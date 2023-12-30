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В с.Шегини на границе с Польшей временно перекрыто движение. Проезд невозможен, – патрульная полиция. ФОТО

шегині

В селе Шегини Львовской области, на границе с Польшей временно перекрыто движение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Львовской области.

"Внимание‼️ В селе Шегини, на границе временно перекрыто движение. Проезд невозможен. Учтите эту информацию и выберите для себя другой маршрут движения", - говорится в сообщении.

В связи с чем перекрыто движение, пока не отмечается.

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В с.Шегини на границе с Польшей временно перекрыто движение. Проезд невозможен, – патрульная полиция 01
В с.Шегини на границе с Польшей временно перекрыто движение. Проезд невозможен, – патрульная полиция 02

Автор: 

граница (5266) патрульная полиция (1812) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+14
Рішуча відповідь поляків на заліт ракети.
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30.12.2023 09:52
+6
невже, ракету знайшли?
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30.12.2023 09:48
+5
польські фермери і далекобійники мають виразити протест з приводу цього неподобства, бо тільки їм дозволено закривати пункти пропуску на україно-польському кордоні
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30.12.2023 09:53
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невже, ракету знайшли?
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30.12.2023 09:48 Ответить
Ні, старосту прикордонної гміни, який обісрався від страху під час прольоту ракети так, що від вибухової детонації кишкових газів рознесло місцевий сарай.
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30.12.2023 09:56 Ответить
Рішуча відповідь поляків на заліт ракети.
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30.12.2023 09:52 Ответить
польські фермери і далекобійники мають виразити протест з приводу цього неподобства, бо тільки їм дозволено закривати пункти пропуску на україно-польському кордоні
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30.12.2023 09:53 Ответить
Мабуть до нас шось завозять.
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30.12.2023 09:57 Ответить
ф 16?
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30.12.2023 09:58 Ответить
Асфальт.
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30.12.2023 11:02 Ответить
Тсс...
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30.12.2023 09:59 Ответить
Трасу ремонтують з нашого боку. По фото видно.
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30.12.2023 10:32 Ответить
ОПа преЗеДента дала розпорядження прикордонникам приєднатись до блокади кордону?..
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30.12.2023 10:00 Ответить
Пани блокують кацапську ракету?
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30.12.2023 10:00 Ответить
Рух вiдновлено...
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30.12.2023 10:17 Ответить
А шо, може ракетку кацапську протестувальники заблокували??? 🤔🤔🤔
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30.12.2023 10:20 Ответить
Їхала поважна дупа.
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30.12.2023 10:21 Ответить
інвалідів 3 групи не пускали
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30.12.2023 10:31 Ответить
И не только их! Удалил свое сообщение, но уже появилась подтверждающая информация! Это не паны не пускают! Это "Наши Слуги" не выпускают!
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30.12.2023 10:37 Ответить
мабуть рух був заблокований через те, що з території України, прорашистським польським холуям- блокераторам , рашисти перевозили за весь період блокування для України кордону, зарплату, плюс новорічні преміальні....?х/зн?
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30.12.2023 11:03 Ответить
Не пишите хрень, больше читайте!
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30.12.2023 11:40 Ответить
тобто Ви вважаєте,що блокування для України кордону з ЄС із нарушенням все тих же законів ЄС, прорашистськими польськими холуями ,де вже ,в результаті блокування ,померло четверо українців ,відбувається за їхні особисті кошти.а не за кошти рашистського недомірка???Не читайте рашистську хрень .
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30.12.2023 14:39 Ответить
У селі Шегині на Львівщині, на кордоні з Польщею тимчасово перекрито рух.
У зв'язку з чим перекрито рух, наразі не зазначається. Джерело:
***********
Кацапський десант висадився в Шегинях?
Ніхто нічого не каже тільки тоді, коли не контролюють ситуацію.
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30.12.2023 12:39 Ответить
 
 