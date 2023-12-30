Враг выпустил ракету в направлении Днепра. Телеграм-каналы сообщили о взрыве в городе
Воздушные силы сообщили о пуске вражеской ракеты в направлении Днепра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Ракета, вероятно, Х-59 в направлении Днепра", - говорится в сообщении.
Тем временем телеграм-каналы сообщили о взрывах в Днепре.
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Anatoly #540864
показать весь комментарий30.12.2023 12:26 Ответить Мне нравится 0
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