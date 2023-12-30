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Варшава будет жестче реагировать в случае повторения провокации РФ с ракетой, - МИД Польши

х-22

Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский после встречи с временным поверенным в делах РФ Андреем Ордашем заявил, что Варшава будет жестче реагировать на дальнейшие провокации с нарушением воздушного пространства.

О деталях встречи Бартошевский рассказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

По словам заместителя главы польского МИД, на встрече с Ордашем он четко дал понять, что "повторение таких попыток вызовет более жесткую реакцию со стороны Республики Польша, поскольку это является испытанием нашей эффективности и нашего подхода к обороне".

"Я могу заверить вас, что мы в состоянии быстро и эффективно отреагировать, если это повторится. Я сказал временному поверенному, чтобы он прекратил испытывать границы нашего государства", – добавил он.

Бартошевский уточнил, что в дальнейшем, если российская ракета "пролетит еще немного дальше на польскую территорию, она будет сбита".

Читайте также: МИД Польши требует в России объяснений по поводу инцидента с ракетой

"Мы имеем хорошо подготовленную армию, замечательных командиров и замечательного министра национальной обороны, и мы сделаем все, чтобы в 2024 году безопасность Польши была значительно повышена", – заверил чиновник.

Генеральный штаб Войска Польского ранее заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.

Polsat News со ссылкой на источники ранее сообщил, что, скорее всего, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.

Инцидент произошел на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине. 

Автор: 

крылатые ракеты (879) россия (95481) МИД Польши (332)


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Топ комментарии
+55
З такою Європою зовсім не дивно, чому ***** нічого і нікого не боїться
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30.12.2023 00:20
+47
Поставлять блокувальників по всьому кордоні з Україною.
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30.12.2023 00:21
+43
НАТА така ж мильна бульбашка, як і ООН
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30.12.2023 00:20
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поролон із стільців витягнуть?
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30.12.2023 00:19 Ответить
я так понимаю это было приглашение....
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30.12.2023 00:20 Ответить
НАТА така ж мильна бульбашка, як і ООН
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30.12.2023 00:20 Ответить
Це правда я навіть не розумію як Датчани будуть за Польщу воювати …
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30.12.2023 01:09 Ответить
Они и за себя не будут воевать, какая Польша.
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30.12.2023 01:44 Ответить
НАТО на самом деле ни к чему не обязывает по сути. Есть 60 дней что бы решить как помочь другой стране защитится, вот это и есть артикул 5. То есть можно объявить войну, а можно и одеяла прислать. А можно просто немного беженцев принять. Ну США наверное для приличия отбомбятся пару раз, для практики и расхода старых бомб, ракет. Кацапы им сами скажут, бомбите, не стесняйтесь.
Я думаю если бы Кацапстан потратил те же ресурсы и людей на НАТО, сейчас весь Варшавский договора страны были бы под ними минимум, а Украина была бы окружена и взята без боя абсолютно. Они бы просто подождали бы год два что бы торговлей и тд, субсидиями вынудить мудрый нарид проголосовать как надо, и все.
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30.12.2023 01:55 Ответить
Ну, така не така, а не дали б зброї Україні, то ***** б вже у нас хазяїнував. Так, були б партизани, українці боролися як могли. Але фронт тримати не було б чим.
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30.12.2023 08:29 Ответить
Та так, Кацапи нашваберні нелюди вже "нату перемогли".... так само як "КиевЗаТриДня ".
P. S. ФСБшна куйня й досі гадає шо її висери тут на когось діють.
P. S. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре, нелюдь.
рфія - страна террористов и военньіх преступников.
*****&кацап на швабре&рфія - ПНХ.
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30.12.2023 08:46 Ответить
З такою Європою зовсім не дивно, чому ***** нічого і нікого не боїться
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30.12.2023 00:20 Ответить
Бо знає шо всі в доміку … це сюр.
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30.12.2023 01:10 Ответить
Поставлять блокувальників по всьому кордоні з Україною.
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30.12.2023 00:21 Ответить
Тобто, тупнуть не однією ніжкою, а двома..
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30.12.2023 00:22 Ответить
мде ..менше матрьошок куплять ...газових...
ну і шановне панство згадайте про ранковий двіж і про те що ми качаємо кацапський газ аміак і нафту у ЕС ..може ще щось ...хто проти - на тобі друже повістку .. там 1:10 по плану "перемолу" як повезе .
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30.12.2023 00:23 Ответить
От прямо не знаю що то буде, невже як подивляться на Гутеріша і теж як «найрішучіше засудять»! Аж мурашки по тілу.
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30.12.2023 00:24 Ответить
А ти текст прочитай. Їм і ногою тупнути страшно.
Бартошевський уточнив, що в подальшому, якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита".

Аби далі - могли б збити і ракета не відпрацювала б по Україні.
Якщо летять через Польщу, то щоб не дуже глибоко заходили...

Сподіваюсь що це фейк або наплутано з перекладом.
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30.12.2023 00:30 Ответить
Переклад цього фрагменту з сайту wPolityce.pl:

На запитання про реакцію Польщі при повторенні подібного інциденту він сказав, що якби ракета "залетіла трохи далі на територію Польщі, її б збили".
Тобто, це була відповідь на питання журналіста, а не попередження, передане через тимчасового повіреного.
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30.12.2023 01:15 Ответить
А так - вони побоялися збити - НЕ літак, а бойову ракету! і дозволили ій виконати напад на Україну!

позорище сране
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30.12.2023 09:05 Ответить
Краще б мовчали. От реально.
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30.12.2023 00:24 Ответить
" якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита". Джерело: " мда............. щось колись було про дюйм території НАТО ((
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30.12.2023 00:24 Ответить
сорок км - то для польки на полшишечкі
вот, а ти боялась..
даже юпка нє помялась
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30.12.2023 02:12 Ответить
учбово-научна ракета х22 , яка вивчає стосунки росії і запада випадково згоріла при польоті ...
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30.12.2023 00:25 Ответить
... уточнив, що в подальшому, якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита".

Пипецьпля, це тепер кацапи повсираються зі страху...
Не можна ж так голою сракою їжака лякати.

Це жорстоко та нетолерантно!
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30.12.2023 00:25 Ответить
Нууу це жостко! Може краще відійдуть за Віслу, а то ще спровокують ***** не дай Бог
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30.12.2023 00:27 Ответить
А що? -можна ЩЕ жорсткіше? - та й так відреагували дуже потужно -куди вже далі?
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30.12.2023 00:28 Ответить
буде жорсткіше брови насуплювати і висловлювати ще рішучіші обурення? пуйло тремтить - тільки не від страху, а від власного реготу...
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30.12.2023 00:28 Ответить
Правильно . Надо лучше блокировать границу , а то летают , как у себя дома и разрешения у фермеров не спрашивают .
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30.12.2023 00:28 Ответить
буль буль буль
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30.12.2023 00:28 Ответить
скільки вже шахедів гепнулось на територію Румунії? і яка реакція НАТО? - обпісялись від страху і клеїли дурника...
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30.12.2023 00:30 Ответить
вантажівкі не пропускають в Україну,
а кацапські ракети запросто.
залетіла вилетіла і пішла собі далі в Україну...
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30.12.2023 00:31 Ответить
,,пролетить ще трохи далі, то вона буде збита,, 40 кілометрів пролетіла. Якщо рахувати в НАТОвських дюймах, то це вже й так дуже багато. Скільки дюймів в польську сраку ще можна буде вставити окрім вже опробуваних?
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30.12.2023 00:33 Ответить
В Польше бояться себе признаться, что в силу географического положения и военно-политической принадлежности нужно напрягаться и впрягаться в ЭТО ВСЕ! Усиливать ППО, назначать ответственных, нести политические риски за недочёты.... а не хочется! Но это неизбежно!
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30.12.2023 00:37 Ответить
Товаришу Туск, зупиніть ракету! Ракета стій, jeden dwa!
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30.12.2023 00:37 Ответить
Смішно. Тобто по словам Бартошевського якщо наступна ракета пролетить ще трохи дальше в глибину території Польщі - буде збита. Це буде жорстка реакція...
виход що ППО України коли збиває ворожі ракети це можна назвати жорсткою реакцією
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30.12.2023 00:38 Ответить
Це типу коли ракета вже буде над Варшавою то оператор ЗРК Бздунек не дрогне і героїчно натисне кнопку для збиття?
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30.12.2023 00:44 Ответить
Зовсім ні. Він буде значно жорстокіше ії відслідковувати! І ще казати пся крев. І курва бобир!
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30.12.2023 00:55 Ответить
оператор Bzduniek це Sveik нашого часу
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30.12.2023 06:42 Ответить
Роздайте блокувальникам кордону батути - хай ракети блокують.
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30.12.2023 00:49 Ответить
Шо щє один пункт заблокують?
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30.12.2023 00:52 Ответить
А раптом від латпєносних ракет це допоможе? Справді заблокують. Для перевірки.
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30.12.2023 00:57 Ответить
Та вже таке відчуття, що навіть якщо в центр Варшави кацапська ракета прилетить, то вийде Туск і скаже що то була ракета українського ППО. "Що-що? Ракета від С-300 літає на 100 км а до Варшави 200 км? Ну... вони дві дротом зв'язали і от вам 200. Ми все пробачаємо щоб не було ескалації." Якась така буде відповідь.
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30.12.2023 01:12 Ответить
Перекриє нам ЖД сполучення, бо *українці винуваті в тому, що пропустили ракету*. Я ж знаю, вам хочеться.
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30.12.2023 01:13 Ответить
Коротко : засцяли поляки і нато теж .Нічого 0.
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30.12.2023 01:16 Ответить
Можна пустити шептуна
Можна пердіти просто ,без механічного резонатора (бочки)
Можна пердіти гучно сидячи на механічному резонаторі (бочці)
Якщо бочка ну дуже велика то пердьож буде чути за кілометри
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30.12.2023 01:18 Ответить
...і розлякає всіх ховрашків в окрузі
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30.12.2023 08:43 Ответить
Вчера разговаривал с одним американцем, мужику 40 лет, самый волосатый белый человек которого я видел, т.е должно быть все в порядке с тестостероном. Активно со своим братом против какой либо помощи со стороны США Украине. Вы думаете им жалко денег или бояться эскалации? Ничуть. Они просто хотят что бы война закончилась и " люди перестали друг друга убивать", " какой смысл вообще в войне в наше время, где логика?", и " что такого плохого что бы быть русским? Если бы они сюда пришли, я бы не сопротивлялсч. Я бы просто стал русским. А что тут такого? Я по прежнему бы ходил играть в баскетбол, в сауну, рестораны и тд"

Я говорю а если они тебя отправят Канаду или Мексику завоёвывать? Он говорит а, ну да, тогда я просто заранее убегу на Фиджи, и буду там жить. Это чуваку 40 лет с высшим образованием, сейчас на учителя истории переучиваться.
Это вот те люди которые как европейцы думают приедут поумирать вместо них.
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30.12.2023 01:37 Ответить
ви йому не показали що росіяни робили з людьми в бучі і інших катівнях? які фіджи?? вони б його згвалтували 10 разів неприродньо, а потім всю його сімю. Про яку сауну воно торочить?? ну даун
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30.12.2023 02:05 Ответить
Але треба визнати, що така реакція заступника міністра ЗС все ж таки більш адекватна, у порівнянні з минулим рішучим невиявленням ознак порушення кордонів НАТО російськими ракетами...
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30.12.2023 01:54 Ответить
хардкор від польші: "пролетить ще трохи далі (соромлюся спитати, на скільки далі від 40 км? на 100? 200?) на польську територію, вона буде збита".
Оце жорстяк! оце міць, оце сила!
вони хоч уявляють якими жалюгідними кретинами виглядають і як ржуть каци над ними?? Мені дивно, що каци досі не встругнули щось посерйозніше. Ясно що щоб вони не зробили, поляки обісрут*ься. Це ж не кордон Україні блокувати.
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30.12.2023 02:09 Ответить
текст ноти надрукують не восьмим, а дванадцятим розміром шрифта! та ще важливі місця виділять жирним! ото знай враже шо пшек скаже!
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30.12.2023 02:14 Ответить
Найкращою реакцією було б виділення,70-80 мільярдів доларів від ЄС у виді озброєння, відправка до України під виглядом "зелених чоловічків" професійних пілотів, снайперських груп.
Запровадження реальних санкцій, а не цієї показухи...
А так🤦🤦🤦
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30.12.2023 02:20 Ответить
będzie się nasilać
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30.12.2023 06:48 Ответить
Їб@ть які вони опущені та кончені!
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30.12.2023 03:03 Ответить
Знаєте, оте москальське верещання "ми ваюєм с ната" чистої води триндьож. Там немає з ким воювати...
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30.12.2023 03:13 Ответить
Знову почався триндьош (ната засяло,ната таке сяке)Це вже було у 2022році з подачі опг преза.Знову давай по новому.Поясніть мені чому фіни втупили у нато-теж засяли,Естонія,Латвія,Літва.Теж мабуть засяли.Таке враження що коментарі або ідіоти,або проплачені тролі.
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30.12.2023 04:00 Ответить
Поясніть, як могла кацапська ракета безкарно залетіти на 40 км на територію нати? Не 400 метрів, не 4 км, а 40! Це плювок наті в морду, як верблюд плює.
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30.12.2023 05:09 Ответить
Он як "українців" цікавить - а шож там у поляків - у них все добре, вони у НАТО. І якщо українськи ППО не змогли збити соєю зброєю ракету, то це позначає тіки одне - треба ставити більше ППО-ПРО Польщі на своєму кордоні з Україною. А Україні нехай зеленский будує ППО-ПРО та захищає своє небо. Українці виявились взагалі невдячні за будь яку безкоштовну допомогу. Їм всі винні - причому самі не виробляють.
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30.12.2023 04:28 Ответить
У вас викривлене розуміння реальності. Не виривайте окремі події з контексту. Дивіться на події з 1991 року.
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30.12.2023 05:12 Ответить
Мені достатьньо подивитись ось це - як кровавий режим зеленского готувався до повного вторгненя - https://www.youtube.com/watch?v=mnGSz1moE_0 https://www.youtube.com/watch?v=mnGSz1moE_0

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30.12.2023 07:51 Ответить
Дивись. До умопомрачєнія. Я не буду. Все, що зв'язано з цією владою, чекає шибениця.
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30.12.2023 12:25 Ответить
Та пам'ятати як наркозалежне за допомогою дбр труби та сбу баканова розброював власне ППО на початку своєї "служби" наказавши зняти клістрони з ППО шести областей і таким чином розкривши небо України для рашистьских ракет.
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30.12.2023 07:55 Ответить
Дитячий садок...
«Якщо ще раз,буде збита...»
А якби вчорашня попала в якесь місто?Та ще була з яб?
Вчорашня ракета 100% була не випадковою,а спланованою.Можливо,без боєголовки.Для виявлення реакції поляків.
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30.12.2023 04:51 Ответить
Панове поляки та ракета вже повинна була збита. А те ваше бла бла бла оркам до дупи.Тепер дійсно чекайте ракетку десь ближче до Варшави.
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30.12.2023 05:41 Ответить
Якась дибільна заява. Проспали ракету чи всі вояки перекривали кордон для наших фур?
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30.12.2023 05:46 Ответить
Не повернуть кацапам, а рішуче зібʼють, якщо влучать…
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30.12.2023 06:01 Ответить
Неужели выскажут озабоченность?
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30.12.2023 06:05 Ответить
Ще й яку...
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30.12.2023 08:15 Ответить
Поляки випустять зграю злих голубів, котрі налякають кацапську ракету.
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30.12.2023 06:09 Ответить
ГУЧНО ПРОМИЧАЛИ засранці з хронічною діареєю та дзюравою системою ППО від НАТО бо загубили коней та ще розшукували підсаки у свомо мотлосі непотребу для упіймання ракети....!!!

Ці польські-пофігісти з отриманою діареєю в ППО в один голос заверещали, та то був БУМЕРАНГ, який полетів назад в Україну, а не підороська ракета...!!! АГА-АГА "БУМЕРАНГ"...!!!

ТРЕТІЙ РАЗ ПРИЛЕТИТЬ ПО ПОВНОМУ...!!! бо кацапоморді підороси дуже тонко і прогнозовано спровокували цей політ ракети для провірки гнилої системи ППО Польщі...!!!
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30.12.2023 06:57 Ответить
4800 вантажівок стоять на пропускних пунктах...
в декотрих старим поїсти, в декотрих дітям іграшки, в декотрих оборонцям постріляти...
не знімаючи вини з нашої зеленої сволоти - думав за поляків кращє...
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30.12.2023 07:11 Ответить
подай реньке Україні! - ну і де та реньке?
чи всі думали - раз подамо, а там українці вже якось самі?
"а з нашої подачі ви там, хлоці, Боже збав, по кацапії пуляти...."
***** думало інакше...
з зеленої ботви - ні снаряда ні дрона не буде... - крадії.
скомуниздять все що бачять і штори з опи винесуть...
то шо, подамо реньке Україні?
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30.12.2023 08:07 Ответить
В "следующий раз"???? В следующий раз ракеты будут в Варшаве. Клоуны, ***....
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30.12.2023 07:31 Ответить
Ну ППО поставить это ж не сложно епт.
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30.12.2023 07:38 Ответить
Це як? Другу митницю вантажівками заблокують? Сміливі люди
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30.12.2023 07:40 Ответить
І вся дописувачі знову звинувчують НАТО, пишуть, що то бульбашка і сцикуни... Я тк розумію сьогодні і завтра допомогу будете просити у Засрашки? Навіщо звертатися до сцикуна?
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30.12.2023 07:44 Ответить
Ще жорсткіше? Страшно уявити.
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30.12.2023 07:47 Ответить
Поляки тєрпіли,воювати вони не будуть,і ніхто не буде.З таким розкладом в нас вибір не великий.Нам вигідніше злигатись з руськими,взяти до гурту лукашенка,обрана і йти ділити Європу по новому.
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30.12.2023 08:21 Ответить
Це поляків намагаються вчити 73% зебілів, які в перші дні вторгнення втекли до Польщі, привівши до влади в Україні антимайданівців у 2019 році? Давайте на фронт захищати ідеї свого Херпіду "какая разница".
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30.12.2023 08:39 Ответить
Ви потенційне кацапське м'ясо?
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30.12.2023 11:18 Ответить
Последнее предпоследнее предупреждение
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30.12.2023 08:35 Ответить
Интересно будет когда ракета поразит цель на территории Польши.
Будет ли это поводом для НАТО?
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30.12.2023 08:59 Ответить
ні
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30.12.2023 17:16 Ответить
А "трохи далі" - це куди? До канадського кордону?
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30.12.2023 09:01 Ответить
Багато порожнього тексту. Рівень готовності армії визначається адекватним, своєчасним та ефективним реагуванням на загрози. В даному конкретному випадку не було ані першого, ані другого, ані третього.
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30.12.2023 09:24 Ответить
Ракета не мала такоі програми, а сама залетіла, подивилась, що це польща і повернулась в Украіну...)
Сцикуни ви, панове сусіди....можете кордони блокувати, а за себе не постоіте!!! Лиш на четвертий раз відреагують...кацап зрозумів...- проба вдала!
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30.12.2023 09:29 Ответить
Ги-ги
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30.12.2023 09:32 Ответить
Полякам варто було без зайвих слів збити ту ракету. Це ж пряма небезпека для них, якщо ракета на 40км влетіла у повітряний простір. І власний імідж у разі збиття був би на висоті, і до кацапів хоч трохи би чогось дійшло.
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30.12.2023 09:52 Ответить
второй раз мокшанские ракеты нарушили вп Польши. и толстопузые гиниралы НАТ ы не могут активировать 4,5,6 статью....стыд и срам.....
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30.12.2023 09:53 Ответить
жостка нєгадавать?
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30.12.2023 10:17 Ответить
Невже світ продажний? Європа, читайте коменти і почуйте про себе, хто ви!
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30.12.2023 10:27 Ответить
Позорная Польша.
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30.12.2023 11:10 Ответить
Румунія вже жорстко відреагувала, Польща наступна. ПС будуть місяць консультуватись, потім скажуть що "кпцапьска ракета ненавмисно полетіла"
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30.12.2023 11:12 Ответить
вже 500 подляків її шукає))) скажіть хтось цим бовдурам, що вона повернулася в Україну
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30.12.2023 17:17 Ответить
Наступного разу будуть ще гучніше пердіти.
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30.12.2023 11:16 Ответить
Куда уж жоще..
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30.12.2023 11:41 Ответить
нужно запустить ракету с Балтики на Питер
и чтобы над Кронштадтом развернулась и упала незнамо где
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30.12.2023 18:17 Ответить
 
 