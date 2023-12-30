Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и "беркутовец" Собина выступили на инициированном РФ неформальном заседании Совбеза ООН

Экс-министр внутренних дел времен Януковича Виталий Захарченко и экс-командир Харьковского беркута Дмитрий Собина 27 декабря выступили на неформальном заседании Совбеза ООН, где оправдали свои преступления времен Майдана.

Захарченко и Собина в выступлении на мероприятии "10 лет Евромайдана в Украине: шаг в пропасть" повторяли месседжи об "инспирировании Евромайдана со стороны стран запада и США", "госпереворот", "балтийских и грузинских снайперов" и "неонацистов", передает Цензор.НЕТ со ссылкой Украинскую правду.

Как пояснили в ГУР, заседание проходило по так называемой "формуле Аррия" — формату неформальных встреч, на котором представители стран могут провести откровенный обмен мнениями.

На подобных мероприятиях не действуют жесткие процедурные правила. К участию в них привлекаются люди, не причастные к дипломатической работе.

Советник Миссии США при ООН Джейсон Парк в своем выступлении отметил, что инициированное заседание - это очередная попытка России оправдать свою агрессию против Украины.

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"Сегодняшняя встреча – очередная попытка переписать историю сквозь призму искаженного мировоззрения Кремля. Это напоминание, что Россия предпочитает использовать Совет для распространения дезинформации над поддержкой международного мира и безопасности", - заявил Парк.

"Адвокатская совещательная группа" напоминает, что Виталий Захарченко и Дмитрий Собина обвинены в делах по событиям Майдана. Они сбежали из Украины, поэтому производства по ним рассматриваются по специальной "заочной" процедуре.