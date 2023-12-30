Утром в Севастополе слышали взрыв. Развожаев говорит, что уничтожен надводный беспилотник
Утром 30 декабря во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".
Позже так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы уничтожении надводного беспилотника.
"По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК", - утверждает Развожаев.
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Саша Пончик
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walshebneg
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Super Gut
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