Минобороны РФ утверждает, что ночью российская ПВО якобы уничтожила 32 украинских дрона
Минобороны РФ уверяет, что в ночь на 30 декабря на территории России якобы было уничтожено более 30 украинских дронов.
Сообщение Минобороны РФ цитирует российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости, информирует Цензор.НЕТ.
Утверждается, что российская ПВО уничтожила и перехватила в воздухе "32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей".
О последствиях пока не говорится.
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков также заявлял о якобы массированном обстреле Белгорода.
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+4 Gary Grant
показать весь комментарий30.12.2023 07:49
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показать весь комментарий30.12.2023 07:58
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Так що, тут "бабця надвоє ворожила".