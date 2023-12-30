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Новости Война
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В Запорожье объявлен день траура, в результате обстрела погибли 9 человек

запоріжжя

В Запорожье объявлен траур по погибшим от вчерашнего вражеского ракетного удара.

Об этом сообщил в телеграм-канале и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"29 декабря в нашем городе рашисты жестоко оборвали жизнь девяти невинных мирных людей".

Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Читайте также: В результате обстрела РФ погибла 53-летняя учительница из Запорожья, повреждены десятки учебных заведений по всей стране, - Лисовый

Автор: 

Запорожье (2649) траур (227)


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Топ комментарии
+8
По всій Україні мали б оголосити день жалоби , но це буде заважати концертам 95 кварталу
Ось з цього і треба починати - а не ругати запад що мало ДОПОМАГАЕ
30цівільних українців загинуло . Треба прапора з чорними лентами вивісити . Тоді і світ почне поважати
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30.12.2023 09:13
+3
Одеса,Запоріжжя, Дніпро, Львів, Конотоп Сміла.....вирви, руїни, і поранені. А ще Херсон і прифронтові зони. Тримайтесь, бо без вас не буде і нас.
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30.12.2023 09:00
+1
А що дає день жалоби? Скасують розважальні заходи? Два роки триває війна, сотні тисяч загиблих і поранених, а в Запоріжжі тільки зараз настала жалоба? Совко-вата у всій красі
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30.12.2023 09:57
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Одеса,Запоріжжя, Дніпро, Львів, Конотоп Сміла.....вирви, руїни, і поранені. А ще Херсон і прифронтові зони. Тримайтесь, бо без вас не буде і нас.
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30.12.2023 09:00 Ответить
У Києві-також 9 загиблих та 30 поранених.
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30.12.2023 10:08 Ответить
13, уже 13. Київ також
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30.12.2023 11:07 Ответить
Вже 16 (
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30.12.2023 13:18 Ответить
По всій Україні мали б оголосити день жалоби , но це буде заважати концертам 95 кварталу
Ось з цього і треба починати - а не ругати запад що мало ДОПОМАГАЕ
30цівільних українців загинуло . Треба прапора з чорними лентами вивісити . Тоді і світ почне поважати
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30.12.2023 09:13 Ответить
Треба букваря дочитати комусь!
В Україні вже загинули щонайменше понад 100000 громадян. То до чого тут жалоба за 9 загиблими??
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30.12.2023 10:04 Ответить
А вам , розумнику, туди

DZIDZIO - Молитва за Україну

https://youtu.be/9ICZ_LCkKDY
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30.12.2023 10:06 Ответить
А, дзідзьо-філи? Тоді кому я намагаюсь щось пояснити?
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30.12.2023 10:07 Ответить
Цінить українське . Якщо ви українець . Він добре СПІВАЕ .
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30.12.2023 10:16 Ответить
А що дає день жалоби? Скасують розважальні заходи? Два роки триває війна, сотні тисяч загиблих і поранених, а в Запоріжжі тільки зараз настала жалоба? Совко-вата у всій красі
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30.12.2023 09:57 Ответить
Вчора дизель шоу і 95 квартал по ящику йшло згідно з графіком телепередач. Це "комедіянтів" не парить, аби гроші капали!
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30.12.2023 17:37 Ответить
Прокляті кацапи! Горіти вам усім у пеклі, і вибл@дкам вашим до 7-го покоління!!!
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30.12.2023 17:34 Ответить
 
 