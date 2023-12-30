Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и "беркутовец" Собина выступили на инициированном РФ неформальном заседании Совбеза ООН
Экс-министр внутренних дел времен Януковича Виталий Захарченко и экс-командир Харьковского беркута Дмитрий Собина 27 декабря выступили на неформальном заседании Совбеза ООН, где оправдали свои преступления времен Майдана.
Захарченко и Собина в выступлении на мероприятии "10 лет Евромайдана в Украине: шаг в пропасть" повторяли месседжи об "инспирировании Евромайдана со стороны стран запада и США", "госпереворот", "балтийских и грузинских снайперов" и "неонацистов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой Украинскую правду.
Как пояснили в ГУР, заседание проходило по так называемой "формуле Аррия" — формату неформальных встреч, на котором представители стран могут провести откровенный обмен мнениями.
На подобных мероприятиях не действуют жесткие процедурные правила. К участию в них привлекаются люди, не причастные к дипломатической работе.
Советник Миссии США при ООН Джейсон Парк в своем выступлении отметил, что инициированное заседание - это очередная попытка России оправдать свою агрессию против Украины.
"Сегодняшняя встреча – очередная попытка переписать историю сквозь призму искаженного мировоззрения Кремля. Это напоминание, что Россия предпочитает использовать Совет для распространения дезинформации над поддержкой международного мира и безопасности", - заявил Парк.
"Адвокатская совещательная группа" напоминает, что Виталий Захарченко и Дмитрий Собина обвинены в делах по событиям Майдана. Они сбежали из Украины, поэтому производства по ним рассматриваются по специальной "заочной" процедуре.
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виносить питання шодо обстрілу кацапнею всіх найбільших міст вчора,
чи то якийсь інший?
10 років минуло а вони без статусу «винен»?
Молодець Малюска.
Молодець Порошенко, ген прокурор Луценко та інші.
2. Чому Україна в ООН не «дуже активна»?
Кожен день Україна потрібна забрасувати їх скаргами на РФ.
Виставляти разунок по репарації на компенсацію руйнувань після кожної ракетної атаки. Такі руйнування йдуть кожен день. ООН та «межнародні суди» потрібни получати « скарги» кожен день!
Тоді у параші не буде багато часу на висування своіі маячні.
Не можна віддавати ініціативу москалям
Мені по барабану імья чиновника якій це не зробив! Хто б це не був- це неповага до Народу, або саботаж.
Але тема тут друга- не деталі, а головне- бачення. Що е на сьогодні.
Що до Порашенео ви можете віддавати йому перевагу. Це ваша справа. Ми її поважаемо.
Але не треба давити на усіх, що ваша точка зору е « самою справедливою». Читачі самі оцінять хто який херой
Поважайте точку зору іншіх.
"Рога і копита" була дійовіша.
Як вони вільно приїздять в США (навіть лаврова не пустили) і ніхто і не думає їх затримувати?
відоонились неформально, дістанційно по руснявскі і забули.
новина не уточнює як само вони там були присутні,
але це бачно навіть по фото.
питання навіть не до них, а у якісті оон яка їх слухає...
Прочитав, що виступали... та й подумав. Останнім часом я би вже нічому не здивувася.
то за що ми говоримо?
а скоріш за все він і правда дмирий...
відкрий Кодекс - там все...
то питань нема....
закінчуй з зеленим змієм - він тебе вже переміг...
Це ж військові злочинці, яки вбивали мирних людей в центрі Києва.
А за ліквідацію тупорилого недоноска, киви, сбу розбзділося на усю Україну, як за дуже "круто тупу спецоперацію" по ліквідації тупорилого безмізглого телепня...!!!
Що ви там спілка бомжів україни, взагалі приху**ли разом зі своїм тупим керівництвом "А-кувалд" і годуєте усю ГРОМАДУ УКРАЇНИ, котра вас утримує, як платник податків в державний бюджет, усякими малозначущими ФЕЙКАМИ та КАЗКАМИ про шпійонів і тримаєте усю ГРОМАДУ УКРАЇНИ за дурнів...???!!!
ось в чому питання.
чи може боялися при розкритті злочінів вийти самих на себе?