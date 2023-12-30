За последние две недели на войне в Украине ликвидированы пять высших офицеров РФ, - СМИ
В Украине за две недели были ликвидированы, по меньшей мере, пять высших офицеров Вооруженных сил РФ, согласно данным журналистов-расследователей страны-агрессора.
По обновленному списку российской службы ВВС и Медиазоны, подтвержденным и верифицированным данным о потерях российских войск на украинском фронте за период с 15 декабря по настоящее время добавлено 1175 человек, включая пять офицеров — 1 полковника и 4 подполковника, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что речь идет о тех, чьи имена установили журналисты Медиазоны и Би-би-си на основе открытых источников, и это не окончательная цифра потерь, которая, вероятно, гораздо выше.
По оценкам российских расследователей, 2023 год стал для российской армии "более кровопролитным" по сравнению с предыдущим годом, когда они зафиксировали имена не менее 15,5 тысячи погибших оккупантов.
"До конца 2023 года в нашем списке более 40,5 тысяч имен, и мы предполагаем, что данные за 2023 год также увеличатся по меньшей мере на треть, особенно ввиду последних кровопролитных событий", — отмечают журналисты.
Они также добавили, что с уверенностью могут сказать, что в этом году силы Вооруженных сил России понесли еще большие потери, чем в первый год широкомасштабной войны против Украины.
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по зеленому це натівські стандарти!
виконано.
І зрозуміло чому зе-гниди неголеними ходять...
одна в лампасах, дві папахи і одна права рука знайдені.
питання - скількі потерь на капнячій штурмовій групі і скільки вищіх, страших, нижчіх на штурм йшло, вважаючі на те шо інших не знайдено?
але вірити російської служби ВВС та Медіазонi?
до речі як і марафону? - не тей істочник...
Источник: Брянская улица
https://bryansku.ru/2023/12/30/v-bryanske-dva-bespilotnika-atakovali-zavod-kremniy-30-dekabrya
мордорівцям в Пеклі всім місця хвате.
а не обіцяного їм *уйлом Раю
Доводжу до відома анонімного автора, що офіцерський склад буває молодшим (від молодшого лейтенанта до капітана), старшим (від майора до полковника) і вищим (від бригадного генерала, у випадку кацапів - від генерал-майора, до генерала армії).
Очевидно, що підполковники та полковник - це старші офіцери. Але не вищі.
Высшие офицеры - генеральский состав.
Старшие офицеры майор-полковник
Младшие офицеры - лейтенант - капитан