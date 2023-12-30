Силы обороны отразили штурмы врага на 5 направлениях и пытаются расширить плацдарм на Херсонщине, - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 150 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Под авиационные удары попали: Синьковка, Ивановка, Петропавловка, Куриловка, Берестово Харьковской области; Макеевка, Невское, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Серебрянка, Александрополь, Новобахмутовка, Новомихайловка Донецкой области; Орехов Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСГВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага возле Синьковки Харьковской области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

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На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 2 атаки оккупантов в районах Богдановки и Андреевки Донецкой области.

"В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак врага в районах Степного, Авдеевки и 21 атаку возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 9 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки противника западнее и северо-западнее Вербового Запорожской области.

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Генштаб также информирует, что в зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Так за прошедшие сутки противник совершил более 10 безуспешных штурмовых действий.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 артиллерийских средства, 5 складов боеприпасов и еще 2 другие важные цели противника.