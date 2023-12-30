Варшава будет жестче реагировать в случае повторения провокации РФ с ракетой, - МИД Польши
Заместитель министра иностранных дел Владислав Теофил Бартошевский после встречи с временным поверенным в делах РФ Андреем Ордашем заявил, что Варшава будет жестче реагировать на дальнейшие провокации с нарушением воздушного пространства.
О деталях встречи Бартошевский рассказал журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
По словам заместителя главы польского МИД, на встрече с Ордашем он четко дал понять, что "повторение таких попыток вызовет более жесткую реакцию со стороны Республики Польша, поскольку это является испытанием нашей эффективности и нашего подхода к обороне".
"Я могу заверить вас, что мы в состоянии быстро и эффективно отреагировать, если это повторится. Я сказал временному поверенному, чтобы он прекратил испытывать границы нашего государства", – добавил он.
Бартошевский уточнил, что в дальнейшем, если российская ракета "пролетит еще немного дальше на польскую территорию, она будет сбита".
"Мы имеем хорошо подготовленную армию, замечательных командиров и замечательного министра национальной обороны, и мы сделаем все, чтобы в 2024 году безопасность Польши была значительно повышена", – заверил чиновник.
Генеральный штаб Войска Польского ранее заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу, 29 декабря, нарушила российская ракета. Польские военные выяснили, что ракета залетела на 40 километров вглубь Польши и через три минуты вернулась в Украину.
Polsat News со ссылкой на источники ранее сообщил, что, скорее всего, это была российская крылатая ракета Х-22 или Х-101, которая затем снова залетела в Украину и была сбита противовоздушной обороной.
Инцидент произошел на фоне массированного ракетного удара РФ по Украине.
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Я думаю если бы Кацапстан потратил те же ресурсы и людей на НАТО, сейчас весь Варшавский договора страны были бы под ними минимум, а Украина была бы окружена и взята без боя абсолютно. Они бы просто подождали бы год два что бы торговлей и тд, субсидиями вынудить мудрый нарид проголосовать как надо, и все.
P. S. ФСБшна куйня й досі гадає шо її висери тут на когось діють.
P. S. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре, нелюдь.
рфія - страна террористов и военньіх преступников.
*****&кацап на швабре&рфія - ПНХ.
ну і шановне панство згадайте про ранковий двіж і про те що ми качаємо кацапський газ аміак і нафту у ЕС ..може ще щось ...хто проти - на тобі друже повістку .. там 1:10 по плану "перемолу" як повезе .
Бартошевський уточнив, що в подальшому, якщо російська ракета "пролетить ще трохи далі на польську територію, вона буде збита".
Аби далі - могли б збити і ракета не відпрацювала б по Україні.
Якщо летять через Польщу, то щоб не дуже глибоко заходили...
Сподіваюсь що це фейк або наплутано з перекладом.
На запитання про реакцію Польщі при повторенні подібного інциденту він сказав, що якби ракета "залетіла трохи далі на територію Польщі, її б збили".
Тобто, це була відповідь на питання журналіста, а не попередження, передане через тимчасового повіреного.
позорище сране
вот, а ти боялась..
даже юпка нє помялась
Пипецьпля, це тепер кацапи повсираються зі страху...
Не можна ж так голою сракою їжака лякати.
Це жорстоко та нетолерантно!
а кацапські ракети запросто.
залетіла вилетіла і пішла собі далі в Україну...
виход що ППО України коли збиває ворожі ракети це можна назвати жорсткою реакцією
Можна пердіти просто ,без механічного резонатора (бочки)
Можна пердіти гучно сидячи на механічному резонаторі (бочці)
Якщо бочка ну дуже велика то пердьож буде чути за кілометри
Я говорю а если они тебя отправят Канаду или Мексику завоёвывать? Он говорит а, ну да, тогда я просто заранее убегу на Фиджи, и буду там жить. Это чуваку 40 лет с высшим образованием, сейчас на учителя истории переучиваться.
Это вот те люди которые как европейцы думают приедут поумирать вместо них.
Оце жорстяк! оце міць, оце сила!
вони хоч уявляють якими жалюгідними кретинами виглядають і як ржуть каци над ними?? Мені дивно, що каци досі не встругнули щось посерйозніше. Ясно що щоб вони не зробили, поляки обісрут*ься. Це ж не кордон Україні блокувати.
Запровадження реальних санкцій, а не цієї показухи...
А так🤦🤦🤦
«Якщо ще раз,буде збита...»
А якби вчорашня попала в якесь місто?Та ще була з яб?
Вчорашня ракета 100% була не випадковою,а спланованою.Можливо,без боєголовки.Для виявлення реакції поляків.
Ці польські-пофігісти з отриманою діареєю в ППО в один голос заверещали, та то був БУМЕРАНГ, який полетів назад в Україну, а не підороська ракета...!!! АГА-АГА "БУМЕРАНГ"...!!!
ТРЕТІЙ РАЗ ПРИЛЕТИТЬ ПО ПОВНОМУ...!!! бо кацапоморді підороси дуже тонко і прогнозовано спровокували цей політ ракети для провірки гнилої системи ППО Польщі...!!!
в декотрих старим поїсти, в декотрих дітям іграшки, в декотрих оборонцям постріляти...
не знімаючи вини з нашої зеленої сволоти - думав за поляків кращє...
чи всі думали - раз подамо, а там українці вже якось самі?
"а з нашої подачі ви там, хлоці, Боже збав, по кацапії пуляти...."
***** думало інакше...
з зеленої ботви - ні снаряда ні дрона не буде... - крадії.
скомуниздять все що бачять і штори з опи винесуть...
то шо, подамо реньке Україні?
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Будет ли это поводом для НАТО?
Сцикуни ви, панове сусіди....можете кордони блокувати, а за себе не постоіте!!! Лиш на четвертий раз відреагують...кацап зрозумів...- проба вдала!
и чтобы над Кронштадтом развернулась и упала незнамо где