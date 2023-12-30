В Запорожье объявлен день траура, в результате обстрела погибли 9 человек

В Запорожье объявлен траур по погибшим от вчерашнего вражеского ракетного удара.

Об этом сообщил в телеграм-канале и.о. городского головы Запорожья Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"29 декабря в нашем городе рашисты жестоко оборвали жизнь девяти невинных мирных людей".

Вечная и светлая память. Искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Читайте также: В результате обстрела РФ погибла 53-летняя учительница из Запорожья, повреждены десятки учебных заведений по всей стране, - Лисовый