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Новости Война
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Утром в Севастополе слышали взрыв. Развожаев говорит, что уничтожен надводный беспилотник

севастополь

Утром 30 декабря во временно оккупированном Севастополе раздался взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Позже так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о якобы уничтожении надводного беспилотника.

"По информации от военных, в трех километрах от Севастопольской бухты в открытом море с вертолетов уничтожен БЭК", - утверждает Развожаев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вечером, 27 декабря, в оккупированном Севастополе прогремела серия взрывов

Автор: 

взрыв (6734) город Севастополь (1760)


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Ага, черговим кораблем
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30.12.2023 09:56 Ответить
Пів кацапського флоту пішло на дно а в них все в порядку. Значит ціль досягнуто.
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30.12.2023 10:01 Ответить
Пишуть Шольц таки дає чемодани після вчорашньої атаки..
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30.12.2023 10:07 Ответить
Ви просто уявіть собі: країна, яка немає власного військового морського флоту, вже знищила 20% чорноморського флоту противника, у тому числі флагман і підводний човен.
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30.12.2023 10:41 Ответить
 
 