07:18 Ответить
Есть он-лайн голосование, рада так уже делала, какие проблемы? Голосовать может любой человек из народа!
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30.12.2023 07:24 Ответить
То чого вони ходять у військовій формі, раз не воюють? Якщо срок повноважень ВР закінчився, то потрібні вибори.
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30.12.2023 07:33 Ответить
Допоможе воювати своїм прикладом. Вояки нарешті побачать, що ви, депутати, не срань якась прокремлівська, а звичайні громадяни України.
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30.12.2023 08:18 Ответить
Тобой и твоим пробуханным, цирозным пузом будем закрывать доты...
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30.12.2023 08:34 Ответить
Люди вже все порахували:
2 млн нардепуків по всі країні
1 млн всілякої мусорні іКо
1,2 млн армія.
Воює 100т, 200т їх обслуговує.
А тут сидит такий резерв у 4 млн. Навіщо ви, паразити? В бус і на нуль.
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30.12.2023 09:04 Ответить
Що ти мелеш, які 2 мільйони депутатів ,до чого ьут депутати місцевих рад які грошей не отримують?
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30.12.2023 09:31 Ответить
Це хто тобі таку дичину у вуха втулив?! Отримують, ще й як отримують, неофіційно, але стрижуть капусту не гірше "народних".
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30.12.2023 10:00 Ответить

напевне, з Іспанії краще видно хто-що-і де краде.
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30.12.2023 10:48 Ответить
Саме тим і допоможе, що не буде голосувати і проїдати гроші.
Скоротити кількість цих слимаків до 50 і шкоди менше і дешевше обійдеться. А от відповідальності треба додати.
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30.12.2023 09:20 Ответить
Так Верховна рада й зараз не дієздатна, а от на фронті хоч якась буде від їх користь.
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30.12.2023 09:28 Ответить
Депутати з ЄС на фронті з 2022. Багато! І загиблі є. І ніхто не плаче, що ВР не працює. Навіть, думаю, радіють - ніхто не заважає протягувати дурні закони.

"Слуги" - ухилянти погані!!!
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30.12.2023 09:45 Ответить
Гроші самі себе не вкридуть.
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30.12.2023 10:21 Ответить
Саме цим і допоможе, не голосуючи за "дивні" закони піж час війни.
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30.12.2023 10:27 Ответить
Депутати мають працювати, а от їхні діти та близькі родичі - воювати. Тоді якість законопроектів підніметься в рази.
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30.12.2023 10:27 Ответить
Победить Украине поможет ТОЛЬКО 1) поставки оружия по Ленд Лизу 2) Армия иностранных добровольцев - наёмников 3) Привлечение к командованию отставных генералов НАТО . Остальное всё долго, с потерями и неизвестным концом.
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30.12.2023 11:01 Ответить
Одні долбограї не хочуть захищати свою країну,та придумають "гНилі " відмазки,щоб не воювати,інші крадуть ,як не в себе!
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30.12.2023 11:24 Ответить
Ти давай вперед, а, як допоможе, потім побачимо. Ліквідувати 200 мін це навіть дуже допоможе.
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30.12.2023 19:46 Ответить
Ключевое. Есть ли дети депутатов,членов правительства воюющие на передовой?
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31.12.2023 16:54 Ответить
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