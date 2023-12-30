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Новости Война
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Попаданий избежать не удалось, - ОК "Південь" о ночной атаке дронами на Херсонщину

шахед

В результате вражеской ночной атаки дронами зафиксировано попадание на Херсонщине. В Херсоне пострадало админздание одного из предприятий и несколько автомобилей.

Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталия Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Гуменюк, во время ударов россияне применили БпЛА. Атака была сконцентрирована больше на прифронтовой территории - Херсонской области и попаданий избежать не удалось.

"Там не удалось избежать попаданий, потому что очень обильно враг сыпал этими барражирующими снарядами. Но попадания произошли преимущественно по тем населенным пунктам, где почти все разрушено. Враг просто продолжает террор. Также есть попадания в самом Херсоне - это админздание одного из предприятий и несколько автомобилей. Но, к счастью, о пострадавших информация не поступала", - отметила Гуменюк.

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Около 04:30 россияне обстреливали регион из артиллерии. Последствия ударов пока уточняются. В частности наши воины сбили БпЛА "Шахед" над Николаевской областью и еще две единицы над Херсонской.

Атака продолжалась почти 4 часа. Продолжительность объясняется тем, что россияне пытались обойти системы защиты и противовоздушной обороны на юге.

Автор: 

армия РФ (19168) дроны (3896)


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Прифронтові зони не цікаві, бо там усе зруйновано. Читаю вдруге і знову шок. Херсон рівняють з землею, деякі містечка зовсім стерті, а вони марафонять і говорять так бездумно про прифронтові зони, а там люди.
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30.12.2023 08:58 Ответить
Війну можна і треба було закінчити ще в жовтні 2022 року коли на Правобережжі Дніпра було зконцентровано близько 18 тисяч російських військ , до речі найкращих підрозділів .З фронту потрібно було тиснути і притискати до Дніпра а потім коли б почався панічний відступ то треба було б підірвати частину греблі Каховської ГЕС , потік води змив би всі переправи і у ворога був би один шанс вижити , повна капітуляція .А так через черговий ЗЕдоговорняк з Хлом рашистам просто дозволили перебратися на лівий берег .Як доказ цього є майже відсутня знищенна техніка рашистів на березі .
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30.12.2023 09:35 Ответить
Ну так. Для дерьмака головне завдання від грушника тата - зберегти якомога більше війська ворога і знищити якомога більше війська українського. Усе йде за планом.
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30.12.2023 10:58 Ответить
 
 