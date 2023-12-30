Более 40 оккупантов из 150 мотострелковой дивизии под конвоем отправили из Луганщины в РФ. Они отказались от участия в боях, - Генштаб

В оккупационных войсках РФ фиксируются единичные случаи отказов военнослужащих от исполнения преступных приказов и участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Так, по данным Генштаба, 19 декабря этого года с временно оккупированной территории Луганской области на территорию РФ под конвоем сотрудников военной полиции отправлены 43 военнослужащих из состава 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ, отказавшихся от участия в боевых действиях.

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