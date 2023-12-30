Минобороны РФ утверждает, что ночью российская ПВО якобы уничтожила 32 украинских дрона

Минобороны РФ уверяет, что в ночь на 30 декабря на территории России якобы было уничтожено более 30 украинских дронов.

Сообщение Минобороны РФ цитирует российское пропагандистское новостное агентство РИА-Новости, информирует Цензор.НЕТ.

Утверждается, что российская ПВО уничтожила и перехватила в воздухе "32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей".

О последствиях пока не говорится.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков также заявлял о якобы массированном обстреле Белгорода.

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