Враг выпустил ракету в направлении Днепра. Телеграм-каналы сообщили о взрыве в городе

Воздушные силы сообщили о пуске вражеской ракеты в направлении Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета, вероятно, Х-59 в направлении Днепра", - говорится в сообщении.

Тем временем телеграм-каналы сообщили о взрывах в Днепре.

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