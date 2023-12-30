Обстрелы Херсонщины: удар врага пришелся на жилые кварталы, гуманитарный штаб и объект критической инфраструктуры, есть раненые. ФОТОрепортаж

Враг продолжает обстреливать территорию Херсона. За прошедшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них – 8 "Shahed".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, по городу Херсону враг выпустил 24 снаряда.

"Российские военные обстреляли жилые кварталы населенных пунктов области; гуманитарный штаб в Бериславском районе; объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию по обслуживанию лифтов в Херсоне", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

В ГСЧС позже опубликовали последствия вражеских ударов по Херсонщине.

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