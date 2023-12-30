Варшава будет жестче реагировать в случае повторения провокации РФ с ракетой, - МИД Польши

Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский после встречи с временным поверенным в делах РФ Андреем Ордашем заявил, что Варшава будет жестче реагировать на дальнейшие провокации с нарушением воздушного пространства.

О деталях встречи Бартошевский рассказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам заместителя главы польского МИД, на встрече с Ордашем он четко дал понять, что "повторение таких попыток вызовет более жесткую реакцию со стороны Республики Польша, поскольку это является испытанием нашей эффективности и нашего подхода к обороне".

"Я могу заверить вас, что мы в состоянии быстро и эффективно отреагировать, если это повторится. Я сказал временному поверенному, чтобы он прекратил испытывать границы нашего государства", – добавил он.

Бартошевский уточнил, что в дальнейшем, если российская ракета "пролетит еще немного дальше на польскую территорию, она будет сбита".

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"Мы имеем хорошо подготовленную армию, замечательных командиров и замечательного министра национальной обороны, и мы сделаем все, чтобы в 2024 году безопасность Польши была значительно повышена", – заверил чиновник.

Генеральный штаб Войска Польского ранее заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

Polsat News со ссылкой на источники ранее сообщил, что, скорее всего, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.

Инцидент произошел на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине.