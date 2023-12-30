За последние две недели на войне в Украине ликвидированы пять высших офицеров РФ, - СМИ

В Украине за две недели были ликвидированы, по меньшей мере, пять высших офицеров Вооруженных сил РФ, согласно данным журналистов-расследователей страны-агрессора.

По обновленному списку российской службы ВВС и Медиазоны, подтвержденным и верифицированным данным о потерях российских войск на украинском фронте за период с 15 декабря по настоящее время добавлено 1175 человек, включая пять офицеров — 1 полковника и 4 подполковника, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что речь идет о тех, чьи имена установили журналисты Медиазоны и Би-би-си на основе открытых источников, и это не окончательная цифра потерь, которая, вероятно, гораздо выше.





По оценкам российских расследователей, 2023 год стал для российской армии "более кровопролитным" по сравнению с предыдущим годом, когда они зафиксировали имена не менее 15,5 тысячи погибших оккупантов.

"До конца 2023 года в нашем списке более 40,5 тысяч имен, и мы предполагаем, что данные за 2023 год также увеличатся по меньшей мере на треть, особенно ввиду последних кровопролитных событий", — отмечают журналисты.

Они также добавили, что с уверенностью могут сказать, что в этом году силы Вооруженных сил России понесли еще большие потери, чем в первый год широкомасштабной войны против Украины.