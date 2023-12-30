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Враг выпустил ракету в направлении Днепра. Телеграм-каналы сообщили о взрыве в городе

ракета

Воздушные силы сообщили о пуске вражеской ракеты в направлении Днепра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракета, вероятно, Х-59 в направлении Днепра", - говорится в сообщении.

Тем временем телеграм-каналы сообщили о взрывах в Днепре.

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взрыв (6734) Днепр (4415) ракеты (3567)


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Як же дібільне стадо досі не зрозуміє що ций відосік рано чи пізно зиграє проти них .От у мене питання до ціх дебілів-цьо вони бажаю показати.Цим вони захищені від смерті-монітором чи екраном смартфона,ноутбука.
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30.12.2023 12:26 Ответить
 
 