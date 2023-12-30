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Новости Война
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Более 40 оккупантов из 150 мотострелковой дивизии под конвоем отправили из Луганщины в РФ. Они отказались от участия в боях, - Генштаб

окупанти

В оккупационных войсках РФ фиксируются единичные случаи отказов военнослужащих от исполнения преступных приказов и участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Так, по данным Генштаба, 19 декабря этого года с временно оккупированной территории Луганской области на территорию РФ под конвоем сотрудников военной полиции отправлены 43 военнослужащих из состава 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ, отказавшихся от участия в боевых действиях.

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Автор: 

армия РФ (19168) Генштаб ВС (6254) дезертирство (331) Луганская область (6494)


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Топ комментарии
+10
Зрозуміло. Краще два роки на зоні загального режиму, ніж у труні або без ніг і рук повернутися януковочем додому.
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30.12.2023 08:19
+8
с голубого ручейка, начинается река ну а ......
а нам своє робити.
істот з болот до пекла переселяти
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30.12.2023 08:49
+6
їх же, голих, в яму запихували, що б вони там трахалися.
ям не вистачає?
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30.12.2023 08:53
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Зрозуміло. Краще два роки на зоні загального режиму, ніж у труні або без ніг і рук повернутися януковочем додому.
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30.12.2023 08:19 Ответить
Ви написали 19 слів.

Занадто складна логічна конструкція для пересічного кацапа.
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30.12.2023 08:58 Ответить
43 військовослужбовця,це капля в морі чмобіків.
є ймовірність , що за них, їх жони виступали на рашкостані з протестами.там щось жу-жу-жу, їх родичі незадоволені. одних правда залякують ,інших підкуповують, але деякі таки щось прориваються і трохи буянять,і місцева рашистська їх влада поки не може зробити з ними нічого.
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30.12.2023 08:32 Ответить
с голубого ручейка, начинается река ну а ......
а нам своє робити.
істот з болот до пекла переселяти
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30.12.2023 08:49 Ответить
їх же, голих, в яму запихували, що б вони там трахалися.
ям не вистачає?
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30.12.2023 08:53 Ответить
На жаль, поки не надто схоже на "бунт безтямний і безпощадний".
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30.12.2023 09:34 Ответить
і сто вісімадцять - Ф-22,
а вже скока Ф16? - на кацапії вже ніхто і не рахує...
победілово на кацапні зашкалює....
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30.12.2023 10:05 Ответить
Лучше бы они своих лапотных командиров перестреляли и подняли мятеж.
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30.12.2023 10:07 Ответить
Це не так просто.комендатури,військова поліція,росгвардія,тіктокери,фсін та ФСБ це все вже є на окупованих територіях у значній кількості.
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30.12.2023 11:13 Ответить
победілонометер є таких прибор!
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30.12.2023 10:07 Ответить
Я "худєю" з наших пропогондонів!
Самі брешуть, що кацапи "отказників" у ямах тримають, забивають на смерть, катують та розстрілюють,-самі ж цей фейк і спростовують
Хоча, тут треба брати до уваги, що це частина другої лінії-чмоні і розстріл півсотні громадян РФ, на кожного з яких у середньому припадає лише одна судимість (на відміну від прешої лінії-щуриZ), міг зіпсувати новорічне звернення ліліпутіна.
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30.12.2023 10:42 Ответить
Хай би вони всі там бунтували
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30.12.2023 11:29 Ответить
У рабов есть военная полиция, а у нас до сих пор нет.
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30.12.2023 13:03 Ответить
 
 