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Новости Война
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За последние две недели на войне в Украине ликвидированы пять высших офицеров РФ, - СМИ

рф

В Украине за две недели были ликвидированы, по меньшей мере, пять высших офицеров Вооруженных сил РФ, согласно данным журналистов-расследователей страны-агрессора.

По обновленному списку российской службы ВВС и Медиазоны, подтвержденным и верифицированным данным о потерях российских войск на украинском фронте за период с 15 декабря по настоящее время добавлено 1175 человек, включая пять офицеров — 1 полковника и 4 подполковника, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что речь идет о тех, чьи имена установили журналисты Медиазоны и Би-би-си на основе открытых источников, и это не окончательная цифра потерь, которая, вероятно, гораздо выше.

За последние две недели на войне в Украине ликвидированы пять высших офицеров РФ, - СМИ 01
За последние две недели на войне в Украине ликвидированы пять высших офицеров РФ, - СМИ 02

По оценкам российских расследователей, 2023 год стал для российской армии "более кровопролитным" по сравнению с предыдущим годом, когда они зафиксировали имена не менее 15,5 тысячи погибших оккупантов.

"До конца 2023 года в нашем списке более 40,5 тысяч имен, и мы предполагаем, что данные за 2023 год также увеличатся по меньшей мере на треть, особенно ввиду последних кровопролитных событий", — отмечают журналисты.

Они также добавили, что с уверенностью могут сказать, что в этом году силы Вооруженных сил России понесли еще большие потери, чем в первый год широкомасштабной войны против Украины.

Автор: 

армия РФ (19168) ликвидация (3527)


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Топ комментарии
+17
Вищі офіцери - це генерали. А полковники з підполковниками ' це старші офіцери. Але, для шоу...
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30.12.2023 02:28
+12
Да пора вже ліквідувати хремль - сердце країни андрофагів ‼️
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30.12.2023 02:03
+5
літунів ліквідуйте
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30.12.2023 02:14
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Да пора вже ліквідувати хремль - сердце країни андрофагів ‼️
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30.12.2023 02:03 Ответить
літунів ліквідуйте
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30.12.2023 02:14 Ответить
Вищі офіцери - це генерали. А полковники з підполковниками ' це старші офіцери. Але, для шоу...
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30.12.2023 02:28 Ответить
а з майора вниз до зека то нижня орковня...

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30.12.2023 02:40 Ответить
А чому полковники в папахах ходять?😉
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30.12.2023 04:19 Ответить
це армійська совкова ієрархія яка нікуди не поділася,
по зеленому це натівські стандарти!
виконано.
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30.12.2023 04:27 Ответить
Зодного барана шкіру зняли, на другого наділи,- так сказано в старій армійській приказці, це щоб здалеку було видно хто йде, до того ж сірий каракуль здалеку наче на мізки схожий
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30.12.2023 08:26 Ответить
Тому що вони- таки вищі офіцери, а майори з підполковниками -старші офіцери
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30.12.2023 08:56 Ответить
Зате, судячи по фото, як лихвацько вони картузи носили...
І зрозуміло чому зе-гниди неголеними ходять...
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30.12.2023 09:47 Ответить
цікава арифметика - 4 оркочневі ліві ноги,
одна в лампасах, дві папахи і одна права рука знайдені.
питання - скількі потерь на капнячій штурмовій групі і скільки вищіх, страших, нижчіх на штурм йшло, вважаючі на те шо інших не знайдено?

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30.12.2023 03:14 Ответить
Тут, мабуть, важливо уточнити ще й таку деталь: скільки півлітрових баночок було використано для збирання іншого... орканічного матеріалу.
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30.12.2023 11:32 Ответить
дуже був би радий якби вбитої кацапні було в 3 рази більше,
але вірити російської служби ВВС та Медіазонi?
до речі як і марафону? - не тей істочник...
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30.12.2023 03:30 Ответить
В Брянске два беспилотника атаковали завод «Кремний» 30 декабря
Источник: Брянская улица
https://bryansku.ru/2023/12/30/v-bryanske-dva-bespilotnika-atakovali-zavod-kremniy-30-dekabrya
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30.12.2023 04:00 Ответить
чим більше , тим краще. (С)
мордорівцям в Пеклі всім місця хвате.
а не обіцяного їм *уйлом Раю
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30.12.2023 06:43 Ответить
Земля стекловатой.

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30.12.2023 06:57 Ответить
Пичалька(((
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30.12.2023 07:36 Ответить
Па-а-алковніку нікто нє пішет , тумбурурур...
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30.12.2023 09:43 Ответить
Хто автор публікації?!
Доводжу до відома анонімного автора, що офіцерський склад буває молодшим (від молодшого лейтенанта до капітана), старшим (від майора до полковника) і вищим (від бригадного генерала, у випадку кацапів - від генерал-майора, до генерала армії).
Очевидно, що підполковники та полковник - це старші офіцери. Але не вищі.
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30.12.2023 11:26 Ответить
ЛИКБЕЗ для ЦЕНЗОРА:

Высшие офицеры - генеральский состав.
Старшие офицеры майор-полковник
Младшие офицеры - лейтенант - капитан
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30.12.2023 14:20 Ответить
 
 