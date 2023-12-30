В с.Шегини на границе с Польшей временно перекрыто движение. Проезд невозможен, – патрульная полиция. ФОТО

В селе Шегини Львовской области, на границе с Польшей временно перекрыто движение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций патрульной полиции Львовской области.

"Внимание‼️ В селе Шегини, на границе временно перекрыто движение. Проезд невозможен. Учтите эту информацию и выберите для себя другой маршрут движения", - говорится в сообщении.

В связи с чем перекрыто движение, пока не отмечается.

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