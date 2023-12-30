В Запорожье объявлен день траура, в результате обстрела погибли 9 человек
В Запорожье объявлен траур по погибшим от вчерашнего вражеского ракетного удара.
Об этом сообщил в телеграм-канале и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.
"29 декабря в нашем городе рашисты жестоко оборвали жизнь девяти невинных мирных людей".
Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+8 Maria Sofia Douglas #585494
показать весь комментарий30.12.2023 09:13
+3 valentyna #410470
показать весь комментарий30.12.2023 09:00
+1 CryptoShorts
показать весь комментарий30.12.2023 09:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось з цього і треба починати - а не ругати запад що мало ДОПОМАГАЕ
30цівільних українців загинуло . Треба прапора з чорними лентами вивісити . Тоді і світ почне поважати
В Україні вже загинули щонайменше понад 100000 громадян. То до чого тут жалоба за 9 загиблими??
DZIDZIO - Молитва за Україну
https://youtu.be/9ICZ_LCkKDY