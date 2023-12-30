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Новости Война
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Минобороны РФ утверждает, что ночью российская ПВО якобы уничтожила 32 украинских дрона

бєлгород,уламок

Минобороны РФ уверяет, что в ночь на 30 декабря на территории России якобы было уничтожено более 30 украинских дронов.

Сообщение Минобороны РФ цитирует российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости, информирует Цензор.НЕТ.

Утверждается, что российская ПВО уничтожила и перехватила в воздухе "32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей".

О последствиях пока не говорится.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков также заявлял о якобы массированном обстреле Белгорода.

Читайте также: Минобороны РФ заявило о якобы сбиввании двух дронов над оккупированным Крымом

Автор: 

россия (95481) Минобороны рф (926) дроны (3896)


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Топ комментарии
+4
Пи₴дуна заряджають як завжди.
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30.12.2023 07:49
+2
На фото маленький шматочок новочеркаська.
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30.12.2023 07:59
+1
Хоть бы цифры меняли а то уперлись в тридцатник.
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30.12.2023 07:58
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Пи₴дуна заряджають як завжди.
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30.12.2023 07:49 Ответить
Не обов'язково. Дійсно , могли позбивати. Інше питання - чим? Бо могли і складами, і заводами, і казармами...
Так що, тут "бабця надвоє ворожила".
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30.12.2023 11:15 Ответить
Частина кацапні незадоволена атакою рашистів на Українські міста.Треба ж якось виправдатись.
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30.12.2023 07:55 Ответить
Хоть бы цифры меняли а то уперлись в тридцатник.
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30.12.2023 07:58 Ответить
На фото маленький шматочок новочеркаська.
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30.12.2023 07:59 Ответить
Про те збили чи ні знають війскові. Вони мовчать. Шо тут можна гадати. Нічого.
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30.12.2023 07:59 Ответить
Це дурдом. Дурдом не тому що кацап'є обстріляли, а тому що зараз будемо тупо один одного обстрілювати до посиніння
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30.12.2023 08:01 Ответить
Це і є війна. Їхня ціль - убити той мільон вояк, які пішли захищати Україну (бо вони чомусь впевнені, що більше мобілізація нічого ЗСУ не дасть). Наша ціль - протриматися до тих пір, поки путін здохне або вляпається у ще якусь війну
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30.12.2023 09:10 Ответить
Прошу пана, я не погоджуся з твердженням, що здихання ***** вирішить наші проблеми. Бо замість ***** І постане ***** ІІ (скажімо, на прізвище Патрушев). І що це принципово міняє? Аж нічого.
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30.12.2023 11:19 Ответить
***** може ще років 20 жити. Навряд чи ми стільки "протримаємося". Стратегія чекати коли там хтось здохне - програшна для усіх, крім нинішньої влади.
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30.12.2023 12:44 Ответить
Вже Цаплієнка запостили нехілий такий пропущений у Москалів.
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30.12.2023 08:38 Ответить
 
 