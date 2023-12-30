В с.Шегини на границе с Польшей временно перекрыто движение. Проезд невозможен, – патрульная полиция. ФОТО
В селе Шегини Львовской области, на границе с Польшей временно перекрыто движение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Львовской области.
"Внимание‼️ В селе Шегини, на границе временно перекрыто движение. Проезд невозможен. Учтите эту информацию и выберите для себя другой маршрут движения", - говорится в сообщении.
В связи с чем перекрыто движение, пока не отмечается.
Топ комментарии
+14 Oleh Syvenkyy
показать весь комментарий30.12.2023 09:52
+6 Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий30.12.2023 09:48
+5 Super Gut
показать весь комментарий30.12.2023 09:53
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У зв'язку з чим перекрито рух, наразі не зазначається. Джерело:
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Кацапський десант висадився в Шегинях?
Ніхто нічого не каже тільки тоді, коли не контролюють ситуацію.