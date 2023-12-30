Более 40 оккупантов из 150 мотострелковой дивизии под конвоем отправили из Луганщины в РФ. Они отказались от участия в боях, - Генштаб
В оккупационных войсках РФ фиксируются единичные случаи отказов военнослужащих от исполнения преступных приказов и участия в боевых действиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Так, по данным Генштаба, 19 декабря этого года с временно оккупированной территории Луганской области на территорию РФ под конвоем сотрудников военной полиции отправлены 43 военнослужащих из состава 150 мотострелковой дивизии вооруженных сил РФ, отказавшихся от участия в боевых действиях.
Топ комментарии
+10 Dmitry Klaus
показать весь комментарий30.12.2023 08:19
+8 Юрий Смадченко
показать весь комментарий30.12.2023 08:49
+6 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий30.12.2023 08:53
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Занадто складна логічна конструкція для пересічного кацапа.
є ймовірність , що за них, їх жони виступали на рашкостані з протестами.там щось жу-жу-жу, їх родичі незадоволені. одних правда залякують ,інших підкуповують, але деякі таки щось прориваються і трохи буянять,і місцева рашистська їх влада поки не може зробити з ними нічого.
а нам своє робити.
істот з болот до пекла переселяти
ям не вистачає?
а вже скока Ф16? - на кацапії вже ніхто і не рахує...
победілово на кацапні зашкалює....
Самі брешуть, що кацапи "отказників" у ямах тримають, забивають на смерть, катують та розстрілюють,-самі ж цей фейк і спростовують
Хоча, тут треба брати до уваги, що це частина другої лінії-чмоні і розстріл півсотні громадян РФ, на кожного з яких у середньому припадає лише одна судимість (на відміну від прешої лінії-щуриZ), міг зіпсувати новорічне звернення ліліпутіна.